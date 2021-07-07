Мишустин призвал достичь 80-90% коллективного иммунитета

Глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%.

«Роспотребнадзору ... Минздраву России... актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения России, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; ревакцинации населения с учетом рисков вирусных мутаций», – сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что следует также учитывать необходимость вакцинации от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России и других актуальный факторов.

Ведомствам необходимо представить расчеты потребности в вакцинах против COVID-19. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года.

Ранее в Минобороны сообщили, что в российских Вооруженных силах сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение месяца-полутора будут привиты около 1,5-2 млн человек. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Москве остается крайне сложной.