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Кулеба выразил сожаление об отсутствии контактов с российскими дипломатами
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сожалеет о том, что у страны отсутствуют контакты с российскими дипломатами, а также заявил о желании пообщаться с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«Мне очень жаль, но нет (контактов с дипломатами).... Я совершенно не против с ним (Лавровым) пообщаться, мне есть, что ему сказать. Я уверен, ему тоже есть, что мне сказать. Я считаю, что как профессиональные люди мы можем пообщаться», – сказал Кулеба в интервью журналисту Евгению Киселеву, опубликованном на его YouTube-канале, отвечая на вопрос, приходится ли ему иметь контакты с российскими дипломатами, в частности, с Лавровым, передает РИА «Новости».
Также, по его словам, между посольствами России и Украины существует «нормальный уровень диалога».
«Мы кого-то высылаем, они кого-то высылают. Они вызывают нашего временного поверенного, учат его жизни. Мы вызываем, учим их. Нормальный уровень диалога для двух стран в состоянии вооруженного конфликта», – сказал Кулеба.
Ранее Кулеба заявил в интервью, что киевские власти дождутся момента, чтобы «вернуть Крым» и предупредил, что России стоит ожидать «камней с неба».
Захарову привела в шок реакция Франции на украинский нацизм
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Официального представителя МИД Марию Захарову привела в шок реакция Франции на активную деятельность неонацистских группировок на Украине.
«Когда в прошлом месяце французские сенаторы во главе с заместителем председателя комиссии по вопросам конституции и законодательства Сената Н.Гуле увидели в центре Киева, как под присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать на Донбасс, думаю, у многих из них было состояние, близкое к шоку. Теперь никто из очевидцев той «ярмарки» карательного (неонацистского – прим. ВЗГЛЯД) полка «Азов» на Андреевском спуске не скажет, что разгул неонацизма на Украине – российская пропаганда. И надо отдать должное мадам Гуле, она обеспокоилась и направила запрос в Министерство Европы и иностранных дел Пятой республики. Французские дипломаты запрос не проигнорировали», – написала Захарова в Telegram.
В своем ответе французская сторона констатирует, что «неонацистские группировки на Украине есть», что, как отметила Захарова, «видимо, не особо смущает Париж», однако их «популярность» якобы «не превышает среднюю по Европе», а «антисемитские акции на Украине происходят «реже, чем в Европе». Подпись под ответом – «министр иностранных дел Ж.-И.Ле Дриан».
«Теперь шокирована уже я, потому что про батальон «Азов» давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже – нет (...) Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом, это в порядке вещей: все в Европе так делают. И тут уже возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой. И вопросы эти должны задавать не в России, а в международных организациях, которые занимаются подобными проблемами, например, ОБСЕ», – указала Захарова.
Она также заявила, что абсурдно, на ее взгляд, звучит другая часть ответа министра – «якобы то, что Зеленский пришел к власти демократическим путем, доказывает отсутствие неонацизма на Украине».
«Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем. Тот самый, который потом завоевал пол-Франции – об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма – при нем был обыкновенный нацизм. Результат демократического отбора уничтожил миллионы людей, и, если бы его не остановил советский народ, отправив нацистскую гадину восвояси и добив ее в ее же логове, то и Франция, и вся Европа, а с ними Азия, Африка и тд были бы порабощены», – отметила представитель МИД.
Захарова подчеркнула, что «с такими познаниями собственной истории полагаться на анализ не стоит, лучше начать верить собственным глазам и законодателям: при попустительстве Запада Украина превратилась в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи».
«Хотелось бы уточнить у МИД Франции: где в Европе еще есть неонацистские батальоны (про отдельные экспедиционные роты в Литве мы в курсе)? Хотелось бы уточнить у ЕС: учтена ли столь сенсационная информация Парижа при оценке ситуации с правами человека, законностью и безопасностью в отчетных документах Евросоюза?», – задалась она вопросами.
Напомним, в июне группа французских сенаторов после визита в Киев обратилась к главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану с просьбой отреагировать на деятельность неонацистских организаций на территории Украины.
Между тем в июле на Украине появилась команда по игре в стритбол под названием «Гитлеровцы». Кроме того, улицу под названием Российская в Киеве переименовали в честь боевика нацбатальона.
На Украине рассказали об угодившем «в ловушку» Зеленском
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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне отсутствия результатов в экономике попал в ту же «ловушку», что и бывший глава государства Петр Порошенко, проигравший последние выборы, считает украинский политолог Виктор Таран.
По его словам, появляющиеся слухи о грядущей отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля имеют под собой основание, так как Зеленский давно планирует сменить главу правительства из-за неудовлетворительных экономических и социальных показателей, передает РИА «Новости».
«Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали – язык и томос (создание раскольнической «Православной церкви Украины») на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому – «Большое строительство» и «инстаграмные видосики» на хлеб не намажешь», – указал он в статье для издания «Главред».
По словам политолога, Зеленскому нужны реальные успехи в экономике страны, при этом он понимает, что креативными видео и «пафосными» заседаниями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) следующие президентские выборы будет выиграть сложно.
При этом Таран выразил мнение, что на данный момент обсуждать плюсы и минусы кандидатов на пост главы правительства нет никакой нужды. «Как мы видим, все решения принимаются исключительно на Банковой (офисом президента Украины). И единственный ключевой фактор, который играет роль - персональные связи с Зеленским», – заключил политолог.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Украины Зеленский публично подвел итоги двух лет пребывания на этом посту – и сделал это пафосно и вместе с тем парадоксально. Человек, который пришел к власти на волне массового желания избавиться от Порошенко, теперь сам стал почти неотличим от своего предшественника. Отличает его от Порошенко разве что один-единственный пункт.
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Немцев возмутили угрозы кандидата в канцлеры в адрес России
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Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление кандидата в канцлеры Германии Армина Лашета о планах ввести санкции против России из-за «угроз» для Украины и посоветовали политику обратить внимание на проблемы своей страны.
«Извините, но когда Лашет пытается выглядеть сердитым, мне просто смешно», – написал localhorst, передает РИА «Новости».
«Приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии». В таком случае Украина должна суверенно взять энергоснабжение в свои руки. Тогда она перестала бы зависеть от России и все были бы счастливы, верно?» – предположил AfD F.
«Что именно хочет господин Лашет? Он хочет запретить россиянам преследовать свои интересы?» – возмутился Ebs L.
Пользователь с ником Christopher T. заявил, что Лашет и его партия не имеют права избираться, а Германии нужен тот, кто позаботится о ее внутренних проблемах.
«Лашет мерзкий идиот. При чем тут коррумпированная Украина? Ни при чем. А при чем тут Россия? Весьма при чем. Без согласия России не было бы объединения двух германских государств», – подытожили читатели.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями, если «Северный поток – 2» задействуют против Украины. По его словам, Берлин не допустит использования газопровода как «геополитического оружия», а недавнее соглашение с США поспособствует «привлечению Москвы к ответственности за деструктивную деятельность».
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Нафтогаз заявил о готовности Киева вести переговоры с Газпромом
Киев готов вести переговоры с Газпромом о продолжении после 2024 года транзита газа через украинскую территорию и считает неуместным диалог по данному вопросу с Германией, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«К сожалению, переговоров [с Россией о продлении контракта на транзит после 2024 года] нет. А переговоры с германским правительством о продлении контракта с Газпромом тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с Газпромом», – приводит ТАСС слова Витренко.
При этом, добавил Витренко, Киев настаивает на том, чтобы «параллельно, а лучше вообще до того, как начнутся переговоры с Газпромом, шли переговоры с европейскими компаниями».
«Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только Газпром, бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, а сейчас», – пояснил он свою точку зрения.
Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими.
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Зеленский поручил привести границы Украины «в боевое соответствие»
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Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу привести «в боевое соответствие» все границы страны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов после выездного заседания Совбеза в Краматорске Донецкой области.
«На заседании были рассмотрены в режиме «секретно» отдельные вопросы реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, принято соответствующее решение. Есть задача, которую поставил президент [Украины Владимир Зеленский]: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы», – приводит слова Данилова ТАСС.
Секретарь СНБО не уточнил подробностей поручения Зеленского. При этом Данилов сообщил, что Совет по вопросу реализации госполитики в сфере защиты государственной границы, в частности, заслушал доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Ранее в пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию по вступлению страны в НАТО и противодействию России. Ранее Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
Напомним, в среду Народная милиция провозглашенной ДНР выявила танки и другую военную технику украинских силовиков в населенных пунктах в Донбассе. В минувшее воскресенье украинские силовики обстреляли подконтрольный провозглашенной Донецкой народной республике город Горловка.
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Порошенко ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев
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Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью президента России Владимира Путина о единстве народов двух стран.
В своем ответе Порошенко пишет, что у людей в его стране нет проблем с собственной идентичностью, «мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», передает РИА «Новости».
По мнению экс-главы государства, украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также «чувством причастности к европейской цивилизации».
Напомним, Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».
Он констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
После Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.
Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление Зеленского: по его мнению, в своей речи президент Украины «юлит и изворачивается», так как не имеет возможности доказать древность Украины.
Глава крымского парламента Владимир Константинов указал, что Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях.
Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70%
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Цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире телеканала «Украина 24».
Как отметил член комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, в начале июля из-за действий спекулянтов не действовали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся, также не работали пять блоков АЭС, передает РИА «Новости».
