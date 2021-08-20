Росстат озвучил стоимость набора для первоклассника

Рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции: для мальчика он вырос на 4,1% в годовом выражении до 19,6 тыс. рублей, для девочки – на 3,9% до 24,1 тыс. рублей, подсчитали в Росстате.

Традиционно к 1 сентября Росстат рассчитывает стоимость «Набора первоклассника», в который входит комплект вещей, канцелярских товаров и учебников. Расчеты произведены по итогам июля по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Инфляция в России в июле текущего года составила 6,46% в годовом выражении, передает РИА «Новости».

По данным статистического ведомства, в среднем набор вещей и канцтоваров для мальчика-первоклашки в июле 2021 года обошелся в 19 тыс. 575 рублей (в июле 2020 года – 18 тыс. 807 рублей). Покупка вещей и канцтоваров для девочки-первоклассницы оценили в 24 тыс. 123 рубля (в июле прошлого года – 23 тыс. 218 рублей).

В школьном наборе одежды для мальчиков – две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, один спортивный костюм, носки и гольфы. Из обуви – летние туфли, теплые ботинки и кроссовки. В школьной форме девочек – два платья и две юбки, три блузки, джемпер и две футболки, спортивный костюм, а также колготки, носки и гольфы. Из обуви – летние туфли, зимние ботинки и кроссовки. В числе канцтоваров, которые включил в свои расчеты Росстат, шариковые ручки и простые карандаши – по пять штук, четыре тетради по 12 листов, набор фломастеров, альбом, рюкзак и пять учебников.

Как отметили в статистическом ведомстве, самые дорогие товары из школьного набора – ранец и зимние ботинки (более двух тыс. рублей за каждое наименование). При этом цены на одежду почти не поменялись за прошедший год. Вместе с тем выросла цена на канцтовары: авторучки подорожали на 7,6%, фломастеры на 7%, простые карандаши на 6%, а тетради на 5%, указали в Росстате.

В среднем по стране стоимость набора одежды и обуви для мальчика составила 14 тыс. 724 рубля, для девочки – 19 тыс. 272 рубля. Набор канцтоваров с рюкзаком и учебниками – 4 тыс. 851 рубль.

Дороже всего набор первоклассника оказался в Чукотском автономном округе (почти 26,8 тыс. рублей), первоклассницы – на Камчатке (33,6 тыс. рублей). Дешевле всего мальчика собрать в школу в Орловской области (14,9 тыс. рублей), девочку – в Омской области (19,4 тыс. рублей).