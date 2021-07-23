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Ростех на МАКС договорился о поставке более 160 единиц авиатехники
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Ростех в ходе авиасалона МАКС-2021 заключил соглашения на общую сумму более 230 млрд рублей, договорился о поставке 161 единицы авиатехники, в том числе 77 самолетов, говорится в сообщении госкорпорации.
«Структуры госкорпорации «Ростех» заключили соглашения на поставки 161 единицы авиатехники. Так, ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) поставит заказчикам 58 самолетов Sukhoi Superjet 100 и 19 региональных Ил-114-300. «Вертолеты России» заключили соглашения на поставку 84 вертолетов, в числе которых Ми-171А3, Ка-62, Ми-38, Ми-8, Ансат», – передает ТАСС сообщение Ростеха.
«Ростех представил на авиасалоне около 500 образцов продукции, в том числе порядка 50 новинок – самолеты, вертолеты, БПЛА, авионику, двигатели и многое другое. В их числе – новый тактический самолет «Сухого» Checkmate, презентация которого стала событием мирового масштаба. Результаты авиасалона превысили все ожидания: наши компании подписали соглашения с партнерами на сумму более 230 млрд рублей», – отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.
Ранее «Рособоронэкспорт» сообщил, что подписал 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 млрд евро. В списке – самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба», а также авиасредства поражения, бронетанковая и автомобильная техника.
Погребинский: США после сделки по «Северному потоку – 2» заставят Украину выполнять Минские соглашения
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«На столе у России лежит серьезный аргумент: как можно быть уверенными в надежности транзита через Украину, если она считает, что воюет с поставщиком газа?» – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.
«Представители команды Порошенко, конкурирующей с Зеленским за право быть лучшими националистами и наиболее последовательными врагами России, уже начинают осуждать президента за то, что он не сумел добиться остановки «Северного потока – 2». Тот же Порошенко говорит, что пока он был президентом – строительство газопровода было заблокировано», – напомнил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«На этом фоне МИД Украины говорит, что вместе с польскими коллегами они постараются предпринять меры, которые позволят на каком-то этапе остановить ввод в действие газопровода. То есть они собираются помешать реализации сделки. И позитивных реакций на это я пока не видел», – добавил политолог.
Собеседник напомнил о том, что политика – «это искусство возможного», и в рамках «возможного» соглашение между Берлином и Вашингтоном выглядит «замечательно». «То, что газопровод будет работать – хорошая новость. Вероятность того, что реализация проекта будет остановлена на последних этапах – маленькая», – считает эксперт.
«Далее становится понятно, что команда Джо Байдена заинтересована в успехе этого соглашения, иначе она окажется под ударом конкурентов из Республиканской партии США. Также в тексте соглашения содержатся враждебные формулировки в адрес России, но таким образом Байден отвечает на критику республиканцев. Поэтому Белый дом заинтересован в том, чтобы после того, как «Северный поток – 2» начнет свою работу, каким-то образом решился вопрос транзита газа через Украину», – добавил Погребинский.
«А решиться он может только в том случае, если официальный Киев перестанет рассказывать, что он находится в состоянии войны с Москвой. При этом на столе у России лежит серьезный аргумент: как можно быть уверенными в надежности транзита через Украину, если она считает, что воюет с поставщиком газа? Этот аргумент будет озвучен Москвой в 2024 году в том случае, если военная риторика Киева останется неизменной», – прогнозирует собеседник.
«Поэтому команда Байдена заинтересована в том, чтобы заставить опекаемую страну выполнять Минские соглашения и урегулировать конфликт в Донбассе», – резюмировал Погребинский.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться
продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Кремль, в свою очередь, осудил заявления Германии и США об «агрессии России». «Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы не можем никак одобрить», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также Песков отреагировал русской присказкой на планы Германии повлиять на транзит через Украину. «В этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, а ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ. Поэтому тут слегка такой эффект ... по-русски это «без меня меня женили», – сказал он.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в чем заключается значение и выгоды для России от сделки Германии и США по «Северному потоку – 2». Между тем в Бундестаге считают, что сделка «пропитана древним страхом англосаксов».
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МИД назвал условие продления транзита газа через Украину после 2024 года
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Это вопрос потребности, будет спрос, будет и транзит российского газа через Украину после 2024 года, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя договоренность США и ФРГ по «Северному потоку – 2».
«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит – это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит», – сказал Грушко, отвечая на вопрос о перспективе транзита российского газа после 2024 года, передает РИА «Новости».
При этом он заявил, что не понимает, как «титанические усилия» США по отключению Европы от российского газа и попытка заставить ее покупать американский сочетаются с требованием сохранения газового транзита на Украину после 2024 года.
«Получается, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ, ибо без конечного потребителя не может быть и транзита», – отметил Грушко.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Он также подчеркнул, что это происходит в условиях зеленого курса, объявленного Евросоюзом и поддержанного США, где газ объявлен переходным энергоносителем на пути к полной декарбонизации экономики.
«Это при том, что сам Киев заявляет о необходимости избавиться от всякой газовой зависимости от России. И совсем недавно хвалился способностью использовать украинскую газотранспортную систему в реверсивном режиме, то есть не с востока на запад, а с запада на восток», – добавил Грушко.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться
продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась
соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Захарова прокомментировала граффити с Лавровым в Лондоне
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала появление граффити с министром иностранных дел Сергея Лаврова на одном из домов в Лондоне.
«В министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо», – написала она в Telegram.
Так она ответила на вопрос, как в ведомстве оценивают граффити с Лавровым и его фразой «Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?».
Руководитель российской делегации пригрозил покинуть форум ОБСЕ из-за Украины
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Руководитель российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ Константин Гаврилов пригрозил покинуть форум в случае продолжения «лживой риторики» Украины.
«Необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооруженных сил России в приграничных районах <...> используются представителями Украины на ФСОБ как ширма для продолжающейся в течение семи лет «необычной военной деятельности» в Донбассе с привлечением до 60 тыс. украинских военнослужащих», – заявил он, выступая на пленарном заседании, передает РИА «Новости».
Дипломат также уточнил, что после завершения контрольных проверок российские войска вернулись в места постоянной дислокации.
«Если делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации», – пояснил Гаврилов.
Он также напомнил, что Россия осуждает «кровопролитную карательную операцию Киева против населения Донбасса» и выступает за мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в прямом диалоге властей страны с Донецком и Луганском на основе неукоснительного соблюдения Минских договоренностей «во всей их полноте и последовательности».
«Призываем к этому и других», – добавил Гаврилов.
Ранее в ОБСЕ указали, что Россия не ведет существенной военной деятельности, о которой требуется отчитываться в рамках Венского документа, мероприятия по перемещению российских войск на территории страны не затрагивают безопасность других государств.
В Крыму отреагировали на данные об украинцах, незаконно собирающих деньги с отдыхающих
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Туристам Крыма следует быть внимательными к тому, за что на пляже могут взымать деньги, а именно: за аренду какого-либо оборудования или каких-то вещей, но за сам берег плата браться не может, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор от полуострова, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя сбор денег на побережье за пользование пляжем.
В Сети появилась информация, что на косе Беляус на западном побережье Крыма приезжие с Украины, одетые в оранжевые жилетки, собирают деньги с отдыхающих за то, что сам пляж якобы находится в аренде. Отмечается, что мошенниками они себя не чувствуют, однако данная деятельность является незаконной.
«У нас в Крыму вообще не существует платных пляжей. Есть различные пляжные услуги на пляже, по типу шезлонгов, зонтиков, каких-то пляжных принадлежностей. Но так никаких платных пляжей нет у нас. Есть действительно частные пляжи, лечебные, но туда и доступ открыт не всем, это не общественные открытые пляжи», – говорит Цеков.
Сенатор объясняет, что за безопасностью туристов на пляжах следят специальные службы надзора, в том числе и Роспотребнадзор. Кроме того, обстановку на отдыхе контролируют местные власти, следят за соблюдением туристами эпидемиологических мер, норм безопасности. Помимо прочего, все бесплатные пляжи оборудованы спасательными средствами и принадлежностями, а также за этим следят специально обученные люди.
«То есть безопасности у нас в Крыму уделяется большое внимание. Я не могу сказать, что у нас абсолютно все хорошо, но то, что мы ежегодно работаем над повышением качества услуг – это однозначно. Но за всем не уследишь, и деятельность мошенников будет существовать всегда. Минимизировать ее мы можем с помощью информирования граждан о подобных случаях через прессу», – считает собеседник.
К тому же на электронных картах, которыми на сегодняшний день пользуется каждый второй, пляжи не обозначены как платные, что и должно быть еще одним подтверждением для отдыхающих, продолжает сенатор. Также по периметру можно увидеть всю соответствующую информацию о береге, где тоже отсутствует какая-либо надпись о платном отдыхе.
«Если человек приходит со своим полотенцем и не берет никакое оборудование или что-либо еще во временное пользование, то никто его ни за что не может заставить платить. Так что туристам нужно быть внимательными и обращать внимание на то, за что могут брать деньги на пляжах. За пользование пляжем никакая плата не предусмотрена», – заключил Цеков.
Ранее исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст рассказал о том, что мошенники придумали схему обмана туристов с помощью подложных сайтов для бронирования жилья: сначала они регистрируют несуществующий отель на одном из настоящих агрегаторов, а потом выманивают деньги с помощью сайта-двойника.
Навку шокировало выступление мужчин в художественной гимнастике
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сочла перебором и культурным шоком выступление мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике.
В соцсети Навка опубликовала отрывок из соревнований с испанским спортсменом Кристофером Бенитесом. На кадрах видно, что спортсмен выступает с лентой, совершая различные акробатические упражнения.
«У меня культурный шок. Я, конечно, все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут... Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?» – написала Навка в Instagram.
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Она задалась вопросом, кто вырастет в западном обществе с такими тенденциями. «Куда заведет их этот путь и почему-то я уверена, что в итоге их ждёт тупик», – добавила Навка.
Межде тем, французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон раскритиковали высказывания Навки и заявили, что в современном мире не должно быть ограничений для самовыражения, передает РИА «Новости».
Как отмечает телеканал 360, впервые первенство России по художественной гимнастике среди юношей прошло в январе 2021 года в Москве. В нем принимали участие спортсмены в возрасте от 13 до 15 лет. Кристофер Бенитес выступает в соревнованиях по художественной гимнастике более десяти лет.
Пушков обозначил перспективы жалобы России на Украину в ЕСПЧ
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«Факты, которые приводятся в иске, опровергнуть невозможно. Поэтому, полагаю, у ЕСПЧ не будет возможности проигнорировать обращение России», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя решение России подать межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – на Украину.
«Это решение давно назрело. Оно принято именно сейчас, потому что Украина грубо нарушает права человека. К настоящему времени накопился пласт нарушений, который практически невозможно опровергнуть», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Собеседник напомнил о том, что «Украина сама постоянно подает иски к российской стороне в самые различные международные инстанции». «Сейчас Москва переводит свои отношения с Киевом в юридическую плоскость. Прокуратура сформулировала большой объем обвинений в адрес Украины. Эти обвинения, на мой взгляд, не могут быть легко отброшены ЕСПЧ», – полагает сенатор.
По словам Пушкова, «исчезли надежды на улучшение отношений с Украиной при президенте Владимире Зеленском. Кроме того, накопился большой объем претензий к Украине с точки зрения соблюдения ею прав и свобод человека. Последние законы стали катализатором этого обращения в ЕСПЧ. Речь идет о законе «О коренных народах Украины», который ставит в дискриминационное положение представителей всех народов, проживающих на территории Украины, кроме самих украинцев и еще двух-трех небольших этнических общностей».
Сенатор добавил, что о дискриминационной политике Украины много говорят, в том числе и на европейских площадках. Венгры, поляки, румыны выражают недовольство этим законом. «У покровителей Украины будет желание сделать так, чтобы ЕСПЧ по сути не стал рассматривать российский иск. Но если ЕСПЧ начнет искусственно затягивать рассмотрение, то он поставит под серьезное сомнение свой авторитет и свою компетентность», – полагает собеседник.
«Вместе с тем, – отметил сенатор, – поскольку есть претензии других государств, сделать это будет сложно. Тем более, что факты, которые приводятся в иске, опровергнуть невозможно. Поэтому, думаю, у ЕСПЧ не будет возможности проигнорировать обращение России».
В четверг Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины из-за переворота в этой стране в феврале 2014 года. Россия также попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложить на Киев ответственность за гибель Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Миллер заявил о готовности увеличить транзит газа через Украину
Транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину, заявил глава правления Газпрома Алексей Миллер.
«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств Газпром готов даже увеличить объемы транзита через Украину», – цитирует РИА «Новости» Миллера.
«Считаем участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики ЕС», – добавил он.
По словам Миллера, Газпром готов к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Ранее МИД назвал условие транзита газа через Украину.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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В Британии испугались «леденящего кровь» российского танка
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Новый российский плавающий танк «Спрут» способен погружаться в воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах, что идеально подходит в случае нападения на Украину, пишет The Mirror.
Автор статьи Крис Хьюз назвал изображения с новым танком «леденящими кровь» и выразил опасение, что его могут задействовать при военном конфликте Москвы и Киева. По его словам, при таком варианте развития событий потребуется прибрежная атака с применением бронетехники. «Спрут» же, в свою очередь, отличается повышенной маневренностью, поскольку способен почти полностью уходить под воду. Из-за этого его гораздо сложнее взять на прицел. Кроме того, танк идеально подходит для пересечения речных систем Украины, передает РИА «Новости».
Журналист сослался на заявление источника в министерстве обороны Великобритании, который подчеркнул, что Россия благодаря своей новой разработке может преследовать не одну цель. «Есть ощущение, что Россия готовит расширение своей потенциальной мощи в Средиземноморье. Или же они могут готовить наступление на Украину, во время которого потребуется применение больших танковых соединений с возможностью десантирования», – отметил он.
По его словам, наличие такой техники дает российской армии существенное преимущество с точки зрения транспортировки и быстрого развертывания в прибрежных районах.
«Спрут-СДМ1» – боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту. На прошлой неделе танк успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море.
СМИ: Арестованный за взятки глава ГИБДД Ставрополья строит еще один дом
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Начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, проходящий по делу о взятках на 19 млн рублей, строит еще один дом – в станице Новомарьевская, сообщили местные жители.
«Поверните направо по улице Южная, там будет трехэтажный дом. Это его, Сафона... Сафонова», – подсказал, как найти нужный дом, местный тракторист, передает РИА «Новости».
По указанному адресу за забором находится большой дом из желтого кирпича, видны здания поменьше, территория не благоустроена. Видно, что внутри ведутся отделочные работы, но рабочих нет.
«Как взяли его (Сафонова), так никто тут и не работает. Вообще он местный, из станицы, у него тут родители», – сообщил местный житель по имени Василий.
Ранее в Ставропольском крае задержали главу местного ГИБДД Алексея Сафонова и более 35 человек из числа его подчиненных по подозрению в создании ОПГ и взяточничестве.
При этом интересным открытием стал дом Сафонова: колонны, мрамор, лепнина, хрусталь, а также золотые унитазы и золотые смесители. Позже подозреваемый отрекся от дворца с позолоченными унитазами, однако его соседи рассказали, что Сафронов строил дом с нуля.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие уроки следует извлечь из дела главы ГИБДД с золотым унитазом.
Эксперт оценил значение для России сделки Германии и США по «Северному потоку – 2»
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«Главным результатом переговоров Вашингтона и Берлина стало то, что газопровод будет работать на общих основаниях, а на Россию не накладываются конкретные обязательства», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя соглашение между США и ФРГ по поводу «Северного потока – 2».
«На мой взгляд, итоги соглашения выглядят довольно позитивно для «Северного потока – 2», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, немцев можно назвать победителями в этих переговорах, поскольку «США рассчитывали на создание отдельного механизма регулирования работы трубопровода, но Германии удалось отказаться от этого предложения».
Эксперт напомнил, что логика американцев заключалась в том, чтобы доказать, будто бы «проект по своей сути политический и направлен против Украины». «Следовательно, его нельзя регулировать по той же схеме, что и другие газопроводы. Поэтому ставилась задача сделать так, чтобы работа «Северного потока – 2» зависела от политического поведения России на международной арене», – указал Юшков.
«При таком сценарии газопровод никогда нормально не работал бы, но Германии удалось защитить «Северный поток – 2». Главным результатом переговоров стало то, что он будет работать на общих основаниях, как и все и остальные европейские газопроводы», – полагает собеседник.
При этом эксперт обратил внимание на наличие в соглашении ряда обязательств для Германии. «Берлин обязуется начать переговоры с Газпромом о сохранении транзита газа через Украину после 2024 года. Но на Газпром никто никаких обязательств не накладывает. Нет такого пункта, где было сказано: если стороны не договорятся о транзите, то Германия введет санкции против «Северного потока – 2» и остановит его, – объясняет Юшков. – Подписывать контракт или нет, решают не государства, а коммерческие компании. А прецедента в мировой истории, когда вводились бы санкции за то, что две коммерческие компании не подписали контракт – нет».
Единственное требование в отношении Москвы – не использовать «Северный поток – 2» как энергетическое оружие, подчеркивает собеседник. «Но мы и не используем ни его, ни другие газопроводы как оружие. Это чисто экономический проект. Во-первых, новый маршрут доставки газа короче. Во-вторых, Газпром платит за транзит своей же дочерней компании. А если качать газ через Украину, то приходится платить деньги чужому оператору ГТС. Поэтому доказать, что Россия использует газопровод в качестве энергетического оружия нельзя», – объясняет эксперт. Юшков допускает, что
Ангела Меркель вышла на эту сделку с Джо Байденом после переговоров с Владимиром Путиным.
«Возможно, российский лидер неформально заверил канцлера ФРГ в том, что Россия готова пойти на переговоры с Украиной и у нее нет принципиального отказа от сохранения транзита газа через территорию этой страны», – предполагает эксперт. «Пусть предлагают конкурентный тариф и вполне возможно, что Киев может сохранить 10-15 млрд кубометров транзита в Румынию, Молдавию и Приднестровье. Туда действительно проще качать газ через Украину, нежели через «Турецкий поток», – отметил собеседник.
При этом Россия не является проигравшей стороной. «Что мы имеем на сегодняшний день: «Северный поток – 2» будет нормально работать на общих основаниях наряду с другими газопроводами, никаких обязательств в отношении России нет. И я не считаю, что российская сторона фигурирует в этом соглашении в качестве третьей стороны, поскольку никто не обязывает ее к каким-либо действиям», – считает Юшков.
«А фразы из разряда «если Россия попытается сделать то-то или то-то» звучали бы и без этого соглашения. Что означает использование газопровода как оружия? Это если бы мы сказали Украине, что отказываемся поставлять газ, пока она не выведет свои войска из Донбасса. Или если Украина вступит в НАТО – тогда цена топлива для Киева резко возрастет. Но мы же этого не делаем», – утверждает эксперт. «Против нас в любом случае ввели бы санкции вне зависимости от «Северного потока – 2», – добавил он.
«А что касается недовольства Украины американо-германской сделкой, то причина проста – они хотели, чтобы США топнули ногой и заявили, что «Северный поток – 2» не должен заработать, иначе против Германии будут введены санкции, – указывает Юшков. – Их цель заключалась в полной остановке трубопровода. Поэтому итоги переговоров Украину не устраивают». Эксперт также подчеркнул, что
США и Германия, обязуясь обеспечить переход Украины на зеленую энергетику, подложили мину замедленного действия под ее экономику.
«По сути, они предлагают Украине сократить потребление газа. Но по сравнению с генерацией газа, являющегося одним из самых дешевых видов энергии, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – дорогое удовольствие. Кроме того, ВИЭ создают несколько непропорциональный эффект: дают очень мало энергии, но забирают очень много денег из рынка. Поэтому Украине придется еще выше поднимать тарифы для потребителей. В этом плане переход на зеленую энергетику – не самая приятная история для рядовых украинцев», – заключил Юшков.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема».
Между тем российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту «Северный поток – 2» угрозы санкций и обвинения в адрес России в «злонамеренной» деятельности, не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику.
Как подчеркнул дипломат, документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. «Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов [России Владимира Путина и США Джо Байдена] 16 июня в Женеве», – говорится в заявлении Антонова, которое опубликовано на странице российского диппредставительства в соцсети Facebook.
Сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров. Он отметил, что Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой, однако в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока – 2» его объемы могут оказаться незначительными.
«Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. «It is the market, stupid»! (Это рынок, глупцы – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Пушков.
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Россия возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину
Украина в полной мере ответственна за крушение малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, поскольку не закрыла свое воздушное пространство, говорится в межгосударственной жалобе Генпрокуратуры в ЕСПЧ против Украины.
В жалобе обозначено, что Украина не провела независимого и эффективного расследования обстоятельств незакрытия ответственными должностными лицами воздушного пространства, передает ТАСС.
«Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера «Боинг-777» авиакомпании «Малайзийские авиалинии» <...>, а также причинение страданий родственникам погибших, поскольку ею совершено серьезное нарушение ст. 2 («Право на жизнь») [Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод] в материальном и процессуальном аспектах, ст. 3 («Запрещение пыток») конвенции в процессуальном аспекте в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства», – говорится в заявлении.
Также отмечается, что Киев представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину за авиакатастрофу на Россию.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.
Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Охлобыстин рассказал, чем занимается Ефремов в колонии
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Отбывающий наказание за смертельное ДТП Михаил Ефремов не пошел работать в клуб в колонии, он делает молнии, рассказал его друг и актер Иван Охлобыстин.
«Он делает молнии, он не пошел на какие-то клубные должности. Он человек очень совестливый, вся эта каша, паника и некрасивость, которые произошли тогда, и катастрофа, конечно, и все то ужасное, что было, они связаны были с его неготовностью», – приводит его слова РИА «Новости».
Охлобыстин добавил, что Ефремов выглядит хорошо, ему разрешают общаться с близкими. При этом актер выразил печаль по поводу того, что актер выйдет на свободу в пенсионном возрасте, так как он мог бы сделать много для театра за эти годы.
«Он убил человека, что тут говорить, и он это понимает лучше меня, для этого ему никаких ни судей, ни наставников не нужно. Наверное, хорошо, что его посадили, потому что если бы не посадили, он бы на себя руки наложил», – добавил Охлобыстин.
Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет.
Под Анапой автомобиль сбил шестерых пешеходов
Водитель кроссовера в анапском селе Сукко выехал на тротуар, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе трое детей, предположительно он уснул за рулем, сообщает прокуратура Краснодарского края.
«Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП, произошедшего в селе Сукко города-курорта Анапы. В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали 6 человек, 3 взрослых и 3 детей. Предварительная причина: водитель кроссовера заснул за рулем. На место происшествия выехал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко», – приводит сообщение РИА «Новости».
Напомним, 18-летняя москвичка Валерия Башкирова на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября.
Депутат бундестага: Сделка по «Северному потоку – 2» пропитана древним страхом англосаксов
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«В этом соглашении все направлено на разделение России и Германии. При этом терпение и возможности немцев в части выполнения своих обязательств находятся на пределе», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя соглашение между США и ФРГ по поводу «Северного потока – 2».
«По сути текст сделки пропитан древним страхом англосаксов. Они боятся, что Россия подружится с европейцами, в результате чего Москва и Берлин начнут сотрудничать во всех сферах. Если с этой точки зрения посмотреть на коммюнике, становится понятно: все, что там указано, нужно для разделения двух держав», – убежден депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По словам собеседника, «в заявлении о сделке есть немало спорных вопросов». «В будущем многие строчки этого соглашения не будут стоить даже той бумаги, на которой оно написано», – прогнозирует депутат бундестага.
Гердт добавил, что «если США будут продолжать давление на Россию, то они вынудят ее еще теснее работать с Китаем». «А от этого им точно сладко не будет. К сожалению, пока они пытаются ехать на старой лошади, которая почти сдохла», – считает парламентарий.
Также собеседник выразил уверенность в том, что «Берлин потянет выполнение тех обязательств, которые прописаны в тексте сделки по «Северному потоку – 2». «Германия многое тянет за счет трудолюбия своего народа и сильной экономики, которая выросла на этом трудолюбии. Но терпение и возможности немцев сейчас на пределе», – констатировал политик.
«Не знаю, что будет делать новое правительство, но такие кабальные условия, выставленные Германии, когда-то давно привели Гитлера к власти. Это очень опасно», – заключил собеседник.
Ранее министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2», в котором говорится о мерах поддержки территориальной целостности Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата.
Также в документе сформулирован ряд условий для работы «Северного потока – 2». В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года.
Кроме того, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. Также Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если Москва будет использовать энергию в качестве оружия.
В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема».
Сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров. Он отметил, что Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой, однако в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока – 2» его объемы могут оказаться незначительными.
«Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. «It is the market, stupid»! (Это рынок, глупцы – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Пушков.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в чем заключается значение и выгоды для России от сделки Германии и США по «Северному потоку – 2».
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