Как отметил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, «несложно спрогнозировать», что в предстоящий отопительный сезон Украина может оказаться на пороге веерных отключений и существенного роста цен на энергоносители, что, в свою очередь, приведет к подорожанию коммунальных услуг.
Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. На этом фоне сообщалось, что проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимыми более 45% жителей республики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина идет к тарифному майдану.
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Вероятный преемник Меркель пригрозил России «штрафными мерами»
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В случае «агрессивных действий» России против Украины в отношении Москвы «примут меры», заявил глава немецкого Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет.
По его словам, если Москва «снова совершит агрессивные действия» в отношении Украины, Германия «примет меры на национальном уровне», а также будет добиваться «штрафных мер со стороны всего Евросоюза». Лашет хочет таким образом «предотвратить использование» Москвой трубопровода «Северный поток – 2» в качестве «геополитического оружия».
Как заявил Лашет, «безопасность Украины должна быть приоритетом для германской внешней политики». Он сказал, что сделка с США по «Северному потоку – 2» предоставила «инструмент», позволяющий «сообща привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность», передает ТАСС со ссылкой на Rzeczpospolita и Welt.
Лашет считает, что необходимо «ясно дать понять» российским властям неприемлемость нарушения международного права, нападок на западные демократии с помощью «гибридных средств», а также нарушений «базовых прав человека и граждан в собственной стране».
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Экс-секретарь СНБО подрался с советником главы офиса Зеленского
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Бывший секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк на праздновании своего дня рождения ударил в глаз советника главы офиса президента Тимофея Милованова из-за слов о Януковиче.
Перед дракой между мужчинами произошла словесная перепалка, в результате которой Данилюк призвал Милованова покинуть мероприятие. Однако тот решил напомнить экс-секретарю, как он «во времена Януковича работал», после чего получил удар в глаз со словами «я с первых дней был на Майдане!», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинскую правду».
«Это была активная фаза дебатов. Но, к сожалению, это правда. Данилюк неадекватный. Его нельзя допускать к государственной службе. В США он бы сел в тюрьму», – написал Милованов в Facebook.
Там же он заявил, что причиной конфликта стал спор из-за недопуска Данилюка на должность председателя бюро экономической безопасности. Советник главы офиса президента пока не решил, будет ли подавать заявление в полицию.
Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной.
Ранее депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) и президентской партии «Слуга народа» подрались в зале заседаний Верховной рады после призыва главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева «расстрелять ОПЗЖ».
Кулеба предсказал России «камни с неба»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью, что киевские власти дождутся момента, чтобы «вернуть Крым» и предупредил, что России стоит ожидать «камней с неба».
«Как писали во время аннексии, «главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба» – пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», – сказал Кулеба в интервью на YouTube-канале «Кисельные берега», передает РИА «Новости».
По его словам, «возвращение» Крыма – вопрос времени. Он сравнил ситуацию между Россией и Украиной с ситуацией спора между Францией и Пруссией. Франция лишилась региона из-за франко-прусской войны, но через несколько десятилетий вернула его.
«Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности – это вернет Эльзас и Лотарингию», – пояснил он.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Сделку по «Северному потоку – 2» связали со страхом США перед Китаем
Белый дом мог отказаться от санкций против «Северного потока – 2» из-за страха санкций со стороны других стран в отношении компаний США, пишут американские СМИ.
Колумнист Foreign Policy Элизабет Броу считает, что одна из причин, по которым США пошли на сделку с Германией, «связана с американскими компаниями», а не «с отсутствием симпатии к Украине». По ее мнению, в Вашингтоне опасаются, что «санкции США против компаний позволят другим странам вводить санкции против американских компаний» или приведут к тому, что компании убедят «перестать торговать в долларах».
Указывается, что санкции, которые уже применялись в отношении «Северного потока – 2», касаются, к примеру, страховщиков, а это «выходит далеко за пределы ситуации» с газопроводом, передает РИА «Новости».
«Китай уже продемонстрировал, что он не против использовать свою важную роль в глобальной экономике, чтобы назначать наказания по своему усмотрению», – отметила Броу, напомнив про «карательные» тарифы Пекина на австралийское вино и урезание импорта рыбы из Норвегии.
Броу предложила представить ситуацию, при которой компании из США выигрывают контракт на строительство объектов инфраструктуры на Тайване или получают контракт от Филиппин на военно-морские патрульные корабли. Китай мог бы ввести санкции, следуя примеру США, которые ввели санкции из-за «Северного потока – 2», хотя тот и легален по российским и немецким законам.
По мнению Броу, «если Китай начнет использовать санкции так же, как это делают Соединенные Штаты, американские компании могут вскоре узнать, что их международные активы оказались не подлежащими страхованию». А без страховок США «могут попрощаться с функционирующим частным сектором». «А если Байден не обдумал вопрос страховок, ему бы следовало сделать это, перед тем как вводить новые односторонние санкции», – говорится в материале.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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На Украине посетовали на зависимость от российской электроэнергии
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Из-за системного кризиса в сфере энергетики Украина в ближайшем будущем будет зависеть от поставок российской электроэнергии, заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
«Мы входим в системный кризис энергетики и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно», – цитирует РИА «Новости» Волынца.
По его словам, запасы угля у тепловых электростанций в стране составляют примерно 800 тыс. тонн, в то время как потребность в объемах – 3 млн тонн.
Как утверждает парламентарий, запасы не пополняются якобы из-за снятия в 2019 году запрета на импорт российской электроэнергии. «Это как гибридная война. Встали украинские шахты, стали останавливаться блоки тепловых электростанций, получили огромные убытки», – указал он.
Кроме того, одной из причин кризиса в отрасли стали действия украинских спекулянтов, которые в летний период нанесли миллиардные убытки местным производителям электроэнергии, добавил Волынец.
Ранее Волынец заявил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%.
Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. На этом фоне сообщалось, что проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимыми более 45% жителей республики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина идет к тарифному майдану.
МИД направил Киеву ноту из-за планов уничтожить элемент воинского мемориала во Львове
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Москва направила Киеву ноту с требованием выполнять обязательства по защите воинских мемориалов из-за планов по уничтожению копии ордена Великой Отечественной войны на Марсовом поле во Львове, сообщили в МИД.
В сообщении на сайте МИД указывается, что «в связи с планами львовских властей по уничтожению копии ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле» 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов».
«Подобные обязательства закреплены, среди прочего, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина», – подчеркивается в тексте.
В МИД решительно осудили взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом.
«Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза», – резюмирует министерство.
Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов назвал снос воинского мемориала во Львове циничным актом государственного вандализма.
Монумент был построен во Львове в мае 1970 года. Центр композиции составляла скульптурная группа, состоящая из образов советского Воина и Родины-матери, которая принимает присягу верности и символически благословляет его меч.
Россию призвали брать пример с ЕС в работе с украинской молодежью
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«Было бы правильно организовать такие же онлайн-школы и лекции для школьников и студентов, проживающих на Украине, но в этих вопросах мы отстаем», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов, комментируя намерение ЕС расширить круг «проевропейски настроенных» молодых украинцев с помощью организации «еврошкол».
«Европа и США давно и довольно эффективно занимаются «образованием» украинской молодежи», – напомнил донецкий политолог Владимир Корнилов. По его словам, именно прозападные фонды и организации активно занялись молодежным движением на Украине в конце 1980-х – начале 1990-х годов.
«В частности, они создавали молодежные ячейки под патронажем ярых украинских националистов, прибывших из европейских центров, которые содержатся за счет американских спецслужб», – полагает собеседник. «Россия же украинской молодежью и гуманитарными вопросами в сфере образования не занималась ни тогда, ни сейчас», – с сожалением отметил политолог.
«Когда мы поняли, насколько это важно и необходимо, было уже поздно. Сейчас, на мой взгляд, России мешает отсутствие креативности в подходах к этому вопросу. Есть проблемы в стремлении, целеполагании и, может быть, в недооценке гуманитарного, идеологического и культурно-исторического аспектов работы с молодежью», – перечислил Корнилов.
«Безусловно, было бы правильно организовать такие же онлайн-школы и лекции для школьников и студентов, проживающих на Украине и на территории Донбасса. Но, к сожалению, в том, что касается продвижения новых технологий в сфере привлечения зарубежных аудиторий, отрезанных от нас по целому ряду причин – идеологических, политических или карантинных – мы в значительной степени отстаем», – резюмировал Корнилов.
Ранее Европейская служба внешних связей объявила тендер на организацию серии образовательных мероприятий на Украине. Подрядчикам предстоит организовать «по всей Украине серию онлайн-модулей EU Study Days (украинское название ЄВРОШКОЛИ), ориентированных на учащихся, и рабочих визитов», а также расширить сферу охвата «проевропейски настроенной образованной молодежи», передает RT.
В документе также подчеркивается, что мероприятия следует распространить на новые целевые группы – школьников и учащихся старших классов. Для этих целей из бюджета ЕС планируют выделить 800 тыс. евро.
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Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу
Андрей Шевченко сообщил о завершении контракта с Федерацией футбола Украины (ФФУ) и покинул пост главного тренера сборной Украины.
«Сегодня истек мой контракт с Федерацией футбола Украины, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту ФФУ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде», – написал Шевченко в Instagram.
Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и критику. «Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным», – отметил он.
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Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. На ЕВРО-2020 украинская команда дошла до четвертьфинала.