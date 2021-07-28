США отказались отвечать на запросы России по кибератакам

Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов США по кибератакам, в то время как 80 российских запросов остались без ответа Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Без реакции американской стороны остаются и запросы российских компетентных органов относительно кибератак. В 2020 году таких было 45, а в первом полугодии 2021 года – 35. Со своей стороны мы удовлетворили 10 обращений из США в прошлом году и два в текущем. Все это говорит о том, что нашим странам есть над чем работать», – сказал Антонов, передает РИА «Новости».

В то же время дипломат отметил, что эксперты профильных ведомств России и США уже начали активно контактировать по кибербезопасности, Москва надеется на всесторонний подход к проблеме. «Что касается непосредственно реализации достигнутой в Женеве договоренности, то при координации Советов Безопасности двух стран эксперты из профильных министерств и ведомств уже начали активно контактировать. В процесс вовлечены и представители специализированных структур по реагированию на вызовы в цифровой среде, в том числе российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. И это очень важно», – сказал Антонов.

«Американские коллеги, правда, выступают с избирательных позиций, предпочитая фокусировать консультации на вопросах кибервымогательства. Рассчитываем, что диалог все же приобретет всесторонний характер, поскольку проблематика информбезопасности намного шире», – добавил посол.

«В любом случае надеемся, что регулярное предметное общение поможет снять накопившиеся в этой сфере озабоченности. Россия всегда открыта для честного и взаимовыгодного сотрудничества, без политизации и скрытых повесток. Мы ответственно подходим к вопросам обеспечения кибербезопасности. Свидетельство тому то, что Россия стала первым государством, разработавшим и внесшим 27 июля в ООН проект Конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», – добавил Антонов.

В целом, по его словам, сотрудничество в этой сфере является одним из наиболее перспективных направлений российско-американских отношений.

Ранее заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг заявил, что Россия лидирует в списке стран, с территории которых проводятся кибератаки на США, но Вашингтон не считает причастным российское руководство.

Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсуждали продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны.