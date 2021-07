Глава ГИБДД перечислил основные причины аварий Адвокат в процессе по ДТП с Ефремовым умер во сне 30 июля 2021, 21:40

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Скончался адвокат Вадим Никулин, который в суде представлял интересы гражданской жены Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил юрист Андрей Алешкин. «У нас процесс был, он на него не пришел, поэтому я позвонил ему узнать, что случилось. Ответила жена и сказала, что он скоропостижно скончался. С ее слов, «легли спать вместе, проснулась одна»», — заявил Алешкин, передает «Фонтанка». По его словам, Никулин умер в ночь на 29 июля. Юрист добавил, что его коллегу забрали в морг, а сегодня его тело направили в Саратов, чтобы захоронить. Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность. Уточняется, что Вадим Никулин был адвокатом Ирины Стерховой, которая через суд добивалась признать ее потерпевшей по делу о смерти гражданского мужа Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет.

На Западе испугались «маневра» России для пуска «Северного потока – 2» 30 июля 2021, 07:57

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия начала «играть мускулами» до открытия газопровода «Северный поток – 2», написала в статье National Interest обозреватель Диана Фрэнсис. Автор материала утверждает, что после того, как президент США Джо Байден принял решение не накладывать санкции на немецкую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода, Москва якобы стала «сокращать поставки газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены», передает РИА «Новости». «Очевидно, что маневр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию», – считает Фрэнсис. Публицист призывает не допустить завершения строительства российского трубопровода, чтобы лишить Москвы возможности «принуждения». Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими. Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.

Пловец Рылов после двух золотых медалей ответил на слова американского соперника 30 июля 2021, 08:50

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов, комментируя слова своего американского соперника Райана Мёрфи, заявил, что никогда не смог бы себе простить употребление допинга. «Честно, не слышал этот комментарий, поэтому ничего ответить не могу. Я всегда был за честный спорт, я всегда сдаю допинг-тесты, заполняю АДАМС (систему антидопингового администрирования и менеджмента) и всегда плыву от всей души и честно. Этому я посвятил всю жизнь, и не мог бы себе простить, если бы что-то применял. Я не хочу ничего отвечать на этот вопрос», – сказал Рылов, передает ТАСС. В то же время он добавил, что возможно Мёрфи «имеет полное право так думать». «Поводы были, никто факта проблемы не отменял. Как есть, так есть, мы здесь и сейчас, а не в прошлом, будем ждать, что будет дальше. Открыто он мне ничего не предъявил, поэтому я ничего против него не имею», – добавил россиянин. Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Также Рылов на Олимпийских играх в Токио завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. Вторым в заплыве на дистанции 200 метров на спине финишировал американец Райан Мёрфи. После финиша в беседе с журналистами он предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). «Здесь нет никаких обвинений, я не подозреваю Евгения, он сделал отличную работу. Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания (FINA) должна быть более транспарентной», – сказал Мерфи. Позже Рылов написал в Instagram: «Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым». Незадолго до старта Олимпиады FINA временно отстранила от соревнований российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Пловцы успешно опротестовали решение в Спортивном арбитражном суде, что позволило им выступить на Олимпиаде. В решении суда по делу Андрусенко и Кудашева говорится, что представленные FINA факты не доказывают вину спортсменов. «Люди должны знать больше об этой ситуации. При этом я верю, что в плавании есть допинг», – отметил Мёрфи.

В Дании захотели превратить «Северный поток – 2» в пиррову победу России 30 июля 2021, 06:58

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Западным странам надо сделать все, чтобы найти способ превратить газопровод «Северный поток – 2» в пиррову победу Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен в статье для издания Berlingske. По его мнению, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа, необходимо как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу, передает РИА «Новости». «У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию», – высказался Эллеманн-Йенсен. Также датский дипломат предложил в качестве альтернативы закупать американский сжиженный газ. Наконец, он выразил мнение, что общая энергетическая политика Европы тоже могла бы оказать давление на россиян на рынке голубого топлива. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. При этом в Сенате США начали угрожать администрации президента США Джо Байдена из-за отказа ввести санкции против газопровода.

Соловьев резко ответил на заявление американской спортсменки о россиянах 30 июля 2021, 11:01

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова американской гребчихи Меган Калмо, которая заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио. «Достойно проигрывать дамочка не научилась», – написал Соловьев в Telegram, комментируя слова американской гребчихи. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков также отреагировал на слова Калмо. «Знаете, как глава Олимпийского комитета России считаю, что самым важным в спорте является налаживание мостов между странами и народами. Поэтому такие заявления этому не способствуют», – цитирует Позднякова Sport24. Напомним, Калмо, комментируя серебряную медаль россиянок Василисы Степановой и Елены Орябинской в соревнованиях двоек распашных в академической гребле, написала в Twitter, что россиян вообще не должно быть на Олимпиаде в Токио. «Отвратительное чувство, когда видишь, как уходит с серебром команда, которой вообще не должно здесь быть. Очень разочаровывающе. Мне было действительно сложно смотреть на то, что они здесь, и на то, что они забрали одну из медалей. Я считаю, что им здесь быть не следовало. Здесь много других женщин, которые, я думаю, достаточно квалифицированны, чтобы выиграть одну из этих медалей. Но то, что из-за этой лодки у них такой возможности не было, очень проблематично», – написала Калмо. Как передает RT, американская пара Калмо и Айссер оказалась на четвертом месте в гонке. Отметим, что большинство пользователей Сети не поддержали Калмо. «В первую очередь это ваши коллеги-спортсмены, которые боролись за это серебро. И вы знаете, что это тяжелая работа! Всегда неприятно видеть, как другие выигрывают. Почему один спортсмен должен нести ответственность за ошибки других членов своей команды», – написала одна из них, имея в виду лишение российской олимпийской сборной гимна и флага на Играх в Токио за некоторые случаи допинга среди спортсменов. «Вы не должны были писать это, но вы написали. А теперь получите закономерную реакцию в комментариях, может быть, она вас чему-то научит», – добавил другой. «Почему нельзя поставить дизлайк в Twitter? … Я очень разочарована в тебе и во всех,

Президент России Владимир Путин заявил, что автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» «немало сделала» с момента своего создания в 2018 году для повышения социальной мобильности людей. Путин напомнил, что платформа как раз создавалась для того, «чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей». «За это время немало сделано», — подвел итоги президент. Гендиректор платформы Алексей Комиссаров в ответ привел данные соцопросов, согласно которым 64% россиян считают, что в России у молодых людей есть возможности реализовать себя, найти применение своим талантам и способностям, добиться успеха в жизни. По данным Комиссарова, среди тех, кто принял участие в проектах АНО «Россия — страна возможностей», – таких 93%. «83% наших конкурсантов сообщили о том, что участие в проектах положительно повлияло на их самореализацию, а 65% отметили, что участие в конкурсах платформы помогло понять их призвание. Наши респонденты видят и другие позитивные эффекты от участия в конкурсах платформы – 97% отмечают пользу от проектов, 78% стали более уверенными в себе, а половина – более счастливыми», – приводятся слова гендиректора платформы Алексея Комиссарова на сайте АНО. На встрече Путин и Комиссаров обсудили итоги работы платформы и дальнейшее развития кадровых, социальных и образовательных проектов организации для талантливых детей и молодежи, специалистов и управленцев. Комиссаров подчеркнул, что при поддержке президента России в стране выстроена целая система развития и сопровождения талантливых детей и молодежи. Частью этой системы является и платформа «Россия – страна возможностей», которая включает проекты и конкурсы, нацеленные на российских школьников, студентов, профильных специалистов и управленцев. Самым масштабным конкурсом для школьников является «Большая перемена». За два года в нем приняли участие более 3,5 млн ребят. А во флагманском конкурсе для управленцев «Лидеры России» с момента запуска в 2017 году приняли участие более 840 тыс. человек, победителями стали 313 конкурсантов. За время работы проекта назначения на разные руководящие должности получили свыше 300 его участников. Среди них два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, вице-президенты крупных корпораций, генеральные директора заводов, главврачи больниц и многие другие. Президент России спросил Алексея Комиссарова, что ему больше всего нравится из набора тех мероприятий, которые проводит платформа «Россия – страна возможностей». «Конечно, это для меня самый тяжелый вопрос, потому что я такой счастливый, что занимаюсь теми проектами, каждый из которых действительно нравится. Где-то дети, конечно, вдохновляют, потому что дети у нас просто волшебные. Я считаю, что у нас великолепное будущее, потому что дети умные, талантливые и способные. Люди «серебряного возраста» поражают своей энергией, и сразу думаешь, что, если эти люди так много всего еще хотят и делают, находятся в строю. Когда в 89 лет такая энергия, то это, конечно, заряжает. Самое большое счастье, что у нас действительно такие люди, такая страна и такие возможности», – ответил Комиссаров. В рамках встречи также обсуждались результаты программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которая на практике является вершиной созданной Президентом РФ системы поддержки и развития самых талантливых и целеустремленных людей в нашей стране. Так, за четыре года выпускниками программы кадрового резерва, которую СМИ называют «Школой губернаторов», стали 305 человек. Среди них 39 губернаторов, пять федеральных министров, заместители председателей Совета Федерации и Государственной Думы, 32 заместителя федеральных министров и мэры городов-миллионников. В завершение Алексей Комиссаров рассказал о работе мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре платформы «Россия – страна возможностей», где идет строительство нового кампуса, который позволит реализовать еще больше программ и удовлетворить спрос всех желающих пройти там обучение. Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Путина. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия — страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация. Ахеджакова объяснила скандал вокруг спектакля театра «Современник» 30 июля 2021, 00:56

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Текст: Антон Никитин

Народная артистка России Лия Ахеджакова считает, что обвинения в оскорблении ветеранов войны в спектакле «Первый хлеб» в «Современнике» якобы связаны с теми людьми в театре, кто не хотел, чтобы главным режиссером стал Виктор Рыжаков. «Кто натравил этих людей? Кто извратил все? Каких ветеранов я оскорбляю и мой автор? Мы примерно понимаем кто. Есть люди в театре, которые не хотели, чтобы Рыжаков стал главным режиссером, и это последствия», – заявила актриса Лия Ахеджакова РБК. «Ахеджакова оскорбляет ветеранов, ругается матом, и это допускает очень плохой режиссер Рыжаков, который незаслуженно стал главным режиссером потрясающего театра «Современник», – привела артистка соображения тех, кто, по ее мнению, устроил скандал. «Они делали уже это в «Театре.doc». Это же терроризм, сегодня он говно будет расплескивать, а в следующий раз другую химию. У меня нет ни одного слова мата и не было, эта пьеса идет в четырех городах России давно, и никто не замечал», – продолжила она. Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном оскорблении ветеранов в спектакле с Ахеджаковой «Первый хлеб» театра «Современник». Общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб» в столичном театре «Современник»: общественники нашли в нем оскорбление ветеранов. В тексте отмечается, что на сцене театра «чрезмерно используется ненормативная лексика». Авторы обращения также указывают на присутствующую, по их мнению, «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. Кроме того, сообщается, что в монологе главной героини спектакля, которую играет Лия Ахеджакова, могут содержаться оскорбление ветеранов. Напомним также, 26 декабря 2019 года скончалась художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. В том же месяце новым худруком «Современника» был назначен руководитель Центра имени Всеволода Мейерхольда Виктор Рыжаков. В НАСА оценили ущерб от инцидента с «Наукой» для МКС 30 июля 2021, 00:32

Фото: vk.com/roscosmos

Текст: Антон Никитин

Специалисты НАСА не зафиксировали какого-либо ущерба Международной космической станции (МКС) в результате инцидента с российским модулем «Наука», заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано. «Мы не заметили никакого ущерба МКС. Мы проведем в ближайшее время проверку всех телеметрических данных, но пока ничего не видим. Мы спросили экипаж, трясется ли станция или происходит что-то еще в таком роде. Ответ был отрицательным, ничего такого не происходит», – приводит ТАСС слова руководителя американской программы МКС. «Мы будем работать с российскими коллегами, проверять модули на станции. Не только на ее поверхности, но и по всей станции. Будем искать, есть ли какие-то причины для беспокойства. Но пока рано об этом говорить, посмотрим, что можно сделать», – сказал Монталбано. Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука». После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. В России оценили киевский сценарий прекращения транзита газа через Украину 30 июля 2021, 11:41

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Текст: Елена Лексина

«Говоря о возможном демонтаже Газпромом транзитных труб, Киев пытается обвинить Россию в использовании газа как энергетического оружия», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя допущение «Оператором ГТС Украины» полного прекращения транзита российского газа. «По сути, глава компании Сергей Макогон сказал, что Россия планирует целенаправленно «осушать» украинский маршрут, в будущем демонтируя трубы на своей территории, чтобы не качать газ через Украину», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако в германо-американском соглашении содержится пункт о запрете на использование Россией энергоресурсов в качестве энергетического оружия. «Если будет доказано обратное, то Германия сможет ввести санкции против Москвы и остановить «Северный поток – 2», – указал эксперт. При этом он подчеркнул, что Газпром не занимается демонтажем труб, а значит, говорить, что Россия как-то злонамеренно ведет свою энергетическую политику, нельзя. «Просто украинские компании играют на политизацию «Северного потока – 2», – объяснил собеседник. Кроме того, Киев постоянно обвиняет Москву в том, что она якобы не качает через территорию Украины достаточные объемы газа, тем самым провоцируя высокие цены на европейском рынке. «Хотя Россия исполняет контрактные обязательства по транзиту до 2024 года, то есть качает по 109 млн кубометров в сутки, и берет дополнительные аукционы, в соответствии с которыми качает сверх контракта еще примерно 130 млн кубометров в сутки, – отмечает эксперт. – Но Украина проводит больше аукционов, чем может взять Газпром, поэтому когда он в них не участвует, Киев рассматривает это как отказ от дополнительной прокачки газа». При этом в советское время украинская ГТС была рассчитана на мощность транзита под 180 млрд кубов. «Такого объема транзита, естественно, уже никогда не будет. И даже в 2020 году Газпром качал через нее 65 млрд кубометров, а в этом году – только 40 млрд кубометров, потому что запущен «Турецкий поток». Поэтому транзитные мощности постепенно будут высвобождаться, а ненужные трубы Газпром может в будущем и разобрать», – считает он. Эксперт предположил, что и на Украине много лишних трубопроводов, которые можно оптимизировать. «Нужно оставить только те, которые будут использоваться в будущем, а лишние – разобрать и не распылять средства на содержание ГТС», – заключил он. Ранее глава компании «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что компания допустила сценарий полного прекращения Газпромом транзита газа в Европу и демонтажа труб для исключения такой возможности в будущем. «Мы рассматриваем сценарий: даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически Газпром может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем», – пояснил Макогон в эфире «Радио НВ». По его словам, объемы транспортировки газа через центральный коридор снизились, потому что Газпром перебросил основные объемы газа на северный коридор для поставок через «Северный поток – 2». Также компания закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей. Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими. Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины. Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названа причина включения двигателей модуля «Наука» 30 июля 2021, 14:27

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» включилась в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения, сообщил генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. «Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», – передает ТАСС слова Соловьева. По словам руководителя полетом РС МКС, эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля «Звезда». Соловьев подчеркнул, что на всех этапах полета модуля к МКС система сближения «Науки» работала надежно и устойчиво. На ближнем участке сближения были незначительные колебания, с которыми удалось справиться системе стыковки. «Это привело к спокойной стыковке и касанию с номинальными скоростями, что, в свою очередь, привело к механическому соединению. Механика стыковки отработала надежно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов – станции и модуля», – добавил Соловьев. По его словам, ориентация МКС в настоящий момент является штатной.«Все системы МКС и МЛМ (многоцелевого лабораторного модуля «Наука») работают нормально», – отметил Соловьев. По словам генконструктора, создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль «Наука» с МКС. В настоящий момент экипаж станции выравнивает давление в «Науке», что займет много времени из-за большого объема модуля. «Во второй половине дня экипаж откроет люки, войдет в модуль и включит необходимые средства очистки атмосферы и приступит к нормальной штатной работе», – добавил руководитель полетом РС МКС. Соловьев подчеркнул, что главная оперативная группа управления работает в штатном режиме и управляет всем комплексом, включая модуль «Наука». Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука». После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука». Газета ВЗГЛЯД писала, как российский модуль проявил самодеятельность на орбите. Биограф канцлера ФРГ рассказал о разговоре Путина и Меркель «на повышенных тонах» 30 июля 2021, 12:32

Фото: CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Канцлер Германии Ангела Меркель в 2014 году провела десятки телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в связи с кризисом на Украине, лидеры говорили очень откровенно и даже переходили на повышенный тон, говорится в биографии канцлера ФРГ, изданной в Германии историком Ральфом Боллманом. Автором объемного труда (более 800 страниц) под названием «Ангела Меркель. Канцлер и ее время» стал немецкий журналист и историк Боллман. Биография вышла в издательстве C.H.Beck, она охватывает жизнь «самой влиятельной женщины-политика в мире» с рождения до начала 2021 года, особое внимание уделено ее деятельности на посту главы германского правительства и главного европейского «кризисного менеджера», передает РИА «Новости». Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. В марте 2014 года Крым стал российским регионом после проведенного там референдума. Меркель, как пишет биограф, совершенно не ожидала вмешательства Москвы на этом этапе, «как и большинство других западных политиков или экспертов по внешней политике». В 2014 году канцлер ФРГ «десятки раз» звонила президенту России, пресс-служба германского правительства сделала официальные заявления только по 27 беседам, отмечается в биографии. Однако Меркель не хотела лично ехать в Москву «из-за отсутствия шансов на успех; риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким», говорится в биографии. «Телефонные переговоры двух лидеров в 2014 году часто носили характер дуэлей, речь шла по существу. «Путин много говорит, иногда бесконечно, гораздо больше половины времени», – сообщают служащие, прослушивавшие разговоры. В деликатных ситуациях он становится «очень эмоциональным, страстным, даже злым». Оставалось неясным, был ли это настоящий эмоциональный всплеск или простой расчет. Она отвечала более коротко, чем он, холоднее, но, по крайней мере, так же ясно по существу», – отмечается в биографии. «Они говорят друг другу все в лицо», – рассказывали сотрудники, даже если канцлер и президент и не могли видеть друг друга по телефону, возможно, это даже облегчало задачу. Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали», – пишет биограф канцлера ФРГ. Снова и снова собеседники «приводили друг другу одни и те же аргументы, выслушивали одни и те же отговорки со стоическим терпением, ссылались на сухие формулировки в уже с большим трудом согласованных документах», подчеркивается в тексте. Автор пишет, что Меркель использовала в этих переговорах весь свой опыт общения с политическими конкурентами и тактику, принятую ей на обсуждениях планов по спасению евро. «Борьба с такими оппонентами, как Роланд Кох или Сильвио Берлускони, подготовила ее к противостоянию с Владимиром Путиным – не по политическому содержанию, а по тактике переговоров», – говорится в биографии Меркель. Даже после того, как Меркель и Путин «научились уважать друг друга», их беседы «едва ли становились более приятными», добавляется в ней. В ОАК раскрыли ряд возможностей нового сверхтяжелого транспортника 30 июля 2021, 01:58 Текст: Антон Никитин

Перспективный сверхтяжелый транспортный самолет существенно расширит свои характеристики по сравнению с Ан-124 «Руслан», если будет иметь герметичную грузовую кабину, способность садиться на грунт и возможность для десантирования грузов, сообщил первый заместитель гендиректора ОАК Сергей Ярковой. «Существенным расширением характеристик может стать возможность парашютного десантирования груза. Для этого необходимо создавать полностью герметичную грузовую кабину», – сказал Ярковой в интервью ТАСС. По его словам, также важным свойством в плане использования перспективного самолета, станет возможность эксплуатации на грунтовых аэродромах. «Если в целом рассуждать о сверхтяжелом транспортнике, то направление, безусловно, перспективное, в том числе для гражданской авиации», – добавил первый заместитель гендиректора ОАК. Он отметил, что в настоящий момент с Министерством обороны прорабатывается перспективный облик военной версии тяжелого транспортника (ПАК-ВТА). Напомним, в январе 2020 года стало известно, что стоимость разработки техпроекта модернизации сверхтяжелого транспортника Ан-124 «Руслан» превысит 1 млрд рублей. Судно с туристами перевернулось у берегов Крыма из-за медузы 30 июля 2021, 10:29

Фото: крмут.мвд.рф

Текст: Дмитрий Зубарев

Прогулочное маломерное судно с десятью туристами перевернулось у берегов Крыма из-за морского животного, сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД на транспорте. Судно перевернулось на расстоянии около 10 километров от береговой линии, в районе мыса Фиолент на юго-западе Крыма. «Установлено, что во время морской прогулки люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. На помощь терпящим бедствие пришли два проходящих рядом экскурсионных судна. Людей вытащили из воды и доставили на берег. Катер береговой охраны отбуксировал судно к берегу. Следователями организована проверка в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна. «Пострадавших нет», – подчеркнули в управлении. Ранее шесть человек утонули в Югре из-за перевернувшейся лодки. Раскрыты подробности убийства девочки полицейским в Самарской области 30 июля 2021, 14:22

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Сотрудник самарской полиции убил несовершеннолетнюю девушку, которую до этого сбил на автомобиле, сообщил источник в силовых структурах. «Начальник отделения полиции по особо тяжким преступлениям Самары зарезал девушку, чтобы скрыть ДТП. До этого он сбил ее на машине», – сообщил источник ТАСС. По данным Telegram-канала Life Shot, подполковник полиции уже признался в убийстве школьницы. Он заявил, что случайно сбил девочку, возвращаясь с рыбалки, а та кинулась на него, и начала кричать и драться. В этот момент он якобы потерял рассудок и начал бить ее ножом. Однако, по данным канала, соседи не раз видели, как убитая школьница и подполковник якобы обнимались на лавочке у дома, также видели ее в его машине. Девочка и сотрудник полиции проживали в одном подъезде. Отец сообщил, что не знал ни о каких романтических отношениях соседа с дочерью. Между тем собеседник РИА «Новости» в правоохранительных органах отметил, что следователи рассматривают версию об отношениях между погибшей и полицейским. «Версия, что у подозреваемого и убитой были отношения и он убил ее, испугавшись, что она о них расскажет, тоже рассматривается. Но она не основная», – указал он. Ранее в региональном следственном управлении СК сообщали, что в отношении полицейского возбуждено дело, его подозревают в убийстве 15-летней девочки в поселке Петра Дубрава. В ГУ МВД по Самарской области отмечали, что по данному факту назначена служебная проверка. Если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В Кремле прокомментировали драку в центре Симферополя 30 июля 2021, 14:10

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Кремль в курсе сообщений о недавнем конфликте двух компаний молодых людей в центре Симферополя, но считает это вопросом правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Разумеется, такие инциденты президенту не докладываются, это частные инциденты», – заявил Песков, передает ТАСС. По его словам, в администрации президента видели сообщения прессы о драке в Симферополе, но не имеют какой-то «специальной информации» на этот счет. «Это вопросы, которые находятся в оперативных сводках органов внутренних дел, и это вопрос скорее Росгвардии и полиции», – заметил Песков, подчеркнув, что «совершенно необязательно Кремлю с кем-то (из руководителей соответствующих ведомств) об этом говорить». Комментируя утверждения, что участники конфликта угрожали прибывшим на место сотрудникам правопорядка, Песков отметил: «В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы (участвовали в драке), это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами». Как ранее сообщил источник во властных структурах полуострова, конфликтная ситуация, видеозапись которой накануне стала активно распространяться в интернете, произошла 23 июля на одной из центральных улиц Симферополя. Между двумя молодыми людьми из разных компаний возник словесный конфликт, один из них ударил оппонента, однако затем драку пресекли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Как отметил источник, утверждения о массовости драки, использовании оружия и «регулярности таких ситуаций» в Симферополе «оказались беспочвенными». Первую партию пресной воды добыли из скважины в Азовском море 30 июля 2021, 13:52

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Первая партия пресной воды добыта из находящихся под Азовским морем источников. В данный момент проверяется ее качество, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас проверяют ее состояние», – передает ТАСС слова Хуснуллина. Также он уточнил, что данные по качеству пресной воды, найденной под Азовским морем, а также об объемах ее запасов, будут получены к концу сентября, когда дополнительно пробурят еще несколько скважин. Между тем, по его словам, Крым обеспечен питьевой водой на ближайшие два года. «Мы имеем запас подземных вод, мы имеем сегодня экономию в сетях, на всякий случай готовим систему по опреснительной установке. И сейчас у нас на ближайшие два года проблема (с водой) в Крыму решена», – передает РИА «Новости» слова Хуснуллина. Вице-премьер добавил, что к этому результату привела системная работа по поиску новых запасов подземной воды и уменьшение потерь в существующих сетях. «За этот короткий промежуток – полгода – у нас 110 тыс. кубов воды (в сутки), скважины разбурены, обвязаны, вода подана в сеть, это уже остроту сняло. Второе – большие работы производятся по снижению потерь. 14 объектов находятся в стройке, в ближайшие месяц-два должны быть закончены. Потери в сетях – одна из причин, почему воды не хватало. Эта работа системно ведется», – сказал Хуснуллин. Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды. По информации вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, разведка Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас ведет одна из ведущих компаний России. Напомним, в мае Хуснуллин сообщил, что два судна ведут разведку пресной воды под Азовским морем, первые скважины пробурят в июле.