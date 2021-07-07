Эксперт назвал возможные причины убийства президента Гаити

«Политический хаос, последовавший после свержения диктатуры, усугубляется бедностью, частым воздействием тропических циклонов и разгулом эпидемий», – сказал газете ВЗГЛЯД специалист по Латинской Америке Николай Калашников, комментируя сообщение об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в ходе нападения на его резиденцию.

«После свержения диктатуры семьи Дювалье, а произошло это еще в 1986 году, на Гаити не установились ни демократия, ни более-менее устойчивый порядок. По идее, государственный строй должны защищать правоохранительные органы. Во времена правления Франсуа Дювалье по прозвищу «Папа Док», и его сына «Бэби Дока» Жан-Клода Дювалье, так оно и было. Ультраправые военизированные формирования, известные как «тонтон-макуты» – личная гвардия династии – обеспечивала сохранность режима. Но и он не выстоял, поскольку был антинародным и жестоким», – отметил советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.

Политическая культура в этой стране, которая добилась независимости еще в 1804 году, находится на плачевно низком уровне, констатирует собеседник. Политический хаос, последовавший после свержения диктатуры, усугубляется «бедностью, частым воздействием тропических циклонов и разгулом эпидемий», отметил эксперт. Напомним, что в 2010 году страну потрясло землятресение, унесшее жизни более 200 тысяч человек, и последовавшая за ним эпидемия холеры.

«Сейчас в период распространения коронавирусной инфекции ситуация там еще более сложная. Не знаю, как справляется с этим правительство», – заметил эксперт.

Что касается убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, то, по мнению собеседника, если речь идет о заговоре, то он готовился заранее. «Это была не спонтанная акция. Люди поставили своей целью ликвидировать президента и, возможно, в этом так или иначе был задействован кто-то из его охраны», – предположил Калашников.

«Понятно, что на этом фоне президент страны вызывал неприятие у каких-то кругов и желание его сместить. Очевидно, кто-то не мог дождаться выборов, либо не хотел это делать демократическим путем», – заключил Калашников.

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ходе нападения на его резиденцию, сообщили местные СМИ со ссылкой на премьера Клода Жозефа, который принял на себя управление страной.

Нападение произошло в ночь на среду, вооруженные люди, часть из которых говорила на испанском, атаковали резиденцию главы государства, сообщил портал Gazette Haiti со ссылкой на Жозефа, передает РИА «Новости». В ходе нападения также пострадала супруга Моиза. Позже от полученных ранений она скончалась.

В 2019 году в республике Гаити – стране на западе одноименного острова в Карибском море, и одном из беднейших и нестабильных государств мира – проходили массовые демонстрации с требованиями отставки президента Моиза, которого обвиняли в коррупции. При разгоне акций протеста несколько человек было убито. Участники акций протеста в интервью европейской прессе призывали Китай, Россию и Венесуэлу «обратить внимание на страдания гаитянского народа».

Газета ВЗГЛЯД также подробно рассказывала о задержании на Гаити в феврале того же 2019 года бойцов американской частной военной компании.

Президент Гаити Моиз – второй глава государства, погибший в этом году. В апреле президент Чада Идрис Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны и позднее скончался в больнице от полученных ранений.