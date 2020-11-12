В России предложили создать должность уполномоченного по правам бездомных

Общественники предлагают создать в России институт уполномоченного по правам бездомных людей, письмо с данной инициативой направлено в аппарат премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил руководитель проекта «Бездомные.РФ» Вячеслав Мошков.

«Эпидемия COVID-19 создала дополнительные проблемы для людей, утративших жилье. Найти работу теперь сложнее, многие оказались без средств к существованию. Ряд благотворительных проектов на грани закрытия. Создание института уполномоченного по правам бездомных людей позволит результативнее отвечать на вызовы в этой сфере», – передает РИА «Новости» текст обращения.

По мнению Мошкова, наличие уполномоченного по правам человека не является помехой для появления нового омбудсмена.

«Мы видим примеры расширения института уполномоченных – они появились у детей и предпринимателей. Бездомные люди также нуждаются в омбудсмене. Им и профильным фондам нужен представитель в аппарате президента, который пять дней в неделю будет заниматься проблемой бездомности. Это улучшит положение бездомных людей, поможет нам эффективнее оказывать им помощь», – сказал он.

Общественники считают, что первоочередной задачей нового уполномоченного должно стать выстраивание рабочего диалога государства с благотворительными фондами по поддержке бездомных людей.