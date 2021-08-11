Проекты туркластеров в четырех регионах поддержат в рамках нацпроекта по туризму

Проекты Тульской, Сахалинской областей, республик Башкортостан и Татарстан, которые победили в 2020 году в конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма, смогут получить поддержку в рамках нацпроекта по туризму, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

«У нас 10 финалистов, которые прошли в финал, 10 проектов сегодня развиваются. У нас уже есть инвесторы на площадке в Тульской области, в Татарстане, Республике Башкортостан, Сахалинской области. Коллеги создают некапитальную инфраструктуру –визит-центры, экотропы в национальных парках. Планируется, что эти же проекты получат в первую очередь поддержку федерального уровня через национальный проект по туризму», – передает ее слова ТАСС.

По ее словам, в ближайшее время АСИ вместе с Минприроды и Ростуризмом будет обсуждать вопрос дальнейшей поддержки этих проектов, а также тех, которые не вошли в список победителей. «[Будем] смотреть, какая поддержка им нужна в дальнейшем развитии и как здесь подключать уже те территории, которые не прошли в финал, но которые доработали по замечаниям экспертной комиссии свои проекты», – добавила глава АСИ.

Победителями всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России в 2020 году стали 10 проектов. Среди них - туристско-рекреационный кластер «Сердце Башкирии», в состав которого вошли нацпарк «Башкирия» и памятник природы «Гора Торатау» и туристско-рекреационный кластер «Камское Устье» в Республике Татарстан. Сахалинская область победила в конкурсе с проектом «Лагуна Буссе», на территории этого кластера располагаются маяк Анива высотой в 9 этажей, мыс Птичий с природной аркой и голубые озера на месте кратеров. Тульская область вышла в финал с проектом кластера «Романцевские горы». Конкурс был организован АСИ при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Ростуризма.

В России разрабатывается национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Презентация нацпроекта прошла в конце апреля этого года. Он состоит из трех федеральных проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма». Документ направлен на комплексное развитие туристической отрасли страны. На реализацию нацпроекта до 2030 года из бюджета РФ планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд рублей – из региональных средств.