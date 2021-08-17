В «Партии пенсионеров» призвали увеличить социальную поддержку инвалидов

«Каждая четвертая российская семья может рассказать, как сложно заниматься уходом и реабилитацией людей с инвалидностью. Но в рассказах этих не стоит ждать позитива, он есть только в отчетах законодателей и чиновников, лишь на словах поддерживающих людей с ограниченными возможностями и их семь», – считает председатель президиума Центрального совета «Партии пенсионеров» Владимир Ворожцов.

«Достаточно посмотреть на размер пенсий, которые государство выплачивает разным категориям инвалидов. Так, средний размер страховой пенсии по инвалидности всего 9,8 тыс. рублей. Количество получателей такой пенсии составляет 2,05 млн человек. Чуть большее количество – 2,1 млн человек – получают социальную пенсию и ее средний размер составляет 10,6 тыс. рублей. Как прожить на эти деньги – этим вопросом чиновники не задаются», – приводятся его слова на сайте партии.

На сайте указывается, что если трудоспособный, но не работающий член семьи решит посвятить себя уходу за инвалидом, ПФР назначит ежемесячную выплату в размере 1200 рублей. При этом на выплату не могут претендовать те, кто ухаживает за своими родственниками, будучи пенсионером, а также те, кто ухаживает за инвалидом второй группы.

«Не случайно большинство участников социологических опросов отмечают, что людям с ограниченными возможностями не оказывается должной социальной поддержки. Чиновники и законодатели не желают признавать, что расходы на лечение и уход за инвалидами оказываются значительно выше, чем в обычных семьях. А потому материальное положение семей, в которых есть люди с ограниченными возможностями, оказывается крайне тяжелым», – добавил Ворожцов.

Сообщается, что все последние годы фиксируется неуклонное снижение количества трудоустроенных людей с инвалидностью. Причинами являются низкая зарплата, неудовлетворительные условия труда и трудности с транспортом. В партии считают, что усиливает дискриминацию по отношению к людям с ограниченными возможностями и действующее положение Трудового кодекса России, согласно которому работодатель на законных основаниях может уволить работника, ставшего инвалидом, если не может предоставить условия труда, рекомендованные в индивидуальной программе реабилитации и абилитации.

Как для самих инвалидов, так и для их семей, занятых уходом за ними, остается проблема расширения списка бесплатных лекарств, получаемых по рецепту. Сегодня они сталкиваются с тем, что специалисты Медико-социальной экспертизы отказываются расширять список имеющих право на бесплатные лекарства, а тем, кто имеет право на них, врачи стараются выписать не нужный им препарат, а дешевый, сообщает пресс-служба партии.

«Говоря о социальной адаптации людей с инвалидностью, следует помнить, что для них, помимо разумного законодательства, качественной медицины и доступной среды, не менее важным оказывается внимание со стороны всего окружающего их общества. Пожилые люди, получившие инвалидность, не должны оставаться один на один со своей болезнью. Как показала практика, главным звеном, обеспечивающим людям, оказавшимся в неестественной изоляции, необходимые контакты и взаимодействие с обществом – это социальные работники. Поэтому крайне необходимо поднять государственную и общественную оценку миссии социальных работников. Эти важные шаги должны сопровождаться существенным повышением оплаты и улучшением условий труда сотрудников системы социальной защиты. Люди, призванные помогать другим, должны рассчитывать на внимание со стороны государства и общества», – заключил Ворожцов.