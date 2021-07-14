К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран

Минск заявил о попытках Запада сделать из Белоруссии «вторую Украину»

Внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Я думаю, что цель состояла в том – я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Белоруссии – состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию. Потому что сегодня цель даже не в первую очередь Белоруссия, а цель – Россия. Почему – потому что Россия сегодня превращается на наших глазах в такую мощную мировую державу», – заявил Макей в интервью телеканалу RT.

Министр также заметил, что в стране «есть ряд организаций, которые под благовидными предлогами пытались и пытаются обосноваться здесь с какими-то деструктивными целями». «Должен признать, что ситуация, поствыборная ситуация прошлого года (протесты оппозиции) – она является в определенной мере следствием того, что наши спецслужбы, наверное, просмотрели активность вот этих деструктивных организаций, которые попытались организовать соответствующий переворот в Белоруссии», – сказал он.

По словам главы МИД, в республике создана четкая система мониторинга деятельности соответствующих организаций, контроля за финансированием. «Но события прошлого года, скажем, научили нас еще более жестко смотреть на эти вещи. И предпринят ряд шагов по ограничению деятельности подобного рода деструктивных организаций в Белоруссии. Это и на законодательном уровне. И с учетом того, что против Белоруссии были введены санкции, определенные санкции», – сказал глава МИД Белоруссии.

По его словам, Минск решил закрыть ряд иностранных неправительственных организаций на территории республики из-за деструктивного характера их деятельности. «Было принято соответствующее решение о закрытии ряда иностранных неправительственных организаций в Белоруссии. Это касается различных политических фондов, партийных фондов, например, Германии, ряда НПО Соединенных Штатов Америки. Да и всех иных… и иных европейских государств. Поэтому мы намерены впредь уделять серьезное внимание работе иностранных неправительственных организаций в Белоруссии», – сказал Макей.

В то же время он заявил, что белорусские власти будут «продолжать взаимодействие с теми организациями, которые работают во благо государства и общества». Так, указал он в республике продолжают работать ряд неправительственных организаций, которые реализуют выгодные проекты в сфере экологии, охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования, медицины. «И мы не намерены разрывать сотрудничество с этими организациями», – заключил министр.

Также, по его словам, Минск не намерен отказываться от принципа многовекторности во внешней политике. «Мы заинтересованы… в том, чтобы иметь сбалансированную политику с теми странами, которые хотят видеть нас в качестве партнера. Поэтому в сухом остатке понятие многовекторности остаётся. И считаю, что мы не должны отказываться от этого принципа», – сказал Макей.

Вместе с тем, по его словам, «векторы могут быть разной длины и направленности». «И, скажем, есть направления, где мы просто обязаны иметь более тесные интеграционные контакты, связи во всех сферах и областях», – пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Говоря о возможности организации рейсов в Крым, Макей заявил, что данном вопросе надо учитывать экономику и возможные санкции против Минска. «Что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии», – заявил Макей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе. Также он указывал, что данные меры представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии.