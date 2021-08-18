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Самолет ВВС Казахстана эвакуировал из Афганистана 16 иностранцев
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Самолет ВВС Казахстана эвакуировал из Афганистана в Алма-Ату 42 пассажиров, в том числе 14 граждан Киргизии, одного россиянина и гражданина Литвы, сообщила пресс-служба минобороны республики.
В сообщении указывается, что в среду «военно-транспортный самолет С-295 ВВС Республики Казахстан благополучно совершил посадку в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана», передает РИА «Новости».
Таким образом, «в Казахстан прибыли 25 граждан Республики Казахстан, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники посольства Казахстана».
Кроме того, этим бортом по просьбе киргизской стороны были эвакуированы 14 граждан Киргизии.
«В качестве гуманитарной операции этим самолетом из ИРА также вывезены один гражданин России и один гражданин Литвы, обратившиеся в посольство Республики Казахстан с просьбой о содействии», – сообщила пресс-служба.
Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать из захваченной террористами страны, зацепившись за шасси.
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Талибы назвали виновных в падении людей с самолета при эвакуации из Кабула
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Соединенные Штаты несут ответственность за падение людей с самолета, покидавшего аэропорт Кабула после захвата города «Талибаном» (признано террористическим и запрещено в России), заявил представитель движения Сухейл Шахин.
«Это американцы должны были поддерживать безопасность, не допускать, чтобы все те люди вошли в аэропорт, а наших сил там не было. Мы не несем ответственность. Отвечали там они, это был их самолет, а не наш», – сказал Шахин в эфире Sky News, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что после того, как талибы начали обеспечивать безопасность аэропорта, «такие происшествия перестали происходить».
В понедельник агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Затем появились сообщения о гибели нескольких человек.
Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
Трамп испугался доступа России к брошенным в Афганистане Black Hawk
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Переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News слова Трампа.
Трамп возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана, и теперь она оказалась в руках движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).
По его словам, афганская армия воевала за американские деньги. «Я спрашивал, почему афганские солдаты воюют против «Талибана» (запрещено в России). Мне сообщили разные люди весьма ужасную информацию: у них самая большая зарплата среди солдат в мире. Они делали это ради зарплаты. Потому что как только мы перестали платить, как только ушли, они перестали сражаться», – сказал Трамп.
Он также сравнил годовые расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России. «Мы тратили 42 млрд долларов в год. Подумайте, 42 млрд. Я так понимаю, Россия тратит 50 млрд в год на всю армию, а мы 42 млрд», – сказал Трамп.
Он подчеркнул, что это происходило из года в год и ничего не принесло США взамен. «Я слышал, что 40 тыс. американцев... 40 тыс. американцев, не говоря о тех, кто помогал нам в Афганистане. 40 тыс. потенциальных заложников», – сказал Трамп. Он подчеркнул, что точного числа американских граждан, которым предстоит покинуть республику, не знает никто.
Трамп заявил, что всегда считал ушедшего в отставку президента Афганистана Ашрафа Гани «большим мошенником», а «Талибан» (запрещено в России) – хорошими бойцами с тысячелетним опытом.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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Талибы объявили о прекращении производства наркотиков в Афганистане
В Афганистане более не будут производить наркотики, заявил представитель запрещенного и признанного террористическим в России движения «Талибан» Забихулла Муджахид.
«Афганистан не будет производить никаких видов наркотиков... Теперь никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков... С данного момента Афганистан будет государством, свободным от наркотиков», – сказал Муджахид в эфире канала Al-Jazeera, передает РИА «Новости».
Он добавил, что для этого будет нужна международная помощь, это позволит жителям страны выращивать другие культуры.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Около 10 тыс. противников талибов направились в Панджшер для борьбы с ними
В афганскую провинцию Панджшер отправились около 10 тыс. бойцов, которые будут воевать против сил захватившего страну движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).
«10 тыс. бойцов – силы генерала [Абдул-Рашида] Дустума и военнослужащие афганской армии с оружием - направляются в Панджшер для поддержки находящихся там сил», – сообщил источник РИА «Новости».
Также собеседник агентства сообщил, что силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили район Чарикар в провинции Парван, они ведут бои с талибами в Панджшере.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Москву шокировала реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане
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Реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане вызывает шок, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире Youtube-канала «Соловьев Live», что она с ужасом наблюдает «те заявления, которые сейчас раздаются по этому поводу».
«Например, премьер-министр Эстонии заявила, что гуманитарный кризис в Афганистане шокирует весь демократический мир, – запевка хорошая, действительно так, – и Эстония готова внести свой вклад в его разрешение, приняв 10 беженцев из Афганистана», – сказала она.
Представитель МИД подчеркнула, что «шокирует не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане, шокирует реакция демократического мира на этот кризис».
