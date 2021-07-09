Специалист оценила идею Голиковой о предоставлении социального жилья бездомным

«Подарок в виде квартиры не вытащит человека из состояния бездомности, нужно заниматься его ресоциализацией», – сказала газете ВЗГЛЯД общественница Лана Журкина. Так она прокомментировала поручение вице-премьера России Татьяны Голиковой разработать меры по развитию профилактики бездомности и оказанию доступной помощи людям без определенного места жительства.

«Составление реестра бездомных и предоставление им социального жилья – это очень далекая перспектива», – полагает директор Центра помощи бездомным и людям в трудной ситуации «Дом друзей» Лана Журкина.

По словам руководителя некоммерческой организации (НКО), на первых этапах речь идет о создании реестра лиц без определенного места жительства, чтобы они могли получить социальный статус. «В России понятие «бездомный» официально не зарегистрировано ни в одном нормативно-правовом акте. Поэтому таким людям очень сложно оказывать какие-либо социальные услуги», – считает общественница.

Журкина отмечает, что реестр позволит определить количество бездомных в стране, а затем их можно будет распределить по разным категориям. «Нужно определить причину, почему у них нет места жительства. Это могут быть обманутые мошенниками выросшие дети-сироты. Это могут быть люди, которые сами каким-то образом потеряли жилье. Существует масса факторов. Также нужно будет провести тщательную проверку информации, чтобы помощь смогли получить только те, кто действительно не имеет жилья», – полагает директор НКО.

При этом Журкина пояснила, что на сегодняшний момент у общественных организаций нет конкретных сведений о том, из какого фонда будет выдаваться социальное жилье таким людям. «Эта инициатива находится только в стадии разработки. Я надеюсь, что нас и другие НКО, занимающиеся помощью людям, привлекут к решению этого вопроса, поскольку мы накопили необходимые опыт и знания в этой сфере. Также важно, чтобы не было перекосов ни в сторону бездомных, ни в сторону создания очередного законопроекта, который не будет выполняться», – полагает Журкина.

По словам собеседницы, работа с человеком, который длительное время находится на улице, должна иметь системный и пролонгированный характер. «Подарок в виде квартиры не вытащит человека из состояния бездомности. Если действовать таким образом, можно сразу же заключать пари, как быстро жилье превратится в притон», – уверена собеседница.

«Человек в состоянии бездомности нуждается в сопровождаемом проживании, но при этом следует действовать мягко: без ущемления его чувства достоинства, а также с учетом его физических возможностей и умственных способностей», – отметила Журкина. По ее мнению, хороший вариант – предоставить человеку комнату в общежитии. «С одной стороны, у человека есть свое личное пространство, а с другой – поблизости всегда находится комендант или соцработник, который в курсе того, что происходит в жизни человека, – утверждает она. – Первоначально по мере необходимости нужно корректировать поведение бездомных, а также проводить с ними сеансы психотерапии и другие мероприятия для ресоциализации».

«Важно, чтобы человек вышел из состояния бездомности, осознал свои потребности и начал самостоятельно зарабатывать. И только когда он продемонстрирует, что в полной мере вернулся к жизни в обществе, можно будет говорить о предоставлении человеку жилья, в котором не будет сопровождения», – заключила Журкина.

Напомним, в четверг вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный наем жилья. Это следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

В документе указывается, что Минстрой и Минфин должны «проработать предложение членов Совета о целесообразности внесения изменений в Жилищный кодекс России в целях обеспечения возможности принятия лиц без определенного места жительства на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с подачей заявления в орган местного самоуправления по последнему установленному месту жительства гражданина». Доклад по выполнению поручения ожидается в срок до 20 сентября.

Также Голикова поручила Минтруду и МВД уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства», обсудить необходимость дополнительных мер по профилактике бездомности.

Кроме того, власти разработают критерии, по которым россиян будут относить к категории лиц без определенного места жительства, а также порядок ведения реестра таких лиц.

Ранее в России предлагалось создать должность уполномоченного по правам бездомных.