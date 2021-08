Утверждена форма бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму Эксперт: Если выборы содержат интригу, то они конкурентные 11 августа 2021, 13:31 Текст: Елизавета Булкина

«Конкурентность на выборах обеспечивается равными возможностями кандидатов по агитации, по привлечению внимания избирателей», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя доклад политолога Александра Кынева с прогнозом итогов предстоящих выборов в Госдуму. «Доклад Кынева при всей его оппозиционности подтверждает, что выборы как раз конкурентные - они содержат интригу», – пояснил Солонников. «Есть ограничения по избирательным фондам, чтобы нельзя было передавить конкурентов исключительно финансами, есть обязательное бесплатное информирование через СМИ и здесь партиям предоставляется равное количество площадей и эфирного времени. Нарекания относительно использования административного давления периодически возникают, но сейчас – это единичные случаи, по сравнению с тем, что было в 1990-х», – пояснил эксперт. В свою очередь доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло пояснил, что «представители оппозиции пытаются убедить всех, в первую очередь западную общественность, что настоящей конкуренции на выборах у нас нет». «Однако цифры и факты вещь упрямая. В начале августа ЦИК РФ озвучил следующую статистику: 15 партий претендуют на участие в выборах в Государственную думу (это при том, что в выборах всех уровней участвуют 26), зарегистрированы более 3 тыс. кандидатов по спискам, более 1,5 тыс. – по одномандатным округам. В среднем на одно кресло на Охотном ряду претендуют 10 человек», – сказал он. По его словам, кандидатам приходится прикладывать колоссальные усилия, чтобы доказать избирателю: лучшие – именно они. И любое отклонение от честной борьбы чревато большими рисками того, что это вскроется, считает эксперт.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию вокруг высказывания бывшего посла Азербайджана в Белоруссии, доктора наук, профессора Исфандияра Вагабзаде, назвавшего россиян «воняющими на весь мир свиньями». «Этот гражданин отдает себе отчет, какой уровень скандала будет? Интересно услышать мнение официальных лиц Азербайджана. На статью он себе точно наговорил. Какой-то провокатор, а не дипломат и доктор наук. У себя дома этот человек уважения не заслужил. И пытается всеми силами напомнить о себе», – написал Соловьев в Telegram. Ранее Вагабзаде на видео резко ответил российскому политику, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, обозвав его и «его нацию» вонючими свиньями, передает Ura.ru. «Каждый день мы отправляем вам икру, рыбу, деньги, сами умираем с голоду (...) Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», – добавил он. Генерал объяснил бесполезность ЗРК Patriot для Украины 10 августа 2021, 19:45

«Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Лузан. Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников призвал развернуть в его республике американские «средства ПВО». «Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot уступает российским комплексам ПВО С-300В. Для нашей боевой авиации поколения 4++, например для истребителей Су-35, – американский ЗРК также не служит непроходимой преградой, – пояснил бывший замкомандующего войсками ПВО, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан. – Но дело в том, что Пентагону давно уже не противостоит сильная авиация, поэтому очень уж передовая ПВО американцам и не нужна». «Впрочем, украинский вице-премьер Резников – не специалист в этой области. Допускаю, что он просто услышал где-то про ПВО, не разобрался и сказал про них американским политологам, просто играя на публику», – сказал генерал. Комплексы Patriot Украине никак не помогут, предупреждает Лузан. «Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация, – сказал генерал. – А Patriot бесполезен против баллистических целей. Это показала, к примеру, атака иранского Корпуса стражей Исламской революции по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака. Тогда системы ПВО США не смогли перехватить большую часть ракет». Во вторник вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения. Украинский гость мотивировал свою просьбу тем, что Россия «де-факто оккупировала Азовское море и коренным образом изменила баланс в Черноморском регионе, полностью его милитаризовав». «Мы особенно обеспокоены действиями России, направленными на подготовку Крыма к развертыванию ядерного оружия. В этой связи важным является расширение пакета безопасности для Украины. Наше законодательство это позволяет», – цитирует Резникова РИА «Новости». Ранее США посетили главы МИД и администрации президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак, а 30 августа запланирован визит в Вашингтон президента Владимира Зеленского. Призыв Резникова – это «грубая провокация», считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Развертывание ПВО США на Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами», – цитирует Слуцкого ТАСС. Депутат заметил, что, к примеру, в состав комплекса ПРО Aegis входит пусковая установка Мк41, которую можно использовать для запуска не только противоракет, но и крылатых ракет. Появление таких комплексов ПВО в непосредственной близости от российских границ повлечет за собой реакцию Москвы, убежден глава комитета. «Тем самым напряженность только возрастет», – добавил он. С депутатом согласен и генерал Лузан. «Aegis сами по себе не могут перехватить наши стратегические ракеты на восходящей ветви, потому что РВСН размещены не у границ, а в глубине российской территории. Но Aegis также оснащен унифицированной пусковой установкой Mk41, которая может стрелять крылатыми ракетами наземного базирования с дальностью 2,5 тыс. км. А это уже напрямую угрожает всей европейской части России и нашим стратегическим силам за Уралом. США уже разместили ПРО в Румынии и Польше. Если теперь Aegis появятся еще и на Украине, то получается, что нас берут в полукольцо», – предупреждает генерал. В Москве Крым и Севастополь назвали частью Союзного государства 10 августа 2021, 20:22

Вопрос признания Крыма отражен в союзном договоре России и Белоруссии, где сказано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, Крым и Севастополь являются субъектами России, следовательно, и частью Союзного государства. «Что касается признания Крыма, то его также можно найти в союзном договоре России и Белоруссии. Там четко записано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, которые, в свою очередь, определяются их конституциями», – рассказал источник РИА «Новости» в Москве. По его словам, «по российской Конституции, Крым и Севастополь являются субъектами Российской Федерации, а следовательно, частью Союзного государства». «Согласно союзному договору, Россия и Белоруссия обязались обеспечивать целостность и неприкосновенность его территории», – отметил источник. Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет». Напомним, Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией. В Минобороны раскрыли подробности инцидента с эсминцем «Дефендер» 11 августа 2021, 08:23

Авиабомбы калибра 250 килограммов, запущенные в качестве предупреждения зашедшему в конце июня в территориальные воды России эсминцу «Дефендер», легли на расстоянии менее одного километра от британского корабля, заявил замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС Андрей Картаполов. Картаполов сказал, отвечая на вопрос издания «Аргументы и факты», не слишком ли мягко сработали ВС России в ответ на эту провокацию, что «когда по курсу британца (эсминца Defender) ложились бомбы, там толерантностью особо не пахло», Су-24М выполнял «предупредительное бомбометание авиабомбами калибра 250 килограммов по курсу движения эсминца на расстоянии от корабля менее одного километра». «Для иностранного экипажа в этом ничего хорошего не было. Если помните, есть их съемка, когда они сыграли боевую тревогу и надели спасательные жилеты», – добавил он. Картаполов пояснил, что совершить навал против британского эсминца, как это произошло в 1988 году, когда контр-адмирал Владимир Богдашин протаранил зашедший в территориальные воды СССР американский крейсер «Йорктаун», было невозможным, так как корабль, следивший за Defender, был гораздо меньше его по водоизмещению. «Все действия флота полностью контролировались через Национальный центр управления обороной, министром обороны, и все решения принимались согласно обстановке. Дальнейшее показало правильность этих решений», – отметил замминистра. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны обвинили командование эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. МИД Украины выразил протест в связи с заявлениями Лукашенко о Крыме 10 августа 2021, 16:54

Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева, ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме и Донбассе, сообщается на сайте МИД Украины. «Сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции. Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются равнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями», – говорится сообщении на сайте МИДа. Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет». В Баку резко осудили экс-посла Азербайджана за слова о «русских свиньях» 11 августа 2021, 12:20

