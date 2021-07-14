Путин и Лукашенко поручили правительствам совместно противодействовать санкциям Запада Эксперт: Целью беспорядков в Белоруссии был ее отрыв от России 14 июля 2021, 18:32 Текст: Ксения Панькова

Санкции Запада, а также события в Белоруссии после выборов президента в августе 2020 года активизировали строительство Союзного государства России и Белоруссии, считает декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин. «Я думаю, если мы говорим о санкциях и влиянии политического кризиса в Белоруссии на Союзное строительство, то он выступил очень мощным триггером. Политический кризис вокруг Белоруссии встряхнул Союзное строительство, активизировал очень многие процессы, заставил говорить не только об экономике, но и о совместных вызовах и угрозах, о проблемах безопасности, общей идеологии», – сказал эксперт в ходе видеомоста Москва-Минск на тему: «Работа в рамках Союзного государства: результаты и перспективы», передает РИА «Новости». Он отметил, что «одной из задач внешних сил, которые были вовлечены в белорусский кризис и сейчас вводят санкции, заключалась как раз-таки в разрушении Союзного государства». «Мы должны понимать, что одна из главных целей внешних игроков в этой стадии был отрыв России и Белоруссии. Причем это было многоуровневая сложная игра, которая началась не 9 августа. Она проходила до того. Ослабление связей России и Белоруссии, дискредитация Союзного строительства была одной из важнейших предпосылок разрушения той политической системы, которая сложилась в Белоруссии», – пояснил аналитик. Он считает, что «в случае прихода альтернативной команды к власти в Белоруссии ни о каком Союзном строительстве мы бы не разговаривали, а мы бы говорили о демонтаже тех интеграционных наработок, которые были сделаны в последние годы». По его мнению, приходится планировать усиление санкционного давления со стороны Запада как на Россию, так и на Белоруссию. «Причем субъектность Союзного государства в отчетах, планах, заявлениях западных политиков стала проявляться в условиях этого (политического) кризиса (в Белоруссии). До недавнего время они вообще пытались игнорировать существование Союзного государства», – указал эксперт. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята. Напомним, отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.

Минск спросил Литву о присяге экс-президента Адамкуса Третьему рейху 11 июля 2021, 23:48

Фото: REUTERS/Pawel Kopczynski

Текст: Антон Антонов

Нужно спросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса, присягал ли он на верность Третьему рейху в годы Великой Отечественной войны, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Белоруссия ждет реакции Вильнюса на запрос о допросе экс-президента Литвы в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения. Швед сообщил, что «есть список карательных батальонов СС, в том числе литовских, это около тысячи человек, среди них фигурирует известная фамилия Адамкус». Как рассказал генпрокурор, Литве было «направлено поручение об оказании правовой помощи». Он подчеркнул, что есть «соответствующий договор, в рамках которого литовские коллеги приняли на себя обязательство такие поручения выполнять». «Оно достаточно большое, в нем сформулировано очень много вопросов гражданину Адамкусу», – приводит слова генпрокурора ТАСС со ссылкой на канал «Беларусь 1». Швед сказал, что белорусская сторона, в частности, хочет узнать, присягал ли Адамкус на верность фашистскому рейху, вступал ли добровольно в ряды карательного литовского батальона СС и каков был характер взаимоотношений с Минским мясником. Напомним, генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Минск считает, что Адамкус может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии. В Белоруссии задержали всех фигурантов «спящих» террористических ячеек 12 июля 2021, 21:09

Фото: АР/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В Белоруссии все фигуранты вскрытых «спящих» террористических ячеек, которыми управляли из-за границы, задержаны и дают признательные показания, сообщил государственный телеканал ОНТ со ссылкой на Комитет госбезопасности республики. «Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. Об этом нашему телеканалу сообщили в Комитете государственной безопасности Беларуси. В настоящее время проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам», – приводит сообщение РИА «Новости». Напомним, в начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва. Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии 13 июля 2021, 19:45

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Договорились также об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России», – приводит его слова РИА «Новости». Встреча Путина и Лукашенко прошла в Петербурге. Также Песков рассказал, что лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года. «Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», – сказал Песков. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что переговоры президентов двух государств продолжались более пяти часов. Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. На границе Литвы и Белоруссии началась срочная операция ЕС 12 июля 2021, 12:27 Текст: Евгения Шестак

На литовско-белорусской границе начинается срочная операция европейского пограничного агентства Frontex из-за растущего миграционного давления. «Ситуация <...> продолжает вызывать беспокойство. Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС», – цитирует РИА «Новости» исполнительного директора организации Фабрис Леггери. По его словам, ситуация на границе Литвы с Беларусью продолжает вызывать беспокойство. В связи с этим на место направят дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеров для проведения собеседований с мигрантами. Отмечается, что только за первую неделю июля власти Литвы зафиксировали более 800 незаконных переходов границы на границе с Беларусью. Если в первой половине года большинство мигрантов прибывало из Ирака, Ирана и Сирии, то в последнее время власти заметили изменение в составе миграционных потоков. В июле большинство прибывших составили граждане Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала. Тем временем министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва призвала ЕС ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, которая якобы организует переброску нелегальных мигрантов из стран Азии в Литву. «Белоруссия использует нелегальных мигрантов как политическое орудие с намерением заставить нас изменить свою политику в отношении Минска. Это не должно оставаться без ответа. Мы призываем ЕС принять пятый пакет санкций против режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», – сказал он, отметив, что миграционная атака является проблемой не только Литвы, но и всего ЕС. Ранее группа депутатов сейма (парламента) Литвы выступила с предложением объявить нелегальную миграцию из стран Азии с территории соседней Белоруссии гибридной агрессией против государства. Накануне президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса. В минувшую субботу Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой. Минск заявил о попытках Запада сделать из Белоруссии «вторую Украину» 12 июля 2021, 11:27 Текст: Алина Назарова

Внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. «Я думаю, что цель состояла в том – я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Белоруссии – состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию. Потому что сегодня цель даже не в первую очередь Белоруссия, а цель – Россия. Почему – потому что Россия сегодня превращается на наших глазах в такую мощную мировую державу», – заявил Макей в интервью телеканалу RT. Министр также заметил, что в стране «есть ряд организаций, которые под благовидными предлогами пытались и пытаются обосноваться здесь с какими-то деструктивными целями». «Должен признать, что ситуация, поствыборная ситуация прошлого года (протесты оппозиции) – она является в определенной мере следствием того, что наши спецслужбы, наверное, просмотрели активность вот этих деструктивных организаций, которые попытались организовать соответствующий переворот в Белоруссии», – сказал он. По словам главы МИД, в республике создана четкая система мониторинга деятельности соответствующих организаций, контроля за финансированием. «Но события прошлого года, скажем, научили нас еще более жестко смотреть на эти вещи. И предпринят ряд шагов по ограничению деятельности подобного рода деструктивных организаций в Белоруссии. Это и на законодательном уровне. И с учетом того, что против Белоруссии были введены санкции, определенные санкции», – сказал глава МИД Белоруссии. По его словам, Минск решил закрыть ряд иностранных неправительственных организаций на территории республики из-за деструктивного характера их деятельности. «Было принято соответствующее решение о закрытии ряда иностранных неправительственных организаций в Белоруссии. Это касается различных политических фондов, партийных фондов, например, Германии, ряда НПО Соединенных Штатов Америки. Да и всех иных… и иных европейских государств. Поэтому мы намерены впредь уделять серьезное внимание работе иностранных неправительственных организаций в Белоруссии», – сказал Макей. В то же время он заявил, что белорусские власти будут «продолжать взаимодействие с теми организациями, которые работают во благо государства и общества». Так, указал он в республике продолжают работать ряд неправительственных организаций, которые реализуют выгодные проекты в сфере экологии, охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования, медицины. «И мы не намерены разрывать сотрудничество с этими организациями», – заключил министр. Также, по его словам, Минск не намерен отказываться от принципа многовекторности во внешней политике. «Мы заинтересованы… в том, чтобы иметь сбалансированную политику с теми странами, которые хотят видеть нас в качестве партнера. Поэтому в сухом остатке понятие многовекторности остаётся. И считаю, что мы не должны отказываться от этого принципа», – сказал Макей. Вместе с тем, по его словам, «векторы могут быть разной длины и направленности». «И, скажем, есть направления, где мы просто обязаны иметь более тесные интеграционные контакты, связи во всех сферах и областях», – пояснил глава внешнеполитического ведомства. Говоря о возможности организации рейсов в Крым, Макей заявил, что данном вопросе надо учитывать экономику и возможные санкции против Минска. «Что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии», – заявил Макей. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе. Также он указывал, что данные меры представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Эксперт: Европа не поможет Литве остановить поток нелегалов из Белоруссии 12 июля 2021, 16:46

Фото: JANIS LAIZANS/Reuters

Текст: Наталья Макарова

«Действия ведомства Frontex, в отличие от советской системы погранохраны, обеспечивает не абсолютный контроль над границей, а лишь относительный», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Так он оценил начало срочной операции Европейского пограничного агентства (Frontex) на литовско-белорусской границе из-за растущего потока нелегальных мигрантов в Прибалтику. «К примеру, границу Северной и Южной Кореи перейти сложно – ногу может оторвать на минах. А границу Литвы и Белоруссии мигранты будут переходить и дальше», – убежден руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. В понедельник стало известно, что Агентство Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) начало срочную операцию на литовско-белорусской границы из-за растущего миграционного давления. Речь идет о растущем потоке нелегальных мигрантов, в первую очередь из азиатских стран, которые пытаются попасть в ЕС через границу Белоруссии и Литвы. На место направят дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеров для проведения собеседований с мигрантами, сообщил исполнительный директор Frontex Фабрис Лаггери. Frontex – ведомство, созданное в 2004 году для координации работы национальных погранслужб стран Евросоюза. «Действия ведомства Frontex, в отличие от советской системы погранохраны, обеспечивают не абсолютный контроль над границей, а лишь относительный, – считает Межевич. – Снять проблему прорыва мигрантов невозможно без построения соответствующих защитных сооружений». По мнению эксперта, литовские власти могли бы остановить поток нелегалов, если бы вступили в переговоры с Минском. Межевич напомнил, что открыв возможность для мигрантов, белорусские власти решили «наказать» Евросоюз за введенные санкции – и Литва с ее слабо укрепленной границей оказалась наиболее уязвимой. «Но Вильнюс не может вести переговоры, так как не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии», – считает эксперт. Ранее схема «остановка потока нелегалов взамен на уступки» сработала в отношениях Еврсоюза и Турции, указал Межевич. «Реджеп Тайип Эрдоган угрожал снять препятствия для потока мигрантов из Сирии в Европу. Некий коллективный брюссельский разум действительно боится Турции, но при этом считает, что Белоруссии можно не бояться, – заметил эксперт. – Здесь есть определенная ошибка. В ЕС уверены, что изменить политику Турции они не могут, а в отношении Белоруссии они пока уверены в обратном. Я не уверен, что они правы». Ранее группа депутатов сейма Литвы выступила с предложением объявить нелегальную миграцию из стран Азии с территории соседней Белоруссии гибридной агрессией против государства. Накануне президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса. В минувшую субботу Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой. Путин встретится с Лукашенко в Петербурге 13 июля 2021, 09:45

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сегодня пройдет рабочая встреча (Путина и Лукашенко) в Санкт-Петербурге», – сообщил Песков, передает РИА «Новости». Telegram-канал «Пул Первого» сообщает, что в ходе встречи лидеры «обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику». Отмечается, что «этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов». Ранее Песков заявлял, что Россия ждет президента Белоруссии в Крыму. При этом в 2020 году Владимир Путин заявлял, что Лукашенко официально не признает Крым российским, так как намерен строить добрососедские отношения с Киевом. Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая президенты согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги. Позже белорусский лидер рассказал о договоренностях с Путиным по поставкам нефти. Путин и Лукашенко поручили правительствам совместно противодействовать санкциям Запада 14 июля 2021, 16:41

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

По итогам прошедших в Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и России правительствам двух стран поручено выработать совместный план противодействия санкциям, сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. «Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям», – приводит ее слова агентство «Белта». Она добавила, что на встрече президентов обсуждалось также снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции. «Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций», – рассказала пресс-секретарь. Во вторник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России. Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской 11 июля 2021, 21:41 Текст: Елизавета Булкина

Вильнюс отказал Минску в выдаче экс-кандидата в президенты и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед эфире телеканала «Беларусь 1». «Мы направили и направляем соответствующие документы (другим странам о выдаче оппозиционеров, проходящих в Белоруссии по уголовным делам – ред.), пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче», – передает его слова РИА «Новости». Швед добавил, что «в этом отказе нет никакой мотивировки – на основании чего нам отказали». «То есть правовых оснований мы в этом не увидели», – заключил генпрокурор. Напомним, генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что направила Литве просьбу о выдаче Тихановской для ее привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя запрос генпрокуратуры Белоруссии об экстрадиции экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявил, что «раньше замерзнет ад», чем Вильнюс рассмотрит требование Минска. Новый аккаунт Протасевича в Twitter заблокировали 12 июля 2021, 10:31 Текст: Евгения Шестак

Новый аккаунт в Twitter основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича заблокирован. «Действие учетной записи приостановлено. Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Твиттера», – сообщается на его новой странице. На прошлой неделе Протасевич сообщил, что вернулся в соцсеть Twitter с новым аккаунтом. Напомним, Протасевич и задержанная вместе с ним россиянка Софья Сапега направили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко 13 июля 2021, 12:57 Текст: Алина Назарова

Запланированная на вторник встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не является неожиданной, договоренность о ней была достигнута некоторое время назад. Лидеры стран обсудят попытки Запада раскачивать ситуацию в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что глава российского государства во вторник работает в Санкт-Петербурге. Там у него запланирована встреча с Лукашенко, который находится в России с кратким рабочим визитом, указал представитель Кремля, передает ТАСС. «Сразу скажу, что лидеры достигли договоренности об этой встрече уже какое-то время назад. Она никакая не неожиданная. Просто мы не делали каких-то традиционных объявлений», – подчеркнул Песков. По его словам, Путин и Лукашенко обсудят попытки Запада и дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. «Конечно же, (на повестке дня будет) обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. Меры по противодействию», – отметил представитель Кремля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали днем в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Лукашенко прибыл в Петербург для встречи с Путиным 13 июля 2021, 10:41 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге во вторник. Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая президенты согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги. Позже белорусский лидер рассказал о договоренностях с Путиным по поставкам нефти. Путин заявил о сохранении триединства народа России, Украины и Белоруссии 13 июля 2021, 23:43 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет, «как бы кто ни старался». Таким образом российский лидер прокомментировал свою статью, в которой упоминал триединый народ из великороссов, малороссов и белорусов. «Нет, конечно», – приводит ТАСС ответ президента России на вопрос о том, остался ли триединый народ в истории. Путин рассказал, что разговаривал на этот счет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и тот обратил внимание, что даже во время игры в хоккей белорусы, когда ошибаются или не понимают друг друга, в сердцах кричат: «Ты что, не русский?». «Это идет на автомате, от души, от сердца, – подчеркнул российский лидер. – И на Украине много таких людей, миллионы». «Поэтому никуда это не делось и никуда не денется», – выразил уверенность глава государства. Он провел аналогию с религиозным сознанием, которое никуда не исчезло, несмотря на попытки советской власти его выкорчевать. «Как только Великая Отечественная война началась, [председатель Совета народных комиссаров СССР, министр иностранных дел СССР Вячеслав] Молотов, выступая по радио, сказал «граждане и гражданке», а Сталин, когда выступал, когда осознали всю надвигающуюся катастрофу начатой фашисткой Германией войны, он сказал уже «братья и сестры», это почти церковное обращение», – напомнил Путин, отметив, что затем советские власти восстановили патриаршество, и теперь «церковь заняла свое достойное место в жизни общества». «И вот это триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался и как бы кто ни пытался реализовывать эти планы по лекалам еще XVII–XVIII веков», – подчеркнул Путин. Отвечая на вопрос о том, когда начался проект «анти-Россия» по разделению единого русского народа и связан ли он только с Украиной, Путин сказал: «Конечно, нет. Я об этом достаточно подробно пишу [в статье]. Он начался еще в XVII–XVIII веке, в Речи Посполитой». Затем, заметил президент России, этот проект использовался польским национальным движением, а перед Первой мировой – и Австро-Венгрией, причем цель у такой политики была простой: «разделять и властвовать», ослабить Россию. «Скажем, перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России – просто ослабить страну. Они этого и добивались активно, продвигая эту идею, отделяя часть единого народа от общего целого, для того чтобы противник был послабее», – отметил Путин. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина. Путин сравнил уровень интеграции России и Белоруссии с ЕС 14 июля 2021, 03:57

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

В Европейском союзе достигнут куда более глубокий уровень интеграции, нежели в Союзном государстве России и Белоруссии, заметил президент Владимир Путин. «Там (в Европейском союзе – прим. ВЗГЛЯД) единая валюта есть и фактически очень мощный таможенный союз, и так далее, и так далее. И единое пространство передвижения. Там все есть такое, чего мы [в Союзном государстве России и Белоруссии] пока не достигли», – приводит слова Путина ТАСС. Как отметил российский лидер, Союзное государство России и Белоруссии представляет из себя разновидность интеграции при полном сохранении суверенитета. «В прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции <…>. И при полном сохранении суверенитета. Но тем не менее это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность», – сказал Путин. Накануне президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Константиновском дворце Петербурга предложил подвести итоги работы правительств и определить направления дальнейшего движения. Позже в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром России. Также лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. Кроме того, по словам Лукашенко, никаких проблем с поставками российской нефти в Белоруссию на фоне санкций Запада не будет, как и с поставками нефтепродуктов на рынок России и на внешний рынок, поставки будут осуществляться в запланированных объемах. Напомним, 4 июля глава правительства Белоруссии Роман Головченко заявлял, что в ближайшие месяцы будет сформирован весь пакет союзных программ с Россией. 1 июля Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии. Путин предложил Лукашенко подвести итоги работы правительств 13 июля 2021, 13:57 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко предложил подвести итоги наработок правительств и определить направления дальнейшего движения. «Александр Григорьевич, мы можем подвести с вами сегодня в ходе встречи некоторые итоги того, что было наработано правительством. Мне правительство, как я уже говорил, докладывало и вчера, и сегодня с утра еще, справки читал. Ну и посмотреть, по каким направлениям, как мы должны двигаться дальше», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики. В свою очередь Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.