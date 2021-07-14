Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2» Названы сроки начала консультаций России и США по стратегической стабильности Буш-младший раскритиковал позицию Германии по «Северному потоку – 2» 14 июля 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Бывший президент США Джордж Буш раскритиковал строительство «Северного потока – 2» и позицию правительства Германии по проекту. «Я думаю, что это ошибка. Чем больше страна, которая не является открытой демократией, экономической хваткой держит демократию, тем она в большей степени ставит (ее) в очень сложное стратегическое положение», – заявил Буш, добавив, что реализация проекта осложняет ситуацию на Украине. В то же время Буш выразил понимание, что канцлер Ангела Меркель проводит отличную от США политику в отношении России. Он отметил, что каждая страна «должна найти собственный путь» касательно внешнеполитического курса, передает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle. Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». В то же время заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы.

Посол заявил о способности России обойтись без особых услуг и помощи США 13 июля 2021, 04:29

Фото: Посольство России в США/Facebook

Текст: Антон Антонов

Россия не нуждается в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требует уважения, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института международных исследований в Монтерее в рамках ежегодного летнего симпозиума института по тематике России, сообщается в Facebook посольства. Антонов отметил, что встреча президентов России и США в Женеве прошла в «спокойной, деловой и в целом конструктивной атмосфере». Владимир Путин и Джо Байден «согласились с необходимостью вести дело к сближению позиций». При этом Россия «не питает никаких иллюзий о кардинальных прорывах», так как «накопилось слишком много взаимных претензий». Однако «возможности для позитивной динамики есть», сказал посол. По его словам, «важнейшей договоренностью саммита, зафиксированной в совместном заявлении по стратстабильности, стало решение начать комплексный двусторонний диалог». Данное решение, а также продление СНВ-3 Антонов назвал шагами США «в направлении здравого смысла». Москва делает «все возможное, чтобы не допустить возникновения между нашими странами любого вооруженного конфликта». Россия считает, что «цель стратдиалога» – выработка нового «уравнения безопасности» с учетом всех значимых факторов, которое будет затрагивать «все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи». Другой «приоритетной темой», по мнению посла, является кибербезопасность. При этом Антонов со ссылкой на американские источники отметил, что «большинство кибернападений в мире происходит с электронных адресов на территории США». Посол подчеркнул, что вопрос кибербезопасности является «общей проблемой, которую надо решать». Россия предложила конкретные действия по восстановлению механизмов взаимодействия. Антонов указал и на «еще один важный результат последних дней – координацию усилий двух стран по выправлению ситуации в Сирии». В частности, была «принята резолюция СБ ООН по сложному вопросу о трансграничных поставках гуманитарной помощи». Посол заявил, что «опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют сотрудничества». Однако для Москвы «неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки». «Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться», – сказал он, призвав «в нынешней турбулентной глобальной обстановке» научиться «сотрудничать ради безопасности и процветания россиян и американцев». 9 июля президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Погребинский: Зеленский получил от Германии две пощечины 13 июля 2021, 14:36

Фото: STEFANIE LOOS/ЕРА/POOL/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Зеленский получил пощечины от руководства Германии как по теме «Северного потока – 2», так и по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя итоги визита президента Украины в Берлин. «Перед визитом Меркель в США Зеленский намеревался вновь обозначить свои пожелания. В первую очередь это касалось строительства трубопровода «Северный поток – 2» и Донбасса», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Меркель сказала, что понимает его обеспокоенность по поводу транзита газа и пообещала вместе с Байденом подумать об этом. Но не стоит забывать, что Меркель – уходящий политик. Видимо, она надеется, что следующий канцлер тоже будет озабочен этим вопросом, но достоверно это неизвестно», – пояснил он. Погребинский считает, что Зеленский не получил никакого результата, кроме некоторого раздражения Меркель в части все возрастающих требований Украины. Позиция президента США по «Северному потоку – 2» также известна, напомнил эксперт. «Байден не собирается блокировать трубопровод. По крайней мере, до ввода его в эксплуатацию», – уточнил собеседник. При этом политолог добавил, что Россия не заинтересована в сохранении транзита газа через Украину. «Если Украина после ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет по-прежнему считать, что ведет войну с Россией, то Газпром вряд ли будет рисковать своими поставками в Европу через нее», – объяснил Погребинский. А что касается Донбасса, то «после встречи Зеленского с Меркель многое остается неясным». «С одной стороны, украинский президент согласился с идеей кластеров (пошаговый план выполнения Минских соглашений по Донбассу), которую предложили совместно Германия и Франция», – уточнил он. «Но я бы не советовал никому доверять словам Зеленского и членам его команды. Они все время врут», – констатировал Погребинский. Он указал, что «там также содержится требование ввести в украинское законодательство «формулу Штайнмайера», которая призвана определить порядок предоставления особого статуса республикам Донбасса». «Украинские власти «встанут на уши» и не будут этого делать. Если только администрация Байдена не решит перестроить действующую украинскую политическую элиту и не заставит ее выполнять все необходимые договоренности», – убежден политолог. Но несмотря на отсутствие ощутимых результатов визита в Берлин, Зеленский не мог не поехать в Германию. «Ему важнее сфотографироваться с сильными мира сего, чем сделать свою страну счастливее. Я думаю, что он и не рассчитывал добиться чего-то. В условиях предстоящей смены власти в Германии сложно было чего-то ожидать, – считает Погребинский. – На мой взгляд, он даже получил пощечины по обеим темам. По «Северному потоку – 2» это была мягкая оплеуха, так как Меркель согласилась подумать о сохранении транзита через Украину. А по Донбассу он получил довольно жесткую пощечину, поскольку его призвали к выполнению проекта кластеров». Кроме того, эксперт напомнил о несостоявшейся встрече украинского лидера с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «Зеленский хотел встретиться, но, вероятно, получил информацию о том, что никаких договоренностей по поставкам вооружений или включению Украины в НАТО не будет. Поэтому он и не взял с собой министра обороны Андрея Тарана», – предполагает политолог. «Возможно, он надеялся на то, что фрау Крамп-Карренбауэр будет готова хотя бы подумать о поставках вооружений», – добавил собеседник. Погребинский подчеркнул, что отсутствие конкретных требований украинского лидера по вооружениям «свидетельствует скорее не о намерении получить реальные поставки, а о желании продемонстрировать всему миру, что Европа обещает Украине что-то связанное с оружием». «Но немцы заранее ясно дали понять, что не поставляют оружие в страны, которые ведут военные действия», – заключил он. В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский посетил Берлин с двухдневным рабочим визитом. Он встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. Между тем встречу Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили. Президент Украины заявил, что доволен итогами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. «Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более четырех часов. Она состояла из двух частей. Часть первая – тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи», – сказал он. Во второй части встречи, которая состоялась после общения с прессой, продолжил Зеленский, стороны уже развернуто поговорили «о важных вещах», передает ТАСС. Он также отметил, что Украина надеется получить гарантии безопасности в связи с реализацией проекта «Северный поток – 2» после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля. В свою очередь Ангела Меркель отметила, что Германия серьезно относится к тревоге Киева относительно будущего транзита газа и будет добиваться сохранения роли Украины в этой сфере, сообщает ТАСС. Она уточнила, что данная проблематика будет обсуждаться и в ходе ее встречи с президентом США Джо Байденом. «Для нас Украина является и остается страной-транзитером даже когда «Северный поток – 2» будет достроен», – сказала она. По ее словам, Берлин постоянно будет четко заявлять о том, что «Северный поток – 2» «не является заменой» транзиту. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Оператор «Северного потока – 2» заявил об обмане США 12 июля 2021, 07:57

Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Руководитель компании – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что Вашингтон нарушил договоренности по строительству газопровода. По его словам, для принятия проекта США требуют уступок. В качестве примера Варниг привел позицию Германии, которая настаивала на том, что транзит газа через Украину должен быть защищен даже после завершения строительства. В итоге в 2019 году Москва и Киев подписали соглашение, которое гарантирует транзит 40 млрд кубометров природного газа ежегодно до конца 2024 года. «Русских за это не поблагодарили. Русские внесли авансовые платежи – и, хотя соглашение о транзите было заключено, США впоследствии принудили приостановить работы на трубопроводе своими санкциями. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика, а также подорвало доверие со стороны России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt слова Варнига. Глава Nord Stream 2 AG также заявил о риске введения новых санкций Соединенных Штатов против газопровода. «Они задержали нас на полтора года, что обошлось нам в сотни миллионов», – заключил он. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Украина выбивает щедрую компенсацию за «Северный поток – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава ГТС Украины назвал «единственно приемлемую» компенсацию за «Северный поток – 2» 13 июля 2021, 18:10

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Текст: Алексей Дегтярев

Руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон считает «единственно приемлемым» вариантом контракта по транзиту газа через страну 15-летнее соглашение в ежегодном объеме 45-50 млрд кубометров в качестве компенсации за «Северный поток – 2». «Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», – сказал Макогон в интервью украинским СМИ, передает ТАСС. В случае прекращения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» «технологически ничего страшного не произойдет», так как ГТС будут работать для внутренних потребностей. Украина потребляет в год 30 млрд кубометров, и 20 млрд кубометров добывает за этот период, сказал глава компании. «Некоторые «эксперты» говорят: «упадет давление в трубе». Это полная ерунда. Без транзита мы сможем работать», – заверил он. Вместе с тем возникнет необходимость сократить работу сети: вывести из эксплуатации 33 компрессорных цеха и ряд компрессорных станций. Макогон отметил, что Украина может столкнуться с ограничениями импорта газа, так как поставки проходят по реверсным схемам, когда транзитный газ по договоренностям с ЕС частично остается на Украине. «Если транзита не будет, то не будет и виртуального реверса. Поэтому все объемы нужно будет импортировать физически из ЕС. А возможности физического импорта у нас пока ограничены Словакией», – указал он. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В то же время в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Позже после встречи с Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нормандский формат может площадкой для обсуждения «Северного потока – 2», но он не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Меркель отказалась давить на Россию по «Северному потоку – 2» 12 июля 2021, 20:50

Фото: Salerno/EUC/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе. «Я заявил госпоже (Ангеле) Меркель, что нам мало будет таких гарантий, потому что субъектом во всех этих переговорах является РФ. И если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны иметь гарантии ЕС, гарантии Германии, гарантии Франции. Вопрос «Северного потока – 2», я считаю, что это часть вопросов в будущем на «нормандской» встрече», – сказал он на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает РИА «Новости». По мнению Зеленского, строительство «Северного потока – 2» угрожает энергетической безопасности страны. «Я действительно считаю, что нормандский формат может быть одной из площадок, где могут подниматься энергетические вопросы. Риск того, что Украина будет отключена от газа, от транзита газа, это может случится – рискует вся территория Украины и временно оккупированная. То есть газ может не получить и временно оккупированная часть Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники нормандского формата», – добавил Зеленский. В свою очередь Меркель отметила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Также Зеленский заявил, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе. «Что касается привлечения президента Байдена к нормандскому формату, мы не успели об этом поговорить. И я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в нормандском формате, если участники нормандского формата будут за, ну Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров и госпожи Меркель (с Байденом), и также у меня будет встреча с президентом Байденом, и я также буду поднимать этот вопрос», – сказал Зеленский. Ранее сообщалось, что Зеленский во время визита в Германию и запланированных на вечер понедельника переговоров с канцлером Ангелой Меркель планирует добиться остановки проекта «Северный поток – 2». Захарова заявила о краже дипломатом США стрелочного указателя на ж/д станции 12 июля 2021, 14:31

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Один из сотрудников американского посольства в России весной похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области, тем самым подвергнув опасности пассажиров проходящих на этом участке пути поездов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Курьезный», как писали раньше в газетах, случай произошел на железнодорожной станции Осташков Тверской области. Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета», – написала Захарова в Telegram. Она добавила, что в тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки. Официальный представитель МИД сравнила ситуацию с рассказом Антона Чехова «Злоумышленник». «Вопрос. Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа «Злоумышленник» Чехова, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно», – сыронизировала она. При этом Захарова указала, что американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов опасности. «Осташковский узел – довольно оживленный участок пути. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия. В этом как раз сотрудники посольства полностью повторяют логику чеховского героя. Чего не скажешь о наказании: снимать с сотрудника иммунитет американцы не стали и отправили его в Штаты», – добавила представитель МИД. «Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!» – разъяснял следователь из чеховского рассказа мужику с железнодорожными гайками. Сложно было вообразить, что сотруднику иностранной дипмиссии так же разъяснять надо. Кстати, рассказ Чехова «Злоумышленник» на английский переведен», – подытожила Захарова. Названы сроки завершения строительства «Северного потока – 2» 11 июля 2021, 18:04

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%, заявил глава компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Варниг указал, что основной целью компании является запуск «Северного потока – 2» уже в этом году, передает ТАСС. При этом, по словам Варнига, транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года. Варниг уточнил, что компания учитывает риски дополнительных санкций со стороны США. «Риск велик, мы не можем это игнорировать», – передает его слова РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. Путин отреагировал на идею обсудить транзит газа в нормандском формате 14 июля 2021, 00:32

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. «Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта [по транзиту газа] и, безусловно, будет полностью их выполнять», – приводит слова Путина ТАСС. При этом он подчеркнул, что вопрос транзита газа через Украину, как и другие газовые вопросы, не следует связывать с переговорами в нормандском формате по урегулированию на Украине. «Россия, «Газпром» подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема российского природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины», – напомнил глава государства. Он также напомнил, что «нормандский формат, другие форматы подобного рода – это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины». «Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток», «Северный поток – 2», либо транзит нашего газа через территорию Украины», – указал Путин. Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина). Канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Вице-спикер Совфеда Константин Косачев обратил внимание на «безумие украинской политики, которая по всем фронтам пытается добиться демонстративной независимости от России, в частности от ее энергоресурсов, но при этом любой ценой пытается сохранить свою зависимость от транзита именно российского газа через свою территорию». В СФ назвали Зеленского «неадекватным» после его заявления по «Северному потоку – 2» 12 июля 2021, 21:47

Фото: Efrem Lukatsky/АР/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о необходимости увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом переговоров говорит о его неадекватности. «Мне кажется, что у Зеленского с головой не все в порядке. При чем тут коммерческий проект России с Германией и нормандский формат? Что теперь, надо обсуждать в норманнском формате все подряд, все, что происходит в мире?», – приводит его слова РИА «Новости». Джабаров считает, что после таких заявлений Германия откажется иметь дело с Киевом. «Я думаю, Германия откажется с Зеленским иметь любое дело, потому что он просто неадекватен», – сказал он. Ранее Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил, что что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе. Зеленский прибыл в Германию для обсуждения «Северного потока – 2» 11 июля 2021, 21:14 Текст: Елизавета Булкина

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию с двухдневным рабочим визитом, сообщила его пресс-служба. В ходе визита Зеленский встретится с федеральным президентом Франко-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель, передает «Интерфакс». Также украинский президент встретится с главой партии «Христианско-демократический союз», премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и Зеленского появился целый список вариантов компенсаций за «Северный поток – 2». Официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт ранее заявлял, что Меркель и Зеленский наверняка обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2». В Германии заявили, что вторая нитка «Северного потока – 2» почти готова 12 июля 2021, 16:00

Фото: Stine Jacobsen/Reuters

Текст: Алина Назарова

Вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» почти готова, проект проходит процесс технической экспертизы и приемки, говорится в заявлении минэкономики Германии. «В настоящее время происходит процесс так называемой технической приемки – строительство первой нитки завершено, вторая почти построена. Сейчас должна последовать техническая экспертиза и приемка», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В то же время в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Стало известно об опасениях США из-за возможного создания в России ИИ 12 июля 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Пентагон обеспокоен возможным использованием Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта, пишет в статье для The National Interest обозреватель Крис Осборн. Автор ссылается на заявление генерал-лейтенанта Майкла Гроена, по мнению которого, в случае создания Россией «военного ИИ» США и их союзники не смогут дать эквивалентный ответ. Он объяснил это тем, что управляемое искусственным интеллектом оружие не будет руководствоваться этическими или гуманитарными соображениями для начала атаки, тогда как в США, не обладающих такой системой, решение об атаке будут принимать люди. «Это поставит американскую армию в невыгодное положение», – отметил Гроен, передает РИА «Новости». В связи с этим генерал-лейтенант считает необходимым создавать и использовать высокоэффективное оружие с поддержкой ИИ в соответствии с существующими этическими нормами. В настоящее время в министерстве обороны США рассматривают возможность создания систем искусственного интеллекта, которые способны использовать нелетальное или оружие оборонительного типа против приближающихся противокорабельных ракет, минометов и дронов. Это, по мнению военного, поможет внести этические принципы в применение оружия на основе искусственного интеллекта. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над вооружениями, касающийся новых разрушительных технологий – гиперзвуковых вооружений или искусственного интеллекта, или автономных систем. Поставки газа по «Северному потоку» остановлены из-за ремонта 13 июля 2021, 09:12 Текст: Алина Назарова

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» приостановлены до 23 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием, следует из данных операторов принимающей газотранспортной системы Германии. Согласно информации на сайтах операторов трубопроводов Nel и Opal, прокачка газа по «Северному потоку» полностью приостановилась около 7.00 мск, передает РИА «Новости». «График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Информация о техническом обслуживании была своевременно раскрыта в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) №1227/2011 (Положение о добросовестном поведении участников и прозрачности оптового энергетического рынка – РЕМИТ)», – сообщил оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG. «Северный поток» – магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая проектная мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд кубометров в год. «Северный поток» поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны. В Германии назвали условие запуска «Северного потока – 2» 13 июля 2021, 14:47 Текст: Алина Назарова

Строительство «Северного потока – 2» и его эксплуатация одобрены компетентными ведомствами Германии, запуск проекта возможен после того, как эксперты подтвердят соответствие выполненных работ всем нормам, сообщили в министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации земли Мекленбург – Передняя Померания. «Как строительство, так и эксплуатация газопровода «Северный поток – 2» одобрены компетентными ведомствами – Федеральным ведомством судоходства и гидрографии в Гамбурге и Горным управлением в Штральзунде. Первая нитка уже готова, строительство второй продолжается. Для оставшихся работ и возможной эксплуатации трубопровода не требуется новых разрешений вышеназванных ведомств», – указали в региональном министерстве, передает ТАСС. В то же время в ведомстве отметили, что «запуск последует только после того, как признанные эксперты подтвердят, что строительство трубопровода соответствовало нормам». Ранее сообщалось, что работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%. В настоящее время проект проходит процесс технической экспертизы и приемки. В «Нафтогазе» призвали США не допустить запуска «Северного потока – 2» 13 июля 2021, 19:31

Фото: Jens Büttner/DPA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона надеется, что США введут санкции против европейских компаний, которые осложнят запуск «Северного потока – 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. «Мы верим в то, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы и для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект», – заявил Витренко в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». Он добавил, что американские санкции действенны только против европейских компаний, поскольку российские компании их не боятся. «Как раз действенные санкции – это санкции против Nord Stream 2 AG – это швейцарская компания, которая уже подала заявку на то, чтобы быть оператором этого газопровода. Санкции на эту компанию являются действенными, потому что другие европейские компании просто не захотят с ней работать и банки не захотят с ней работать», – добавил Витренко. Ранее руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «единственно приемлемым» вариантом контракта по транзиту газа через страну будет 15-летнее соглашение в ежегодном объеме 45-50 млрд кубометров в качестве компенсации за «Северный поток – 2».