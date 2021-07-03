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3 июля, суббота | Последнее обновление — 08:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков
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После отставки Рамсфелд приложил много усилий, чтобы оправдаться за иракскую авантюру, но сделать это ему, кажется, так и не удалось. Такой уж была его роль – стать мальчиком для битья.
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«Что касается ректора – ректор не должен быть вечным. Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям», – заявил «вечный» ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, возглавлявший его с момента основания на протяжении 28 лет и решивший уйти в отставку.
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Чем скорее мы сумеем добиться паритета с Западом в производстве «железа» и «софта», как когда-то добились паритета в производстве бомб и средств доставки – тем меньше будет обвинений в нашу сторону.
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23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Ракетный катер ЧФ отправился спасать терпящих бедствие украинских рыбаков
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На помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, сообщил Национальный центр управления обороной России.
«Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна ОД-2592 (экипаж – четыре человека, порт приписки – Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь», – приводит текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что ранее экипаж «Ивановца» по международному каналу связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна ОД-2592, капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе, и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.
«Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна ОД-2592», – добавили в центре.
В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России.
Напомним, в ноябре 2016 года большой противолодочный корабль Северного флота России «Вице-адмирал Кулаков» спас экипаж украинского судна в Средиземном море. Российские моряки передали терпевшее бедствие украинское рыболовецкое судно спасателям из Греции.
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Назван регион, где может разразиться ожесточенная битва сверхдержав
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Одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю может развернуться в Черноморском регионе. Об этом свидетельствуют небывалая активность России, решимость Турции занять место центральной державы в регионе, а также рост интереса со стороны Китая, считают эксперты портала 19fortyfive.
Они также отмечают, что США не остаются в стороне. Вашингтон пытается укрепить сотрудничество между восточноевропейскими союзниками по НАТО, чтобы построить новую линию сдерживания с помощью соединения Балтийского и Черного морей. В это же время в ЕС ведутся собственные дебаты о геополитическом будущем Европы, передает РИА «Новости».
По мнению авторов, трансформация Черноморского региона в зону конкуренции и конфликтов началась еще в 2008 году, когда глобальный экономический кризис привел к усилению роли Китая благодаря инициативе «Один пояс, один путь». В то же время война в Южной Осетии в 2008 году убедила черноморские страны в необходимости коллективной безопасности, пишет издание. А в 2014 году ситуация обострилась еще сильнее после Евромайдана на Украине и начала конфликта в Донбассе.
В свою очередь, Турция находилась на перекрестке всех вызовов. Она взяла на себя ведущую роль в переговорах с руководством ЕС по ситуации с беженцами, а также стремилась утвердить свое влияние в регионе, балансируя между Россией и США, вместе с тем продемонстрировав готовность бороться с китайским влиянием, говорится в статье.
«Пекин, похоже, избегает прямой конкуренции с Анкарой, но его инвестиции и дипломатические шаги на Балканах сталкивают эти страны», – подчеркнули обозреватели.
По их оценкам, пандемия коронавируса лишь пролила свет на важность и будущий потенциал Черного моря. Она также продемонстрировала хрупкость глобальных цепочек поставок. Это было напоминанием о том, что никакое развитие не является чисто экономическим. Аналитики заключили, что будущий мир и процветание региона зависят от решений, которые предполагают экономическое развитие, коллективную безопасность и ответственную дипломатию.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Захарова нашла объяснение новой позиции Зеленского о русских и украинцах
Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала по поводу изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, являются ли русские и украинцы одним народом.
Захарова в Telegram обратила внимание, что в интервью донецкой «Муниципальной газете» от 18 апреля 2014 года Зеленский заявил: «Мы (русские и украинцы) один народ».
«В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: «Мы же не идиоты!». Очевидно, за семь лет многое изменилось», – отметила Захарова.
Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.
Британское посольство пожелало сборной Украины поехать в отпуск в Крым
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Посольство Британии перед матчем Англия – Украина выразило надежду, что украинская сборная в ближайшее время сможет сыграть в Донецке, а затем поехать в отпуск в Крым.
«Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке. В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни. Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом провести послесезонный отпуск в украинском Крыму», – такое сообщение посольство опубликовало в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Посольство также подчеркнуло, что Лондон является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития.
Напомним, во вторник сборная Украины в Глазго обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020, она встретится со сборной Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме. Сборная Англии обыграла команду Германии со счетом 2:0.
Песков назвал «неудачными» слова Зеленского о флаге Украины на Госдуме
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о «желто-голубом флаге Украины на здании Госдумы» не укладываются в процесс подготовки ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным, хотя такая работа и не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Подобные заявления (Зеленского) никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, актуальна и возможна ли встреча президентов РФ и Украины после противоположной риторики в отношении двух стран.
Также, комментируя высказывания украинского лидера про «желто-голубой флаг (Украины) на здании Госдумы», Песков, заявил, что у России нет намерений размещать свой триколор на Украине, так как российская сторона с уважением относится к украинскому суверенитету.
«У нас нет желания размещать флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно», – сказал Песков.
Ранее Зеленский, отвечая на слова президента России Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.
Крымские татары назвали «клоунадой» закон о коренных народах Украины
С помощью закона «О коренных народах Украины» киевские власти надеются «вернуть» Крым, Киеву стоит прекратить эту «клоунаду», заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.
«Очередной виток виртуальной политики Украины в отношении российского Крыма. Закон выглядит неполноценным, недальновидным и главное – никоим образом не сможет повлиять на положение народов Крыма. Я бы попросил очередной раз политиков сопредельного государства прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта в Донбассе», – сказал РИА «Новости» Умеров.
Он отметил, что все народы Крыма уже обеспечены всеми необходимыми правами, в том числе коренные: идет «строительный бум» религиозных объектов, строятся мечети, «нет притеснений ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам».
«Это отмечают все без исключения иностранные граждане, посещающие республику. Сами коренные народы чувствуют себя более чем комфортно», – сказал Умеров.
В четверг Верховная рада приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в законопроекте отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма – крымские татары, караимы и крымчаки.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что принятый украинской Радой закон о коренных народах «вычеркнул» из общей истории 20 миллионов русских.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Ранее Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Турецкий боевой вертолет ATAK-2 оснастят украинскими двигателями
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Украинское предприятие «Мотор Сич» поставит 14 двигателей для турецкого боевого вертолета ATAK-2, сообщили в пресс-службе предприятия.
«Турецкая компания Turksih Aerospace Industries подписала сегодня (29 июня) контракт с украинским предприятием «Мотор Сич» на поставку 14 двигателей для многоцелевого тяжелого боевого вертолета ATAK-2», – говорится в сообщении предприятия, передает «Украина.ру».
Контракт на разработку тяжелого боевого вертолета ATAK-2 был подписан в 2019 году, первое воздушное судно должно быть произведено в начале 2024 года.
Новейший турецкий вертолет ATAK-2 имеет кабину в так называемой тандемной компоновке. Он производится с учетом эксплуатации в жарком климате. На нем устанавливается система РЭБ. На борту ATAK-2 способен нести несколько типов ракет, включая ПТУР (противотанковые управляемые), пишет «Военное обозрение».
В апреле сообщалось, что в ходе последнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару турецким властям были предложены около 50% акций стратегического предприятия «Мотор Сич». Предполагалось, что на украинском заводе будут производиться двигатели для турецких беспилотников.
Россия расширила список запрещенных к ввозу с Украины продуктов
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Правительство России расширило перечень запрещенных к ввозу с территории Украины продуктов, следует из соответствующего постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесены в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года.
Согласно документу, теперь в Россию с территории соседней страны нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды.
Кроме того, эта мера коснулась ячменя, пальмового масла и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков.
Также ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.
Напомним, в марте Украина запретила ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и туалетной бумаги. Киев уже несколько раз расширял перечень товаров, запрещенных для ввоза из России. Россия в ответ в декабре 2018 года также ввела новые санкции против Украины. В апреле 2019 года Россия вновь расширила запрет на оборот товаров с Украиной.
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Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрела ВСУ
В результате обстрелов со стороны украинских силовиков за прошлую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб один человек, трое получили ранения, сообщили в аппарате омбудсмена ДНР.
«С 26 июня по 2 июля получили ранения двое военнослужащих республики и один гражданский житель республики, погиб один военнослужащий республики», – заявили в пресс-службе аппарата омбудсмена ДНР, передает РИА «Новости».
Накануне подразделения украинских силовиков обстреляли село Новоласпа на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 25 артснарядов. Кроме того, ранее противовоздушная оборона Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбила два киевских беспилотных летательных аппарата, которые проводили разведку в районе поселков Донецкий и Калиново.
В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости, предсказав объединение республики с Россией и Украиной.
«Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», – приводит слова украинского парламентария РИА «Новости».
Депутат назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по словам Кивы, потеряла.
Парламентарий отметил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое».
Кива также добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям.
Напомним, в четверг белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии.
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Росгвардия анонсировала учения по нейтрализации угроз госбезопасности
Росгвардия впервые проведет в некоторых регионах России крупное оперативно-стратегическое учение «Заслон-2021». В ходе учения планируется отработка задач по нейтрализации угроз госбезопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Учение проводится с целью проверки готовности войск к выполнению возложенных задач и повышения профессионального уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства. В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Там также отметили, что учение Росгвардии проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое пройдет в сентябре этого года.
«К участию в учении привлекаются воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии России, а также подразделения территориальных управлений Росгвардии. Переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом», – отметили в пресс-службе.
В Росгвардии добавили, что учение пройдет с 12 по 30 июля.
Ранее чеченский спецназ Росгвардии отправился на учения в Арктику.
ОСК пожаловалась на отставание от мировых конкурентов по уровню цифровизации
Доля российского кораблестроения на мировом рынке судостроительных работ остается небольшой, отрасль отстает от зарубежных конкурентов по уровню цифровизации, заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
«Доля российского кораблестроения и судостроения в мировом масштабе не велика. От мировых конкурентов отстаем еще и по уровню цифровизации, а это ключевая компетенция завтрашнего дня. Именно поэтому в новой структуре ОСК это направление курирую я сам, а на предприятиях начинают отвечать их непосредственные директора», – передает ТАСС слова Рахманова.
По его мнению, на ситуации сказался спад в отрасли на протяжении полутора десятков лет – в 1990-х – начале 2000-х годов. «Наконец, санкционное давление, начавшееся в 2014 году, тоже не надо сбрасывать со счетов», – отметил Рахманов. – Помня все это, мы еще и держим в уме конкуренцию, которую, понятное дело, никто ради нас не отменял».
Глава ОСК напомнил, что в третьем квартале 2020 года британское агентство Clarkson Research объявило, что Россия вышла на второе место в мире по объемам судостроительных работ. «Хорошая история? Прекрасная, даже Китай потеснили. Однако специалисты знают, что на рынке возможны флуктуации, важнее смотреть, кто остается лидером на длинной дистанции. Именно к такому лидерству, не ситуативному, а «вдолгую», мы и стремимся», – подчеркнул Рахманов.
Он добавил, что предприятие «Севмаш» способно при поступлении заказа строить и модернизировать авианесущие корабли.
«Если заказ на авианосец поступит, лучшего кандидата, чем «Севмаш», найти будет трудно», – сказал Рахманов, отвечая на вопрос, сохранят ли корабелы навыки строительства авианосцев в ожидании соответствующих заказов.
Глава ОСК отметил, что помимо модернизации флагмана индийского флота – авианосца «Викрамадитья» у северодвинцев есть навыки глубокой модернизации крейсера «Адмирал Нахимов», которая ведется прямо сейчас. «Такой суммы опыта нет больше ни у кого в стране, да и в мире надо поискать», – подчеркнул Рахманов.
«Севмаш» проводит средний ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 «Адмирал Кузнецов», а также тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов». В ноябре 2013 года завод передал Индии авианосец «Викрамадитья», переоборудованный из тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
Напомним также, 7 мая в состав Военно-морского флота России принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам России на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной?
На разных стадиях строительства на «Севмаше» находятся семь субмарин проекта 885М. Седьмой и восьмой корпуса этого проекта – АПЛ «Воронеж» и «Владивосток» – были заложены 20 июля 2020 года. За закладкой в режиме видеоконференции наблюдал президент России Владимир Путин. Основным ударным оружием субмарин проектов 885/885М являются крылатые ракеты «Калибр-ПЛ», «Оникс» и в перспективе – гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Директора филиала «Звездочки» арестовали в Мурманске за особо крупные хищения
Ленинский суд Мурманска арестовал директора филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» Сергея Вераксо, обвиняемого в хищении в особо крупном размере, до 24 августа, говорится в сообщении суда.
Сообщается, что Ленинский суд рассматривал меру пресечения по ходатайству старшего следователя следственного отдела УФСБ России по Мурманской области.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 дней, то есть по 24 августа включительно, в отношении Вераксо С.Н., занимающего с 14 января 2019 года должность директора филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ – то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», – передает РИА «Новости» сообщение суда.
Филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» – судоремонтное предприятие, осуществляющее свою деятельность более 80 лет (с учетом правопреемственности) на Северном Флоте, выполняющее комплексные ремонты кораблей и судов Военно-Морского Флота, способное осуществлять ремонт вооружения и военной техники различной номенклатуры, оборудования, систем и механизмов кораблей и судов различного назначения.
Напомним, в июне 2016 года сообщалось, что на мурманском судоремонтом заводе – «35 СРЗ» АО «Центра судоремонта «Звездочка» – для модернизации единственного имеющегося в составе российского флота тяжелого авианесущего крейсера 1143 проекта «Адмирал Кузнецов» проведут уникальную операцию по объединению в одно целое двух доковых камер.
На Украине отказались от каблуков для женщин на параде ко Дню независимости
Минобороны Украины согласилось заменить туфли на каблуках на другую обувь для женщин-военнослужащих на параде по случаю Дня Независимости.
Ведомство было вынуждено принять такое решение после того, как депутаты Верховной рады потребовали провести расследование по факту использования такого рода обуви во время марша.
«Поговорили с министром обороны Украины Андреем Тараном о подготовке парада и вчерашних каблуках. Обувь на параде будет другой», – сообщила в Facebook депутат украинского парламента от правящей партии «Слуга народа» Марина Бардина.
Кроме того, по ее словам, с министром договорились поработать над равенством в ВСУ и поддержкой женщин на службе. Для этого уже были зарегистрированы три законопроекта.
«Далее – надлежащее вещевое обеспечение женщин и соответствующая нормативная база», – пообещала Бардина.
Напомним, ранее Минобороны опубликовало фото, как девушки-военнослужащие тренируются ходить строевым шагом в туфлях. После этого группа депутатов Рады выступила с открытым обращением к Минобороны страны с требованием провести служебное расследование по факту марша в туфлях на каблуках. Парламентарии эту ситуацию охарактеризовали как «лютый треш», а также заявили, что такая форма в армии превращает «женщин в карнавальных кукол» и не соответствует стандартам НАТО.
В Раде потребовали объяснить решение вывести женщин-военных на парад на каблуках
Депутаты Верховной рады Украины потребовали разъяснений от министра обороны Андрея Тарана по поводу планов вывести женщин-военнослужащих на парад к 30-летию независимости страны на каблуках.
«Сегодня в вооруженных силах Украины служат более 31 тыс. женщин, из них более 4100 являются офицерами. Статус участника боевых действий получили более 13,5 тыс. женщин. По сравнению с 2014 годом женщин в армии стало больше в разы. Вы знаете, как много женщин вдохновились после этих изменений идти и служить в войсках. И как можно опорочить эту простую идею вдохновения? Это провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот лютый треш, простите, мы увидели на сайте министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?» – приводит слова вице-спикера Рады Елены Кондратюк РИА «Новости».
Она также заявила, что депутаты требуют от Минобороны провести служебное расследование и доложить обществу: кто принял такое решение, сколько средств потрачено на закупку такой обуви и кто понесет материальную ответственность за это. От министра обороны потребовали извиниться перед армией.
Депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила в своем Telegram-канале, что депутаты партии вручили главе Минобороны и президенту Украины Владимиру Зеленскому туфли на каблуках, чтобы те «сходили на парад».
Накануне министерство обороны Украины в Facebook опубликовало пост о том, как женщины-курсанты военных институтов Украины тренируют строевой шаг к параду в День независимости. Сообщение министерства сопровождалось фотографиями, на которых девушки-курсанты маршируют в военной форме и туфлях на каблуках.
Украинские военные поделились опытом установки минных заграждений на Sea Breeze
Занятия по минной безопасности прошли в рамках международных учений Sea Breeze в Украине: морские пехотинцы обменялись опытом по минно-взрывному делу, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
«Прошли занятия по минной безопасности, во время которых военные обменялись опытом по минно-взрывному делу. Украинские морские пехотинцы ознакомили иностранных коллег со средствами поражения, которые используются в Вооруженных силах Украины, и рассказали об их строении, тактико-технических характеристиках, приемах и способах применения», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По данным пресс-службы, украинские морские пехотинцы продемонстрировали порядок установки и снятия минно-взрывных заграждений, их маркировки и оборудования.
Ранее морпехи Украины и США отработали рейдовые действия вблизи Крыма.
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