Политолог: Рашкин баламутит людей и помогает пропаганде геополитических врагов

«Из-за того, что люди слушают таких, как депутат Валерий Рашкин, растет статистика заболеваемости коронавирусом. Поэтому я считаю инициативу ЛДПР правильной», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он оценил призыв со стороны партии Жириновского возбудить дело против Рашкина за организацию акций противников вакцинации.

«Я забыл, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин – доктор медицинских наук или всего лишь кандидат? Очевидно, что ни тот, ни другой. Государство обязано ограждать общество от людей, которые наносят вред этому обществу и чьи действия могут привести к смертям других людей», – отметил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

То, что по видом встреч с избирателями Рашкин проводит акции «антипрививочников» – противников вакцинации от COVID, приводит к увеличению случаев заболевания коронавирусом, в том числе и летальных случаев, полагает Матвейчев. «Из-за того, что люди слушают таких, как депутат Рашкин, растет статистика заболеваемости коронавирусом. Поэтому я считаю инициативу ЛДПР правильной», – подчеркнул эксперт.

ЛДПР предлагает возбудить уголовное дело против Рашкина. В партии Владимира Жириновского обвиняют парламентария-коммуниста в организации акций «антипрививочников» – противников вакцинации от COVID-19. Рашкин уже дважды организовывал подобные акции в Москве, подчеркивается в публикации в Telegram-канале думской фракции ЛДПР.

«Находятся те, кто в угоду фобиям и антинаучным домыслам накаляют ситуацию вокруг вакцинации, хотя она может спасти тысячи жизней: чьих-то отцов и матерей, бабушек и дедушек. Да и молодежь новый штамм коронавируса не щадит, – говорится в публикации. – Мы убеждены, что по фактам подобных спекуляций, которые напоминают призыв большевиков превратить войну империалистическую в гражданскую, нужно просто возбуждать уголовные дела».

Матвейчев также напомнил о том, что в среду вышла статья в ведущем научном журнале Nature о том, что российская вакцина «Спутник V» подтвердила эффективность и безопасность.«Многие страны провели вакцинацию российским препаратом, и у них пандемия уже остановлена, – подчеркнул эксперт. – А у нас – на родине «Спутник V» – есть Рашкин, который баламутит людей и помогает пропаганде, которую ведут против нас геополитические враги. Дело в том, что все это антипрививичное движение в значительной степени возникло, финансируется и проводится через интернет силами англичан, прибалтов, украинцев».

Неделю назад под председательством премьер-министра Михаила Мишустина прошло заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом. В перечне поручений, принятых по итогам заседания, указано – в регионах должны неукоснительно соблюдаться ограничения на проведение массовых мероприятий. Премьер поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%.

В конце июня мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение месяца-полутора будут привиты около 1,5-2 млн человек. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Москве остается крайне сложной, поскольку врачи имеют дело с новым и более заразным штаммом.

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