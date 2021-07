Американский военный предупредил об опасном положении Украины Захарова предостерегла конституцию Украины от судьбы декларации Гуляйпольской республики На Украине начнут награждать «легендарных» граждан 15 июля 2021, 08:32 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении знака отличия «Национальная легенда Украины». Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины. Награждать планируется «за выдающиеся личные заслуги» в становлении независимой Украины, за укрепление государственности, защиту отечества и служение народу страны. Также награда полагается за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, за активную благотворительную и общественную деятельность.

Леонид Парфенов объяснил Евгению Киселеву, чей Крым 14 июля 2021, 15:30

Фото: Пул N3/Telegram

Текст: Наталья Ануфриева

Российский журналист Леонид Парфенов ответил украинскому коллеге Евгению Киселеву на критику после интервью, а также сказал, чей Крым. Парфенов записал видеоответ Киселеву, ролик был опубликован в Сети. «Есть главный вопрос, раз десять мне его в Киеве задавали. «Чей Крым?!» Это коренной вопрос. Это такая проверка на вшивость. Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества. Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег КрымВаш. Это как ПЦР», – отметил журналист. По его словам, «таких вопросов не задают даже на границе, в киевском аэропорту в Борисполе, когда впускают в страну», однако «русский в роли украинского журналиста – он строже и бдительнее Службы безопасности Украины». «Они семь лет задают этот вопрос, и, видимо, каждый раз представляют перед собой (президента России Владимира) Путина. Поэтому он так жестко ребром ставит так: «Чей Крым?» Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с (экс-президентом Украины Виктором) Януковичем там в теннис. Для меня непостижимый этот апломб заведомой правоты своей, чтобы вот так судить других из Киева», – заключил Парфенов. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Украина стала лидером по закупкам продукции малого и среднего бизнеса Крыма 14 июля 2021, 21:55

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Украина в 2021 году стала лидером среди стран, куда экспортируется продукция крымских предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба Совета министров Республики Крым. «В январе – мае 2021 года общий стоимостной объем экспорта составил 15,1 млн долларов США. Продукция местного малого и среднего бизнеса экспортируется в Украину (39,7% от общего объема экспорта, 6 млн долларов США), Беларусь (28,2% от общего объема экспорта, 4,3 млн долларов США), Китай (11,1% от общего объема экспорта, 1,7 млн долларов США)», – говорится в сообщении на сайте крымского Совета министров. Отмечается, что также товары из Крыма поставляются в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Таджикистан, Абхазию, Чехию, Израиль, Монголию, Сербию, Турцию, Тайвань (Китай), США. В пресс-службе сообщили, что в Крыму создан Экспортный совет, основными задачами которого стали содействие созданию эффективной системы поддержки и стимулирования экспортной деятельности, разработка рекомендаций по выявлению и уменьшению административных и иных барьеров, разработка предложений по оказанию мер государственной поддержки экспортно ориентированным организациям и предпринимателям региона. В июле состоялось его первое заседание. Новый орган возглавила заместитель председателя Совмина – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что правоохранительные органы собрали информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников. По его словам, недвижимостью на полуострове владеют «многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством». Пушков отреагировал на признание Кучмы об обманутых украинцах 14 июля 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что жителей страны обманывали перед референдумом о независимости в 1991 году. По его мнению, признание Кучмы очень важно и оно может продемонстрировать, какими соображениями руководствуются власти Украины. «Тотальное вранье стало главным инструментом Майдана. Под вранье развалили страну», – написал Пушков в Twitter. Ранее бывший президент страны Леонид Кучма в интервью на YouTube-канале History Lab заявил, что украинские власти обманывали своих граждан перед референдумом о провозглашении независимости страны в 1991 году. Всеукраинский референдум о подтверждении независимости страны проходил 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. По его итогам 90,32% граждан проголосовали за независимость Украины. Американский военный предупредил об опасном положении Украины 15 июля 2021, 07:50

Фото: Aleksandr Gusev/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина оказалась в тяжелом и опасном положении в условиях отсутствия значимой поддержки со стороны Запада, заявил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. «Украина сегодня остается в очень тяжелом положении, более тяжелом, более опасном положении – экономически, в военном (отношении), политически, дипломатически», – передает РИА «Новости» слова Табаха. По его утверждению, внутри Украины происходят «большие подрывные действия», которые подвергают страну опасности. «И ее союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в ее борьбе за свободу, независимость и демократию», – указал Табах. При этом он заметил, что лидерам ведущих европейских стран «выгодно», чтобы Украина «пропала с радаров». Ранее Украине посулили превращение в пустыню. КС Украины признал закон о государственном украинском языке конституционным 14 июля 2021, 16:50 Текст: Елена Мирошниченко

Конституционный суд (КС) Украины признал соответствующим конституции страны закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. «Конституционный суд Украины 14 июля принял решение, которым признал закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» конституционным», – приводит сообщение КС ТАСС. В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Верховный суд Украины признал незаконным указ Зеленского об увольнении главы КС 14 июля 2021, 15:25 Текст: Елена Мирошниченко

Верховный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины незаконным. «Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным указ президента Зеленского №124 об отмене указа о назначении Главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого», – рассказал адвокат Тупицкого Ростислав Кравец, сообщает Страна.ua. Также суд постановил, что действия главы страны против Тупицкого являются незаконными. Напомним, в марте украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о назначении главы Конституционного суда страны Александра Тупицкого на должность судьи. Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Председателя КС Украины Александр Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также, что не собирается уходить в отставку. На Украине потребовали компенсацию за «Турецкий поток» 15 июля 2021, 07:26

Фото: www.gazprom.ru/press/news/

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита, заявила в своей статье для «Укринформа» директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук. «Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам Оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млн кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов», – передает РИА «Новости» слова эксперта. По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. «Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал – Европа», «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – посетовала автор статьи. Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. «И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока – 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», – заявила она, объяснив это тем, что «потери» Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия». Ищук напомнила, что ранее было завершено строительство интерконнектора на сербско-венгерской границе, благодаря которому Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины – через «Турецкий поток». Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока – 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит. «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Полиция применила слезоточивый газ против пенсионеров МВД в Киеве 14 июля 2021, 11:46 Текст: Евгения Шестак

Полицейские в Киеве применили слезоточивый газ против пенсионеров министерства внутренних дел, которые вышли на митинг у здания Верховной рады с требованием пересчета пенсий. Бывшие представители силовых структур Украины пытались штурмовать здание парламента, где сейчас проходит пленарное заседание. Несколько сотен митингующих попытались прорваться в здание парламента, произошли стычки с полицией, передает телеканал «Украина 24». В настоящее время несколько кордонов спецподразделения полиции препятствуют попыткам митингующих прорваться в парламент. Митингующим удалось отобрать у полицейских небольшое металлическое заграждение. Охрана здания Рады усилена. Пенсионеры МВД неоднократно митинговали с требованием пересчитать им пенсии в соответствии с законом о национальной полиции Украины, который предоставляет полицейским более выгодные условия начисления пенсий по сравнению с тем временем, когда они были милиционерами. В мае у здания киевского суда прошли столкновения между националистами и сторонниками главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Власти Украины собрались запретить ввоз дизельных и бензиновых автомобилей 14 июля 2021, 22:53

Фото: Nikolay Titov/

Russian Look/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) подготовило законопроект о введении запрета на ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей с 2030 года, сообщила пресс-служба ведомства. «Документ разработали в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив», – приводит текст сообщения ТАСС. Законопроект призван стимулировать использование электромобилей, в связи с чем предусмотрен поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых на Украине. Предполагается с 1 января 2027 года запретить ввоз подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а с 1 января 2030 года – новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также подержанных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. При этом, согласно проекту закона, запрет не будет распространяться на автомобили для вооруженных сил и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Запрет также не касается машин, которые получают в наследство, и ретро-автомобилей старше 1981 года. Законопроект проходит обсуждение в правительстве Украины, после чего проект документа должна утвердить Верховная рада и подписать президент. Напомним, 23 июня концерн Audi объявил об отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и с 2026 года намерен производить исключительно электромобили, а к 2033-му планирует свернуть производство традиционных авто. О планах свернуть производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ранее уже объявил ряд других производителей. Шведская компания Volvo намерена сделать это к 2030 году, американский концерн General Motors – с 2035 года. Производитель Mercedes-Benz Daimler планирует полностью перейти на электромобили к 2039 году, а другой немецкий концерн, Volkswagen – с 2040 года. В российской делегации в ШОС пообещали жесткую реакцию на «Крымскую платформу» 14 июля 2021, 13:14 Текст: Алина Назарова

Выводы Москвы в отношении поддержки Западом инициированного Киевом саммита «Крымской платформы» будут жесткими и принципиальными, с такой позицией, по словам источников, российская сторона выступила на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе. Как рассказали источники, было заявлено, что Россия «будет делать жесткие принципиальные выводы в этой связи». Так, российская сторона убеждена, что все ее союзники и стратегические партнеры полностью осознают провокационный характер еще одной затеи Киева – создания «Крымской платформы», понимают ее абсолютную неприемлемость для России, передает РИА «Новости». Как подчеркнули источники, та ретивость, с которой эту провокацию поддерживают некоторые западные и ряд других стран, говорит не только об их намерениях продвигать дальше русофобскую линию, но и наращивать ее. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При это президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. СБУ вызвала на допрос украинских депутатов из-за соглашения о размещении флота России 14 июля 2021, 14:47 Текст: Евгения Шестак

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос сопредседателя парламентской фракции украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Юрия Бойко и еще четырех депутатов Верховной рады. Повестки о вызове на допросы опубликованы на сайте СБУ. Представитель СБУ Артем Дехтяренко сообщил агентству РБК-Украина, что допрос будет касаться дела о Харьковских соглашениях 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму. Отмечается, что Бойко должен прибыть в спецслужбу 21 июля, его коллеги по фракции Виталий Борт и Сергей Ларин – 20 июля, Дмитрий Шпенов и парламентарий от депутатской группы «За будущее» Игорь Палица – 19 июля. В апреле в украинском МИДе заявили, что не поддерживают денонсацию Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму, так как считают их «дополнительным аргументом» для борьбы с Россией в международных судах. В марте на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. На Украине решили пересчитать пенсии военнослужащих 14 июля 2021, 14:24 Текст: Елена Мирошниченко

Кабмин Украины после ряда протестов решил индексировать пенсии военнослужащих и пенсионеров МВД, которые были назначены до марта 2018 года, теперь они будут получать ежемесячную доплату на уровне 73 долларов, а размер минимальной выплаты будет на уровне 141 доллара. «Установить с 1 июля 2021 года лицам, которым назначена пенсия до 1 марта 2018 года согласно закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»... к размерам их пенсий... ежемесячную доплату в сумме 2000 гривен (73,2 доллара), которая учитывается во время дальнейших повышений размеров пенсии», – выдержку из документа приводит РИА «Новости». Отмечается, что решение было принято с целью поэтапного уменьшения диспропорций в размерах пенсий, назначенных военнослужащим, лицам руководящего и рядового состава органов внутренних дел (милиции), полицейским и некоторым другим лицам. «Сотни тысяч военных и сотрудники других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты... Для исправления ситуации правительство сегодня принимает решение об установлении ежемесячных доплат. Дополнительные средства получать должны почти 400 тысяч военнослужащих-пенсионеров. При этом будет установлена минимальная пенсионная выплата в размере 3854 гривны (141 доллар)», – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании. Он поручил замглаве минсоцполитики выйти к митингующим, разъяснить действия правительства и сообщить, что они будут полностью обеспечены пенсиями в надлежащих размерах. Ранее полицейские в Киеве применили слезоточивый газ против пенсионеров министерства внутренних дел, которые вышли на митинг у здания Верховной рады с требованием пересчета пенсий. Пенсионеры МВД неоднократно митинговали с требованием пересчитать им пенсии в соответствии с законом о национальной полиции Украины, который предоставляет полицейским более выгодные условия начисления пенсий по сравнению с тем временем, когда они были милиционерами. Украинцы-нарушители границы Грузии осуждены на четыре года 14 июля 2021, 17:12 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Два украинских яхтсмена и бывший охранник экс-президента Михаила Саакашвили, нарушившие границу Грузии, приговорены судом Батуми к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дьяченко и гражданин Грузии Михаил Батурин, бывший телохранитель Саакашвили, были задержаны в Аджарии в конце ноября прошлого года. Моторная яхта шла в сторону Турции. Адвокаты оспорят этот приговор. Сторонники Саакашвили говорят о «политическом преследовании» яхтсменов. Примечательно, что в конце этой недели в Батуми на традиционную международную конференцию должен прибыть президент Украины Владимир Зеленский. В Крыму предложили создать платформу по спасению Украины 14 июля 2021, 11:03 Текст: Евгения Шестак

Необходимо учредить платформу по спасению Украины от развала государственности и внешнего управления, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Уверен, что настал момент учредить международную украинскую платформу по спасению Украины от развала ее государственности, попрания ее суверенитета западными кураторами и внешнего управления. Русские и украинцы – один народ, и мы не должны оставлять наших братьев один на один с узурпаторами», – сказал РИА «Новости» Константинов. Константинов считает, что с 2014 года власть на Украине была полностью захвачена антироссийскими силами, реализующими проект по созданию украинской «анти-России». По словам главы парламента полуострова, статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» свидетельствует и готовности России поддержать братский украинский народ. «Теперь главный вопрос, насколько готово к незамедлительным и решительным действиям украинское общество?» – подчеркнул Константинов. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече с президентом России. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» подчеркнул, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью российского лидера. На Украине заявили о решении ЕС снять ограничения на въезд для украинцев 14 июля 2021, 14:15 Текст: Евгения Шестак

Евросоюз включил Украину в зеленый список стран, рекомендовав снять ограничения для туристов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. «ЕС включил Украину в так называемый зеленый список и рекомендовал отменить ограничения на путешествия украинцев. Конечное решение – за государствами-членами, но фактические ЕС дал зеленый свет, чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в ЕС», – цитирует ТАСС Шмыгаля. По его словам, это возобновит полноценное действие безвизового режима Украины с ЕС. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Европа де-факто отменила безвиз для украинцев.