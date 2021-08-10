МИД Украины выразил протест в связи с заявлениями Лукашенко о Крыме Косачев указал на опасность размещения оружия третьих сил возле Крыма 10 августа 2021, 17:57 Текст: Елизавета Булкина

Размещение оружия третьих сил на территории Украины возле Крыма повлечет за собой только повышение градуса напряженности в регионе, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Россия якобы собирается разметить в Крыму ядерное оружие. «Цитируемые в СМИ высказывания украинского «министра по виртуальным делам», то есть «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», каковых территорий вне пропаганды попросту не существует в природе, Алексея Резникова показывают, что в Киеве не до конца отдают себе отчет в последствиях своих провокаций», – передает слова Косачева РИА «Новости». Он пояснил, что министр, призывая США к развертыванию сил ПВО на Украине, хотел бы резко повысить градус противостояния в азово-черноморском регионе за счет максимального вовлечения туда Америки. «Однако это вопрос, который касается отнюдь не украинских фантомных болей по утраченным территориям, а военно-политической ситуации, которая именно из-за участившихся провокаций посторонних сил в Черном море заметно обострилась в последнее время. Единственный способ снизить градус напряженности здесь – не размещать там новое оружие третьих сил, а наоборот умерить их военную активность у берегов российского Крыма», – сказал вице-спикер Совфеда. При этом именно снижение напряженности как раз и не отвечает интересам ни «министра без повестки», ни Киева в целом, которым нужно максимально повысить ставки перед стартом своего нового детища – так называемой «Крымской платформы» – очередной попытки реанимировать внимание к этой теме, считает Косачев. «Лучше бы господину министру не влезать во взрослые игры с оружием, а продолжать заниматься пропагандой про «реинтеграцию оккупированных территорий». Это намного безопаснее для всех, поскольку ни на что не влияет по определению», – подчеркнул сенатор. Ранее Украина провела очередные военные учения у границ Крыма.

Политолог объяснил, почему украинские спортсмены братаются с россиянами 9 августа 2021, 22:05

Фото: AP/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Легкоатлетка Ярослава Магучих не боится публично выражать свою симпатию к россиянам, потому что может в любой момент сказать «прощай» Збройным силам Украины и уехать в другую страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Ранее украинская легкоатлетка подверглась критике минобороны Украины за совместное фото с российской коллегой. «Украинцы, ставшие звездами в спорте высоких достижений, не боятся выражать свое дружелюбие к российским коллегам, потому что чувствуют свою независимость, у них есть чувство собственного достоинства. Они знают себе цену», – пояснил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. В этой связи он вспомнил и чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, который также регулярно заявляет о своей дружбе с россиянами. «Усик тоже не боится выражать свое отношение к России и при этом «глубоко имеет в виду» всех национально озабоченных украинцев. Это ж не какой-нибудь провинциальный бизнесмен, который при малейшем окрике власти будет вилять хвостом», – пояснил эксперт. Кампанию травли в адрес Магучих инициировали две группы, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Первая – украинские националисты. «Есть часть общества, которая ненавидит Россию, и она будет реагировать на любое подобное братание украинцев с россиянами», – отметил Погребинский. Вторая группа – чиновники, поставленные следить за идеологической чистотой общества. «Например, в задачи уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и его ведомства фактически входит организация гонений на русский язык, давление на русскоязычных жителей», – указал киевский политолог. То, что госаппарат подключился к травле Магучих, вполне объяснимо, добавил Погребинский: «Для наших властей спорт стал одной из арен идеологической борьбы, хотя в нормальном обществе этого быть не должно». При этом участники травли не представляют мнение большинства общества, полагает Погребинский. «Напомню: согласно весенним опросам киевских социологов, больше 40% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. И в эти 40% входит и большинство спортсменов. Так что объятия Магучих и Ласицкене – это не героизм, а норма», – уверен собеседник. Напомним, на Олимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая бронзу в прыжках в высоту, обнялась и сделала фото с получившей золотую медаль россиянкой Марией Ласицкене. При этом Магучих держала за спиной флаг Украины, а Ласицкене – флаг Олимпийского комитета России, отмечал портал «Страна.UA». После этого Магучих подверглась критике со стороны украинских блогеров, к которым позже присоединились власти. Минобороны пообещало провести беседу со спортсменкой. Замглавы военного ведомства Анна Маляр напомнила, что Магучих – младший лейтенант Вооруженных сил Украины, и каждое ее действие может использоваться для «информационных спецопераций врага». «Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следование спортивным традициям, к примеру, фото объятий со спортсменами – гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку», – заявила Маляр. За Магучих заступились депутаты Верховной рады Макс Бужанский и Даниил Гетманцев, назвавшие травлю спортсменки «мракобесием» и предупредив, что такое отношение к олимпийцам может привести к тому, что потенциальные украинские медали в будущем будут попадать «в другой карман». Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна поддержал Магучих. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Киеве сочли Украину способной лишить Германию и Францию главенства в ЕС 10 августа 2021, 07:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО, так как боятся утратить свое доминирование, заявил политолог Вадим Карасев. По его словам, Берлин и Париж не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства, так как это грозит возможным доминированием Восточной Европы над Западной. «Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24» слова политолога. Как заявил Карасев, Украина – это «большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь». «И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию», – добавил политолог. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. В Крыму оценили требование Киева выплатить «репарации» 10 августа 2021, 08:19

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Заявление киевских властей о том, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом, является очередной глупостью, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. «Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет. В Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум. Никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал. Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история», – сказал РИА «Новости» Фикс. Он отметил, что киевские власти умалчивают тот факт, как они разворовывали полуостров в период его нахождения в составе Украины, а украинские банки в 2014 году украли все сбережения крымчан. В понедельник вице-премьер Украины, министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия обязательно заплатит Украине «репарации» за воссоединение с Крымом. Также результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, показали, что более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций». Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа». Первый в истории Рады темнокожий депутат заступился за Магучих 10 августа 2021, 03:17

Фото: Wang Yuguo/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которую на Украине затравили за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Беленюк выразил уверенность, что Магучих – «патриот Украины», а также заслуживает того, чтобы ее считали героем. Он выступил против «травли ребенка, которой 19 лет». Он считает, что представители украинской делегации на Олимпиаде должны были заранее вести «разъяснительные мероприятия». По его мнению, Магучих «в состоянии эйфории искренне обняла конкурентку, с которой они соревновались», передает канал «Наш». Напомним, темнокожий борец греко-римского стиля Жан Беленюк прошел в Раду по списку партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа». На ОИ–2020 Беленюк принес Украине единственную золотую медаль. Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. На ваш взгляд Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Полностью доволен

Скорее доволен

Скорее не доволен

Полностью разочарован

Не следил за их выступлением

Киев потребовал от России не «наступать на свободу» Белоруссии 10 августа 2021, 02:57

Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

МИД Украины выступил с заявлением в связи с годовщиной белорусских президентских выборов, которые «не были признаны международным сообществом, в частности Украиной». Киев призвал Минск «вернуть» страну «в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека». При этом Киев также «предостерегает» Россию от «наступления на свободу и суверенитет» Белоруссии. Утверждается, что Россия якобы поглощает Белоруссию, а также «грубо нарушает международное право, продолжает свою агрессивную политику против Украины» и других стран, передает ТАСС. Кроме того, украинский МИД заявил, что «поддержку Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», Киев будет считать «поддержкой российской агрессии». Это «повлечет за собой соответствующие международно-правовые последствия». МИД заявил о солидарности с народом Белоруссии, который «является одним из самых близких и дружественных для Украины». Киев считает, что «не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов». Напомним, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу. Эксперт заявил о переключении военной разведки Украины на Россию 10 августа 2021, 09:09 Текст: Евгения Шестак

Украинская военная разведка (главное управление разведки Минобороны, ГУР МОУ) полностью переключилась на Россию, Белоруссию и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), заявил директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. Как пояснил эксперт, после 2014 года «фокус полностью сместился». По его словам, до этого украинские разведчики также работали по Польше, Румынии и другим странам, передает РИА «Новости». «Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», – сказал Пухов. По его данным, в начале 2000 годов разведка Украины всерьез прогнозировала вооруженный конфликт с Румынией. В связи с этим все военное строительство страны осуществлялось именно с учетом этого фактора, указал представитель ЦАСТ. Пухов также заявил, что российские спецслужбы, как представляется киевским властям, «проникли» в ряды украинской военной разведки «в меньшем количестве, чем в ряды политических разведчиков и в службу безопасности (СБУ)». Кроме того, Пухов напомнил о принятых в 2015-2016 годах документах: Стратегия военной безопасности Украины, Военная доктрина Украины, Концепция развития сферы обороны и безопасности Украины и Стратегический оборонный бюллетень Украины. По его словам, именно они зафиксировали изменения разведывательной деятельности государства. Ранее сообщалось, что финансирование главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) втрое меньше, чем у Службы безопасности Украины. МИД Украины выразил протест в связи с заявлениями Лукашенко о Крыме 10 августа 2021, 16:54 Текст: Елена Мирошниченко

Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева, ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме и Донбассе, сообщается на сайте МИД Украины. «Сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции. Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются равнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями», – говорится сообщении на сайте МИДа. Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет». Москаль рассказал о фобии Зеленского перед Путиным 10 августа 2021, 07:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Украины Владимир Зеленский боится российского коллегу Владимира Путина, поэтому не решится на встречу с ним, заявил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль. «Зеленский Путина боится, он туда (в Москву – прим. ВЗГЛЯД) не поедет. Он найдет кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш» слова Москаля. По словам генерала, Зеленский вряд ли решится на встречу с российским коллегой даже в других местах, к примеру, в Ватикане или Вене. «Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет. Пожалуй, он это прекрасно понимает», – добавил Москаль. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Зеленский сменил нескольких командующих в Вооруженных силах Украины 9 августа 2021, 20:30 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил ряд назначений в руководстве вооруженных сил. «Моими указами назначены на должности: командующего Воздушными силами – генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовыми войсками – полковник Максим Миргородский», – представил Зеленский новых командующих в Вооруженных силах Украины во время своей поездки на остров Змеиный, говорится на сайте главы государства. Андрея Ковальчука Зеленский назначил командующим оперативным командованием «Юг», Олега Микаца – командующим оперативным командованием «Восток», Сергея Литвинова – командующим оперативным командованием «Запад», Владимира Коваля – заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ранее Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука, на его место глава государства назначил Сергея Шапталу. На Украине начали проверку обвинений звезды фильма «В бой идут одни старики» в домогательствах 10 августа 2021, 15:14 Текст: Евгения Шестак

Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование после сообщений в СМИ о том, что студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого обвинили звезду фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко в домогательствах. «Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов», – говорится в заявлении минкульта в Facebook. При этом сам актер отрицает все обвинения. По его словам, ничего подобного не было, а «откуда растут ноги», Талашко не знает, передает «Телевизионная служба новостей». В свою очередь в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения заявили, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам к ним не поступали. «Официальных обращений, запросов, жалоб, сообщений в университет не поступало. В своей деятельности университет руководствуется действующим законодательством Украины», – приводит РИА «Новости» заявление вуза. Ранее в украинских СМИ появилась информация, что бывшие студентки университета обвинили в сексуальных домогательствах преподавателя и актера Владимира Талашко, известного по фильмам «В бой идут одни старики» и «Капитан Немо». В июне заподозренного в домогательствах к ученикам преподавателя физико-математической школы (СУНЦ) МГУ Сергея Сергеева уволили с должности «за совершение аморальных поступков». «Украинские железные дороги» возглавил бывший менеджер олигарха Ахметова 9 августа 2021, 21:26 Текст: Елена Мирошниченко

Наблюдательный совет компании «Укрзализныця» удовлетворил заявление об увольнении временно исполняющего обязанности председателя правления Ивана Юрика, вместо него назначен Александр Камышин. «Наблюдательный совет «Укрзализныци» получил заявление от временно исполняющего обязанности председателя правления Ивана Юрика об освобождении его от выполнения таких обязанностей. Наблюдательный совет также принял к сведению рекомендации, указанные в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 июля 2021, а также связанные с этим обсуждения, включая поручения министерства инфраструктуры, основанные на решении кабинета министров, акционера «Укрзализныци», – говорится на сайте предприятия. Также «наблюдательный совет рекомендовал кабмину согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности председателя правления до 31 декабря 2021 года либо до избрания нового постоянного председателя правления». В 2012–2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM миллиардера Рината Ахметова. До назначения в «Укрзализныцю» работал советником министра инфраструктуры Александра Кубракова. Делегация властей Украины прибыла в США 10 августа 2021, 00:25 Текст: Антон Антонов

В Вашингтоне находится правительственная делегация во главе с вице-премьером Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексеем Резниковым, сообщило украинское ведомство. Министерство по вопросам «реинтеграции» сообщило, что в США также прибыли министр Украины по делам ветеранов Юлия Лапутина, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, торговый представитель страны Тарас Качка, гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев, передает РИА «Новости». Они планируют встретиться с представителями министерства сельского хозяйства США и крупнейших американских компаний. Также запланированы встречи в министерстве по делам ветеранов США, Госдепе и офисе спецпредставителя президента США по вопросам климата. Кроме того, должна состояться встреча с помощником замминистра обороны США. Резников уже провел переговоры с исполнительным вице-президентом Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций Хироси Матано. Обсуждалась «экономическая и гуманитарная ситуация на временно оккупированных территориях Украины», а также «возможность привлечения» зарубежных структур «к программам экономического развития подконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей». Напомним, США уже посетили главы МИД и офиса президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак. 30 августа запланирован визит в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского. В ДНР раскритиковали законопроект Киева о «переходном периоде» 10 августа 2021, 10:52 Текст: Евгения Шестак

Законопроект Киева о «переходном периоде» в Донбассе нарушает Минские соглашения и закрепляет политические репрессии в отношении жителей региона, заявил председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка. «Этот законопроект вряд ли можно назвать иначе, чем лицемерным. Разработчики отмечают, что «проект закона базируется на принципах ООН в части переходной юстиции», и это должно было бы пустить пыль в глаза международному сообществу, если бы не одно «но» – репрессивная направленность этого законопроекта», – цитирует РИА «Новости» Бидевку. Он напомнил, что Киев, подписав Минские соглашения, взял на себя обязательства по недопущению преследования жителей ДНР и ЛНР. «Законопроект о переходном правосудии, который, по сути, закрепляет политические репрессии как часть государственной политики Украины в отношении Донбасса, это не просто попытка вольного трактования положений «Минска-2», а я бы даже сказал, плевок в лицо Совету Безопасности ООН, который этот комплекс мер и одобрил», – отметил Бидевка. По его словам, документ «противоречит и Минским соглашениям, и позиции Совбеза ООН относительно их реализации». Ранее вице-премьер Украины и замглавы киевской делегации в Минске Алексей Резников анонсировал разработку пакета законопроектов по «переходному периоду» для Донбасса. Законопроектом предлагается «закрепить определение Российской Федерации как «государства-агрессора» и «государства-оккупанта». Также законопроект предусматривает «ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации». Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения. Здание филармонии частично обрушилось в центре Симферополя 10 августа 2021, 11:52 Текст: Евгения Шестак

Одна стена и перекрытия обрушились в реконструируемой филармонии в центре Симферополя, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. «Во время проведения ремонтных работ в здании филармонии, находящейся на реконструкции, произошло обрушение внутренней перегородки и межэтажного деревянного перекрытия между первым и вторым этажом двухэтажного здания. В результате обрушения пострадавших нет», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, предварительная площадь обрушения составила 35 кв. метров. В ликвидации последствий обрушения задействована группировка в количестве 45 человек и 12 единиц техники. Место обрушения оцеплено. В пресс-служба регионального управления СК сообщили, что причиной частичного обрушения стало повреждение несущей стены. Пострадавших при обрушении нет. Следователями начата проверка по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ). Также прокуратурой республики начата проверка в части исполнения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. На место ЧП выехал глава администрации города Валентин Демидов. «Доступ в здание ограничен, выставлено ограждение. Проведение ремонтных работ приостановлено по согласованию с заказчиком – министерством культуры Республики Крым», – сказал Демидов. По информации с сайта городского совета, это здание было построено в 1871 году. Ранее здесь размещалась Городская дума и управа – орган городского самоуправления Симферополя. В середине 1930-х годов в доме открылась Крымская государственная филармония. Сейчас в здании размещаются магазины, центральная городская библиотека имени Пушкина, подростковая поликлиника. Ранее в результате наводнения в Ялте обрушилась подпорная стена музея под открытым небом «Поляна сказок» в Ялте. Украинский экс-судья Чаус рассказал подробности похищения 10 августа 2021, 14:55 Текст: Евгения Шестак

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус в ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения заявил, что стал жертвой похищения с целью убийства, но сбежал от похитителей, говорится в документах высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины. «Подозреваемый... отметил, что является потерпевшим в уголовном производстве (деле) в отношении уголовного преступления, а именно похищения с целью убийства. Отметил, что убийство не реализовали, так как он бежал, прошел 50 километров пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины», – говорится в решении суда, передает РИА «Новости». Также Чаус сообщил суду, что был задержан 3 августа 2021 года, а до этого ему были обеспечены меры защиты в связи с существованием угрозы убийства. 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил под круглосуточный домашний арест бывшего судью Николая Чауса, который был похищен в Молдавии. Напомним, Чауса был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Винницкой области. В июне председатель следственной комиссии парламента Молдавии Василий Нэстасе обвинил спецслужбы Украины в похищении судьи Чауса в Кишиневе, а Киев – в посягательстве на национальную безопасность Молдавии и интервенции. СБУ утверждает, что не похищала судью Чауса и действовала «в рамках закона и своих полномочий». Однако НАБУ разместило видеокадры того, как его работники пытались остановить автомобиль СБУ с Чаусом, чтобы самостоятельно взять у него показания.