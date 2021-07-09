Захарова: Российская база в Таджикистане готова к обострению на границе с Афганистаном

Российская 201-я военная база в Таджикистане обладает всем необходимым, чтобы содействовать республике в контроле ситуации на границе с Афганистаном, заявила представитель МИД Мария Захарова.

«Двести первая российская военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия республике в контроле над ситуацией на границе», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она также сообщила, что Россия отмечает резкое нарастание напряженности на афганско-таджикской границе. «Движение талибов в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов и в настоящее время контролирует около двух третей границы страны», – сказала Захарова, передает ТАСС.

Она призвала стороны афганского конфликта проявить сдержанность и избегать распространения напряженности за пределы Афганистана.

По ее словам, Россия и ОДКБ будут действовать со всей решимостью для недопущения агрессии или провокаций на таджикско-афганской границе. «Нарастание напряженности у южных рубежей нашего союзника по ОДКБ не может не вызывать обеспокоенность. Москва и Душанбе ведут интенсивные рабочие контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб и по дипломатическим каналам. Ситуация на границе находится под нашим самым пристальным вниманием… В случае необходимости дополнительные меры будут приняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессий или территориальных провокаций», – заявила Захарова.

Ранее талибы заявили, что захватили главный пограничный переход на границе Афганистана с Ираном.

Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» (запрещена в России) на территорию Таджикистана отступили более 1 тыс. афганских военных. Президент Таджикистана поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном.

В Кремле заявили, что Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США.