Омские депутаты после поручения Путина приняли закон о доплатах ветеранам труда Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности Путин заявил о важности новаторских предложений молодежи для развития страны 8 июля 2021, 14:02 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в рамках встречи с финалистами конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции заявил, что России для развития нужны новаторские предложения. Путин поприветствовал участников финала, отметив, что к большой команде конкурса впервые присоединились ученики 5-7 классов. Он также поприветствовал школьников всех возрастов и студентов колледжей, которые приняли для себя важное взрослое решение участвовать в «Большой перемене», а это 2,5 млн юных граждан со всей России, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что конкурс помогает проявить себя, способности, таланты, которые есть у каждого ребенка, подростка. По его словам, девиз конкурса передает его уникальность, особое отношение к детям: идеи не оценивают, а ценят. «Не случайно в рамках конкурса вам предложили спроектировать школу будущего, представить, какой она должна быть в следующем десятилетии или даже в середине 21 века. Такие новаторские предложения интересные нужны нашей стране, чтобы она динамично развивалась, шла вперед, чтобы вокруг вас происходили по-настоящему большие перемены», – сказал Путин. «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его цель – дать возможность школьникам раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в разных сферах, среди которых искусство, журналистика, экология, новейшие технологии, медицина, туризм и благотворительность.

Состоялся первый разговор Путина и нового премьера Израиля 5 июля 2021, 14:27

Фото: Abir Sultan/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в телефонном разговоре обсудили сохранение исторической правды о Второй мировой войне, противодействие героизации нацизма и отрицанию Холокоста, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Внимание, в частности, уделено общей задаче сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов, героизации нацизма, отрицания Холокоста и решающего вклада Красной армии в Победу, говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, Путин и Беннет обсудили предпринимаемые в России и Израиле меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Затрагивался также ряд тем региональной повестки дня. «Владимир Путин пожелал Нафтали Беннету успехов на посту премьер-министра. Выражен обоюдный настрой на развитие всего комплекса традиционно дружественных отношений между Россией и Израилем, условлено о поддержании дальнейших контактов», – отметили в Кремле. В июне новым премьер-министром Израиля стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет. До этого Биньямин Нетаньяху занимал пост премьер-министра 12 лет подряд. Путин выразил соболезнования семье Меньшова 5 июля 2021, 16:36 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Владимира Меньшова его жене, дочери и близким. «Уважаемые Вера Валентиновна и Юлия Владимировна. С прискорбием узнал о кончине Владимира Валентиновича Меньшова – выдающегося режиссера, замечательного актера и педагога, светлого и удивительно одаренного человека. Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников. Его ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодежи, сбережению отечественной культуры. Мы навсегда сохраним добрую память о Владимире Меньшове», – соболезнование опубликовано на сайте Кремля. Среди известных режиссерских работ Меньшова – «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов». Кинорежиссер был женат на актрисе Вере Алентовой. Их дочь – артистка и телеведущая Юлия Меньшова. Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Путин дал ряд поручений по итогам «Прямой линии» 7 июля 2021, 14:53

