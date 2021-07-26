Путин поздравил генерал-губернатора Канады с вступлением в должность

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание представительнице коренных народов Канады Мэри Саймон, которая в понедельник официально вступила в должность генерал-губернатора страны, сообщила пресс-служба российского посольства в Оттаве.

«Президент России Владимир Путин направил письмо <…> Мэри Саймон с поздравлениями по случаю ее вступления в должность 30-го генерал-губернатора Канады. Посольство присоединяется к поздравлениям <…> и желает ей успешного и плодотворного управления», – говорится в сообщении на странице российского посольства в Оттаве в соцсети Twitter.

73-летняя Саймон является представительницей народности инуитов. Она стала первой представительницей коренных народов Канады на посту генерал-губернатора Канады. Ранее Саймон занимала должность посла в Дании, пост представителя МИД Канады по делам Арктики, а также работала в качестве радиожурналиста.

Генерал-губернатор традиционно назначается британским монархом после консультаций с канадским премьер-министром. Саймон стала 13-м представителем Елизаветы II в Канаде. Предыдущий генерал-губернатор Жюли Пейетт покинула свой пост в январе этого года после скандала с подчиненными.

Назначение Саймон состоялось на фоне скандала с обнаружением на территориях так называемых резидентских школ останков более 1 тыс. детей коренных народов Канады. Последнее подобное заведение было закрыто только в 1996 году.

Напомним, в начале июля представители коренных народов Канады облили статуи британских королев Виктории (1819-1901) и Елизаветы II в провинции Манитоба краской, а затем сбросили монументы с пьедесталов.

Ранее стало известно, что представители коренного населения Канады обнаружили возле здания бывшей школы-интерната сотни безымянных могил. В ноябре 2017 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время поездки в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор принес «запоздалые» извинения индейцам за издевательства в «резидентских школах».

В 1876 году при правлении премьер-министра Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. По статистике, от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. детей. Управлением учебными заведениями занималась Римско-католическая церковь.