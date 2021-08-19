Отец поступившей в МГУ девятилетней москвички рассказал о трудоустройстве дочки

Отец москвички Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, Евгений Тепляков заявил, что его дочь сама должна решить, будет ли она работать, когда окончит вуз.

«Выпихивать ее на работу мы явно не собираемся, но, с другой стороны, есть много людей, которые работают не потому что им нужны деньги, а потому что им это нравится. И вот если ей будет нравиться, то это ее личное дело, пусть она это сама решит, хочет она работать или нет», – передает РИА «Новости» слова Теплякова.

По его словам, Алиса, скорее всего, будет посещать занятия в МГУ очно, а проблем с освоением программы или с общением у нее не будет.

«Она ничего особо не ожидает, она же никогда не училась в вузе. Она считает, что она сдала экзамены, поэтому она поступила в вуз. Я считаю, что она заслужила право учиться. Даже сам факт того, что она сдала экзамены, – это фантастика», – добавил Тепляков.

Он также рассказал, что направление психологии они выбрали прежде всего потому, что эта специальность может стать основой для многих профессий.

«Психология дает умение простраивать работу, умение взаимодействовать с людьми, умение понимать, что происходит, анализировать мотивы, последствия. Это в качестве высшего образования очень хорошо ложится на любое другое», – считает Тепляков.

Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, а затем – вступительные испытания на психфаке МГУ. Однако это не позволило ей поступить на бюджетное место – в списке принятых Алисы нет. По словам отца девочки, семья твердо настроена на ее обучение в университете, поэтому он уже подписал договор о зачислении Алисы на платное обучение.

Ранее стало известно, что Алиса Теплякова не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета, но будет учиться на платной основе.