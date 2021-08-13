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Изучено влияние коронавируса на репродуктивные способности мужчин
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Российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, при этом вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье.
Влияние COVID-19 и вакцины «Спутник V» на репродуктивную функцию мужчин с помощью передовых молекулярно-генетических методов изучала группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина.
На первом этапе было проведено комплексное обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, которое включало в себя анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом. Затем к работе подключились биологи и биоинформатики, которые провели углубленный генетический анализ.
«Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19», – передает РИА «Новости» текст исследования.
Ученые также провели аналогичную оценку репродуктивной функции 44 мужчин, привитых вакциной «Спутник V». Полученные данные говорят об отсутствии воздействия вакцины на уровень гормонов и показателей спермограммы. Генетический анализ не выявил аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус.
Ранее в РАН назвали способ восстановить функции мозга после COVID.
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В ВОЗ назвали срок одобрения «Спутника V»
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Российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре, заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.
«По «Спутнику» мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX», – цитирует Симао ТАСС.
«По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», – добавила она.
COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.
Сейчас ВОЗ рекомендует для экстренного применения семь препаратов: вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцину Comirnaty, разработанную совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцину американской компании Modern, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.
От России кандидатами в программу являются «Спутник V», разработанный центром Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».
В настоящий момент российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира».
На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Стало известно о более смертельном йота-штамме коронавируса
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Специалисты департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета пришли к выводу, что «йота»-вариант коронавируса повышает на 46-82% коэффициент летальности при заражении коронавирусом.
В ходе исследования было установлено, по сравнению с другими штаммами «Йота» увеличивает коэффициент летальности у людей в возрасте 45-64 лет – на 46%, 65-74 лет – на 82%, старше 75 лет – 62%. Уточняется, что ученые провели анализ данных, собранных в Нью-Йорке с ноября 2020 года апрель текущего года, передает РИА «Новости».
Также ученые выяснили, что скорость передачи этого штамма на 15-25% выше, чем у ранее выявленных штаммов. При этом он мог преодолевать иммунитет у 0-10% ранее перенесших инфекцию.
Напомним, что «Йота»-штамм был выявлен в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. Вирус распространился по всем штатам Америки и впоследствии был зарегистрирован в 27 странах мира.
В список «вызывающих озабоченность» ВОЗ внесла четыре варианта: «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский).
Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что для инфицирования штаммом коронавируса «дельта» требуется меньше вирусных частиц, чем для инфицирования обычным штаммом.
Напомним, в конце июня в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщали, что случаев заражения новым лямбда-штаммом коронавируса в России нет.
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Грузия останавливает транспорт из-за пандемии коронавируса
В Грузии в связи с резким ростом случаев заболевания коронавирусом с 14 августа по 4 сентября останавливается общественный транспорт, заявил в четверг глава правительственного координационного штаба по борьбе с пандемией Георгий Гвибрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Полностью запрещаются фестивали, концерты и иные увеселительные мероприятия, сокращается срок работы ресторанов, кафе и баров – сейчас они закрываются в полночь, а с 14 августа будут работать до 23 часов.
К процессу вакцинации будут подключены военные врачи, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. Не исключено развертывание полевых госпиталей.
В минувший вторник Грузия поставила суточный рекорд заболеваемости и смертности от коронавируса – число выявленных случаев заражения составило 5 697, скончалось 54 человека. В среду и четверг показатель заболеваемости также превышал 5 тыс. случаев, численность летальных исходов в эти дни приближалась к 50.
По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 466 326 случаев заражения, скончались 6 279 человек.
В стране с населением в 3,7 млн человек прививки сделали немногим более 715 тыс. человек. Темпы считаются невысокими, поэтому в сентябре, возможно, в рестораны и спортивные залы будут пускать только привитых или сделавших тесты.
Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе называет ситуацию «катастрофической». По решению правительства Грузии, с 10 августа стало обязательным ношение масок на открытых площадках при встрече пяти и более человек. С 22 июня это требование было отменено. Также запрещены с 10 августа свадьбы и поминки. Нарушение обернется для физического лица штрафом в 2 тыс. лари (645 долларов), для юридического – 10 тыс. лари (3225 долларов).
По данным СМИ, многие прибывшие в Грузию туристы из-за ограничений начали покидать страну раньше времени.
Ранее власти Грузии заявили о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
Меркель назвала условие для нового локдауна в Германии
В Германии потребуется вводить очередной жесткий локдаун, если в стране появится мутация вируса, способная разрушить уже наработанный эффект массовой вакцинации, заявила канцлер Ангела Меркель.
«Если в группе старше 60 лет 80% получили полную вакцинацию (от коронавируса), то до тех пор, пока у нас не появилась мутация, которая полностью разрушит эффект вакцинации... мы не можем просто сказать, что привитой человек не может реализовать какие-то свои гражданские права. Таким образом, любая ограничительная мера будет структурно отличаться от тех мер, которые были приняты до сих пор», – передает ее слова РИА «Новости».
По словам Меркель, власти ФРГ не допустят перегрузку системы здравоохранения. «Это было бы безответственно», – сказала она.
Ранее Меркель заявила, что в стране могут ужесточить антиковидные меры. Канцлер подчеркнула, что ситуация требует дальнейшего соблюдения мер безопасности (ношения масок, соблюдения дистанции, регулирование тестирование). Она призвала граждан активнее вакцинироваться от COVID-19, отметив, что чем больше будет привито граждан, тем больше свобод будет у всех жителей страны, имея в виду отсутствие дополнительных ограничительных мер.
В Сан-Марино выявили почти 100% эффективность «Спутника V»
У более чем 99% участников исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани появились антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли.
«Исследование, которое проводится совместно с институтом имени Ладзаро Спалланцани, направлено на изучение эффективности вакцины. В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы [вакцины]», – цитирует ТАСС Кавалли.
По его словам, предварительные результаты на основе данных более чем 5 тыс. человек показывают, что после второй дозы у более чем 99% участников исследования выработались антитела. Он подчеркнул, что теперь римскому институту «предстоит провести качественный анализ этих антител».
Кавалли добавил, что «Спутником V» вакцинированы почти 20 тыс. жителей Сан-Марино (примерно 2/3 населения). «К 19 927 лицам можно добавить 840 иностранных туристов, которые приехали привиться из разных стран мира», – сказал он.
По его словам, были случаи заражения коронавирусом в промежутке между первой и второй дозами, а также сразу после второй дозы. «Однако пока у нас нет точных данных на этот счет. И мы знаем, что аналогичные случаи были и с вакциной Pfizer», – добавил Кавалли.
Ранее глава минздрава Сан-Марино Роберто Чаватта заявил, что некие политические факторы влияют на то, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) все еще не одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник» в качестве бустерного укола
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник лайт» в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации.
«Рост числа случаев нового штамма ковида в США и Израиле показывает, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа. Сегодня РФПИ предлагает Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола», – говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте вакцины.
Однокомпонентная «Спутник Лайт», отметили в РФПИ, была специально разработана как самостоятельная вакцина и для бустирования.
«Спутник V» первой из вакцин против коронавируса применил гетерогенное бустирование («вакцинный коктейль»), предполагающее использование двух разных аденовирусных векторов для двух инъекций (в отличие от других вакцин от коронавируса, использующих одну инъекцию дважды)», – передает сообщение РФПИ РИА «Новости». По данным Минздрава, эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» составила 83,1%.
При этом РФПИ первым предложил сотрудничество другим производителям вакцин. На сегодняшний день многие производители следуют примеру «Спутника V», исследуя возможности комбинирования разных вакцин. Также в ряде стран проводятся исследования со «Спутником».
Ранее в РФПИ заявили, что опыт использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в ведущих странах мира доказал высочайшую безопасность и эффективность препарата.
В Литве непривитым от COVID-19 запретили посещать ТЦ, кафе и рестораны
Правительство Литвы одобрило ограничения для людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу, они вступят в силу с 13 сентября, сообщает портал литовского национального радио и телевидения LRT.
«Правительство Литвы утвердило ряд ограничений для людей без иммунитета к COVID-19... Сертификаты об иммунитете потребуются для доступа в магазины и организации сферы услуг не первой необходимости, а также на мероприятия в помещении», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что людям старше 16 лет, которые не были полностью вакцинированы против COVID-19 или не переболели, будет запрещено посещать торговые центры, салоны красоты, кафе и рестораны, а также общественные мероприятия, проводимые в помещениях.
Чтобы получить доступ к услугам, людям необходим «паспорт возможностей», который выдается привившимся от коронавируса или переболевшим, или его европейский эквивалент. Отрицательный тест ПЦР также будет действителен в качестве пропуска в течение 48 часов. Однако тестируемым придется платить за это самим.
Правила вступят в силу 13 сентября.
На портале отмечается, что правительство рассматривало возможность включить в число ограничений пользование общественным транспортом и медицинскими услугами, не являющимися жизненно важными.
Людям без сертификатов об иммунитете разрешат совершать покупки в продовольственных, ветеринарных магазинах, оптиках и аптеках (менее 1500 квадратных метров и с прямым выходом на улицу). Они также могут посещать художественные и музейные выставки и библиотеки, публичные мероприятия на открытом воздухе вместимостью до 500 человек.
Напомним, во вторник у здания парламента Литвы в Вильнюсе прошла акция протеста против решения властей ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса. К вечеру она переросла в беспорядки. Митингующие заблокировали депутатов внутри здания Сейма, полиции пришлось применить слезоточивый газ, передает Delfi.
Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал действия протестующих. «Граждане могут протестовать и выражать свое мнение. Да, политикам не следует вешать ярлыки на граждан, нужно аргументировать и объяснять свои решения. <...> Но демократия – это не анархия. Я призываю цивилизованно – без оскорблений и нападок – позволить представителям Сейма покинуть здание парламента», – написал он в Facebook.
По подсчетам полиции, у парламента собралось около 4,5 тыс. человек, передает LRT. Полиция, чтобы разогнать протестующих, применила слезоточивый газ и начала оттеснять их от входов в парламент. Против митингующих была применена сила.
В связи с беспорядками были задержаны 26 человек, сообщил департамент полиции при МВД республики.
В июле в Литве отменили карантин, действующий с ноября 2020 года в рамках мер по борьбе с пандемией. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что жители стран Прибалтики мечтают о российской вакцине.
Привитый вакциной от COVID в виде капель рассказал об ощущениях
Один из привившихся вакциной от коронавируса в виде капель для носа, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, рассказал о своих ощущениях после вакцинации: побочных эффектов нет, вакцина с чуть сладковатым вкусом.
«Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что на вид вакцина прозрачная, из ампулы ее набирают в шприц со специальной насадкой и капают в нос.
Каких-то побочных эффектов после применения препарата ни в день вакцинации, ни на следующий не отмечалось. Температура была в норме, мышечной боли, головной, кашля и насморка не было, отметил привитый.
«Все прошло незаметно, как будто ничего и не делали», – подчеркнул он.
Напомним, в начале апреля в России начались испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа.
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В НИИ гриппа оценили угрозу «йота-штамма» коронавируса
«Йота-штамм» коронавируса не представляет серьезной угрозы, заявил директор Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
«Штамм коронавирусной инфекции йота в настоящее время не представляет серьезной угрозы. Этот вариант инфекции выявили преимущественно на территории США – в частности, в Нью-Йорке и ряде других штатов, а также в Европе. На территории Российской Федерации он не обнаружен», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее специалисты департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета пришли к выводу, что «йота»-вариант коронавируса повышает на 46-82% коэффициент летальности при заражении коронавирусом.
В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что случаев инфицирования «йота-штаммом» коронавируса в России не выявлено.
За сутки в России выявили 21,5 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 21571 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2076, Санкт-Петербурге – 1804, Московской области – 1054.
Всего в стране выявлено 6 512 859 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 808 777 человек, из них 20 067 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 799 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 167 241 человека.
Накануне, 10 августа, в России выявили 21 378 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 193.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Врача поликлиники поймали в Москве на незаконной выдаче сертификатов о вакцинации от COVID-19
В Москве сотрудник поликлиники занимался незаконным оформлением и выдачей сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил департамент здравоохранения города.
«Совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники №64. Возбуждено уголовное дело», – сообщается на сайте департамента.
Сейчас ведомство и руководство поликлиники помогают правоохранителям установить виновных в произошедшем, и причины инцидента.
В департаменте заверили, что метод организации вакцинации в Москве исключает возможность таких ситуаций, также применяется метод «контрольной закупки» и проводится сотрудничество с правоохранительными органами.
Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы.
Разведка США начала поиск информаторов среди китайских ученых в Ухане
Разведывательное сообщество США пытается найти информаторов среди ученых и медиков в китайском Ухане для получения данных о происхождении COVID-19.
Как пишет китайская «Глобал таймс», сотрудники разведки США «пытаются найти каких-либо свидетелей и лиц, обладающих информацией о начальной стадии эпидемии в Ухане, где была выявлена первая в Китае вспышка». «Их целью являются сотрудники предприятий системы здравоохранения, биологических исследовательских институтов, а также другие жители Уханя», – передает ТАСС сообщение газеты.
По данным издания, американские спецслужбы также пытаются получить подробную информацию о переболевших COVID-19, жизни людей во время локдауна, времени постановки диагнозов, а также перемещениях людей до инфицирования.
По сведениям источника газеты, «на следующем этапе правительство Соединенных Штатов продолжит оказывать давление на Всемирную организацию здравоохранения и ее генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса, чтобы они полагались на США». Как утверждает «Глобал таймс», правительство США «также будет действовать в сговоре со своими союзниками, в числе которых Австралия, и СМИ, чтобы оказывать давление на Китай и попытаться обвинить китайское правительство в том, что оно скрывает правду о происхождении коронавируса».
Как заявил изданию в конфиденциальной беседе «международный эксперт, близкий к совместной миссии Китая и ВОЗ», указание президента США Джо Байдена американским спецслужбам разрабатывать эту тему является «скоординированной политической кампанией». «Если бы бывший госсекретарь США Майк Помпео располагал такой разведывательной информацией, которая была бы убедительной, то она бы уже опубликовал ее», – указал собеседник газеты. По его мнению, Байден был вынужден пойти на это из-за давления республиканцев.
Ранее глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
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Эффективность «Спутника V» против дельта-штамма коронавируса составила 83%
Эффективность вакцины «Спутник V» против дельта-штамма коронавируса составляет примерно 83%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко заявил, что «Спутник V» демонстрирует «наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с дельта-штаммом», и «последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные, наши коллеги-клиницисты нам их любезно предоставили», передает ТАСС.
В свою очередь директор Центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург заявил, что отсроченные нежелательные реакции от вакцины «Спутник V» исключены, препарат «не является живой вакциной».
Также он сообщил, что доклинические испытания назальной версии «Спутника V» завершились, разработчики готовятся к клиническим исследованиям, «но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено».
«Все испытания должны пройти по полной программе – с первой, второй и третьей стадиями клинических испытаний. Это стоит порядка 400 млн рублей», – добавил Гинцбург в интервью «Известиям».
По его словам, назальная вакцина – «это тот же самый «Спутник V», второй компонент, который мы распыляем с помощью специального шприца со специальной насадкой в носовую полость».
Гинцбург ожидает, что финансировать исследования будут московские власти, так как «Москва уже вложила средства в испытания детской вакцины, и в ряд проектов по мониторингу эффективности вакцины против различных штаммов, и в другие проекты».
Вместе с тем он отметил, что говорить о победе над коронавирусом рано, о вирусе пока не все известно, хотя для изучения «задействованы огромные научные силы, можно даже сказать беспрецедентные», передает РИА «Новости».
Ученые на данный момент знают, что вирус очень глубоко внедряется в регуляторный механизм иммунной системы человека, это способно вызвать очень сильное аутоиммунное поражение, которое и является во многом причиной тяжелых последствий.
При этом сказать, что сейчас есть эффективная химия против коронавируса, которая помогала бы больным выздороветь легко и просто, пока нельзя.
Гинцбург также отметил, что это заболевание «в 70% случаев не проходит бесследно», наблюдаются «большие, длительные осложнения, которые, к сожалению, иногда приводят к инвалидности, иногда приводят к необходимости длительного восстановительного периода».
Ранее в Сан-Марино выявили почти 100% эффективность «Спутника V».
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В РФПИ оценили эффективность применения «Спутника V» за рубежом
Опыт использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в ведущих странах мира доказал высочайшую безопасность и эффективность препарата, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«За год применения вакцина «Спутник V» доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира», – передает его слова со ссылкой на пресс-службу РФПИ РИА «Новости».
В ряде стран, где одновременно используются несколько вакцин разных производителей, у «Спутника V» один из лучших показателей безопасности и эффективности.
Эффективность вакцины в России составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. По данным Минздрава, эффективность «Спутника V» против штамма «дельта» составила 83,1%.
В РФПИ добавили, что по информации министерства здравоохранения ОАЭ «Спутника V» в ходе применения в стране составила 97,8%, вакцина также обеспечивает полную (100%) защиту против тяжелых случаев. Побочных явлений не зафиксировано: не было случаев госпитализации, тромбоза вен головного мозга (CVT) или миокардита.
Минздрав Бахрейна, по данным РФПИ, оценил эффективность «Спутника V» в ходе вакцинации составила 94,3% (через 14 дней после второй дозы); при этом 98,6% случаев коронавируса, зафиксированных через 2 недели после второго укола, протекали в легкой форме.
Фонд также привел данные минздрава провинции Буэнос-Айрес, которые свидетельствуют о том, что применение «Спутника V» позволило выработать антитела у 94% вакцинированных одной дозой и у 100% вакцинированных двумя дозами. При этом у 94% лиц, получивших инъекцию «Спутника Лайт» (однокомпонентный препарат, первый компонент «Спутника V»), сформировались антитела.
По данным правительства Венгрии, которые также приводит РФПИ, среди пяти вакцин от коронавируса, применяемых в стране, у «Спутника V» лучшие показатели безопасности и эффективности. Согласно этой информации, количество случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч вакцинированных у российской вакцины ниже по сравнению с другими вакцинами (95 – «Спутник V», 177 – Moderna, 356 – Sinopharm, 555 – Pfizer, 700 – AstraZeneca).
В Мексике также подтвердили, что «Спутник V» является самой безопасной из всех вакцин, используемых в стране.
В РФПИ добавили, что официальные данные минздрава Сербии и департамента здравоохранения Филиппин также свидетельствуют о безопасности и эффективности «Спутника V».
На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Ранее в Аргентину доставили 500 литров активного вещества для производства российской вакцины «Спутник V».
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На Украине продлили карантин до 1 октября
Правительство Украины продлило до 1 октября карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Правительство Украины продлевает адаптивный карантин до 1 октября. Кабмин также продлит режим чрезвычайной ситуации в стране», – цитирует ТАСС премьера.
Ранее руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.
Накануне исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
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