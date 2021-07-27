Россия предложила ООН ввести новые составы преступлений в IT-сфере

Россия предложила ООН ввести новые составы преступлений для пресечения международных правонарушений с использованием IT-технологий, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Генпрокуратура внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. «Проект... вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных (распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и др.)», – приводит сообщение РИА «Новости».

Уточняется, что в штаб-квартире ООН в Вене межведомственная российская делегация, возглавляемая замгенпрокурора России Петром Городовым, на встрече с и.о. исполнительного директора управления ООН по наркотикам и преступности Деннисом Чатчавалитом официально внесла российский проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях

Также Россия внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты.

«Россия внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях... Проект учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности, в том числе криминальное использование криптовалюты», – сообщили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре добавили, что Россия стала первой страной, разработавшей и представившей в спецкомитет проект универсальной конвенции, посвященной противодействию информационной преступности.

«Тем самым Российская Федерация предлагает мировому сообществу собственные наработки, которые могли бы лечь в основу будущего всеобъемлющего инструмента для его дальнейшего наполнения с учетом позиций государств всего мира», – рассказали в ведомстве.

Помимо того, Россия в проекте конвенции о борьбе с международной киберпреступностью предложила ООН расширить возможности арестов, конфискации и возврата активов.

«Проект расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов», – добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на конференции по новым технологиям и вопросам безопасности в Вашингтоне призвал к выработке стандартов ответственного поведения в киберпространстве и выстраиванию практических мер доверия. Кроме того, он фактически обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников.

Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».

При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».