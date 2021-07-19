Вирусолог: Британия опрометчиво сняла антиковидные ограничения

Британия сняла ковидные ограничения на фоне роста заболеваемости

На территории Англии с понедельника прекращают действовать введенные британским правительством из-за пандемии COVID-19 законодательные ограничения. Между тем в Британии в последние дни выявляют около 50 тыс. случаев заражения в сутки, что соответствует пику второй волны эпидемии.

С понедельника жители Британии больше не должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски, начнут возвращаться на работу в офисы, смогут пить пиво у барной стойки, посещать ночные клубы и собираться сколь угодно большими компаниями в закрытых помещениях и на улицах. Кроме того, полностью вакцинированным британцам не придется соблюдать карантин после въезда в королевство из без малого полутора сотен стран, включая Россию, передает ТАСС.

Так называемый День свободы пришлось отложить на месяц из-за быстрого роста заболеваемости в королевстве, где доминирующим теперь является особо заразный штамм «дельта». В последние дни в стране выявляют около 50 тыс. случаев заражения в сутки, что ранее наблюдалось лишь на пике второй волны эпидемии в январе этого года.

Среди заболевших оказался новый глава Минздрава страны Саджид Джавид, заявивший, что уже успел сделать обе прививки от коронавируса, и поэтому испытывает лишь легкие симптомы COVID-19. Из-за болезни Джавида уйти на самоизоляцию пришлось министру финансов Риши Сунаку и премьер-министру Борису Джонсону. Теперь глава правительства не сможет выступить на Даунинг-стрит, 10 с речью по случаю отмены ограничительных мер.

Хотя формально власти заявляют о снятии всех ограничений, жителям Англии по-прежнему надо будет подчиняться целому ряду требований, обусловленных сложной эпидемиологической обстановкой, и все чаще придется предъявлять паспорта вакцинации. В лондонском транспорте ношение масок останется обязательным. Такое же требование будет распространяться на болельщиков в ходе массовых спортивных мероприятий. Власти по-прежнему призывают людей проявлять благоразумие и надевать маски в местах массового скопления людей. То же самое рекомендуют клиентам большинство британских магазинов. Примечательно, что опросы общественного мнения показывают готовность 2/3 британцев по-прежнему носить маски в многолюдных помещениях и транспорте.

Больные COVID-19 по-прежнему должны самоизолироваться на десять дней. Изоляция обязательна и для лиц, тесно контактировавших с зараженными. В настоящий момент это правило распространяется даже на полностью вакцинированных граждан, однако с середины августа им больше не придется оставаться дома после контакта с инфицированным человеком.

Выявлять контактных лиц в Великобритании помогает специальное приложение для смартфонов и служба операторов, обзванивающих людей, которые могут быть заразны. При этом в последнее время система вызывает все больше нареканий как из-за ложных срабатываний, так и из-за стремительно растущего количества британцев, которые вынуждены самоизолироваться. За первую неделю июля указание изолироваться получили почти 900 тыс. жителей страны, не считая школьников. Ожидается, что на фоне быстрого роста заболеваемости этот показатель продолжит расти, а бизнес, государственные службы и система здравоохранения уже жалуются на нехватку сотрудников, вынужденных оставаться дома.

В начале июля премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщал, что коронавирусные ограничения для жителей страны планируется снять 19 июля.

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