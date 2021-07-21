Путин назвал повышение цен на овощи «особо острым вопросом» ОП представит антирейтинг нарушающих законодательство соцсетей Путин призвал не навязывать прививку от COVID 21 июля 2021, 17:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя. «Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – заявил он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС. Он отметил, что «ничего нельзя навязывать». По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации». «Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять», – цитирует Путина РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона.

ВОЗ предупредила об угрозе появления более опасного штамма коронавируса 21 июля 2021, 07:49

Фото: WHO/Handout/Xinhua/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. «Чем шире распространение (вируса), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин – и мы все вернемся в самое начало», – передает ТАСС слова Гебрейесуса на 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио. Директор ВОЗ рассказал, что ему часто задают вопрос о том, «когда же закончится пандемия». «Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов... Пандемия – это испытание, и мир с ним не справляется», - отметил он. «За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19, а к том моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тыс. людей», – сказал глава ВОЗ. Гебрейесус выразил уверенность в том, что причина, по которой мир не может положить конец пандемии, несмотря на то, что «обладает всеми необходимыми для этого инструментами» – «отсутствие реальных политических обязательств». «Правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней. Если ведущие экономики мира захотят, то смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производства», – добавил он. «Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% – к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику», – отметил Гебрейесус. Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше. Сенатор США заявил, что Байден «полностью сдался Путину» 21 июля 2021, 05:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Американский сенатор Тед Круз прокомментировал сообщения о том, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». По его словам, «если сообщения и детали сделки верны», она станет «геополитической победой для Путина на поколение вперед». Круз считает ожидаемое соглашение «катастрофой для США и союзников». Он обвинил главу американского государства Джо Байдена в том, что президент США «пренебрегает законами» и «полностью сдался Путину», передает ТАСС. Напомним, СМИ сообщали, что Вашингтон и Берлин в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Круз пытается задержать утверждение кандидатур на ключевые посты в нынешней администрации США. Таким образом Круз добивается введения санкций против газопровода «Северный поток – 2». Десятилетний австриец попросил Путина не терять веру в Европу 21 июля 2021, 15:20

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер через российского посла передал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил не терять веру в Европу, сообщило посольство России в Вене. «Уважаемый господин президент, я очень интересуюсь Россией и начал учить русский язык... Страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», – говорится в письме. Мальчик отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. «Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», – говорится в письме, фотографии которого опубликовало посольство в Facebook. Российское диппредставительство поблагодарило автора за интересное и примечательное письмо, отметив, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса. «По просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», – отметили в посольстве. «ЭпиВакКорона» оказалась доступна в Москве лишь для вакцинации вторым компонентом 21 июля 2021, 10:22

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в Москву в объеме, необходимом только для вакцинации жителей вторым компонентом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. В сообщении на сайте ведомства говорится, что «информация о доступности вакцины «ЭпиВак» в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной», в город «действительно поступила вакцина «ЭпиВакКорона» в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом». Отмечается, что полученный объем «полностью удовлетворит потребность в вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города». Ранее эксперты объяснили причину дефицита вакцины «КовиВак». Алиев поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID 20 июля 2021, 20:54 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса и поставки вакцины «Спутник V». «Поблагодарить хотел бы за помощь в борьбе с коронавирусом. Мы уже получили из России более 200 тысяч доз вакцины «Спутник V», и еще ожидаются поставки. Я знаю, что претендентов очень много, потому что эта вакцина доказала свою эффективность», – приводит его слова ТАСС. Он отметил, что понимает, как «трудно успеть обеспечить вакциной всех». «Но как друзья и как партнеры – еще раз хочу выразить благодарность за то, что мы в первых рядах среди получателей вакцины», – сказал Алиев. Ранее Путин на встрече с Алиевым заявил о работе над производством российских вакцин в Азербайджане. Путин на встрече с Алиевым заявил о работе над производством российских вакцин в Азербайджане 20 июля 2021, 19:31 Текст: Алексей Дегтярев

Российская и азербайджанская стороны совместно борются с пандемией коронавируса, и работают над запуском в Азербайджане производства вакцин, заявил президент Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. «Мы сотрудничаем сейчас все активнее в борьбе с коронавирусом», – цитирует Путина ТАСС. Он отметил, что на данный момент в республику поставлено свыше 100 тыс. доз российских вакцин. «Работаем над тем, чтобы развернуть производство на территории Азербайджана», – добавил российский лидер. В пресс-службе Кремля сообщали, что главы государств в ходе переговоров в Москве обсудят «ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество». Планировалось, что лидеры двух стран рассмотрят «практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января» Также ожидается, что особое внимание будет уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. В Перу заключили соглашение о поставке вакцины «Спутник V» 20 июля 2021, 18:38 Текст: Евгения Шестак

Власти Перу заключили соглашение о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил минздрав страны. «Минздрав информирует граждан о следующем – правительство Перу радо сообщить о подписании соглашения о поставке вакцин «Спутник V», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Ранее Нигерия стала 68 государством, зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», теперь она одобрена к применению в странах с общим населением свыше 3,7 млрд человек. За сутки в России выявили 23,7 тыс. случаев коронавируса 21 июля 2021, 11:36

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 23 704 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 704 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,4% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3254, Московской области – 2161, Санкт-Петербурге – 1939. Всего в стране выявлено 6 030 240 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 404 797 человек, из них 22 584 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 783 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 150 705 человека. Накануне, 20 июля, в России выявили 23 770 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 66. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Аксенов оценил вероятность закрытия турсезона в Крыму 21 июля 2021, 12:07 Текст: Евгения Шестак

Если ситуация с коронавирусом в Крыму перевалит через катастрофическую отметку, то властям полуострова придется закрывать туристический сезон, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в настоящее время планов по закрытию турсезона в республике нет, однако число новых случаев инфекции за неделю стало рекордным, отметил он в ходе трансляции в соцсети «ВКонтакте». «Если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее. К сожалению, за неделю у нас антирекорд – 2767 случаев заражения коронавирусом, 1489 случаев внебольничной пневмонии», – сказал он. Ранее сообщалось, что в детских лагерях и учреждениях стационарного соцобслуживания Крыма, где привито менее 95% персонала, ужесточены ограничения из-за коронавирусной инфекции. Первого спортсмена отстранили от Олимпиады в Токио из-за COVID-19 21 июля 2021, 08:31 Текст: Дмитрий Зубарев

На Олимпиаде в Токио впервые отстранили участника от соревнований из-за положительного анализа COVID-19, сообщили местные СМИ. Как сообщает телеканал NHK, спортсменка из сборной Чили по тхэквондо не сможет участвовать в соревнованиях из-за необходимости соблюдения десятидневного карантина, передает РИА «Новости». Всего с 1 июля выявлено 75 случаев заболевания среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций. Пять этих случаев зафиксированы в Олимпийской деревне. Ранее коронавирус выявили у двух проживающих в Олимпийской деревне в Токио иностранных спортсменов. В субботу первый случай коронавируса обнаружили в Олимпийской деревне у члена иностранной сборной не из числа спортсменов. Днем ранее члена иностранной олимпийской сборной впервые госпитализировали в Токио с COVID-19. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Средняя продолжительность жизни в США снизилась на полтора года 21 июля 2021, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. Это самое значительное снижение годичного показателя после Второй мировой войны, сообщили СМИ. Как передает агентство AP со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, главная причина снижения – пандемия коронавируса, отметили специалисты Центров. В 2020 году умерли 3,3 млн американцев, и 11% смертей были вызваны COVID-19. 80% умерших от коронавируса в прошлом году составили люди в возрасте старше 65 лет, передает ТАСС. В 2020 году ожидаемая средняя продолжительность жизни в США составила 77 лет и 4 месяца. Для женщин – 80 лет и 2 месяца (снижение показателя примерно на год), для мужчин – 74 года и 6 месяцев (снижение почти на два года). Напомним, в мае профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что средняя продолжительность жизни людей из-за COVID-19 сокращается на 1,5-2 года. Назван единственный способ спастись от будущих мутаций коронавируса 21 июля 2021, 12:45 Текст: Наталья Ануфриева

