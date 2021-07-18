Режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии из-за наводнения, сообщило управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн.

Режим ЧС объявлен в районе Берхтесгаденер-Ланд. Особо сложная ситуация сложилась в общинах Берхтесгаден и Бишофсвизен. Подтоплены ряд домов. Жителям рекомендовано покинуть нижние этажи зданий и не выходить на улицы, передает ТАСС.

По оценкам экспертов, в ночь на воскресенье уровень воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен может резко подняться. Причем уровень воды только в Берхтесгаденер Ахе уже на 1,5 метра выше прогнозных значений.

Напряженная ситуация складывается также на востоке другой германской земли – Саксонии. Там в субботу в течение 24 часов выпало 100 литров осадков на квадратный метр в регионе Саксонская Швейцария. «Следует ожидать серьезных подтоплений», – предупредили эксперты кризисного штаба в саксонском МВД.

Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей на западе и юго-западе Германии из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества. В субботу число жертв наводнения в Германии достигло 133 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Германии.