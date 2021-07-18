Режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии из-за наводнения

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Безумный рост цен на жилье в Сочи основан на мутных схемах строительства

Многоэтажный дом в Сочи запросто может быть построен на земле, выделенной для строительства небольшого домика Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Сочи стал городом, где наблюдается наиболее фантастический для всей России рост цен на недвижимость. В некоторых объектах стоимость квадратного метра уже измеряется миллионами рублей. С чем связан столь значительный спрос на сочинское жилье, какие опасности подстерегают покупателей и когда рост цен наконец остановится? Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Массовая вакцинация внесла вклад в победу в Великой Отечественной

Вакцинация спасла миллионы жизней во время Великой Отечественной Елена Микулина/Фотохроника ТАСС
Гигантские потери Красной армии во время Великой Отечественной могли бы быть еще больше – если бы не массовая вакцинация. Прямо во время войны советским медикам пришлось срочно разработать специальный препарат, защищающий военных сразу от семи опаснейших инфекционных болезней. Документы тех лет развенчивают популярные до сих пор мифы относительно заболеваемости в военных условиях. Подробности...
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Режим военной катастрофы: Запад Германии выглядит как после авианалета

Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение STAFF/REUTERS
«Мы переживаем здесь величайшую трагедию со времен Второй мировой войны», – такими словами немцы описывают последствия беспрецедентного наводнения в Западной Германии. В результате стихии более 100 человек погибли, еще 1300 пропали без вести. Местные СМИ уверены: произошедшая катастрофа отразится на результатах осенних выборов в Бундестаг.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Аваков ушел, чтобы вернуться

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Возможно, Зеленскому уготована роль сакральной жертвы, и спустя какое-то время он даже сядет. А Аваков примет страну такой, какой ему ее оставили, и станет новым диктатором территории Украина. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Мамонов был божьим посланником с важной миссией

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Он был скорее шаманом. Но не тем шаманом, который заклинает духов «верхнего и нижнего мира», а тем шаманом, который заклинает собственных (да и наших) демонов и борется с ними у нас на виду. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев

Власти Германии пытаются списать катастрофу на изменение климата

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Германию каждый шторм застает врасплох – возможно, это одна из причин, почему в этой стране люди всегда ссылаются на глобальное потепление, когда происходят стихийные бедствия. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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США против антипрививочников

Обсуждение: 4 комментария

Как Китай скупает другие страны

Ушел непотопляемый Аваков

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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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В Москве запустят пассажирские маршруты речных электротрамвайчиков

В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии из-за наводнения

    18 июля 2021, 00:32

    Текст: Антон Никитин

    Режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии из-за наводнения, сообщило управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн.

    Режим ЧС объявлен в районе Берхтесгаденер-Ланд. Особо сложная ситуация сложилась в общинах Берхтесгаден и Бишофсвизен. Подтоплены ряд домов. Жителям рекомендовано покинуть нижние этажи зданий и не выходить на улицы, передает ТАСС.

    По оценкам экспертов, в ночь на воскресенье уровень воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен может резко подняться. Причем уровень воды только в Берхтесгаденер Ахе уже на 1,5 метра выше прогнозных значений.

    Напряженная ситуация складывается также на востоке другой германской земли – Саксонии. Там в субботу в течение 24 часов выпало 100 литров осадков на квадратный метр в регионе Саксонская Швейцария. «Следует ожидать серьезных подтоплений», – предупредили эксперты кризисного штаба в саксонском МВД.

    Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей на западе и юго-западе Германии из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества. В субботу число жертв наводнения в Германии достигло 133 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов.

    Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Германии.


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    Меркель заявила о большом числе погибших при наводнении в ФРГ

    15 июля 2021, 18:17

    Текст: Ксения Панькова

    Точное число погибших при наводнении ФРГ пока неизвестно, но их много, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

    «Мне приходят многочисленные послания моих европейских коллег, которые выражают солидарность Германии и предлагают нам помощь… Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов, надеюсь, они будут спасены. Я скорблю о тех, кто потерял жизнь в этой катастрофе, мы еще не знаем числа, но их будет много», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал N24.

