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Каждый пятый россиянин одобрил идею ввести режим самоизоляции
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Из-за ситуации с коронавирусом 21% россиян выразили мнение, что в стране нужно вновь ввести режим самоизоляции, свидетельствует опрос SuperJob.
«Пандемия никуда не делась, а люди, в отличие от первого локдауна, ко второму более подготовлены», – приводит сообщение RT.
Отмечается, что при этом 59% опрошенных выступили против введения ограничения, респонденты уверены, что решить проблему поможет вакцинация.
«Зачем вводить ограничения, если есть вакцина. Всех на вакцинацию – вот и решение вопроса», – отметили они.
Как уточняется, противников введения режима самоизоляции больше всего среди тех, чей уровень дохода составляет от 50 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц (65%), а также среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет (63%).
В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из всех округов России.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в России начали прививать от COVID по новым правилам.
Сотрудников больницы под Брянском заподозрили в уничтожении вакцины от COVID
Три сотрудника больницы в Брянской области находятся под подпиской о невыезде после того, как их заподозрили во внесении в единую систему о вакцинации населения ложных сведений о привитых людях – при этом якобы использованная вакцина уничтожалась, сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону.
По данным следователей, в период с мая по июль 2021 года программист Сельцовской городской больницы совместно со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ медучреждения внесли в систему заведомо ложные сведения о проведенной вакцинации от коронавируса нескольких десятков жителей Брянска и Брянской области, «повысив тем самым риск ее распространения», передает РИА «Новости».
Сотрудники больницы, считают в СК, делали это по предложению местного жителя, за деньги, он задержан как посредник. В данный момент «все четверо находятся под подпиской о невыезде, в содеянном они сознались и раскаялись».
Ситуация возмутила губернатора региона Александра Богомаза. На заседании оперативного штаба по COVID-19 он заявил, что кроме того, что сотрудники больницы делали «левые» справки, они еще и уничтожали вакцину, «якобы прививали людей».
По мнению губернатора, наказание за такие действия должно быть «по всей строгости закона, по верхней планке».
Ранее в Москве задержали продавцов поддельных медотводов от вакцинации.
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В Турции призвали ужесточить меры для российских туристов
Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам.
«С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой – государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся», – цитирует РИА «Новости» Джейхана.
Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсо предположил, что страну могут закрыть для туристов из-за нового штамма коронавируса, но пока вопрос об этом не стоит. По его словам, страна рассчитывает принять в этом году 25 млн туристов, получив доход в 20 млрд долларов.
Ученые нашли слабое место в геноме коронавируса
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Международная группа ученых обнаружила брешь в геноме COVID-19, получив шанс на создание эффективного лекарства.
Исследования специалистов Института органической химии и химической биологии Университета Гете и международного консорциума COVID-19-NMR опубликовал журнал Angewandte Chemie.
Они изучали 15 коротких сегментов SARS-CoV-2, которые в течение 2020 года редко мутировали. Похожие фрагменты встречаются в других известных коронавирусах: все они выполняют регуляторные функции. Исследователи идентифицировали почти 70 молекул, которые способны связаться с большинством частей длинной молекулы РНК SARS-CoV-2.
«Три молекулы даже связываются специфически только с одним сегментом РНК. Благодаря этому мы смогли показать, что РНК SARS-CoV-2 хорошо подходит в качестве потенциальной целевой структуры для лекарств», – приводит слова одного из авторов научной работы профессора Харальда Швальбе «Царьград».
Эта брешь в геноме коронавируса является своеобразной мишенью. Ученые решили бить именно туда, чтобы появился шанс создать эффективное лекарство от COVID-19, осталось подобрать нужное вещество.
Ранее израильские ученые разработали препарат от COVID на основе стволовых клеток. Специалисты переходят ко второй стадии испытаний, которая будет проводиться с участием 60 тяжелобольных COVID-19.
Аргентина пожаловалась на проблемы с поставками «Спутника»
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Советник президента Аргентины Сесилия Никколини предупредила руководство Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), что Буэнос-Айрес может разорвать контракт на покупку вакцины «Спутник V» из-за задержек в поставках.
«Мы находимся в критической ситуации. Мы ожидали, что все будет проще, но стало еще хуже», – указала Никколини в письме первому заместителю генерального директора РФПИ Анатолию Браверману, отметив, что Аргентина не получила 18 734 185 доз вакцины – 5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента, сообщает La Nacion.
Никколини добавила, что власти страны все еще ждут график поставок в июле. «В какой-то момент мы могли рассмотреть возможность получить больше доз первого компонента, чем второго или другие варианты, но сейчас нам срочно требуется партия второго компонента. На данный момент контракт находится под угрозой официального разрыва», – говорится в письме.
Однако позже Никколини в эфире радиостанции Radio Con Vos заявила, что ее письмо не должно восприниматься как угроза, и стороны находятся в постоянном контакте. «Я хочу подчеркнуть, что отношения и сотрудничество между двумя странами находятся сейчас на очень хорошем уровне, несмотря на трудности, с которыми они (Россия) сталкиваются сейчас (в вопросах поставок) не только нам», – сказала Никколини, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения аргентинских СМИ о нехватке в стране второго компонента российского препарата, сообщил, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами по обеспечению вакциной «Спутник V» будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом российских властей является вакцинация собственного населения.
«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. 29 декабря в стране начали прививать российским препаратом медработников. По данным правительства республики на 22 июля, страна получила 9 375 670 доз первого компонента «Спутника V» и 2 493 160 второго. В июне аргентинская лаборатория Richmond начала местное производство «Спутника V» с использованием активного компонента, который присылается из России.
Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы
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Концертный директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова заявила об улучшении состояния исполнительницы, несмотря на сбои в организме из-за коронавируса.
«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», – написала Соколова в Instagram.
По ее словам, у певицы есть проблемы с легкими, но есть сбои в организме, которые связаны с тяжелым течением заболевания.
«Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения – это на сегодняшний день факт. Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение и восстановление и реабилитация. Слава Богу! И всем вам спасибо за ваши молитвы, сочувствие и переживания!», – подчеркнула представитель певицы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Абросимовой стало хуже. Сообщалось, что в настоящий момент певица остается на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), у нее отказывает легкое.
5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.
Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от COVID
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Минздрав доработал и обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства.
В министерстве сообщили, что «временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок», передает ТАСС.
«В случае, если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, выдается справка о наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 – на определенный период или постоянно, в зависимости от типа противопоказаний. Если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку», – говорится в документе.
При наличии острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострении хронических заболеваний можно сделать прививку через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.
Указывается также, что «вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») для профилактики COVID-19 рекомендована без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания».
При этом «тяжелые формы аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит являются противопоказаниями для вакцинации препаратом «Эпиваккорона».
Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций.
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Роспотребнадзор и Минтруд рекомендовали работодателям обеспечить 80% иммунитет от COVID-19
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Работодателям необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников, чтобы стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19, говорится в совместных разъяснениях Минтруда России и Роспотребнадзора.
«Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих», – уточняется в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
«Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: распространить официально размещенную на сайтах Минздрава России, Роспотребнадзора и органа власти субъекта РФ информацию о текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм заболевания», – говорится в рекомендациях.
В документе содержатся и условия, при которых работник может быть отстранен от работы.
«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», – следует из документа.
Основанием для отстранения служит абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса РФ, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Вместе с тем в документе уточняется, что непривитого сотрудника можно привлечь к работе дистанционно.
«В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу», – говорится в документе.
При этом таким правом рекомендуется пользоваться преимущественно в отношении работников, которые имеют противопоказания к профилактической прививке.
Говорится в документе и о поощрительных мерах поддержки для работников, которые прошли вакцинацию. Минтруд и Роспотребнадзор предлагают работодателям самим решать, как поддержать привитых сотрудников.
«Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию», – говорится в документе. Также уточняется, что работников, подлежащих вакцинации, надо ознакомить с приказом об организации прививок под роспись.
Ранее Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям привить сотрудников до 25 августа.
Эксперт назвал возможные причины сбоев в поставках «Спутник V» в Аргентину
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«Биотехнологии – тонкая вещь. Это не то же самое, что чугун лить. Сложности возникают с поставками любых вакцин на те или другие рынки», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя угрозу властей Аргентины разорвать контракт на закупку «Спутника V» из-за задержки поставок.
«Фактически нет ни одной вакцинной компании в мире, которая порой не опаздывала бы с поставками. Напомню о конфликте Евросоюза с компанией AstraZeneca также из-за срыва сроков поставок вакцины. Насколько я знаю, вакцину для Аргентины собирались делать не в России, а переключить производство на партнеров в соседней Бразилии. Возможно, именно из-за этого возникли какие-то сложности. А любая задержка предполагает крах всей цепочки поставок», – пояснил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
По словам политолога, «аргентинцы сейчас пытаются о себе напомнить. Их угрозы – это обычная мера психологического давления».
Напомним, советница президента Аргентины Сесилия Никколини предупредила руководство Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), что Буэнос-Айрес может разорвать контракт на покупку «Спутника V» из-за задержек в поставках. «Мы находимся в критической ситуации. Мы ожидали, что все будет проще, но стало еще хуже», – указала Никколини в письме первому заместителю генерального директора РФПИ Анатолию Браверману, отметив, что Аргентина не получила 18,7 млн доз вакцины – 5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента.
Как напоминает Deutsche Welle, спрос на вакцины в России резко вырос в июне, когда Москва и другие регионы объявили об обязательной вакцинации работников определенных сфер.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФПИ находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок, чтобы урегулировать этот вопрос. Он добавил, что обязательства по поставкам вакцин на внешние рынки, в том числе в случае с Аргентиной, «безусловно будут выполняться», но вакцинация от ковида граждан самой России остается безусловным приоритетом.
Youtube удалил видеоролики президента Бразилии
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Видеохостинг YouTube заблокировал доступ к роликам в аккаунте президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых политик высказывал скептическое отношение по поводу пандемии коронавируса и предлагал использовать для лечения препараты с недоказанной эффективностью.
«Наша политика не позволяет наличие контента, в котором утверждается, что гидроксихлорохин и ивермектин эффективны при лечении или профилактике COVID-19 и дают гарантию излечения от данного заболевания. Мы также выступаем против заявлений о том, что маски не помогают предотвратить распространение коронавируса», – говорится в заявлении YouTube, пишет New York Times.
В заявлении отмечается, что ресурс в данном вопросе исходит из рекомендаций национальных и мировых инстанций, занимающихся вопросами здравоохранения. «Мы последовательно реализуем нашу политику, причем независимо от того, кто является автором контента, или от его политических взглядов», – подчеркнули в YouTube, не уточнив, какие именно видеоролики были удалены и сколько их было, передает ТАСС.
Это уже не первый случай, когда видеохостинг удаляет размещенные в аккаунте Болсонару материалы с упоминанием коронавируса и препаратов, которые бразильский лидер считает эффективными. Ранее таким образом цензуре со стороны YouTube подверглись не менее 17 видеороликов в аккаунте политика. Согласно правилам платформы, аккаунт может быть удален за троекратное нарушение пользовательского соглашения в течение 90 дней, однако канал Болсонару по-прежнему доступен.
В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт»
В международный аэропорт сирийского Дамаска доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщили в Минобороны России.
«Сегодня на аэродроме Дювали города Дамаска состоялась церемония передачи сирийской стороне 250 тыс. доз российской векторной вакцины «Спутник лайт» и 1 млн тестов для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции», – сказали ТАСС в министерстве.
Отмечается, что партия была доставлена в Сирию самолетом Ил-76, в пути следования были полностью соблюдены все обязательные требования к транспортированию и хранению вакцины и ПЦР-тестов.
«В дальнейшем такие поставки будут организованы на регулярной основе», – заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирии – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Также в министерстве сообщили, что доставку вакцины и ПЦР-тестов осуществили в рамках рабочей поездки российской межведомственной делегации в Сирию, которая проходит с 24 по 29 июля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Кроме того, было доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению.
Ранее президент Сирии Башар Асад привился вакциной «Спутник V».
Напомним, Сирия является одной из стран, зарегистрировавших российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».
Финские ученые назвали сроки сохранения антител у перенесших COVID
После заражения коронавирусом антитела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким, у большинства они выявлялись спустя год, к такому выводу пришли в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии.
«Согласно исследованию Национального института здравоохранения и социального развития, у большинства инфицированных коронавирусом антитела выявлялись спустя год», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В исследовании говорится, что у 97% участников исследования были обнаружены антитела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса через год после заражения.
«Хотя антитела были обнаружены у многих, их уровень через год был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения», – говорится в пресс-релизе организации.
В исследовании также изучалась способность антител нейтрализовать новые штаммы. Выяснилось, что степень зашиты для варианта «альфа» было «немного ниже» и «значительно ниже» для вариантов «бета» и «дельта».
«Результаты исследования показывают, что после заражения коронавирусом антитела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким», – заявил представитель THL Мерит Мелин.
Ранее ученые в Швеции провели исследование и выявили, что у переболевших в легкой форме COVID-19 антитела могут сохраняться в организме не менее года, сообщили в больнице Дандерид в Стокгольме.
Минздрав предупредил о риске возникновения тромбозов у трети перенесших COVID-19
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У переболевших коронавирусом в 30% случаев могут возникать тромбозы, у 31,7% – одышка, следует из памятки Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.
«Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20–30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Отмечается, что есть и другие симптомы, но их проявления встречаются реже.
Важно своевременно выявить изменения после перенесенной инфекции и предотвратить развитие осложнений, для этого с 1 июля в России стартовала углубленная диспансеризация, которую можно пройти в поликлинике.
Ранее сообщалось, что пациенты, переболевшие COVID-19, могут от трех месяцев до бесконечности испытывать так называемый постковидный синдром, включающий в себя до 60 проявлений. В частности, это слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций.
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Лавров объяснил нехватку поставок «Спутника V» всем ждущим вакцину странам
В России, к сожалению, пока не хватает производственных мощностей, чтобы удовлетворить запросы всех желающих за рубежом на поставки вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил в рамках вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», прошедшего на площадке «Единой России», что на данный момент около 70 стран признали на национальном уровне «Спутник V» для распространения на своей территории, и для России «важно обеспечить выполнение тех контрактных обязательств, которые мы уже подписали», однако «не хватает пока еще производственных мощностей, чтобы удовлетворить всех тех, кто хочет (вакцину)», передает РИА «Новости».
«Именно поэтому, но не только поэтому, а потому что мы всегда выступаем за сотрудничество, мы переносим, договариваемся со странами, которые обладают соответствующей фармацевтической базой - переносим производство, лицензионно, и в Индию, и с Китаем сейчас договариваемся, с Белоруссией, с целым рядом других стран, которые имеют необходимую производственную базу», – отметил он.
Ранее аргентиские СМИ опубликовали письмо советницы президента страны Сесилии Никколини руководству РФПИ, отравленное 7 июля. В нем она просила срочно прислать партии второго компонента препарата и предупредила, что существует риск разрыва контракта из-за задержек в поставках.
Позже она уточнила, что власти Аргентины просят не считать их письмо о «Спутнике V» угрозой.
В Кремле заявили, что (РФПИ) находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок вакцины, чтобы урегулировать этот вопрос.
Напомним, «Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину.
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За сутки в России выявили 23,9 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 947 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 947 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3376, Московской области – 2096, Санкт-Петербурге – 1937.
Всего в стране выявлено 6 102 469 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 471 956 человек, из них 21 952 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 153 095 человек.
Накануне, 23 июля, в России выявили 23 811 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 136.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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«Бразильский» вариант коронавируса «гамма» обнаружили в Якутии
«Бразильский» штамм коронавируса («гамма») был обнаружен в Якутии, сообщил источник в региональном управлении Роспотребнадзора.
Источник сообщил, что штамм обнаружили в Якутии, официальная информация об этом будет оглашена на оперативном штабе в понедельник, передает РИА «Новости».
Ранее в ГНЦ «Вектор» сообщали, что в России выявлены случаи заражения «бразильским» штаммом коронавируса, они единичны.
«Бразильский» штамм известен уже давно, впервые он был обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года, согласно классификации ВОЗ, он относится к числу вариантов, вызывающих обеспокоенность. При этом в июле сообщалось, что в Бразилии обнаружили три новых штамма COVID.
Между тем ученые проследили распространение новых штаммов коронавируса по Москве и области.
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