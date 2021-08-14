Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции В Турции заявили об отсутствии выживших в крушении российского Бе-200 14 августа 2021, 16:25 Текст: Вера Басилая

Выживших в катастрофе с арендованным у России пожарным самолетом Бе-200 в Турции нет, сообщил телеканал NTV. На борту находились восемь человек. По данным телеканала, через некоторое время после начала тушения связь с самолетом была потеряна. Это был один из самолетов, которые участвовали в тушении пожаров в провинции Мугла. По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы, передает РИА «Новости». Ранее министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. В район крушения направлены спасатели. Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции. «На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции», – отметили в ведомстве. Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.

Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал подробности спасения 12 августа 2021, 10:24

Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края/

РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Выживший при падении вертолета Ми-8 на Камчатке турист Виктор Стволкин рассказал, что ему удалось спастись, так как он успел набрать в легкие воздуха и смог выплыть с девятиметровой глубины, а также благодаря своему хладнокровию и оперативности сотрудников Кроноцкого заповедника. Как сообщает правительство региона, Стволкин прилетел на Камчатку 10 августа. В рамках экскурсионной программы для туристов, часть которых была из Санкт-Петербурга, на четверг была запланирована вертолетная экскурсия. «Во время полета из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолета я спал, поэтому произошедшее ощутил, только когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолет сразу заполнился водой. Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито, и через это отверстие я стал подниматься наверх», – передает РИА «Новости» слова Стволкина. «По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8-9 метров», – добавил он. По его словам, спастись удалось благодаря четкому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях и выдержке. «Вода была очень холодная, низкий туман. Вокруг уже барахтались люди, зовущие на помощь. Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью, буквально через пять минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым. Второй, кого спасли, стала гид Анастасия. Затем достали второго пилота и механика. По словам других выживших, второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом», – поведал Стволкин. Он отметил, что спасатели сработали очень быстро – и это спасло жизни тем, кто находился в воде. На берегу пострадавших укутали в пледы, дали теплое питье. «Как мы узнали уже потом, сотрудники Кроноцкого заповедника стояли на берегу и ждали приземления вертолета. После того, как услышали хлопок, сразу же сели в лодки, начали плыть к нам и спасли», – заключил Виктор. Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек. По другим данным, выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Восемь пострадавших вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое. По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. Как сообщил коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных, из шестнадцати человек, находивших на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8, восемь пока не найдены. В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200 14 августа 2021, 15:49

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Пожарный самолет-амфибия разбился у города Кахраманмараш на востоке Турции, судьба членов экипажа неизвестна, сообщил телеканал Эн-ти-ви со ссылкой на главное управление лесного хозяйства. По предварительным данным, самолет был арендован у России. «При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. В район крушения направлены спасатели. Экипаж состоял из восьми человек – шестеро из российской команды и двое – представители министерства лесного хозяйства. Судьба членов экипажа пока неизвестна», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого ведомства. Посольство России в Анкаре сообщило, что выясняет обстоятельства крушения пожарного самолета в Турции.



Ранее сообщалось, что российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Вертолет с туристами упал на Камчатке 12 августа 2021, 01:56

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа упал в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю. «В 00.50 мск 12.08.2021 поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании «Витязь-Аэро» в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф, и в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС. «Из аэропорта в поселке Николаевка готовится вылететь воздушное судно авиакомпании для уточнения подробностей случившегося», – сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника. Напомним, 6 июля была утеряна связь с пассажирским самолетом Ан-26, совершавшим перелет из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Обломки воздушного судна были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Спасатели нашли и идентифицировали фрагменты тел всех погибших. Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Оба «черных ящика» найдены. Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им помощь. Тело пилота Ми-8 подняли со дна Курильского озера 14 августа 2021, 04:20

Фото: 41.mchs.gov.ru

Текст: Антон Антонов

На дне Курильского озера нашли тела трех человек, в том числе пилота упавшего вертолета Ми-8, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. В Telegram он сообщил, что «поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края». Со дна озера уже «поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек». Глава региона сообщил, что «работы будут проводиться все светлое время суток». Напомним, МЧС сообщало, что рядом с упавшим вертолетом Ми-8 нашли тела нескольких погибших туристов. Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту упал на Камчатке в четверг. Выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Корпус вертолета был обнаружен с помощью глубоководного аппарата в 500 м от берега на глубине 110 м. Пострадавших при крушении Ми-8 доставили в Петропавловск-Камчатский 12 августа 2021, 05:56 Текст: Антон Никитин

Пострадавших в результате крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере доставили в Петропавловск-Камчатский, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. «Вертолеты приземлись в Петропавловске-Камчатском, далее пострадавших на каретах скорой помощи повезут в краевую больницу», – приводит слова представителя пресс-службы регионального минздрава ТАСС. «В результате поисково-спасательной операции к настоящему времени спасено восемь человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Организована экстренная доставка пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы. К месту прибытия вертолета в Петропавловске-Камчатском выехали медицинские службы, которые сразу же доставят пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи. Поисково-спасательная операция продолжается», – сообщили в пресс-службе правительства региона. Принять пострадавших готова и Озерновская районная больница (расположена примерно в 200 км т места ЧП), которая обеспечена всем необходимым для оказания квалифицированной медицинской помощи, рассказала старшая медсестра медучреждения Наталья Алешкевич. «У нас всего хватает, свободные койки в достаточном количестве. В медучреждении на данный момент дежурят четыре медсестры, в том числе и операционная, и четыре врача. Информации о том, сколько человек к нам поступит, еще нет, так как на месте ЧП практически нет связи. Но мы готовы принять всех, кому потребуется помощь», – сообщила Алешкевич. Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек. По другим данным, выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Проводится спасательная операция. На место ЧП вылетели два борта Центра медицины катастроф и вертолет Ми-8 МЧС России. Направленные к месту ЧП бригады врачей усилены работниками скорой медицинской помощи, укомплектованы противошоковыми медицинскими препаратами и другими необходимыми средствами. При правительстве Камчатского края создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Владимир Солодов. По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. Стали известны основные версии причин крушения вертолета на Камчатке 12 августа 2021, 02:59 Текст: Антон Никитин

Отказ двигателей и ошибка пилотирования рассматриваются среди основных версий причин крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщил источник в экстренных службах. «Среди основных версий [причин] жесткой посадки рассматриваются как отказ двигателей, так и ошибка пилотирования», – приводит слова источника ТАСС. Также в экстренных службах сообщили, что «непосредственно перед вылетом вертолет Ми-8 был осмотрен, технические неисправности не были выявлены». В свою очередь коммерческий директор «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных заверил, что «машина была исправна», капитальный ремонт проводился в прошлом году. В связи с крушением вертолета Ми-8 на Курильском озере Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. «На место происшествия вылетит камчатский транспортный прокурор для координации деятельностью оперативно-следственной группы. (...) В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Как сообщила пресс-служба правительства региона, к месту происшествия вылетел губернатор Камчатского края Владимир Солодов с сотрудниками МЧС и врачами санавиации. Идет спасательная операция. В пресс-службе Елизовского муниципального района сообщили, что первых пассажиров подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту обнаружения вертолета на лодках для спасения пассажиров. Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек, еще восемь выжили. Проводится спасательная операция. Появилась информация о выживших при крушении Ми-8 на Камчатке 12 августа 2021, 03:57 Текст: Антон Никитин

При крушении вертолета Ми-8 с туристами в Кроноцком заповеднике на Камчатке выжили девять человек, сообщила и. о. министра здравоохранения края Марина Волкова. По предварительным данным, выжили семь пассажиров и два члена экипажа. «По нашей информации, выжили девять человек. Информация по остальным туристам и членам экипажа выясняется», – приводит слова и. о. министра ТАСС. Всего при крушении вертолета, по предварительным данным, выжили семь пассажиров и два члена экипажа. В экстренных службах региона сообщили, что состояние выживших опасений не вызывает. «По докладам, поступающим с места, угрозы для жизни девяти человек, спасенных из вертолета, нет. Их состояние опасений не вызывает», – сказал источник. Как ожидается, в ближайшее время на место крушения прибудет группа медиков. «Приведена в готовность краевая больница. Дополнительные места развернуты в травматологическом отделении, реанимационное отделение также готово к возможному приему пострадавших. Кроме того, из Озерновской районной больницы на место происшествия направлены две бригады медицинских работников и организуются мероприятия по доставке пострадавших в Озерновскую районную больницу», – цитирует пресс-служба правительства края исполняющую обязанности министра здравоохранения Камчатки Марину Волкову. Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек. Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Проводится спасательная операция. На место ЧП вылетели два борта Центра медицины катастроф и вертолет Ми-8 МЧС России. Направленные к месту ЧП бригады врачей усилены работниками скорой медицинской помощи, укомплектованы противошоковыми медицинскими препаратами и другими необходимыми средствами. При правительстве Камчатского края создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Владимир Солодов. По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. Упавший на Камчатке Ми-8 обнаружен на глубине 110 метров 13 августа 2021, 09:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Упавший в озеро на Камчатке вертолет обнаружен на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый, сообщил губернатор Владимир Солодов. «Несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне на глубине 110-111 метров, у него отломан хвост, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика, как будут работы далее проводиться по его более подробному визуальному осмотру и его подъему», – передает РИА «Новости» слова Солодова в эфире телеканала «Россия 24». Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек. Выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Восемь пострадавших вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое. По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. Как сообщил коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных, из шестнадцати человек, находивших на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8, восемь пока не найдены. Выживший при падении Ми-8 на Камчатке турист Виктор Стволкин рассказал подробности спасения. При падении вертолета Ми-8 на Камчатке погибли восемь человек 12 августа 2021, 02:33 Текст: Антон Никитин

Жертвами жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, по предварительной информации, стали восемь человек, еще восемь были спасены, сообщил источник в экстренных службах. «По предварительным данным, при жесткой посадке вертолета погибли восемь человек, остальные восемь были спасены. Вертолет утонул», – приводит слова источника ТАСС. «Сейчас на месте крушения работают два борта авиакомпании «Витязь-Аэро» и спасатели, проводится спасательная операция. Первых людей уже достали из озера, среди них есть выжившие, кто-то выплыл сам. Информация по погибшим и пострадавшим пока выясняется», – сообщили в пресс-службе Елизовского муниципального района. «К поисково-спасательным работам в Камчатском крае по оказанию помощи пострадавшим при жесткой посадке вертолета Ми-8 АО «Витязь-Аэро» привлечено 45 человек и восемь единиц техники», – сообщили в пресс-службе МЧС России. На место вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. В готовности к вылету также находится вертолет со спасателями и водолазами и воздушное судно Центра медицины катастроф. Ранее в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции 14 августа 2021, 16:10

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Самолет-амфибия Бе-200 потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту находились восемь человек, сообщило Минобороны России. «На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Для выяснения причин крушения Бе-200 к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. О крушении пожарного самолета в субботу сообщило турецкое управление лесного хозяйства. Ранее стало известно, что российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. После крушения Ми-8 на Камчатке восемь человек пропали без вести 12 августа 2021, 06:58 Текст: Антон Никитин

Из шестнадцати человек, находивших на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8, восемь пока не найдены, сообщил коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных. «Восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский, остальные восемь пока не найдены. Все пассажиры были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке. Суммы пока я называть не готов, это не решено. Но помощь точно будет оказана», – приводит слова Черных ТАСС. Тем временем вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и водолазами на борту прибыл в район Курильского озера Кроноцкого заповедника. «С собой у специалистов есть все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ», – сообщили в пресс-службе ведомства. В спасательной операции участвуют более 60 человек, задействовано десять единиц техники. В пресс-службе ГУ МЧС региона также сообщили, что глубина затопления упавшего в Курильское озеро вертолета Ми-8 составляет больше 100 метров. «Специалисты водолазной службы имеют снаряжения для работы на глубине до 20 метров. Дальнейшие решения будет принимать оперативный штаб Камчатского края», – сообщил представитель пресс-службы. Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек. По другим данным, выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Восемь пострадавших вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое. По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. Названы основные версии падения вертолета на Камчатке 12 августа 2021, 17:05 Текст: Елизавета Булкина

Следствие рассматривает три основные версии падения вертолета на Камчатке: плохая погода, ошибка техники пилотирования и неисправность воздушного судна. «На данный момент транспортным подразделением Следственного комитета среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета. Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек. По другим данным, выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Восемь пострадавших вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое. По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Как сообщил коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных, из шестнадцати человек, находивших на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8, восемь пока не найдены. Выживший при падении Ми-8 на Камчатке турист Виктор Стволкин рассказал подробности спасения. Тела погибших туристов найдены на дне Курильского озера на Камчатке 14 августа 2021, 01:57 Текст: Антон Антонов

На дне Курильского озера на Камчатке рядом с упавшим вертолетом Ми-8 нашли тела нескольких погибших туристов, сообщило МЧС. Корпус вертолета был обнаружен с помощью глубоководного аппарата в 500 м от берега на глубине 110 м. МЧС сообщает, что «рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов». Сейчас «прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность», а также ведется работа по ликвидации последствий крушения, передает РИА «Новости». В четверг на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. В Турции родители опознали тело пропавшего россиянина 13 августа 2021, 19:30 Текст: Дарья Григоренко

Родители опознали тело погибшего в Турции 20-летнего российского туриста Макара Рагина, которого искали около двух недель, сообщили в генконсульстве России в Стамбуле. «Родители опознали тело сына. Готовится его репатриация», – сказал представитель российской дипмиссии, передает РИА «Новости». По его словам, причина смерти Рагина будет установлена в ходе последующих экспертиз. Напомним, что Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Его отец предполагал, что россиянина могли задержать в ходе рейда по борьбе с нелегальными мигрантами. Его решили искать на Принцевых островах. 10 августа на острове Бургазада близ Стамбула в Турции было обнаружено тело пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина, рядом найдена сумка с его документами. Камчатский губернатор счел спасение восьми пассажиров Ми-8 «близким к чуду» 12 августа 2021, 11:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал спасение восьми пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение, «ситуацией, близкой к чуду». «Тот факт, что восемь человек удалось спасти, на самом деле, это ситуация, близкая к чуду. Удалось это сделать только благодаря очень быстрым действиям самих пассажиров, которым удалось открыть багажные створки, находящиеся сзади вертолета, когда он уже тонул», – передает РИА «Новости» слова Солодова в эфире телеканала «Россия 24». Губернатор также отметил быструю реакцию инспекторов заповедника. «Без видимости, они не видели вертолет, по звуку сориентировались и за 3-4 минуты буквально смогли на лодке подойти и из ледяной воды, температура которой сейчас 5-6 градусов, достали восемь человек, которые в итоге и выжили», – рассказал он. Тем временем участковый государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Евгений Денгес рассказал о том, что из-за густого тумана момент падения Ми-8 в Курильское озеро не был виден, но после звука удара лопастей о воду инспекторы спустили катера и добрались до людей через три-четыре минуты. «Находясь на кордоне Озерный, мы услышали звук приближающегося вертолета. Был очень густой туман, около 100 метров видимость. После чего мы услышали, предположительно, как лопасти вертолета ударились о воду. Видеть мы это не видели. После мы спустили катера и через три-четыре минуты добрались на место крушения», – слова Денгеса. По его словам, в озере инспекторы обнаружили восемь человек. Тут же их достали, двое были в тяжелом состоянии. «Доставили на кордон людей, была оказана первая необходимая помощь», – добавил инспектор. В пресс-службе администрации губернатора Петербурга сообщили, что шесть туристов из Санкт-Петербурга были в вертолете Ми-8, упавшем в озеро на Камчатке. «С Камчатки пришла трагическая весть. Упал вертолет, на борту которого была туристическая группа из Петербурга. По данным МЧС, из шести петербуржцев спасены трое. Спасательная операция продолжается. Хочу выразить самые теплые слова поддержки пострадавшим и пожелать им скорейшего выздоровления. Ждем окончания спасательной операции», – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. По словам губернатора, пострадавшим туристам будет оказана необходимая помощь и поддержка. Напомним, в четверг на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате крушения воздушного судна, по предварительной информации, погибли восемь человек. По другим данным, выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Первых выживших подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали хлопок о воду и оперативно направились к месту падения вертолета на лодках для спасения людей. Восемь пострадавших вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Состояние двоих пациентов, по предварительной информации, медики оценивают как тяжелое. По факту произошедшего организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. Как сообщил коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных, из шестнадцати человек, находивших на борту потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8, восемь пока не найдены. Выживший при падении Ми-8 на Камчатке турист Виктор Стволкин рассказал подробности спасения.