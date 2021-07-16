За сутки в России выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 25 704 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5382, Московской области – 2484, Санкт-Петербурге – 1948.

Всего в стране выявлено 5 907 999 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 300 908 человек, из них 21 932 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 146 868 человек.

Накануне, 15 июля, в России выявили 25 293 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 411.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.