    При этом Меркель заверила, что все будет сделано для обнаружения пропавших без вести в результате наводнения. «Я говорила с премьер-министрами (Рейнланд-Пфальца и Северного Рейна-Вестфалии) (Малу) Драйер и (Армином) Лашетом, они доложили мне о ситуации в населенных пунктах, положение в которых наиболее критическое, а также о неустанной работе спасателей, полиции, бундесвера, службы ЧС и остальных. Хотели бы выразить благодарность спасателям от всего сердца», – отметила канцлер Германии.

    Она добавила, что находится в контакте с главой минфина ФРГ Олафом Шольцем и главой МВД Хорстом Зеехофером, государство «окажет помощь там, где это возможно», все силы «будут направлены на спасение жизней, предотвращения угроз и облегчения страданий».

    Ранее сообщалось о 42 погибших из-за наводнения в Германии, перед этим – о 33 погибших, пропавшими без вести числились от 50 до 70 человек. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принес соболезнования близким погибших из-за стихийного бедствия на западе страны.

    Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.

    Коментарии (46)
    Мародеры атаковали магазины в подтопленных районах на западе Германии
       15 июля 2021, 16:57
    Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
    Текст: Наталья Ануфриева

    Мародеры начали грабить магазины в подтопленных районах на западе Германии, полиция взяла под охрану оставленные жителями дома, сообщают местные СМИ.

    Агентство DPA сообщило со ссылкой на местную полицию, что отдельные случаи мародерства, в частности грабежа ювелирных магазинов, были зарегистрированы в городе Штольберг (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) недалеко от Ахена. Задержан один человек, передает ТАСС.

    Также неизвестные попытались обокрасть супермаркет и магазин хозяйственных товаров, но по прибытии полиции смогли скрыться. В Штольберге около сотни полицейских взяли под охрану оставленные жителями дома и торговые точки.

    Напомним, ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.

    Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн – Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

    Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.

    Число погибших от последствий разгула стихии выросло до 42 человек, до этого сообщалось о 19 погибших и 70 пропавших без вести.

    Коментарии (54)
    Путин выразил соболезнования Германии в связи с жертвами наводнения

    15 июля 2021, 18:31

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения.

    «Уважаемый господин федеральный президент, уважаемая госпожа федеральный канцлер, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии», – говорится в телеграмме, адресованной Меркель и Штайнмайеру, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял родных и близких в результате стихийного бедствия, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.

    Сообщалось о 42 погибших из-за наводнения в Германии, перед этим – о 33 погибших, пропавшими без вести числились от 50 до 70 человек.

    В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов.

    Коментарии (6)
    Число жертв наводнения в Германии выросло до 42

    15 июля 2021, 16:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    Количество погибших из-за стихийного бедствия в Германии достигло 42 человек, сообщают СМИ со ссылкой на полицию и спасательные службы, поиск тел продолжается.

    Не менее 15 жертв зафиксировали в районе города Ойскирхен (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Пока еще не все тела погибших обнаружены.

    Ранее сообщалось, что количество погибших в Германии возросло до 33 человек, пропавшими без вести числились от 50 до 70 человек.

    Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.

    Коментарии (27)
    Число жертв наводнений в Германии выросло до 94 человек
       16 июля 2021, 12:08
    Фото: WOLFGANG RATTAY/REUTERS
    Текст: Наталья Ануфриева

    Число жертв наводнений в Германии продолжает расти, в земле Северный Рейн – Вестфалия насчитывается уже 43 жертвы, в Рейнланд-Пфальце – 51, сообщают местные СМИ.

    Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на региональные власти, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу сообщалось о 80 жертвах. Пропали без вести более 1,3 тыс. человек.

    Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.

    Коментарии (8)
    Число жертв наводнения в Германии увеличилось до 80 человек
       16 июля 2021, 09:21
    Фото: Roberto Pfeil/ВDPA/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Число погибших из-за разрушительного наводнения на западе Германии увеличилось как минимум до 80 человек, сообщают местные СМИ.

    В федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия от последствий разгула стихии погибли не менее 30 человек, в Рейнланд-Пфальце – как минимум 50, передает ТАСС со ссылкой на издание Bild.

    «Мы опасаемся, что число (жертв) возрастет», – отметили в правоохранительных органах.

    Ранее сообщалось, что из-за наводнения на западе Германии пропали без вести более 1,3 тыс. человек.

    Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.

    Сообщалось о 58 жертвах наводнения.

    Коментарии (5)
    В Шереметьево задержали 20 рейсов из-за подтопления
       15 июля 2021, 15:39
    Фото: Стрингер/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Сильный ливень подтопил незначительный участок территории аэропорта Шереметьево, более 20 рейсов задержаны или отменены, сообщают СМИ.

    «Подтоплен незначительный участок территории», – приводит слова представителя экстренных служб РИА «Новости». Также он отметил, что выпавшие сильные осадки не мешают взлету и посадке самолетов.

    Между тем отмечается, что из данных сервиса «Яндекс. Расписание» следует, что в Шереметьево на 15.30 мск 25 рейсов задержаны, три отменены.

    Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в Шереметьево «самолеты стоят в воде».

    Ранее сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, в результате повреждено несколько автомобилей. В связи с непогодой москвичам советуют не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, а по возможности укрыться в помещении. В доме следует закрыть все окна и выключить электроприборы. Машины лучше парковать вдали от деревьев.

    Ранее синоптики предупредили жителей российской столицы об опасности сухих гроз.

    Коментарии (3)
    Число погибших из-за наводнения в Германии выросло до 58 человек

    15 июля 2021, 21:46

    Текст: Вера Басилая

    В МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц заявили еще о девяти новых жертвах наводнения, общее число погибших в Германии увеличилось таким образом до 58.

    «Исходим из того, что мы смогли откопать еще девять погибших», – цитирует телеканал SWR главу МВД Рейнланд-Пфальца Роджера Левенца, передает РИА «Новости».

    Таким образом, в результате стихийного бедствия на западе ФРГ погибли по меньшей мере 58 человек.

    Ранее сообщалось о 42 погибших из-за наводнения в Германии, перед этим – о 33 погибших, пропавшими без вести числились от 50 до 70 человек.

    Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения.

    Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.

    В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов.

    Коментарии (3)
    В ФРГ наводнения на западе страны связали с изменениями климата

    15 июля 2021, 21:37

    Текст: Ксения Панькова

    Вице-канцлер ФРГ и министр финансов Олаф Шольц, который выехал в пострадавшую от наводнений федеральную землю Рейнланд-Пфальц, связал природную катастрофу на западе страны с изменениями климата.

    По его словам, власти Германии должны позаботиться о том, чтобы все, что сломалось, было налажено. «Одновременно мы должны ясно представлять, что это природная катастрофа, но эта природная катастрофа произошла таким образом, что это наверняка имеет отношение к тому, что изменения климата происходят таким образом и такими темпами», – сказал Шольц, который является и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии на выборах 26 сентября, передает РИА «Новости».

    «Это должно подтолкнуть нас, как обязательство перед всеми, кто стал тут жертвами, сделать все возможное... для того, чтобы остановить изменения климата», – добавил он.

    Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения.

    Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.

    Сообщалось о 42 погибших из-за наводнения в Германии, перед этим – о 33 погибших, пропавшими без вести числились от 50 до 70 человек.

    В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов.

    Коментарии (2)
    Ливни размыли асфальтовую дорогу в Курской области
       16 июля 2021, 16:54
    Фото: adm.rkursk.ru
    Текст: Вера Басилая

    Из-за сильных дождей в Курской области уровень воды в реке поднялся на четыре метра, в результате размыло участок асфальтированной дороги, сообщила администрация региона.

    Сильная жара в Курской области с 15 июля сменилась дождями и грозами.

    «В Глушковском районе прошел ураган и выпало большое количество осадков. На участке дороги Карыж – Неониловка вода поднялась на 3-4 метра. Водопропускная труба в этом месте не рассчитана на такой большой объем, ливневые потоки прорвали насыпь и разрушили участок дороги», – говорится в сообщении на сайте правительства области.

    На фотографиях, которые публикует обладминистрация, видно, что размытый участок дороги на насыпи обрушен на глубину до четырех метров.

    Сейчас движение на дороге Карыж – Неониловка временно перекрыто. По информации обладминистрации, подрядная организация уже приступила к восстановительным работам, также власти пообещали, что к концу дня будет обеспечен объезд. Полностью восстановить дорогу планируют к 21 июля.

    Ранее ливни в Крыму привели к большому количеству оползней – было зарегистрировано около 1,5 тыс., большая часть из них пришлась на Большую Ялту – 600 зарегистрированных случаев.

    Коментарии (4)
    В Германии из-за наводнения начали отменять и задерживать поезда

    15 июля 2021, 18:55

    Текст: Алексей Дегтярев

    На западе Германии отменяются и задерживаются поезда, в том числе международные составы, сообщил железнодорожный концерн Deutsche Bahn.

    «Из-за повреждений, нанесенных непогодой, в пятницу есть задержки и отмены поездов в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце», – цитирует сообщение концерна РИА «Новости».

    Также ограничения затронут регионы Кельн-Дюссельдорф-Эссен-Дортмунд, Кельн-Вупперталь-Хаген-Дортмунд, Кельн-Кобленц, и международное сообщение Кельн-Брюссель.

    Ранее сообщалось о 42 погибших из-за наводнения в Германии, перед этим – о 33 погибших, пропавшими без вести числились от 50 до 70 человек.

    Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.

    В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов.

    Коментарии (0)
    В одном из округов Германии объявили режим ЧС из-за угрозы затопления

    15 июля 2021, 17:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    В западногерманском округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, об этом сообщил региональный кризисный штаб.

    «Сильный и продолжительный дождь вчера в среду стал причиной проведения множества крупных спасательных операций и в районе Рейн-Эрфт. Дожди вызвали сильные наводнения во многих местах, в частности, из-за разлива воды Эрфта. Подвалы и улицы частично находятся под водой», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

    Там пояснили, что сейчас нельзя исключать наводнение вдоль реки Эрфт, его уже наблюдают в городских районах Эрфтштадта, вода может достичь городских районов Керпен, Бергхайм и Бедбург. В штабе отметили, что это послужило причиной объявления чрезвычайной ситуации.

    Между тем пожарная служба Райнбаха сообщила, что в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов.

    «Если вы можете сами эвакуироваться на автомобиле, то сделайте это, пожалуйста. Но не подвергайте себя опасности», – добавили в службе.

    Для эвакуации применяют грузовые автомобили бундесвера, задействованы пожарные, спасатели и полиция.

    До этого сообщалось о 42 погибших из-за наводнения в Германии, перед этим – о 33 погибших, пропавшими без вести числились от 50 до 70 человек.

    Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.

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    Число жертв наводнения в Германии достигло 133 человек

    17 июля 2021, 10:23

    Текст: Наталья Ануфриева

    Число погибших из-за последствий разрушительного наводнения на западе Германии достигло 133 человек, сообщает полиция.

    Не менее 43 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, как минимум 90 – в Рейнланд-Пфальце, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    Кроме того, в пятницу ситуация резко обострилась в городе Эрфтштадт под Кельном. Многие дома были разрушены, власти опасаются многочисленных жертв.

    При этом ранее полиция в Кобленце сообщила, что более 90 человек погибли в одном лишь районе Арвайлер на западе ФРГ в результате наводнения, пострадали 618.

    Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.

    В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов.

    Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Германии.

    Коментарии (4)
    Наводнение в Бельгии унесло жизни 15 человек

    16 июля 2021, 12:04

    Текст: Наталья Ануфриева

    Число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 15 после обнаружения трех тел в районе коммуны Троз провинции Льеж, сообщают местные СМИ.

    Бельгийское издание LeSoir пишет, что власти не исключают увеличение числа жертв наводнений после отступления воды, передает РИА «Новости».

    Наиболее пострадавшими от непогоды стали провинции Льеж, Намюр, Валлонский Брабант. Также серьезно пострадали провинции Люксембург, Антверпен и Фламандский Брабант.

    Разрушены сотни частных жилых домов, несколько мостов, затоплены жилые здания и дороги.

    Власти некоторых населенных пунктов призвали людей покинуть дома. В Валонии приостановлено железнодорожное сообщение, плохая погода нарушила работу электро-, газовых и телефонных сетей, приостановлена доставка почты.

    Более 20 тыс. человек остаются без электричества.

    К борьбе со стихией подключились военные, они, в частности, заняты эвакуацией населения из наиболее пострадавших населенных пунктов.

    Глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден задействовала механизм гражданской защиты Евросоюза, чтобы справиться с последствиями непогоды в стране.

    Утром в пятницу дожди на большей части территории Бельгии прекратились.

    Ранее сообщалось о 12 погибших, четыре человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.

    В частности, шесть человек погибли в городе Вервье, двое – в Шофонтене, еще один 50-летний мужчина утонул в подвале своего дома в Эйпене, один человек погиб в Пепенстере, один – в Айвайле и еще один – в Филиппвиле.

    Напомним, из-за проливных дождей на западе Германии из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Сообщалось о 58 жертвах наводнения.

    Коментарии (1)
    В США обвинили пожары в Якутии в ускорении глобального потепления

    17 июля 2021, 23:21

    Текст: Антон Никитин

    Американское издание The New York Times утверждает, что лесные пожары в Якутии якобы могут грозить ускорением глобального потепления за счет выброса большого количества вызывающих парниковый эффект газов.

    Издание обращает внимание на то, что лесные пожары в Якутии во многом спровоцированы рекордно высокой для лета температурой воздуха в северной части Сибири. По данным ученых, которые приводит издание, потепление в этом регионе «происходит быстрее, чем почти в любой другой части мира», передает ТАСС.

    По оценке ведущего специалиста службы атмосферных наблюдений при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды Марка Паррингтона, в 2020 году объем углекислого газа, выброшенного вследствие пожаров в Якутии, был приблизительно таким же, как от потребления горючего в Мексике за весь 2018 год. Издание, ссылаясь на ученых, подчеркивает, что сохранение подобной тенденции «может ускорить климатические изменения за счет выброса огромного объема парниковых газов». «Последствия пожаров могут ощущаться далеко за пределами Сибири», – добавило издание.

    Издание отмечает, что Россия может извлечь пользу из потепления климата, поскольку это явление приводит к образованию новых плодородных территорий и таянию льдов в Северном Ледовитом океане, что в свою очередь расширяет возможности для «торговли и добычи ископаемых». Однако деградация вечной мерзлоты грозит «изменением рельефа, разрушением построек и ущербом дорогам», пишет издание.

    Напомним, по данным Авиалесоохраны на 16 июля, на территории России полыхают более 300 лесных пожаров на площади свыше 1 млн гектаров, причем наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия)  – более 858 тыс. га. На борьбу с лесными пожарами правительство России планировало выделить свыше 2,5 млрд рублей.

    Ранее к борьбе с пожарами в Якутии собирался подключиться Леонардо Ди Каприо.

    Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га. В Якутии объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров. С 1 июля ограничено пребывание граждан в лесах, проведение определенных видов работ.

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