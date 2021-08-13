Шойгу оценил совместные действия российских и китайских военных на учениях «Алмаз-Антей» решил показать в Стамбуле РЛС наблюдения за космосом «Сула» 13 августа 2021, 10:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Радиолокационная станция (РЛС) «Сула», предназначенная для наблюдения за космическими объектами, а также зенитная ракетная система С-400, зенитный ракетный комплекс «Викинг» и другие комплексы ПВО будут представлены Концерном ВКО «Алмаз-Антей» на Международной оборонной выставке IDEF-2021, которая пройдет в Стамбуле с 17 по 20 августа, сообщили в пресс-службе концерна. «Отдельная демонстрационная зона на стенде концерна будет посвящена радиолокационным средствам наблюдения за воздушным пространством. Здесь гости и участники IDEF-2021 смогут ознакомиться с информацией о радиолокационной станции «Сула», предназначенной для наблюдения за космическими объектами», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В виде моделей и видеороликов будут представлены зенитная ракетная система С-400 «Триумф», зенитные ракетные комплексы «Викинг», «Бук-М2Э» и линейки «Тор», а также макеты входящих в их состав зенитных управляемых ракет. Кроме того, будет представлена модель доплеровского метеорологического радиолокатора «ДМРЛ-3», радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов ROSC-1, модернизированного радиолокатора «Аврора-2», а также трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2». «С учетом сложившейся сегодня в мире непростой обстановки, наше участие в выставке направлено, прежде всего, на укрепление имиджа концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции, способствующей сохранению суверенитета и безопасности стран-покупателей, а также на расширение круга потенциальных заказчиков продукции», – заявил заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, слова которого приводит пресс-служба. Замглавы концерна подчеркнул, что «Алмаз-Антей» обеспечивает полный жизненный цикл выпускаемых изделий, включая возможности выгодной модернизации ранее поставленной техники, и неизменно демонстрирует высочайшие производственно-технологические компетенции, экономическую стабильность, качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. Ранее сообщалось, что Россия покажет на выставке в Турции Су-57Э и беспилотник «Орлан-Э».

В Минобороны раскрыли подробности инцидента с эсминцем «Дефендер» 11 августа 2021, 08:23

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Авиабомбы калибра 250 килограммов, запущенные в качестве предупреждения зашедшему в конце июня в территориальные воды России эсминцу «Дефендер», легли на расстоянии менее одного километра от британского корабля, заявил замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС Андрей Картаполов. Картаполов сказал, отвечая на вопрос издания «Аргументы и факты», не слишком ли мягко сработали ВС России в ответ на эту провокацию, что «когда по курсу британца (эсминца Defender) ложились бомбы, там толерантностью особо не пахло», Су-24М выполнял «предупредительное бомбометание авиабомбами калибра 250 килограммов по курсу движения эсминца на расстоянии от корабля менее одного километра». «Для иностранного экипажа в этом ничего хорошего не было. Если помните, есть их съемка, когда они сыграли боевую тревогу и надели спасательные жилеты», – добавил он. Картаполов пояснил, что совершить навал против британского эсминца, как это произошло в 1988 году, когда контр-адмирал Владимир Богдашин протаранил зашедший в территориальные воды СССР американский крейсер «Йорктаун», было невозможным, так как корабль, следивший за Defender, был гораздо меньше его по водоизмещению. «Все действия флота полностью контролировались через Национальный центр управления обороной, министром обороны, и все решения принимались согласно обстановке. Дальнейшее показало правильность этих решений», – отметил замминистра. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны обвинили командование эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Генерал объяснил бесполезность ЗРК Patriot для Украины 10 августа 2021, 19:45

Фото: Scanpix Baltics/Reuters

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Лузан. Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников призвал развернуть в его республике американские «средства ПВО». «Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot уступает российским комплексам ПВО С-300В. Для нашей боевой авиации поколения 4++, например для истребителей Су-35, – американский ЗРК также не служит непроходимой преградой, – пояснил бывший замкомандующего войсками ПВО, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан. – Но дело в том, что Пентагону давно уже не противостоит сильная авиация, поэтому очень уж передовая ПВО американцам и не нужна». «Впрочем, украинский вице-премьер Резников – не специалист в этой области. Допускаю, что он просто услышал где-то про ПВО, не разобрался и сказал про них американским политологам, просто играя на публику», – сказал генерал. Комплексы Patriot Украине никак не помогут, предупреждает Лузан. «Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация, – сказал генерал. – А Patriot бесполезен против баллистических целей. Это показала, к примеру, атака иранского Корпуса стражей Исламской революции по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака. Тогда системы ПВО США не смогли перехватить большую часть ракет». Во вторник вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения. Украинский гость мотивировал свою просьбу тем, что Россия «де-факто оккупировала Азовское море и коренным образом изменила баланс в Черноморском регионе, полностью его милитаризовав». «Мы особенно обеспокоены действиями России, направленными на подготовку Крыма к развертыванию ядерного оружия. В этой связи важным является расширение пакета безопасности для Украины. Наше законодательство это позволяет», – цитирует Резникова РИА «Новости». Ранее США посетили главы МИД и администрации президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак, а 30 августа запланирован визит в Вашингтон президента Владимира Зеленского. Призыв Резникова – это «грубая провокация», считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Развертывание ПВО США на Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами», – цитирует Слуцкого ТАСС. Депутат заметил, что, к примеру, в состав комплекса ПРО Aegis входит пусковая установка Мк41, которую можно использовать для запуска не только противоракет, но и крылатых ракет. Появление таких комплексов ПВО в непосредственной близости от российских границ повлечет за собой реакцию Москвы, убежден глава комитета. «Тем самым напряженность только возрастет», – добавил он. С депутатом согласен и генерал Лузан. «Aegis сами по себе не могут перехватить наши стратегические ракеты на восходящей ветви, потому что РВСН размещены не у границ, а в глубине российской территории. Но Aegis также оснащен унифицированной пусковой установкой Mk41, которая может стрелять крылатыми ракетами наземного базирования с дальностью 2,5 тыс. км. А это уже напрямую угрожает всей европейской части России и нашим стратегическим силам за Уралом. США уже разместили ПРО в Румынии и Польше. Если теперь Aegis появятся еще и на Украине, то получается, что нас берут в полукольцо», – предупреждает генерал. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФСБ задержала гендиректора НИП гиперзвуковых систем по делу о госизмене 12 августа 2021, 13:40

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

ФСБ задержала в Москве гендиректора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова в рамках расследования уголовного дела о государственной измене, сообщил источник в правоохранительных органах. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют просить суд об его аресте на два месяца», – сообщил источник ТАСС. В пресс-службе Лефортовского суда Москвы подтвердили о поступлении ходатайства следствия, но не уточнили детали уголовного дела. «Александр Куранов является одним из востребованных российских специалистов в области разработок, связанных с углеводородным топливом в летательных аппаратах», – сообщил источник. Согласно данным из открытых источников, Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральным директором и главным конструктором ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» ХК «Ленинец». Ранее ФСБ задержала замдиректора оборонного завода в Челябинске. Началось серийное изготовление ракет для С-500 «Прометей» 11 августа 2021, 04:32

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Предприятия концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз – Антей» ведут серийное изготовление ракет для перспективных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «В соответствии с заключенным в конце 2020 года контрактом между Минобороны России и концерном «Алмаз – Антей» идет изготовление серийных ракет, которые в 2022 году поступят в Воздушно-космические силы (ВКС)», – приводит слова источника ТАСС. По словам другого источника, в настоящее время «продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России». Предполагается, что они завершатся в конце 2021 года. Напомним, в конце июля стало известно, что концерн ВКО «Алмаз – Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей», серийные поставки начнутся в первой половине 2022 года. В мае президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса заявлял, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о системе С-500 «Прометей», которая, по мнению американских экспертов, станет угрозой даже для спутников. Также были названы отличия С-400 и С-500. Шойгу выступил за профессиональную армию из контрактников 11 августа 2021, 06:33

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу выразил уверенность, что в России должна быть профессиональная армия из военнослужащих по контракту – нет смысла увеличивать число призывников и сроки их службы из-за длительности подготовки по современным военным специальностям. «Будущая армия... У нас есть специальности, это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну а что же вы, возьмите и увеличьте срок службы – на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало. Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом», – приводит слова Шойгу РИА «Новости». Министр добавил, что должна быть любовь к Родине и к военной профессии, человек должен к этому самостоятельно стремиться. «У нас и дни открытых дверей, конкурсы по территории всей страны, и набираем по контракту, и выездные комиссии по приему в высшие учебные заведения, и реконструируем учебные заведения. Я не так давно приехал из Новосибирска, у нас там высшее училище, там готовят разведку – там и войсковая, и глубинная разведка – очень достойные ребята. И сегодня я могу сказать, что к нам поступить не так просто», – отметил министр. Он сообщил, что, например, конкурс в Рязанское училище ВДВ сегодня составляет около 17 человек на место. «Когда меня спрашивают о том, предполагаете ли вы увеличить количество призывников на военную службу, я говорю, что в этом особого смысла сегодня нет», – сказал Шойгу, выступая перед участниками образовательного форума «Территория смыслов». Ранее в Генштабе оценили возможность отказа от призыва на срочную службу. Напомним, в марте президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу 134 тыс. 650 граждан России в возрасте от 18 до 27 лет. 16 июля Минобороны объявило о завершении весеннего призыва. В декабре 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что вооруженные силы России вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву, который сохранится приблизительно до 2025 года. Шойгу прибыл на полигон в Китае 13 августа 2021, 07:22

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ прибыли на полигон Цинтунся, где проводится активная часть совместных учений двух стран «Сибу/Взаимодействие–2021». В ходе активной части маневров военнослужащие России и Китая организуют ведение совместной разведки, поиск и обнаружение условного противника, проведут наземно-воздушную антитеррористическую операцию с десантированием и захватом опорных пунктов «террористов» с целью создания благоприятных условий для проведения совместного наступления. Также будет отработано материально-техническое обеспечение войск, выполнение огневых задач с привлечением авиации и беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». По данным российского военного ведомства, общая численность сил, принимающих участие в совместных маневрах, составляет более 10 тыс. человек. В манёврах задействованы, в частности, 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов, привлечены подразделения Сухопутных войск и ВВС Национально-освободительной армии Китая (НОАК). С российской стороны привлечены мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа, самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, офицеры органов управления. Учения проводятся в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами России и КНР. Задачи маневров – демонстрация решимости и способности развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между вооружёнными силами двух стран. Руководство маневрами осуществляется совместно командованием воинских контингентов двух стран, для чего сформирован соответствующий орган руководства. На этапе подготовки проведено комплексное планирование, отработаны вопросы управления, контроля обстановки, организации разведки, оповещения, огневого поражения противника и информационной безопасности. Совместной группировкой войск командует замкомандующего Западным объединенным командованием НОАК Люй Сяо. Российскую сторону в штабе руководства представляет заместитель командующего войсками ВВО Михаил Носулев. Напомним, в четверг Шойгу прилетел в Китай для наблюдения за российско-китайскими учениями. В США назвали условия для «вторжения» России в Прибалтику 13 августа 2021, 08:34 Текст: Наталья Ануфриева

Успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от захвата данного региона «менее чем за сто часов» – до того, как НАТО успеет дать адекватный ответ, считает обозреватель американского журнала National Interest Себастьен Роблин. Роблин заявил, что данный сценарий, который он, впрочем, оценивает как маловероятный, подразумевает проход через Сувалкский коридор – участок границы между Польшей и Литвой шириной в сорок миль. На его взгляд, эта «брешь» может стать «ахиллесовой пятой» НАТО при вооруженном конфликте с Москвой, передает РИА «Новости». «Россия попытается вторгнуться в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО», – утверждает он. Обозреватель также считает, что Россия может атаковать Сувалкский коридор с нескольких направлений, чтобы перерезать колонны войск Североатлантического альянса, которые отправят на помощь странам Балтии. «Москва будет делать ставку на то, что страны Западной Европы не захотят рискнуть ядерной войной, чтобы освободить уже завоеванные страны Балтии», – подчеркнул Роблин. Публицист заключил, что укрепление обороноспособности Сувалкского коридора путем размещения там дополнительных сил НАТО сможет снизить риск разрушительной войны с Россией. Ранее Себастьен Роблин допустил «осаду и физическую оккупацию» Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу сообщил о завершении строительства объектов РВСН в четырех городах 10 августа 2021, 14:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Завершено строительство инфраструктуры подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Козельске и Тейково, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции. По его словам, основные силы военных строителей были направлены на возведение объектов спецназначения «для размещения новых образцов вооружения и военной техники, прежде всего в интересах обустройства трехкомпонентной группировки сил и средств ядерного сдерживания». «Построены объекты инфраструктуры подразделений РВСН в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Козельске и Тейково», – передает РИА «Новости» слова министра. Шойгу добавил, что с начала года развернуты полномасштабные работы по развитию аэродромной сети, совершенствованию системы базирования ВМФ и обустройству инфраструктуры Арктической зоны. Ранее сообщалось, что стратегические ракетные комплексы «Ярс» в ходе перевооружения в 2021 году получат два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В Китае рассказали об опасении США российского Су-57 11 августа 2021, 11:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Появление Су-57 остановило доминирование США в сфере высокотехнологичных истребителей пятого поколения и стало серьезной угрозой для американцев, сообщили китайские СМИ. Как пишет портал Sina, ранее подразделение самолетов VFC-12 ВМС Соединенных Штатов получило окраску, в точности совпадающую с оформлением российских боевых машин. Главная задача летной группы – копирование тактики противника во время учений, передает РИА «Новости». Это первый раз, когда Вашингтон уделяет подобное внимание истребителю пятого поколения другой страны, говорится в статье. По мнению автора, это указывает на существенные опасения среди американского военного руководства по поводу Су-57. Также в материале подчеркиваются основные преимущества российской разработки – техническое оснащение и экономичность. Ранее для управления роем «Охотников» решили создать двухместный Су-57. Первый полный полк «Авангардов» пообещали поставить на дежурство до конца года 10 августа 2021, 14:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый полк стратегических ракетных комплексов с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» в полном составе заступит на боевое дежурство до конца года, сообщил командир 13-й ракетной дивизии генерал-майор Андрей Черевко. «В 13-й ракетной дивизии продолжаются мероприятия по перевооружению на новые ракетные комплексы стратегического назначения. В соответствии с поставленной задачей в 2021 году предусмотрено завершение постановки на боевое дежурство первого ракетного полка с ракетным комплексом «Авангард», – передает РИА «Новости» слова Черевко министру обороны Сергею Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции. «Ведутся работы по подготовке двух шахтных пусковых установок с ракетами. Перевооружение проводится по утвержденному графику. Загрузка ракет в шахтные пусковые установки и приведение их в готовность к боевому применению запланировано на четвертый квартал 2021 года», – уточнил он. По словам Черевко, второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения к 2023 году. «В период до 2023 года предусмотрена постановка на боевое дежурство еще одного ракетного полка в 13-й ракетной дивизии с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард», – доложил Черевко. Первый полк, вооруженный «Авангардом», заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в неполном составе в декабре 2019 года. Российско-китайские учения вызвали обеспокоенность Запада 10 августа 2021, 11:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Проходящие в Китае российско-китайские учения «Взаимодействие-2021» вызывают обеспокоенность США и западных аналитиков, в частности, в свете вывода американских войск из Афганистана, сообщили британские СМИ. Как пишет Financial Times, учения России и Китая вызывают у западных аналитиков «опасения» относительно того, что «два противника США развивают совместные оперативные возможности». В частности, беспокойство связано с выводом американского контингента из Афганистана – в то время как и Пекин, и Москва контактировали с талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России). «На фоне вывода Соединенными Штатами своих оставшихся сил из Афганистана и после того, как Пекин и Москва вступили в контакт с талибами, за учениями внимательно следят с целью выявления признаков того, что китайские и российские силы учатся координировать миссии и проводить совместные операции», – передает РИА «Новости» сообщение издания. Отмечается, что, хотя Москва и Пекин официально не заявляют о существовании между ними оборонного союза, аналитики полагают, что военные двух стран могут якобы обменяться друг с другом доступом к системам электронной связи и создать совместные командные структуры. Ранее в Минобороны России сообщали, что российские и китайские военные в середине августа проведут совместные учения «Взаимодействие – 2021» с участием около 10 тыс. человек. Учения проведут на территории КНР, в них задействуют «боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику». Россия покажет Су-57Э и беспилотник «Орлан-Э» на выставке в Турции 12 августа 2021, 19:00 Текст: Вера Басилая

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») представит новинки российской военной продукции: истребитель пятого поколения Су-57Э и беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орион-Э» на выставке вооружений IDEF в турецком Стамбуле, сообщил гендиректор компании Александр Михеев. «Рособоронэкспорт» презентует в Стамбуле новейшие образцы российской продукции военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции. Среди новинок истребитель пятого поколения Су-57Э, автомобиль К-63969 семейства «Тайфун-К», разведывательно-ударный БЛА «Орион-Э», катер БК-16Э для спецопераций, а также модернизированная самоходная гаубица «Мста-С» под калибр 155 мм, принятый в странах НАТО», – привели в пресс-службе компании слова Михеева, передает ТАСС. Как отметили в «Рособоронэкспорте», на выставке компания представит информацию о более чем 400 образцах российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. Кроме того, в рамках единой российской экспозиции в IDEF 2021 также примут участие концерн ВКО «Алмаз – Антей» и группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»). «В рамках деловой программы IDEF 2021 «Рособоронэкспорт» проведет встречи и переговоры с представителями турецких вооруженных сил и иных силовых структур страны, а также с партнерами из других государств региона. На них «Рособоронэкспорт» планирует обсудить ход исполнения текущих контрактных обязательств и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества», – добавили в компании. Ранее сообщалось, что Турция задумалась о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57. На Украине заговорили о достройке корвета «Владимир Великий» 12 августа 2021, 17:00 Текст: Алексей Дегтярев

Украинское минобороны намерено достроить первый корвет страны «Владимир Великий», заявил глава ведомства Андрей Таран. «Сейчас совместно с генеральным штабом вооруженных сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу «фрегат». В таком формате в будущем «Владимир Великий» может заменить в боевом составе Военно-морских сил ВСУ «Гетмана Сагайдачного», – сказал Таран, передает РИА «Новости». На эти цели необходимо выделить порядка 310 млн долларов, добавил украинский министр. Еще в 2011 году был анонсирован проект под названием «Украинский корвет», головным кораблем которого должен был стать «Владимир Великий». Его строительство было заморожено в 2014 году. Позже программа по строительству была возобновлена. Построить его должны были в 2015 году, однако из-за недофинансирования процесс затягивается. Всего по проекту 2011 года планировалось построить 10 корветов проекта 58250 до 2026 года. В 2016 году сообщалось, что корвет решили назвать не «Владимир Великий», а «Винница», по мнению чиновников, «Владимир Великий» может вызвать ассоциацию с президентом России Владимиром Путиным. Адмирал заявил о способности АПЛ «Казань» нести ракеты «Циркон» 10 августа 2021, 14:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Новая российская многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М», принятая в состав ВМФ в мае, способна нести гиперзвуковые ракеты «Циркон» для ударов по наземным и морским целям, сообщил командир 11-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Александр Заренков в ходе единого дня приемки военной продукции. Контр-адмирал напомнил, что «Казань» - второй корабль серии «Ясень» и головной крейсер, построенный по модернизированному проекту «Ясень-М», передает ТАСС. «Особенностью проекта является наличие универсальных пусковых установок, позволяющих размещать противокорабельные ракеты «Оникс», гиперзвуковые ракеты «Циркон» или крылатые ракеты «Калибр», что обеспечивает возможность нанесения многочисленных ударов как по надводным, так и по наземным объектам противника», – доложил Заренков министру обороны Сергею Шойгу. Командир дивизии отметил, что корабль «отличается от предшественников большей скрытностью, улучшенными системами маневрирования, усовершенствованными средствами связи и гидроакустики, улучшены условия обитаемости». Заренков добавил, что по стратегии развития ВМФ подводные лодки проекта «Ясень-М» призваны стать основой ударных подводных сил в отечественном флоте. Напомним, 7 мая в состав Военно-морского флота России принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам России на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной. Россия укрепила арсенал 201-й базы на фоне эскалации в Афганистане 10 августа 2021, 12:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК «Верба» поступили на крупнейший военный объект России за рубежом – базу в Таджикистане, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Все они были задействованы в учениях России, Таджикистана и Узбекистана, проводившихся на фоне дестабилизации в Афганистане. «На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК «Верба». Все это вооружение использовалось российскими подразделениями в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые проводились на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Ранее на учениях на границе с Афганистаном применили «вертолетную карусель».