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин дал ряд поручений по итогам «Прямой линии», перечень опубликован на сайте Кремля. В частности, Путин поручил правительству и Банку России до 1 октября «обеспечить принятие решений, необходимых для безотлагательной реализации механизма, предусмотренного Федеральным законом от 29 июня 2021 г. № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», говорится в сообщении на сайте Кремля. Речь идет о реализации механизма защиты минимального дохода должника от списания. Также он поручил правительству, Банку России и Корпорации МСП при участии системно значимых банков до ноября принять дополнительные меры для повышения доступности и объемов льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Корпорации МСП Александр Исаевич, а также главы всех системно значимых банков. Кроме того, российский лидер рекомендовал правительству Астраханской области скорректировать нормативную базу по выплатам пособий на детей от трех до семи лет, согласовав ее с Минтрудом России. Доклад о выполнении поручения необходимо представить уже до 1 августа, ответственный – губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Правительству Красноярского края президент рекомендовал края обеспечить мониторинг качества ремонтных работ дорожной сети региона, в частности, принять меры для устранения подтопления автомобильных дорог в районе города Лесосибирск. Доложить о выполнении поручения необходимо до 1 сентября, ответственный – губернатор Красноярского края Александр Усс. Омским властям Владимир Путин рекомендовал принять меры по недопущению снижения уровня поддержки ветеранов труда. Доклад по выполнению поручения необходимо предоставить до 15 августа 2021 года, ответственный – губернатор Омской области Александр Бурков. Напомним, 18-я по счету «Прямая линия» Владимира Путина прошла 30 июня. Президент за 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, ответил на 68 вопросов. В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Глава государства также комментировал такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. После Владимир Путин призвал губернаторов минимум раз в год проводить прямое общение с гражданами. Также он рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» до 30 ноября провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках «Прямой линии» и направить информацию по его итогам в администрацию президента, правительство и заинтересованные федеральные и региональные ведомства. Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, говоря о прошедшей в среду прямой линии президента Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД, что «это был реальный диалог президента с людьми. Не было заранее подготовленных вопросов от звезд, журналистов. Даже наличие технических сбоев показывает отсутствие постановочности». Новак объяснил, какие садоводческие товарищества включат в программу газификации 7 июля 2021, 17:01 Текст: Алексей Дегтярев

В программу газификации планируется включить садоводческие товарищества, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным. Новак пояснил, что в эту программу включат те садоводческие товарищества, которые находятся в границах населенных пунктов, передает ТАСС. Также в ходе совещания вице-премьер пояснил, сколько населенных пунктов подпадут под программу ускоренной газификации. «Владимир Владимирович, вами в рамках послания федеральному собранию также дано поручение правительству обеспечить до 2023 года в уже газифицированных населенных пунктах бесплатную подводку газа до границ домовладений, к которым по разным причинам газ еще не подведен. Таких населенных пунктов в стране более 36 тыс.», – цитирует Новака РИА «Новости». Также вице-премьер пояснил, что срок проведения подключений в рамках социальной газификации будет определяться программами газификации, которые будут утверждаться руководителями регионов. «Такие программы уже готовятся, срок установлен до 1 августа этого года», – сказал Новак. По его словам, в ходе определения сроков будет учитываться сложность проводимых работ. Кроме того, в ходе совещания с главой государства вице-премьер отмечал, что газ бесплатно может быть подведен в 3-4 млн домовладений. Напомним, в России принят закон о бесплатном доведении газа до участка. Президент подписал закон 11 июня. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года. Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию на границе с Афганистаном 5 июля 2021, 21:54 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию на таджикско-афганской границе, сообщила пресс-служба Кремля. «Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне», – говорится в сообщении. Отмечается, что Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Лидерами выражен взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – добавляется в сообщении. В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» на территорию Таджикистана отступили более 1 тыс. афганских военных. Президент Таджикистана поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. В Кремле заявили, что Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США. Путин прибыл в Кемерово 6 июля 2021, 14:47 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово, где примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса. В программе визита главы государства – посещение Кемеровского президентского кадетского училища и строящегося культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств. Путин также возложит цветы к монументу Эрнста Неизвестного «Память шахтерам Кузбасса». Кроме этого, президент в рамках рабочей поездки в регион проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, передает РИА «Новости». Все мероприятия пройдут с учетом санитарных требований по коронавирусу. Путин анонсировал создание 40 тыс. новых рабочих мест в Кузбассе 6 июля 2021, 16:44 Текст: Евгения Шестак

Порядка 40 тыс. рабочих мест должны появиться в не угольных секторах экономики Кемеровской области в ближайшие пять лет, заявил президент России Владимир Путин. «Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места. И не только в традиционных для региона отраслях добычи угля, металлургии, химической сфере, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, в ближайшие пять лет в не угольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться по меньшей мере 40 тыс. новых современных рабочих мест. Ранее Путин заявлял о необходимости работать над рынком труда, обеспечивая рабочими местами прежде всего россиян. Путин призвал губернаторов минимум раз в год проводить прямое общение с гражданами 7 июля 2021, 14:15

Фото: Kremlin Pool/Global :ook Press

Текст: Елизавета Булкина

Главы регионов должны не реже одного раза в год проводить прямое общение с гражданами, рекомендовал президент Владимир Путин. «Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов. Администрации президента Российской Федерации при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия», – говорится в перечне поручений по итогам «Прямой линии» Путина, опубликованном на сайте Кремля. Также до 30 ноября Путин рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках «Прямой линии» и направить информацию по его итогам в администрацию президента, правительство и заинтересованные федеральные и региональные ведомства. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин положительно оценил прямую линию, которая состоялась 30 июня, и уже дал необходимые поручения по итогам мероприятия. Путин примет участие в церемонии открытия ЦКАД 7 июля 2021, 15:50 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области и запустит движение по заключительному участку, сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области. Путин посетит Центральный пункт управления ЦКАД, откуда запустит движение по заключительному участку дороги, включающему в себя развязку на пересечении ЦКАД-4 и М-5 «Урал», 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 и М-10 «Россия», – говорится в сообщении Кремля. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что последний участок ЦКАДа планируется построить к 1 июля 2021 года, тогда движение по трассе будет полностью закольцовано, передает РИА «Новости». Трасса, построенная по поручению главы государства, проходит по территории Подмосковья в 50 км от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта. Протяженность ЦКАД – 336 км, из которых на платной основе будут эксплуатироваться 260 километров. В среднем цена проезда составляет от 2,5 рубля за километр. ЦКАД является первой в России дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость движения – 110 километров в час. Путину продемонстрировали строительство культурного кластера в Кемерове 6 июля 2021, 18:55 Президент Владимир Путин в ходе поездки в Кемерово проинспектировал строительство объектов Сибирского кластера искусств, губернатор региона Сергей Цивилев рассказал главе государства о проектах культурно-образовательного и музейно-театрального кластера. «Хороший кластер получился», – сказал Путин в ходе осмотра площадки строительства и информационных стендов. Он подчеркнул, что, благодаря новым культурным объектам, жителям Сибири «не надо будет ездить ни в Москву, ни в Петербург», передает ТАСС. Проект Театра оперы и балета в составе музейно-театрального комплекса Путин назвал «конфеткой». Он уточнил у представителя подрядчика, будет ли объект сдан до конца 2023 года. «Очень будем стараться», – ответил строитель. «Надо к концу 2023 года. Сами знаете, стоит только затянуть, проблем только будет больше. И дороже [проект станет], и нарастают другие сложности», – подчеркнул Путин. Кузбасс в 2018 году стал одним из четырех регионов (наряду с Приморьем, Севастополем и Калининградской областью), получившим право на строительство культурного кластера. Культурно-образовательная часть проекта возводится в Ленинском районе Кемерова, часть зданий планируется сдать в эксплуатацию уже в 2021 году. Музейно-театральный комплекс должен быть открыт до 2023 года, помимо Театра оперы и балета (филиала Мариинского театра), в него войдут филиал Государственного Русского музея и Кузбасский центр искусств. Путин велел подготовить поручение по газификации по программе «Чистый воздух» 7 июля 2021, 22:29 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин попросил замглавы администрации президента Сергея Кириенко подготовить поручение для Газпрома по газификации городов в рамках программы «Чистый воздух». В среду состоялось совещание, в ходе которого глава Минприроды Александр Козлов попросил рассмотреть возможность приоритетной газификации городов в рамках программы. По его словам, «вопрос газификации внутри населенных пунктов» ставят Новокузнецк, Братск, Нижний Тагил, Омск. Речь идет о 32 тыс. домов и 450 км сети. «Разрешите дать поручение Газпрому, чтобы для них это был приоритет в том числе в рамках 12 городов в программе», – сказал министр. «Я не знаю, нужен ли какой-то приоритет, они готовы работать по всей стране. Но внимание Газпрома на это обратим. Я попрошу Сергея Владиленовича подготовить соответствующее поручение», – приводит ответ Путина РИА «Новости». Кириенко заявил: «Сделаем». Напомним, в проект включены 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита – крупнейшие промышленные центры страны. Путин подписал закон, позволяющий реализовать мероприятия «дорожной карты» повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Пашинян поблагодарил Путина за поставки «Спутника V» в Армению 7 июля 2021, 20:34 Текст: Ксения Панькова

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве поблагодарил российского лидера за поддержку в доставке армянской стороне вакцины «Спутник V». Он отметил, что в республику уже поступило более 100 тыс. доз российской вакцины. Эпидемиологическая ситуация в Армении, как подчеркнул Пашинян, довольно хорошая. «И на этом фоне уже появляется уже поток российских туристов в Армению. Это очень тоже хорошая новость», – приводит его слова РИА «Новости». 1 июля армянские специалисты с коллегами из России начали производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Путин призвал контролировать цены при строительстве транспортных объектов 7 июля 2021, 22:00 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал контролировать цены при строительстве транспортных объектов и «притапливать» любовь к денежным знакам. «Надо что-то делать, нельзя сидеть просто. И за ценами надо смотреть внимательно, надо контролировать. И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко так «притапливать», в том числе и строителей», – заявил Путин после докладов о ходе развития транспортной инфраструктуры, в том числе БАМа и Транссиба, передает РИА «Новости». Он попросил вице-премьера России Марата Хуснуллина обратить на эти вопросы внимание. «Я попросил, чтобы Марат Шакирзянович за этим присматривал, это его работа... Тогда и быстрее строить будут», – уточнил президент России. БАМ – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую Гавань. Общая протяженность сейчас составляет 4300 км. В апреле президент России Владимир Путин на встрече с руководителем РЖД Олегом Белозеровым сообщил, что поручит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) внимательно следить за ценами при строительстве железнодорожной инфраструктуры. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что из-за продолжающегося роста цен на рынке проверит крупные строительные организации и производителей основных строительных материалов. Путин возложил цветы к памятнику «Память шахтерам Кузбасса» 6 июля 2021, 17:01 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Кемерово возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса», сообщила пресс-служба Кремля. Монумент находится в музее-заповеднике «Красная горка» – исторической части Кемерова, где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля. Памятник авторства скульптора Эрнста Неизвестного признан архитектурно-историческим символом региона. «Глава государства также посетил торжественное мероприятие, приуроченное к 300-летию образования Кузбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Напомним, 6 июля Путин прилетел в Кемерово. В рамках рабочей поездки в регион проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Путин в Москве поздравил Пашиняна с победой на выборах 7 июля 2021, 19:50 Текст: Елена Мирошниченко

Российский президент Владимир Путин лично поздравил исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна с результатами выборов во время встречи в Москве, на которой они сверят часы с целью активизации двусторонних отношений. «Я рад возможности встретиться с вами, поговорить по всем вопросам, которые представляют для нас интерес, ну и конечно хочу еще раз, уже лично, поздравить вас с результатами выборов. Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа», – сказал Путин в ходе встречи с Пашиняном в Кремле, его слова приводит РИА «Новости». Российский лидер отметил, что для решения сложных, очень острых и чувствительных вопросов нужно эффективно работать, а для этого «самое важное – иметь доверие народа». «А оно у вас есть. Это показано по результатам выборов. И это очень важно – на самом деле, это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, вообще важнейшее условие для дальнейшего развития. Поэтому я вас действительно искренне с этим поздравляю», – отметил Путин. В свою очередь Пашинян рассказал, что после размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности. «К сожалению, в последнее время мы очень много и часто обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация. Конечно, все знают ваши личные усилия и усилия Российской Федерации в достижении прекращения огня в 44-дневной войне. Должен сказать, что после размещения российских миротворцев в общем в Нагорном Карабахе ситуация стабильная, но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности», – рассказал Пашинян перед началом переговоров с Путиным, трансляцию вел телеканал «Россия 24». 20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. По данным ЦИК, явка составила 49,4%. Конституционное большинство и право сформировать правительство получила партия «Гражданский договор», лидером которой является и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Пашинян заявил, что политический кризис в Армении, начавшийся 9 ноября 2020 года, завершен, можно приступить к нормальной работе. Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.