Постоянная мутация вирусов – это естественный процесс, и вполне вероятно, что в будущем появятся новые штаммы, которые будут опаснее существующих, однако разработанные вакцины сейчас могут противостоять угрозе, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Альтштейн заявил, что «могут быть разные мутанты (коронавируса)» и «нужно все время следить за этим», однако «слава Богу, пока все вакцины, которые разработаны, хорошие вакцины, они все работают», передает канал «360». «Они не так эффективны, как с предыдущим штаммом, но все-таки работают, и поэтому надо прививаться», – объяснил профессор. Он подчеркнул, что пока трудно сказать, будут ли новые варианты коронавируса более опасны, чем тот же «дельта»-штамм, однако активная вакцинация может остановить процесс изменения коронавируса. По словам Альтштейна, вирус мутирует интенсивнее, когда быстро распространяется. Вот почему прививки – это единственный способ борьбы с угрозой появления более опасных штаммов. Ранее ученые нашли способное нейтрализовать коронавирусы «суперантитело». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин назвал повышение цен на овощи «особо острым вопросом» 21 июля 2021, 17:06 Текст: Алексей Дегтярев

Подорожание базовых продуктов питания в России стало острым вопросом, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «И отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», – сказал глава государства, передает ТАСС. Ранее депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого на площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов. На нем озвучили конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора. Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Биолог назвал способ предотвратить появление новых штаммов COVID 21 июля 2021, 12:59 Текст: Алексей Дегтярев

Чем сильнее распространяется коронавирус, тем больше шансов на появление новых, более опасных штаммов этого заболевания, заявил молекулярный биолог Сергей Нетесов. Подобная ситуация уже знакома человечеству в случае с новыми вариациями вируса гриппа, но коллективный иммунитет позволял заглушить эти эпидемии, пояснил биолог Пятому каналу. «У коронавируса другой принцип распространения и появления мутаций. Он может отобраться в результате эволюции от того, что мы дадим ему простор для этого. То есть чем больше актов передачи вируса от человека к человеку будет, тем больше вероятность появления новых более опасных штаммов. Такой вариант развития болезни исключать нельзя, поэтому надо как можно скорее вакцинировать все население планеты. Тогда мы получим шанс на завершение пандемии и прегрешения мутаций вируса», – добавил ученый. Он подчеркнул, что установленная ВОЗ планка по вакцинации оптимальна для того, чтобы избавить мир от пандемии. При этом у человечества есть все технические средства для осуществления этого. «Сейчас произведено 3,5 млрд доз вакцин. Если производство продолжится в тех де темпах, то достигнуть показателя вакцинации населения планеты в 70% вполне реально», – заключил Нетесов. Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 704 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания. Психиатр назвал негативные последствия COVID-19 21 июля 2021, 13:52 Текст: Дмитрий Зубарев

У переболевших коронавирусом могут встречаться психические расстройства, например, затруднение концентрации внимания, нарушение внутренней стабильности и ухудшение памяти, заявил и.о генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава Зураб Кекелидзе. «Когда человек выписывается и он считает, что он практически здоров, в части случаев возникает ситуация – он удивляется тому, что, оказывается, что-то у него с головой уже не так. Представьте себе, человек, у которого жалоб нет, прочитал страницу, вроде бы все понял, перевернул и забыл, что он прочитал. И это достаточно часто встречается», – передает РИА «Новости» слова Кекелидзе на онлайн-конференции «Восстановление и реабилитация организма после COVID-19». Он отметил, что помимо этого возможно затруднение концентрации внимания, то есть человек вроде бы все слышит и понимает, но через 10-15 минут, вступая в обсуждение, не знает, о чем идет речь. Кроме того, у переболевших коронавирусом может быть нарушение внутренней стабильности, когда спокойный ранее человек вдруг «взрывается» и становится непоследовательным, подчеркнул Кекелидзе. Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что пациенты, переболевшие COVID-19, могут от трех месяцев до бесконечности испытывать так называемый постковидный синдром, включающий в себя до 60 проявлений. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД