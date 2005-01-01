Американскую ЧВК перепутали с «рукой Москвы»

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19 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 23:31  |  vz.ru
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В прошлом году грузооборот всех наших портов Каспийского бассейна составил ничтожные 4,8 млн тоннФото: Матыцин Валерий/ТАСС
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Почему на Гаити вдруг вспомнили про Путина

Демонстранты в столице Гаити несли портреты ПутинаФото: JEAN MARC HERVE ABELARD/EPA/ТАСС
Появление в ходе демонстраций протеста, которыми была охвачена карибская Республика Гаити, призывов о помощи, обращенных к Владимиру Путину, привлекло внимание многих как смешная деталь – где Гаити, а где Россия. Но на самом деле это более чем интересный феномен – имя Путина уже стало главным символом антиамериканского протеста и сопротивления атлантическому миропорядку.  Подробности...
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«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
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Чем закончится ссора Израиля и Польши

Польша запрещает на своей территории публично говорить о массовом участии поляков в ХолокостеФото: Kacper Pempel/Reuters
Две очень гордые столицы – Иерусалим и Варшава – поссорились насмерть из-за фразы, впервые прозвучавшей еще в 1970-е годы. Будущий премьер Израиля Шамир тогда позволил себе заявить: «Поляки впитали антисемитизм с молоком матери». Теперь это оскорбительное изречение повторил шеф МИДа Кац, соратник премьера Нетаньяху. В ответ оскорбленный премьер Польши Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим. Подробности...
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От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Молдавия – новая красная линия геополитического фронта

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          Американскую ЧВК перепутали с «рукой Москвы»

          На улицах Порт-О-Пренса действительно кричат «Путин! Путин!». А зря   19 февраля 2019, 20:20
          Фото: Ivan Alvarado/Reuters
          Текст: Евгений Крутиков

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          Французская пресса едва не раскрыла попытку государственного переворота на Гаити, предпринятую Россией. Помешало одно обстоятельство: вооруженных до зубов «русских» перепутали с вооруженными до зубов американцами. Что на самом деле происходит в стране, изучение истории которой способно превратить человека в расиста?

          Посольство России в Венесуэле, отвечающее также и за некоторые страны Карибского бассейна, опровергло сообщения о задержании на Гаити «россиянина в составе организованной преступной группы». Ранее со ссылкой на франкоязычные СМИ сообщалось, что в столице бунтующей островной республики повязали до зубов вооруженную банду, в которую входили русский и серб.

          На фоне стихийных акций по сожжению американских флагов и скандирования «Путин! Путин!» эти сообщения тянули на очередную сенсацию о «руке Москвы». Получилось наоборот.

          Действительно, полиция Гаити задержала на блокпосте в столице Порт-о-Пренсе восемь иностранцев, обвинив их в незаконном хранении оружия и создании организованного преступного сообщества. В рамках операции были изъяты шесть штурмовых винтовок, патроны к ним, пистолеты, пять бронежилетов, средства связи, два дрона-беспилотника, несколько номерных знаков Гаити, карты Порт-о-Пренса и две машины.

          К настоящему моменту удалось выяснить имена семи человек. Это Кент Леланд Крокер, Данило Баягич, Влад Янкович, Бертон Талон, Кристофер Осман, Даниэль Дастин и Мишель Эстера. Задержанные заявили о «работе на правительство Гаити». Их доставили в комиссариат полиции для дальнейшего разбирательства, где быстро выяснилось, что их заявление – правда. На территории Гаити они находятся легально.

          Через несколько часов всех задержанных отпустили. Вернули ли им оружие и дроны – не уточняется.

          У всех до единого оказались либо американские паспорта, либо «грин-карты» – разрешения на постоянное проживание в США. Калифорниец Кент Леланд Крокер (но правильнее – Крукер; это голландско-бурская фамилия) – операционный директор ЧВК Kroeker Partners, известна своей деятельностью на Ближнем Востоке, в Центральной Азии (Афганистан, Киргизия) и в Тихоокеанском регионе. Еще один фигурант – Даниэль Дастин Порт работает в той же ЧВК.

          Данило Баягич действительно является гражданином Сербии и вроде бы проживает в Белграде, но помимо сербского заграничного паспорта предъявил и американские регистрационные документы.

          Русских фамилий в этом списке нет, однако не был назван еще один задержанный и впоследствии отпущенный «террорист».

          Сенсация продержалась буквально нескольких часов и изначально не имела под собой никаких вещественных доказательств, кроме страстного желания французской прессы увидеть в происходящем в Порт-о-Пренсе «русский след». Появление этого «русского террориста» нельзя связать даже с неумением гаитянских полицейских разбирать кириллицу, так как документы задержанных сербов написаны латиницей.

          То есть «русского» буквально высосали из пальца.

          Сотрудники американского ЧВК оказались на Гаити по приглашению местного правительства. Их миссия, скорее всего, связана с охраной американской собственности на острове. Имевшийся у них арсенал – типичное оружие ближнего боя и экипировка, привычная для полулегальных операций, включая простейшие телефоны со встроенным шифрованием.

          Несостоявшийся скандал – типичное проявление «коллективного бессознательного», приправленного медийной русофобией.

          Гаити – это два столетия плохо управляемого хаоса, разбираться в которой толком не научились даже американцы, хотя весь этот коктейль из вуду и идей негритюда происходит прямо у них под носом.

          США приходилось нянчиться даже с такими активными антиамериканистами как диктатор Дювалье-старший (он же «Папа Док»), который истыкал фигурку президента Кеннеди ритуальными иглами вуду. А когда неожиданно «получилось», продемонстрировал куклу гаитянскому народу, подчеркнув, что их президент – «барон Суббота», вождь армии зомби. Ему верили.

          Параллельно в стране существовала оппозиционная «Армия каннибалов», впоследствии, правда, изменившая название на более нейтральное

          Очень немногие из правителей Гаити даже внешне походили на цивилизованных людей и умели к месту употреблять слово «демократия». Негритюд – развитое философское направление – был дискредитирован именно гаитянскими правителями, которые трансформировали его в еще одну форму «черного расизма».

          Вся история Гаити после революции 1804 года, ознаменовавшейся резней всего белого населения (в живых оставили только поляков – солдат наполеоновской армии и немногочисленных немецких миссионеров и врачей) – это противостояние чернокожих из племен аррада и йоруба и относительно небольшой группы мулатов. В «революционный» период они также подвергались локальному геноциду, но после избиения белых составили правящую элиту острова.

          Дювалье стал первым негритянским главой Гаити. Он сознательно провоцировал среди негритянского большинства неприязнь к мулатам и раздувал самые чудовищные формы насилия. Правда, оборудовав в своем дворце личную пыточную со знаменитой «человековыжималкой» (ящиком со стилетами внутри), он перестал выставлять на обозрение публики отрубленные головы и истерзанные трупы, так как это отталкивало туристов.

          Безнадежность ситуации на Гаити признавали и бывшие хозяева острова – французы, и сами американцы, которые после свержения династии Дювалье неоднократно высаживались там силами морской пехоты.

          Им удавалось посадить во дворце более-менее лояльного президента (например, бывшего католического священника Аристида, лишенного сана как раз за приверженность идеям негритюда), но не более того.

          Но у СССР, а затем и России никогда не было на Гаити ни посольства, ни хоть чем-то мотивированных интересов. Гаитянский ром – высшее достижение местной экономики – один из худших в мире и в качестве импортного продукта неинтересен, как и местный кофе.

          Образование и здравоохранение на острове отсутствуют как структурированные институты. Легенда об армии зомби и всевластии колдунов-вуду жива и никуда не денется в ближайшие десятилетия. Реальная власть на улице принадлежит локальным бандам разной степени отмороженности и разных ответвлений вуду, хотя программа помощи армии и полиции Гаити от США достигла восьми миллионов долларов.

          В такой обстановке никакая ЧВК не поможет, хоть целиком ее из сербских ветеранов набери. Они как минимум слишком белокожие, чтобы пользоваться авторитетом в обществе, родившемся под знаком геноцида белого населения и развивавшемся под идеями негритюда и особой «чувственности» черной расы.

          Более половины жителей вряд ли толком умеют даже читать и писать, потому вся эта культурная традиция устно передается местными авторитетными колдунами и бандитами.

          Нигде в мире не существует столь убийственного коктейля в мозгах. Это очень интересно и экзотично, но крайне опасно в быту и никак не встраивается в условно западную цивилизацию.

          Любой бунт, какие бы формы он ни принимал – от истыканных иглами кукол до сожжения американского флага – всегда заканчивается утверждением типично гаитянской формы правления. Но США продолжают упорно цепляться за тех местных политиков, кто способен публично воспроизводить типично американские «символы веры».

          В этом Вашингтон копирует поведение застойного Советского Союза, который выбирал в союзники в «третьем мире» тех лидеров, которые ориентировочно знали про Маркса и Ленина, пряча в кармане все те же идеи негритюда. Но если в самой Африке подобный «черный социализм» иногда все-таки принимал цивилизационные формы, а в ряде случаев радикально менял жизнь целых стран в положительную сторону, то на Гаити любые идеи упираются в дикарскую традицию, длящуюся с 1804 года.

          В таком контексте вряд ли кому-то придет в голову вмешиваться в островные события. Так что поиски «русских наемников» на улицах Порт-о-Пренса ни к чему не приведут, как бы того не хотелось франкофонным СМИ.


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