«Вагабзаде в Баку – никто. И его заявления для властей не имеют никакого значения», — сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Так он отреагировал на высказывания бывшего посла республики в Белоруссии Исфандияра Вагабзаде, назвавшего русских «воняющими на весь мир свиньями». «В моем представлении Исфандияр Вагабзаде – человек абсолютно недипломатичного поведения и взглядов. Он просто мудак, несмотря на то, что занимал высокие посты и был послом во многих странах», – сказал Расим Мусабеков. Депутат уверен, что оскорбительные высказывания бывшего дипломата никоим образом не скажутся на отношениях Баку и Москвы. «Я не думаю, что Азербайджан выстраивает отношения с Россией исходя из всех глупостей, которые наговаривает Вагабзаде. Он в Азербайджане – никто. И его заявления не имеют никакого значения. Можно его хвалить или ругать, но сам по себе Вагабзаде не представляет интереса ни для государственных органов Азербайджана, ни для большинства азербайджанских граждан», – заключил собеседник. Ранее Вагабзаде на видео резко ответил российскому политику, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, обозвав его и «его нацию» вонючими свиньями. «Каждый день мы отправляем вам икру, рыбу, деньги, сами умираем с голоду (...) Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», – добавил он. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-посла провокатором. «Этот гражданин отдает себе отчет, какой уровень скандала будет? Интересно услышать мнение официальных лиц Азербайджана. На статью он себе точно наговорил. Какой-то провокатор, а не дипломат и доктор наук. У себя дома этот человек уважения не заслужил. И пытается всеми силами напомнить о себе», – написал Соловьев в Telegram. В 2019 году на азербайджанском информационном портале The First News вышла статья об отставном дипломате Исфандияре Вагабзаде, который, оставшись не у дел, но желая оставаться на виду, делает безумные заявления. Японцы восхитились результатами России на ОИ в Токио 11 августа 2021, 08:55 Текст: Наталья Ануфриева

Японское агентство Kyodo посвятило материал торжественной церемонии чествования российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Токио, на Красной площади в Москве, в комментариях читатели рассказали о восхищении сборной России. Издание пишет, что повсюду реяли государственные флаги России, а участники торжественной церемонии с подъемом пели государственный гимн, поздравляли и обнимали российских чемпионов, передает РИА «Новости». «Хотя российская делегация и выступала в значительно сокращенном составе, ей удалось завоевать 20 золотых медалей, и по «золотому» зачету занять пятое место», – говорится в материале. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. «Прекрасно, молодцы!», – написал пользователь maypo. «Это была Олимпиада, которую в своих интересах использовала байденовская власть и ее международные медиа-корпорации. И российские спортсмены молодцы, что доказали им, что есть и другой мощный мир! Они мощно боролись!», – заявил pri. «Что бы мы ни говорили о России, а это сильная спортивная держава! Русские достойно боролись!», – отметил m_f. «Я очень надеюсь, что Россия справится со всем этим допинговых скандалом и через четыре года в Париже выступит во всю мощь как полноценная национальная команда. Будем ждать!», – прокомментировал hihyoshi. «Так что там с теми, кто говорил, что Россия в Токийской Олимпиаде участвовать не будет?!», – задался вопросом app. Напомним, российская сборная из-за санкций выступала под флагом Олимпийского комитета России. Российская команда заняла пятое место в медальном зачете, но стала третьей по общему количеству медалей. При этом Игры в Токио омрачил громкий судейский скандал, который президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала «крахом и позором». В НАСА обнаружили проблемы на пути новой высадки американц

Высадка американцев на Луну в 2024 году невозможна из-за неготовности скафандров, говорится в докладе офиса генерального инспектора НАСА. «Нынешний график НАСА заключается в том, чтобы подготовить пригодные для полетов xEMU (вариант скафандра) к ноябрю 2024 года, но агентство сталкивается с серьезными препятствиями в выполнении этой цели. Этот график теперь включает задержку в около 20 месяцев из-за планируемой разработки, верификации и испытаний скафандров... Скафандры не будут готовы к полету до по меньшей мере апреля 2025 года», – приводит доклад РИА «Новости». Ранее стало известно, что НАСА «готовится отправить астронавтов для исследования Луны в рамках программы Artemis» и «выбрало SpaceX для продолжения разработки первого коммерческого посадочного модуля». Модуль должен будет «безопасно доставить двух американских астронавтов на лунную поверхность». Отмечается, что как минимум «один из этих астронавтов войдет в историю как первая женщина на Луне». Напомним, НАСА перенесло начало программы освоения Луны. Глава НАСА Джеймс Брайденстайн заявлял, что в программе освоения Луны и Марса существует политический риск, в отсутствие которого американцы уже были бы на спутнике Земли. Началось серийное изготовление ракет для С-500 «Прометей» 11 августа 2021, 04:32

Предприятия концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз – Антей» ведут серийное изготовление ракет для перспективных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «В соответствии с заключенным в конце 2020 года контрактом между Минобороны России и концерном «Алмаз – Антей» идет изготовление серийных ракет, которые в 2022 году поступят в Воздушно-космические силы (ВКС)», – приводит слова источника ТАСС. По словам другого источника, в настоящее время «продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России». Предполагается, что они завершатся в конце 2021 года. Напомним, в конце июля стало известно, что концерн ВКО «Алмаз – Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей», серийные поставки начнутся в первой половине 2022 года. В мае президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса заявлял, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о системе С-500 «Прометей», которая, по мнению американских экспертов, станет угрозой даже для спутников. Также были названы отличия С-400 и С-500. Эксперт назвал причины массовых беспорядков в Вильнюсе 11 августа 2021, 11:28

«Литовская власть, проливающая крокодиловы слезы по поводу задержаний в Москве и Минске, придумает отменно жестокое наказание для своих граждан, несогласных с линией правительства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя беспорядки в Вильнюсе во время антиковидных протестов. «Еще недавно Литва критиковала действия силовиков во время протестов, проходивших в России, Белоруссии и в Китае, – напомнил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. – А теперь в Вильнюсе полиция применяет против протестующих слезоточивый газ и задерживает их в жесткой форме, анонсируя суровые меры наказания». По его словам, президент Литвы Гитанас Науседа, призвавший литовцев не путать демократию с анархией, – «обычный лимитрофный поджигатель, который всегда старается разжечь костер в доме у соседа, но при этом удивляется, когда собственные граждане не считают его легитимным лидером, представляющим интересы народа». Межевич уверен: решение властей Литвы ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса, стало лишь поводом для протестов. «На деле же причин, которые заставили людей прийти к стенам сейма, много», – добавляет политолог. «Среди основных – нежелание «кормить» офис госпожи Тихановской и прочих белорусских эмигрантов в условиях, когда денег не хватает на зарплаты врачам и учителям; непонятная миграционная политика и пограничный кризис с Белоруссией, непонимание того, зачем нужно портить отношения с Москвой, Пекином и Минском в условиях, когда Брюссель ограниченно поддерживает Литву», – перечислил собеседник. «Литовское руководство не способно решить эти проблемы. Поэтому и получилось то, что мы наблюдали вчера в Вильнюсе», – указал Межевич. «Что касается задержанных, то, думаю, что литовская власть, проливающая крокодиловы слезы по поводу задержаний в Москве и Минске, придумает отменно жестокое наказание для граждан, несогласных с линией правительства», – считает Межевич. При этом эксперт сомневается в том, что протесты будут продолжаться. «Силовой сценарий подавления протестов в Литве победит», – заключил политолог. Напомним, во вторник у здания парламента Литвы в Вильнюсе прошла акция протеста против решения властей ввести ограничения для тех, кто не привился от коронавируса. К вечеру она переросла в беспорядки. Митингующие заблокировали депутатов внутри здания сейма, полиции пришлось применить слезоточивый газ, передает Delfi. Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал действия протестующих. «Граждане могут протестовать и выражать свое мнение. Да, политикам не следует вешать ярлыки на граждан, нужно аргументировать и объяснять свои решения. <...> Но демократия – это не анархия. Я призываю цивилизованно – без оскорблений и нападок – позволить представителям сейма покинуть здание парламента», – написал он в Facebook. По подсчетам полиции, у парламента собралось около 4,5 тыс. человек, передает LRT. Полиция, чтобы разогнать протестующих, применила слезоточивый газ и начала оттеснять их от входов в парламент. Против митингующих была применена сила. В связи с беспорядками были задержаны 26 человек, сообщил департамент полиции при МВД республики. В июле в Литве отменили карантин, действующий с ноября 2020 года в рамках мер по борьбе с пандемией. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что жители стран Прибалтики мечтают о российской вакцине. Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами 10 августа 2021, 15:57

Правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в страну, заявила глава латвийского МВД Мария Голубева. Голубева заявила, что «правительство приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на границе», укрепление границы «начинается немедленно», передает РИА «Новости». Ранее Голубева предложила правительству ввести режим ЧС в республике. Минобороны заверило, что готово оказать помощь пограничникам в охране границ. По словам главы государственной пограничной охраны Латвии Гунтиса Пуяца, за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе задержаны около 200 нелегальных мигрантов. Ранее Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Белоруссии и Литвы. Между тем ЕС созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море. На минувшей неделе на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. В Литве историю с погибшим мигрантом назвали провокацией Минска. Во вторник белорусские пограничники нашли на границе с Литвой беременную иностранку в бессознательном состоянии. В конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. Власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему Литва стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко. У подельников экс-офицера ФСБ Черкалина арестовали виллу в Италии 10 августа 2021, 18:19 Текст: Елена Мирошниченко

У подельников бывшего офицера ФСБ России Кирилла Черкалина арестовали виллу в Италии, 87 земельных участков в Подмосковье, четыре столичные квартиры, шесть жилых домов и 6 млн долларов, следует из ходатайства прокуратуры о продлении ареста активов. Как сообщает РИА «Новости» из зала суда Московского гарнизонного военного суда, на скамье подсудимых находятся бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, а также экс-акционер банка «Кредитимпэкс Банк» Георгий Шкурко. Прокурор Милана Дигаева заявила ходатайство о продлении срока ареста активов бывших сотрудников ФСБ. Среди активов значатся вилла в Италии, 87 земельных участков, большинство из них в Истринском районе Подмосковья, автомобиль «Лексус», четыре квартиры в Москве, шесть жилых домов, нежилое помещение, наручные часы различных марок и 6 млн долларов. Гособвинитель сообщила, что активы были обнаружены у родственников офицеров – бывшей супруги и отца Васильева, бывшей супруги Фролова и его детей. При этом она подчеркнула, что «имущество фактически принадлежит обвиняемым». Адвокаты Васильева и Фролова заявили, что каких-либо доказательств их причастности к вышеуказанному имуществу им не представили, сами обвиняемые даже не были допрошены по этим вопросам. По их словам, «схожий по описанию объект (в Италии) был задекларирован Фроловым еще в 2013 году, как имущество его отца». «Я даже не очень понимаю, о каком именно объекте идет речь... У вас в деле есть фотографии. На них видно, что эта так называемая вилла из себя представляет – разрушенное каркасное здание без окон, штукатурки, стен, с заросшей территорией и сломанными заборами», – рассказал Фролов. По словам присутствующего на слушании потерпевшего Игоря Ткача, он сам гостил на вилле. «Фролов тут рассказал о своей невиновности, адвокаты его активно поддержали. Дело в том, что я на этой вилле был, был по просьбе Фролова – как человек, занимающийся профессионально строительно-оценочной деятельностью, это было в период, когда он работал в органах ФСБ. Что касается ее размера: вполне приличная, но желание у него было после увольнения продолжить жить за рубежом, с его слов, у него были приобретены рестораны в Италии. Почему на фото вилла в разобранном состоянии? Он начал ее переделывать, было в планах поставить две джакузи по 100 тыс. евро, подготавливался грот для spa. Никакая это не вилла отца или супруги Фролова и не сарайчик, а четырехэтажная вилла самого Фролова», – заявил суду потерпевший. У Шкурко арестованного имущества не оказалось. Ранее московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему подполковнику ФСБ Кириллу Черкалину за взяточничество и мошенничество. Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 млн рублей и получению взятки в 850 тыс. долларов (52 млн рублей). Вместе с ним по делу под стражей находятся бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Материалы в отношении Черкалина выделили в отдельное производство, в каком режиме будет проходить процесс по другим обвиняемым, пока не ясно. В апреле сообщалось, что Черкалин сообщил следствию о новых преступлениях, которые совершили офицеры спецслужбы, и пошел на сделку со следствием. В августе 2019 года Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества семьи Черкалина на 6,3 млрд рублей. Черкалин согласился вернуть государству часть активов из иска Генпрокуратуры к нему и его родственникам на 6 млрд рублей. Суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав в доход государства более 6 млрд рублей. В ноябре 2020 года стало известно, что прокуратура вернула в российский бюджет более 6 млрд рублей после продажи имущества Черкалина. Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ 10 августа 2021, 21:16 Текст: Елена Мирошниченко

Ректора РГСУ Наталью Починок отстранили на время внеплановой проверки Минобрнауки после жалоб студентов, сообщил врио ректора университета Андрей Хамров. «Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок, об этом говорится в приказе по РГСУ, подписанном временно исполняющим обязанности ректора Андреем Хамровым. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил в разговоре с РБК Хамров», – сообщает РБК. Отмечается, что Починок отстранена от должности ректора на период с 30 июля по 6 сентября. По словам Хамрова, в университете проходила внеплановая проверка Минобрнауки по факту «жалоб студентов на обучение, проживание и т. д.». Также он добавил, что решение о восстановлении в должности Починок либо о ее окончательном отстранении от должности ректора будет принимать министр высшего образования и науки Валерий Фальков. Эксперт объяснил отзыв посла Китая из Литвы 10 августа 2021, 14:50

«Смысл противоречий между Китаем и Литвой не сводится только к тайваньскому вопросу. Вильнюс преследует цель стать в глазах Вашингтона центром сопротивления России и Китаю в Восточной Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД китаевед Николай Вавилов, комментируя решение Пекина отозвать посла в Литве. «Это беспрецедентный шаг Пекина. Ранее китайская дипломатия среди своих инструментов не использовала отзыв посла. Такой шаг свидетельствует о том, что характер китайской дипломатии стал более решительным, более настойчивым в отстаивании своей позиции в мире. Тем более, ранее власти не рассматривали возможность отозвать посла из страны-члена ЕС, коей является Литва», – сказал китаевед Николай Вавилов. «Смысл противоречий между Китаем и Литвой не сводится только к тайваньскому вопросу. Вильнюс дорогие годы пытались сформировать максимально антикитайскую позицию среди всех членов ЕС по уйгурскому, тибетского и другим вопросам, касающихся защиты прав человека в Китае. Видимо, Литва преследует цель стать в глазах Вашингтона условным центром сопротивления России и Китаю в Восточной Европе», – допускает эксперт. «Что от этого выиграет Вильнюс? Вопрос неоднозначный. Литва скорее теряет мощный поток туристов и инвестиции в инфраструктурные проекты. При этом от Тайваня страна получит некие абстрактные вещи, ценность которых еще предстоит определить», – продолжил собеседник. «Но говорить о полном разрыве связей между Пекином и Вильнюсом пока не приходится. Китай пытается произвести разведку боем и понять, какой будет позиция Литвы и ЕС в целом. В самой же Литве это наверняка может быть связано с желанием некоторой группы лиц выиграть выборы на пост генсека НАТО. У Литвы и кандидат есть – это Даля Грибаускайте, бывший президент республики», – добавил Вавилов. «Поэтому нельзя исключить, что отзыв посла власти Литвы используют для дальнейшей эскалации в отношениях с Пекином. И если Литва признает Тайвань – для Китая это будет мощным ударом, потому что у Тайваня появится представительство в ЕС», – пояснил эксперт. «Стоит отметить, что в последние 40-50 лет идет непрерывная борьба китайской и тайваньской дипломатии за признание и непризнание Тайваня со стороны тех или иных государств. Но если раньше эта проблема касалась отношений с государствами Африки и Латинской Америки, то сейчас этот вопрос рассматривается в Европе», – указал китаевед. «Возможно, признание Тайваня со стороны Литвы, если оно состоится, станет сигналом для других стран, которые могут занять резко антикитайские позиции вплоть до автоматического признания нелегитимности властей в Пекине. Это именно тот процесс, который форсируют США», – заключил Вавилов. Ранее Китай отозвал посла в Литве из-за планов Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране, заявили в МИД КНР. «Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня», – говорится в заявлении МИД. В связи с этим китайское правительство выразило решительный протест и решило отозвать посла Китая в Литве. Также Пекин обратился к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае. Ранее читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао» раскритиковали власти Литвы после того, как литовский принял резолюцию, в которой отношение Китая к уйгурам было названо «геноцидом» и «преступлениями против человечности». Кроме того, Литва объявила о выходе из формата сотрудничества «17 + 1», в рамках которого страны Центральной и Восточной Европы взаимодействуют с Китаем. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «крохотную Литву заставили дразнить китайского дракона». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Турции на острове Бургазада обнаружено тело пропавшего россиянина 10 августа 2021, 21:37 Текст: Елена Мирошниченко

На острове Бургазада близ Стамбула в Турции было обнаружено тело пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина, рядом найдена сумка с его документами, сообщил источник в турецкой полиции. «В полицию острова Бургазада пришло сообщение об обнаружении тела молодого мужчины в море в районе скал. Полицейским удалось попасть в указанное место только морским путем. При осмотре местности была найдена сумка, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина. Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, в Турции пропал россиянин Макар Рагин, его решили искать на Принцевых островах.