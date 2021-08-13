НАК прокомментировал взрыв в автобусе в Воронеже

Эксперт: Действия российского посла выявили у Ирана комплекс неполноценности

Острая реакция иранских властей на фотографию российского посла в компании с британским коллегой свидетельствует о комплексе неполноценности Тегерана, сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Сажин. Ранее МИД Ирана вызвал российского посла в Тегеране Левана Джагаряна после обнародования снимка, что вызвало неоднозначную реакцию Исламской Республики.

«Эта волна критики иранцев, конечно, связана с Тегеранской конференцией 1943 года, когда лидеры СССР, Великобритании и США проводили совещание о будущем Европы и послевоенном устройстве мира», – полагает научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Владимир Сажин.

По его словам, к тому времени в Иране находились советские, британские и частично американские войска. «Это было сделано во многом для того, чтобы ликвидировать нацистскую базу, которая там разрасталась. Кроме того, страны – лидеры антигитлеровской коалиции использовали территорию Ирана как путь для ленд-лиза, осуществляя поставки продовольствия, военной техники в сражающийся Советский Союз», – напомнил он.

Тем не менее, по словам эксперта, в последние годы в Иране сложилось негативное отношение к ситуации в стране во время Второй мировой войны. «Они называют этот период оккупацией, которая привела к плачевным последствиям для Ирана. Хотя все было наоборот – советские и британские войска во многом спасли страну», – подчеркнул востоковед.

«Насколько я понимаю, российский посол в Тегеране принимал нового посла Британии. Это обычная дипломатическая вежливость. И, конечно, российский посол не мог не показать ему то самое историческое место, где проводили свою работу в 1943 году лидеры СССР, Британии и США», – рассказывает Сажин.

Иосиф Сталин, президент США Франклин Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль – слева направо, на Тегеранской конференции (фото: общественное достояние)

«Если внимательно посмотреть на фотографию, то мы увидим, что слева сидит наш посол, справа – посол Британии, а между ними стоит свободное кресло. Точно в таком же порядке сидели в 1943 году Сталин, Рузвельт и Черчилль. Конечно, это не понравилось иранцам», – считает эксперт.

По мнению политолога, такая острая реакция – свидетельство «комплекса неполноценности со стороны иранцев». «Никаких протокольных ошибок со стороны нашего посла допущено не было. Я уже не говорю о том, что фото было сделано на российской территории, так как это территория посольства. Там посол может делать все, что он хочет – принимать тех, кого он желает, фотографировать и так далее. Поэтому это недружелюбный жест со стороны иранских властей.

Я думаю, что Москва должна на это как-то ответить, потому что таким образом иранские власти, во-первых, принижают значение победы во Второй мировой войне, а во-вторых, преуменьшают важность конференции, которая во многом решила и судьбу войны, и послевоенного устройства мира», – подытожил Сажин.

Ранее российское посольство сообщило, что российского посла в Тегеране Левана Джагаряна пригласили в МИД Ирана из-за его фотографии с британским послом, вызвавшей неоднозначную реакцию с иранской стороны.

В дипмиссии отметили, что российский дипломат выразил сожаление в связи с недопониманием, возникшим из-за публикации. Беседа проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения.

Напомним, критику вызвало фото Левана Джагаряна с новым послом Британии в Тегеране Саймоном Шерклиффом «на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция в 1943 году». Так, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что увидел крайне неуместную фотографию.

«Надо ли напоминать всем, что август 2021 года – это не август 1941 года и не декабрь 1943. Иранский народ показал, в том числе во время переговоров по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), что его судьба НИКОГДА не может зависеть от решений иностранных посольств или держав», – сказал Зариф.

В свою очередь председатель парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф в Twitter пригрозил России и Британии «решительным дипломатическим ответом», если послы двух стран не извинятся за публикацию.

Посольство России заявило, что публикация не была сделана с «антииранским» посылом. «Единственный смысл у этой фотографии – отдать дань совместным усилиям союзных государств в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны. Иран – наш друг и сосед, и мы продолжим укреплять отношения, основанные на взаимном уважении», – говорится в сообщении.

Ранее посол в Тегеране Леван Джагарян рассказал, почему отношения России и Ирана «развиваются по восходящей последние несколько лет».

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