«Что делает западный мир? Вот те самые страны НАТО, ЕС, которые 20 лет там наводили порядок (...) Направляют самолеты? (...) Разве они занимаются тем, что они начинают разворачивать какие-то лагеря для беженцев, выделять средства соответствующим НПО, которые оказывали помощь? (...) Нет, все намного интереснее – они публикуют заявление на сайте госдепартамента, призывающее не закрывать погранпереходы, оставлять открытыми дороги и аэропорты», – подчеркнула она.
Напомним, в воскресенье отряды талибов (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
После афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать из захваченной террористами страны, зацепившись за шасси. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после этого инцидента заявила, что «друзья и союзники» США «не виснут на самолетах».
Между тем автомобили гражданских лиц и военных Афганистана, брошенные у моста Термез – Хайратон, создали пробку и мешают вернуться грузовикам в Узбекистан.
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Президент Чехии усомнился в смысле существования НАТО
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В интервью сетевому изданию Parlamentní listy чешский президент Милош Земан заявил, что США с уходом из Афганистана потеряли престиж мирового лидера и возникают сомнения о смысле существования НАТО.
«По моему мнению, своим уходом из Афганистана американцы потеряли престиж мирового лидера, и само НАТО сейчас вызывает сомнения по поводу своего существования», – приводит его слова РИА «Новости».
Он считает, что необходимо понимать, что если повышаются расходы на оборону, то в ответ тоже следует чего-то ожидать, а в данном случае – именно защиты от международного терроризма.
«Но если НАТО потерпело неудачу, то это должно вести к переоценке наших военных расходов и к акцентированию внимания на национальной обороне», – отметил чешский президент.
По словам Земана, деятельность в Афганистане была для НАТО единственной возможностью вести боевые действия.
«Это была единственная возможность, где НАТО могло воевать. А такое некое «побрехивание» на Россию и Китай неинтересно. При этой единственной возможности (в Афганистане), повторюсь, НАТО драматически потерпело неудачу», – сказал он.
Чешский президент отметил, что недоверие к НАТО со стороны входящих в состав альянса стран после нынешних событий в Афганистане будет усиливаться.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Авиаэксперт оценил интерес для России американских вертолетов Black Hawk
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«Никаких секретных разработок открыто не будет, так как в Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия.
«Доступ к чужой современной технике всегда интересен и полезен. Не только для нас. Когда мы начали применять вертолет Ми-24, американцы провели целую спецоперацию, чтобы похитить эту машину и привезти ее для изучения в США. Более того, они не только изучают наши машины, они их закупают по всему миру, тренируют своих летчиков с ними бороться», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
Но, добавил эксперт, если в распоряжение российских военных попадет американский вертолет Black Hawk («Черный ястреб»), из тех, что поставлялись ВВС Афганистана, маловероятно, чтобы были получены какие-либо ценные сведения. «В Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации и без каких-либо супер-секретов. Хотя технологии потенциального противника всегда интересны», – указал Дрозденко.
«До правления Дональда Трампа армия США для Афганистана закупала в России вертолеты Ми–8. По эксплуатационным возможностям и простоте обслуживания, особенно в таких невероятно суровых условиях, как Афганистан – пыль, холод, жара, высота, все то, что не любит авиационная техника, наши вертолеты впереди планеты всей. Американские Black Hawk стоят в ангарах, с них тщательно стирается пыль. А наши вертолеты могут стоять на улице, просто накрытые чехлом», – отметил эксперт.
Дрозденко добавил, что «наш вертолет Ми–8 и его модификации не просто живы, а имеют потенциал на развитие и пользуются популярностью во всем мире, в том числе в самом Афганистане».
Переданные афганской армии «новейшие вертолеты Black Hawk... теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана.
По информации бюллетеня Military Balance за 2021 год, на вооружении ВВС Афганистана находилось до 30 многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk.
В июле афганские правительственные силы получили от США семь новых боевых вертолетов Black Hawk, техника уже доставлена в Кабул, сообщил портал «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу 209-го корпуса «Шохин» Афганской национальной армии. Согласно сообщению, на все семь вертолетов установлено оборудование, позволяющее осуществлять точное целеуказание в любое время суток.
Лондонская Daily Mail сообщала о том, что в ходе своего наступления движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватило в аэропорту города Кандагар несколько «Черных ястребов» на общую сумму 6 млн долларов.
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Посол России рассказал, что «самое дорогое» уносили силовики при бегстве из Кабула
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Афганские силовики, бежавшие из Кабула при наступлении боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) уносили «самое дорогое» для них – пиво, рассказал российский посол в стране Дмитрий Жирнов.
«Разбежались чиновники, рассыпались органы власти – старые, спецслужбы убежали. Мы сами видели. Так получилось случайно, что 15 [августа] утром [когда талибы вошли в Кабул] ребята были в городе на задании. Они видели, как силовики выносят из министерства внутренних дел самое дорогое, что у них было – пиво. Кто-то пиво, а президент Гани, когда бежал, у него вертолет был забит деньгами. Не все [деньги] влезли», – передает слова дипломата РИА «Новости» в эфире «Первого канала».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
В посольстве России рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.
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Талибы открыли огонь по митингующим в Нангархаре
Члены радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар, сообщил источник среди местных жителей.
Источник сообщил, что есть жертвы и пострадавшие, передает РИА «Новости».
Источник в департаменте здравоохранения подтвердил эту информацию, сообщив, что по меньшей мере два человека погибли, еще 12 пострадали в результате стрельбы.
Ранее талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие.
В воскресенье отряды боевиков вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение объявило о взятии под контроль всей территории страны.
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Рейтинг Байдена обвалился после захвата Афганистана талибами
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На фоне ситуации в Афганистане рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена снизился в США до 46%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters и Ipsos.
Поддержка Байдена снизилась сразу на 7 процентных пунктов – прежде о его политике положительно отзывались 53% респондентов (аналогичный опрос Reuters и Ipsos проводили в пятницу). Нынешний показатель – самый низкий за время президентства Байдена. В опросе принимали участие совершеннолетние американцы. Их число, а также величина статистической погрешности не указываются, передает ТАСС.
Напомним, по данным Trafalgar Group, 69,3% американцев не одобряют действия Байдена в сфере военных операций США в Афганистане. Байден заявлял, что готов к критике из-за решения о выводе американских войск из Афганистана.
Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана.
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Глава МИД Украины назвал «страшным ударом по Западу» приход талибов к власти
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Установление власти «Талибана» (запрещено в России и признано террористическим) стало страшным ударом для Запада, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Сейчас это все происходит накануне 20-й годовщины атаки на башни-близнецы. 11 сентября (2001 года), и тогда при власти в Афганистане был «Талибан». После этой атаки началась война в Афганистане, и «Талибан» вытеснили. Сейчас, через 20 лет, будут вспоминать имена погибших (во время теракта в США), и опять «Талибан» будет при власти в Афганистане», – сказал Кулеба в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».
По его словам, эти события стали для Запада «страшным ударом», от него будет «очень тяжело оправиться», это ставит вопрос об «эффективности Запада как мировой силы».
Украинский министр добавил, что приход талибов к власти откатил развитие страны на 20 лет.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Евросоюз признал победу талибов в войне в Афганистане
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Евросоюзу нужны контакты с «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в России) для решения экстренных вопросов, при этом речь об официальном признании движения со стороны ЕС не идет, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Об официальном признании речь не идет, но необходимо решать практические вопросы, к примеру иметь доступ в аэропорт Кабула для проведения эвакуации. Для этого необходимо вести контакты с властями на местах», – сказал он на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане, передает РИА «Новости».
Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) провело первую пресс-конференцию, представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение контролирует все границы страны, а также не намерено сводить счеты со своими соперниками, издан акт о всеобщем помиловании.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Столтенберг обвинил руководство Афганистана в сдаче страны талибам
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Произошедшее в Афганистане является последствиями неспособности политического руководства страны добиться мирного урегулирования, переход власти произошел вопреки «жертвам и вложениям» НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
«Мы в последние недели наблюдали провал – как политический, так и военный – с такой скоростью, которую мы не предвидели. Некоторые силы безопасности смело сражались, но они не сумели поддержать безопасность страны, потому что в конечном итоге политические лидеры Афганистана не сумели противостоять талибам (признанное террористическим и запрещенное в России движение «Талибан» – прим. ВЗГЛЯД) и добиться мирного урегулирования. Этот провал руководства Афганистана и привел к трагедии», – цитирует генсека РИА «Новости».
По его словам, провал произошел вопреки усилиям Североатлантического альянса, несмотря на «жертвы и значительные вложения», на которые пошли ради Афганистана.
«Необходимо извлечь уроки из этого», – сказал Столтенберг.
По его словам, в НАТО не собирались оставлять войска на «вечное присутствие». «В последние годы мы сократили свое присутствие со 100 тыс. до менее двух, а затем и до нуля», – заключил он.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Толстой заявил об оставленной США «мине» для России в Афганистане
Покидая Афганистан, американцы «заложили мину в подбрюшье России», заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
США «заложили мину замедленного действия в подбрюшье России, поставив под удар все страны, граничащие с Афганистаном, и спровоцировав беспрецедентный поток беженцев», сказал депутат, передает РИА «Новости».
«Еще ни одно государство в мире не выиграло от вмешательства США в его внутреннюю политику. Ни одно. Но чтобы посчитать те страны, которые пострадали от этого, не хватит пальцев на обеих руках... Теперь этот список пополнил и Афганистан», – заявил он.
Афганистан находится в полной разрухе, там не прижились «пресловутые демократия и западные ценности». По его словам, американцы не занимались в стране вопросами образования или медицины, в отличие от СССР.
«В Киеве, Вильнюсе или Варшаве зря полагают, что их ценность в глазах Вашингтона хоть сколько-нибудь выше, чем ценность афганцев», – заключил он.
Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявлял об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие
Представитель радикального движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) заявил, что мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы членам движения, передают западные СМИ.
«Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам «Талибана», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters слова официального представителя движения.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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