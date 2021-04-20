Президент Чада умер от боевых ранений

Президент Чада 68-летний Идрисс Деби Итно, переизбранный на этот пост в шестой раз, умер от ранений, полученных им во время боевых действий против повстанцев, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на государственное телевидение Чада.

Ранее во вторник он был в шестой раз утвержден на посту главы государства после подведения итогов прошедших 11 апреля выборов, передает ТАСС.

«Кандидат Идрисс Деби Итно набрал 79,32% от общего числа проголосовавших. Победа одержана в первом туре и второго не будет», – заявил глава избиркома Коди Махамат Бам, подчеркнув, что данные официальные результаты являются предварительными, так как их еще должен утвердить Верховный суд. Явка составила 64,81%.

В президентских выборах приняли участие семь кандидатов. Для Идрисса Деби Итно прошедшие выборы стали шестыми по счету. Он неизменно побеждал после того, как пришел в конце 1990 года к власти в результате государственного переворота, свергнув Хиссена Хабре. В 2018 году парламент Чада принял новую конституцию, которая укрепила президентскую власть, но одновременно ограничила для политиков двумя шестилетними сроками нахождение на посту главы государства. Новая конституция позволяла Идриссу Деби Итно занимать президентское кресло до 2033 года при условии победы на выборах – предыдущие сроки ему не засчитываются.

В день выборов 11 апреля в Чад со своих баз в Ливии вторглись отряды повстанцев из группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT). Они несколькими колоннами двинулись на столицу страны Нджамену. Однако 17 апреля в 300 километрах к северу от столицы основные силы повстанцев были уничтожены правительственными войсками Чада.