У красноярского поселка нашли десятки застреленных северных оленей

Эксперт объяснил отзыв посла Китая из Литвы

«Смысл противоречий между Китаем и Литвой не сводится только к тайваньскому вопросу. Вильнюс преследует цель стать в глазах Вашингтона центром сопротивления России и Китаю в Восточной Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД китаевед Николай Вавилов, комментируя решение Пекина отозвать посла в Литве.

«Это беспрецедентный шаг Пекина. Ранее китайская дипломатия среди своих инструментов не использовала отзыв посла. Такой шаг свидетельствует о том, что характер китайской дипломатии стал более решительным, более настойчивым в отстаивании своей позиции в мире. Тем более, ранее власти не рассматривали возможность отозвать посла из страны-члена ЕС, коей является Литва», – сказал китаевед Николай Вавилов.

«Смысл противоречий между Китаем и Литвой не сводится только к тайваньскому вопросу. Вильнюс дорогие годы пытались сформировать максимально антикитайскую позицию среди всех членов ЕС по уйгурскому, тибетского и другим вопросам, касающихся защиты прав человека в Китае. Видимо, Литва преследует цель стать в глазах Вашингтона условным центром сопротивления России и Китаю в Восточной Европе», – допускает эксперт.

«Что от этого выиграет Вильнюс? Вопрос неоднозначный. Литва скорее теряет мощный поток туристов и инвестиции в инфраструктурные проекты. При этом от Тайваня страна получит некие абстрактные вещи, ценность которых еще предстоит определить», – продолжил собеседник.

«Но говорить о полном разрыве связей между Пекином и Вильнюсом пока не приходится. Китай пытается произвести разведку боем и понять, какой будет позиция Литвы и ЕС в целом. В самой же Литве это наверняка может быть связано с желанием некоторой группы лиц выиграть выборы на пост генсека НАТО. У Литвы и кандидат есть – это Даля Грибаускайте, бывший президент республики», – добавил Вавилов.

«Поэтому нельзя исключить, что отзыв посла власти Литвы используют для дальнейшей эскалации в отношениях с Пекином. И если Литва признает Тайвань – для Китая это будет мощным ударом, потому что у Тайваня появится представительство в ЕС», – пояснил эксперт.

«Стоит отметить, что в последние 40-50 лет идет непрерывная борьба китайской и тайваньской дипломатии за признание и непризнание Тайваня со стороны тех или иных государств. Но если раньше эта проблема касалась отношений с государствами Африки и Латинской Америки, то сейчас этот вопрос рассматривается в Европе», – указал китаевед.

«Возможно, признание Тайваня со стороны Литвы, если оно состоится, станет сигналом для других стран, которые могут занять резко антикитайские позиции вплоть до автоматического признания нелегитимности властей в Пекине. Это именно тот процесс, который форсируют США», – заключил Вавилов.

Ранее Китай отозвал посла в Литве из-за планов Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране, заявили в МИД КНР. «Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня», – говорится в заявлении МИД.

В связи с этим китайское правительство выразило решительный протест и решило отозвать посла Китая в Литве. Также Пекин обратился к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае.

Ранее читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао» раскритиковали власти Литвы после того, как литовский принял резолюцию, в которой отношение Китая к уйгурам было названо «геноцидом» и «преступлениями против человечности».

Кроме того, Литва объявила о выходе из формата сотрудничества «17 + 1», в рамках которого страны Центральной и Восточной Европы взаимодействуют с Китаем.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «крохотную Литву заставили дразнить китайского дракона».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД