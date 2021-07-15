Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от COVID

Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер на 50-м году жизни спустя три недели лечения от коронавируса, сообщили в коллективе.

«Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», – сообщается в официальном аккаунте хора в Instagram.

В сообщение отмечается, что «Борис всегда отличался позитивом и жизнерадостностью», а когда оказался в больнице, писал «смс-ки, что все будет хорошо».

Борис Горячев – лирический баритон, в арт-группу «Хор Турецкого» попал после кастинга и был солистом коллектива 20 лет.