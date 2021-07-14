К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран

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14 июля, среда  |  Последнее обновление — 11:49  |  vz.ru
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Какие продукты подешевеют в ближайшее время

Разгон цен на продукты удалось прервать Алексей Майшев/РИА Новости
Впервые за время пандемии цены на продукты питания пошли вниз. Мировой индекс цен упал на растительные масла, зерновые и молочные продукты. Первое снижение цен фиксируется и в России – на подсолнечное масло. На подходе удешевление еще ряда продуктов питания в российских магазинах, говорят эксперты. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Почему Россия не может побороть бедность

По-прежнему не менее 12% россиян можно назвать бедными Павел Лисицын/РИА «Новости»
Средняя зарплата в России должна в этом году вырасти, а уровень бедности должен опуститься ниже показателей до коронакризиса. Но это не снимает более масштабную проблему. По доле граждан, чей уровень жизни далек от достойного, мы по-прежнему далеки от уровня Европы. Чем объяснить большое число бедных в России и как преодолеть этот порок? Подробности...
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Отставка Авакова будет иметь для Украины большие последствия

Политическая карьера Арсена Авакова вряд ли на этом закончена REUTERS/David Mdzinarishvili
Политика Украины подверглась новому потрясению: подал в отставку едва ли не самый влиятельный человек страны, министр внутренних дел Арсен Аваков. Каким образом Аваков заработал свою исключительную репутацию, с чем связано его внезапное решение об отставке и какими будут ее последствия, в том числе для Зеленского? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Как Румыния вытесняет Россию из Молдавии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Если на вызов Румынии вовремя не ответить, то российское влияние останется лишь в Приднестровье и Гагаузии. Кишинёв и иные города собственно Молдавии (Бессарабии) станут румынскими. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Компенсации за «Северный поток – 2» Зеленскому еще надо заслужить

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зеленскому дали возможность озвучить свою позицию по поводу газотранспортной системы Украины после запуска «Северного потока – 2», и не более того. Потом Меркель встретится с Байденом, а Байден сообщит Зеленскому решение – дадут ли ему в очередной раз денег. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Венгрия стала островом здравого смысла

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Твердо установленный факт состоит в том, что пропаганда и мода оказывают заметное влияние на рост расстройств полового влечения и идентичности. Запретить такую пропаганду – даже не вопрос духовных ценностей, это вопрос предотвращения несомненного физического вреда. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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«Цветная революция» на Кубе

Зеленский вернул любовь народа

Обсуждение: 9 комментариев

Коронавирус с нами навсегда

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Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
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Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Италия стала чемпионом Европы во второй раз
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В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?
  • Да, это обоснованное решение после Евро-2020

  • Нет, сборная при нем добивалась больших успехов, в том числе на ЧМ-2018
Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
  • «Розыгрыш»

  • «Любовь и голуби»

  • «Москва слезам не верит»

  • «Ширли-мырли»
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    Сергей Козлов: Лжегерои среди нас

    на ваш взгляд


    В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане?

    К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран

    14 июля 2021, 11:27

    Текст: Евгения Шестак

    Санкции в отношении Белоруссии, введенные Евросоюзом, поддержали еще пять стран, не входящих в ЕС, заявил глава внешнеполитической службы содружества Жозеп Боррель.

    По его словам, ограничительные меры против Минска поддержали страны – кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория и Албания, также к решению Евросоюза присоединились Исландия и Норвегия, передает Deutsche Welle

    Пакет штрафных мер, к которым присоединились эти страны, подразумевает запрет на ввоз ряда нефтепродуктов, включая бензин, моторные масла и природный газ, если те «происходят из Белоруссии или были экспортированы из Белоруссии». Лицам и компаниям в ЕС также запретили предоставлять финансирование, посреднические услуги либо техническую помощь, касающиеся импорта или транспортировки нефтепродуктов.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией. 

    По его словам, санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии.


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    Минск спросил Литву о присяге экс-президента Адамкуса Третьему рейху
       11 июля 2021, 23:48
    Фото: REUTERS/Pawel Kopczynski
    Текст: Антон Антонов

    Нужно спросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса, присягал ли он на верность Третьему рейху в годы Великой Отечественной войны, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

    Белоруссия ждет реакции Вильнюса на запрос о допросе экс-президента Литвы в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения. Швед сообщил, что «есть список карательных батальонов СС, в том числе литовских, это около тысячи человек, среди них фигурирует известная фамилия Адамкус».

    Как рассказал генпрокурор, Литве было «направлено поручение об оказании правовой помощи». Он подчеркнул, что есть «соответствующий договор, в рамках которого литовские коллеги приняли на себя обязательство такие поручения выполнять». «Оно достаточно большое, в нем сформулировано очень много вопросов гражданину Адамкусу», – приводит слова генпрокурора ТАСС со ссылкой на канал «Беларусь 1».

    Швед сказал, что белорусская сторона, в частности, хочет узнать, присягал ли Адамкус на верность фашистскому рейху, вступал ли добровольно в ряды карательного литовского батальона СС и каков был характер взаимоотношений с Минским мясником.

    Напомним, генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Минск считает, что Адамкус может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии.

    Коментарии (30)
    В Белоруссии задержали всех фигурантов «спящих» террористических ячеек
       12 июля 2021, 21:09
    Фото: АР/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    В Белоруссии все фигуранты вскрытых «спящих» террористических ячеек, которыми управляли из-за границы, задержаны и дают признательные показания, сообщил государственный телеканал ОНТ со ссылкой на Комитет госбезопасности республики.

    «Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. Об этом нашему телеканалу сообщили в Комитете государственной безопасности Беларуси. В настоящее время проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Напомним, в начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва.

    Коментарии (39)
    На границе Литвы и Белоруссии началась срочная операция ЕС

    12 июля 2021, 12:27

    Текст: Евгения Шестак

    На литовско-белорусской границе начинается срочная операция европейского пограничного агентства Frontex из-за растущего миграционного давления.

    «Ситуация <...> продолжает вызывать беспокойство. Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС», – цитирует РИА «Новости» исполнительного директора организации Фабрис Леггери.

    По его словам, ситуация на границе Литвы с Беларусью продолжает вызывать беспокойство. В связи с этим на место направят дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеров для проведения собеседований с мигрантами.

    Отмечается, что только за первую неделю июля власти Литвы зафиксировали более 800 незаконных переходов границы на границе с Беларусью. Если в первой половине года большинство мигрантов прибывало из Ирака, Ирана и Сирии, то в последнее время власти заметили изменение в составе миграционных потоков. В июле большинство прибывших составили граждане Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.

    Тем временем министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва призвала ЕС ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, которая якобы организует переброску нелегальных мигрантов из стран Азии в Литву.

    «Белоруссия использует нелегальных мигрантов как политическое орудие с намерением заставить нас изменить свою политику в отношении Минска. Это не должно оставаться без ответа. Мы призываем ЕС принять пятый пакет санкций против режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», – сказал он, отметив, что миграционная атака является проблемой не только Литвы, но и всего ЕС. 

    Ранее группа депутатов сейма (парламента) Литвы выступила с предложением объявить нелегальную миграцию из стран Азии с территории соседней Белоруссии гибридной агрессией против государства.

    Накануне президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса.

    В минувшую субботу Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.

    Коментарии (34)
    Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии
       13 июля 2021, 19:45
    Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Договорились также об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России», – приводит его слова РИА «Новости». Встреча Путина и Лукашенко прошла в Петербурге.

    Также Песков рассказал, что лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года.

    «Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», – сказал Песков.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что переговоры президентов двух государств продолжались более пяти часов.

    Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года.

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    Минск заявил о попытках Запада сделать из Белоруссии «вторую Украину»

    12 июля 2021, 11:27

    Текст: Алина Назарова

    Внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

    «Я думаю, что цель состояла в том – я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Белоруссии – состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию. Потому что сегодня цель даже не в первую очередь Белоруссия, а цель – Россия. Почему – потому что Россия сегодня превращается на наших глазах в такую мощную мировую державу», – заявил Макей в интервью телеканалу RT.

    Министр также заметил, что в стране «есть ряд организаций, которые под благовидными предлогами пытались и пытаются обосноваться здесь с какими-то деструктивными целями». «Должен признать, что ситуация, поствыборная ситуация прошлого года (протесты оппозиции) – она является в определенной мере следствием того, что наши спецслужбы, наверное, просмотрели активность вот этих деструктивных организаций, которые попытались организовать соответствующий переворот в Белоруссии», – сказал он.

    По словам главы МИД, в республике создана четкая система мониторинга деятельности соответствующих организаций, контроля за финансированием. «Но события прошлого года, скажем, научили нас еще более жестко смотреть на эти вещи. И предпринят ряд шагов по ограничению деятельности подобного рода деструктивных организаций в Белоруссии. Это и на законодательном уровне. И с учетом того, что против Белоруссии были введены санкции, определенные санкции», – сказал глава МИД Белоруссии.

    По его словам, Минск решил закрыть ряд иностранных неправительственных организаций на территории республики из-за деструктивного характера их деятельности. «Было принято соответствующее решение о закрытии ряда иностранных неправительственных организаций в Белоруссии. Это касается различных политических фондов, партийных фондов, например, Германии, ряда НПО Соединенных Штатов Америки. Да и всех иных… и иных европейских государств. Поэтому мы намерены впредь уделять серьезное внимание работе иностранных неправительственных организаций в Белоруссии», – сказал Макей.

    В то же время он заявил, что белорусские власти будут «продолжать взаимодействие с теми организациями, которые работают во благо государства и общества». Так, указал он в республике продолжают работать ряд неправительственных организаций, которые реализуют выгодные проекты в сфере экологии, охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования, медицины. «И мы не намерены разрывать сотрудничество с этими организациями», – заключил министр.

    Также, по его словам, Минск не намерен отказываться от принципа многовекторности во внешней политике. «Мы заинтересованы… в том, чтобы иметь сбалансированную политику с теми странами, которые хотят видеть нас в качестве партнера. Поэтому в сухом остатке понятие многовекторности остаётся. И считаю, что мы не должны отказываться от этого принципа», – сказал Макей.

    Вместе с тем, по его словам, «векторы могут быть разной длины и направленности». «И, скажем, есть направления, где мы просто обязаны иметь более тесные интеграционные контакты, связи во всех сферах и областях», – пояснил глава внешнеполитического ведомства.

    Говоря о возможности организации рейсов в Крым, Макей заявил, что данном вопросе надо учитывать экономику и возможные санкции против Минска. «Что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии», – заявил Макей.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе. Также он указывал, что данные меры представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии.

    Коментарии (20)
    В Эстонии усилили охрану границы с Россией и Латвией

    11 июля 2021, 12:27

    Текст: Елена Мирошниченко

    Рост нелегальной миграции из Беларуси в Литву привел к тому, что Эстония усилила охрану границы с Россией, Латвией, а также контроль в портах, сообщил руководитель пограничного контроля Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

    «На юго-востоке, близ границы с Россией сейчас спокойно, но новости из Литвы, где поток беженцев по сравнению с прошлым годом вырос в 20 раз, вызывал озабоченность у тамошних жителей», – приводятся его слова на сайте эстонского телеканала «Актуальная камера».

    Беличев отметил, что в его пограничном ведомстве «не верят, что в Эстонии может повториться литовско-белорусский сценарий. Но если миграционные потоки изменят направление на север, то Эстония окажется на пути следования нелегалов. В департаменте полиции и погранохране уже приняли соответствующие меры».

    «Мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограждения, но и всего мониторингового оборудования. Оно дает нам полное представление о том, что происходит на границе. К тому же, сегодня мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней», – добавил он.

    Между тем жители приграничной с Россией волости Сетомаа заявляют, что никакой угрозы не чувствуют, так как жители знают друг друга, а информация о появлении чужаков распространяется быстро.

    «У нас хорошие отношения с пограничниками. Конечно, мы сразу передадим информацию, что мы видели и знаем. Все так и делают», – рассказала хозяйка хутора Крийза Ингрид Кала.

    В среду премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика запустит строительство барьера на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов.

    Ранее Служба охраны государственной границы при МВД Литвы предложила объявить режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии.

    Перед этим президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. 

    Коментарии (4)
    Эксперт: Европа не поможет Литве остановить поток нелегалов из Белоруссии
       12 июля 2021, 16:46
    Фото: JANIS LAIZANS/Reuters
    Текст: Наталья Макарова

    «Действия ведомства Frontex, в отличие от советской системы погранохраны, обеспечивает не абсолютный контроль над границей, а лишь относительный», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Так он оценил начало срочной операции Европейского пограничного агентства (Frontex) на литовско-белорусской границе из-за растущего потока нелегальных мигрантов в Прибалтику.

    «К примеру, границу Северной и Южной Кореи перейти сложно – ногу может оторвать на минах. А границу Литвы и Белоруссии мигранты будут переходить и дальше», – убежден руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

    В понедельник стало известно, что Агентство Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) начало срочную операцию на литовско-белорусской границы из-за растущего миграционного давления. Речь идет о растущем потоке нелегальных мигрантов, в первую очередь из азиатских стран, которые пытаются попасть в ЕС через границу Белоруссии и Литвы. На место направят дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеров для проведения собеседований с мигрантами, сообщил исполнительный директор Frontex Фабрис Лаггери. Frontex – ведомство, созданное в 2004 году для координации работы национальных погранслужб стран Евросоюза.

    «Действия ведомства Frontex, в отличие от советской системы погранохраны, обеспечивают не абсолютный контроль над границей, а лишь относительный, – считает Межевич. – Снять проблему прорыва мигрантов невозможно без построения соответствующих защитных сооружений».

    По мнению эксперта, литовские власти могли бы остановить поток нелегалов, если бы вступили в переговоры с Минском. Межевич напомнил, что открыв возможность для мигрантов, белорусские власти решили «наказать» Евросоюз за введенные санкции – и Литва с ее слабо укрепленной границей оказалась наиболее уязвимой. «Но Вильнюс не может вести переговоры, так как не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии», – считает эксперт.

    Ранее схема «остановка потока нелегалов взамен на уступки» сработала в отношениях Еврсоюза и Турции, указал Межевич. «Реджеп Тайип Эрдоган угрожал снять препятствия для потока мигрантов из Сирии в Европу. Некий коллективный брюссельский разум действительно боится Турции, но при этом считает, что Белоруссии можно не бояться, – заметил эксперт. – Здесь есть определенная ошибка. В ЕС уверены, что изменить политику Турции они не могут, а в отношении Белоруссии они пока уверены в обратном. Я не уверен, что они правы».

    Ранее группа депутатов сейма Литвы выступила с предложением объявить нелегальную миграцию из стран Азии с территории соседней Белоруссии гибридной агрессией против государства. Накануне президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса.

    В минувшую субботу Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.

    Коментарии (1)
    Путин встретится с Лукашенко в Петербурге
       13 июля 2021, 09:45
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент России Владимир Путин во вторник встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сегодня пройдет рабочая встреча (Путина и Лукашенко) в Санкт-Петербурге», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

    Telegram-канал «Пул Первого» сообщает, что в ходе встречи лидеры «обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику».

    Отмечается, что «этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов».

    Ранее Песков заявлял, что Россия ждет президента Белоруссии в Крыму. При этом в 2020 году Владимир Путин заявлял, что Лукашенко официально не признает Крым российским, так как намерен строить добрососедские отношения с Киевом.

    Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая президенты согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны.

    Также Лукашенко детально проинформировал  Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.

    Позже белорусский лидер рассказал о договоренностях с Путиным по поставкам нефти.

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    Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской

    11 июля 2021, 21:41

    Текст: Елизавета Булкина

    Вильнюс отказал Минску в выдаче экс-кандидата в президенты и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед эфире телеканала «Беларусь 1».

    «Мы направили и направляем соответствующие документы (другим странам о выдаче оппозиционеров, проходящих в Белоруссии по уголовным делам – ред.), пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче», – передает его слова РИА «Новости».

    Швед добавил, что «в этом отказе нет никакой мотивировки – на основании чего нам отказали». «То есть правовых оснований мы в этом не увидели», – заключил генпрокурор.

    Напомним, генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что направила Литве просьбу о выдаче Тихановской для ее привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя запрос генпрокуратуры Белоруссии об экстрадиции экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявил, что «раньше замерзнет ад», чем Вильнюс рассмотрит требование Минска.

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    Новый аккаунт Протасевича в Twitter заблокировали

    12 июля 2021, 10:31

    Текст: Евгения Шестак

    Новый аккаунт в Twitter основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича заблокирован.

    «Действие учетной записи приостановлено. Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Твиттера», – сообщается на его новой странице.

    На прошлой неделе Протасевич сообщил, что вернулся в соцсеть Twitter с новым аккаунтом. 

    Напомним, Протасевич и задержанная вместе с ним россиянка Софья Сапега направили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

    23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

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    Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

    13 июля 2021, 12:57

    Текст: Алина Назарова

    Запланированная на вторник встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не является неожиданной, договоренность о ней была достигнута некоторое время назад. Лидеры стран обсудят попытки Запада раскачивать ситуацию в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он отметил, что глава российского государства во вторник работает в Санкт-Петербурге. Там у него запланирована встреча с Лукашенко, который находится в России с кратким рабочим визитом, указал представитель Кремля, передает ТАСС.

    «Сразу скажу, что лидеры достигли договоренности об этой встрече уже какое-то время назад. Она никакая не неожиданная. Просто мы не делали каких-то традиционных объявлений», – подчеркнул Песков.

    По его словам, Путин и Лукашенко обсудят попытки Запада и дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. «Конечно же, (на повестке дня будет) обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. Меры по противодействию», – отметил представитель Кремля.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали днем в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

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    Лукашенко прибыл в Петербург для встречи с Путиным

    13 июля 2021, 10:41

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

    Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

    Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге во вторник.

    Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая президенты согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны.

    Также Лукашенко детально проинформировал  Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.

    Позже белорусский лидер рассказал о договоренностях с Путиным по поставкам нефти.

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    Путин заявил о сохранении триединства народа России, Украины и Белоруссии

    13 июля 2021, 23:43

    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин выразил уверенность, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет, «как бы кто ни старался». Таким образом российский лидер прокомментировал свою статью, в которой упоминал триединый народ из великороссов, малороссов и белорусов.

    «Нет, конечно», – приводит ТАСС ответ президента России на вопрос о том, остался ли триединый народ в истории.

    Путин рассказал, что разговаривал на этот счет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и тот обратил внимание, что даже во время игры в хоккей белорусы, когда ошибаются или не понимают друг друга, в сердцах кричат: «Ты что, не русский?». «Это идет на автомате, от души, от сердца, – подчеркнул российский лидер. – И на Украине много таких людей, миллионы». «Поэтому никуда это не делось и никуда не денется», – выразил уверенность глава государства.

    Он провел аналогию с религиозным сознанием, которое никуда не исчезло, несмотря на попытки советской власти его выкорчевать.

    «Как только Великая Отечественная война началась, [председатель Совета народных комиссаров СССР, министр иностранных дел СССР Вячеслав] Молотов, выступая по радио, сказал «граждане и гражданке», а Сталин, когда выступал, когда осознали всю надвигающуюся катастрофу начатой фашисткой Германией войны, он сказал уже «братья и сестры», это почти церковное обращение», – напомнил Путин, отметив, что затем советские власти восстановили патриаршество, и теперь «церковь заняла свое достойное место в жизни общества».

    «И вот это триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался и как бы кто ни пытался реализовывать эти планы по лекалам еще XVII–XVIII веков», – подчеркнул Путин.

    Отвечая на вопрос о том, когда начался проект «анти-Россия» по разделению единого русского народа и связан ли он только с Украиной, Путин сказал: «Конечно, нет. Я об этом достаточно подробно пишу [в статье]. Он начался еще в XVII–XVIII веке, в Речи Посполитой».

    Затем, заметил президент России, этот проект использовался польским национальным движением, а перед Первой мировой – и Австро-Венгрией, причем цель у такой политики была простой: «разделять и властвовать», ослабить Россию. «Скажем, перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России – просто ослабить страну. Они этого и добивались активно, продвигая эту идею, отделяя часть единого народа от общего целого, для того чтобы противник был послабее», – отметил Путин.

    Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».

    Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина.

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    Путин сравнил уровень интеграции России и Белоруссии с ЕС
       14 июля 2021, 03:57
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Антон Никитин

    В Европейском союзе достигнут куда более глубокий уровень интеграции, нежели в Союзном государстве России и Белоруссии, заметил президент Владимир Путин.

    «Там (в Европейском союзе – прим. ВЗГЛЯД) единая валюта есть и фактически очень мощный таможенный союз, и так далее, и так далее. И единое пространство передвижения. Там все есть такое, чего мы [в Союзном государстве России и Белоруссии] пока не достигли», – приводит слова Путина ТАСС.

    Как отметил российский лидер, Союзное государство России и Белоруссии представляет из себя разновидность интеграции при полном сохранении суверенитета. «В прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции <…>. И при полном сохранении суверенитета. Но тем не менее это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность», – сказал Путин.

    Накануне президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Константиновском дворце Петербурга предложил подвести итоги работы правительств и определить направления дальнейшего движения.

    Позже в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром России. Также лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году сохранится на уровне 2021 года.

    Кроме того, по словам Лукашенко, никаких проблем с поставками российской нефти в Белоруссию на фоне санкций Запада не будет, как и с поставками нефтепродуктов на рынок России и на внешний рынок, поставки будут осуществляться в запланированных объемах.

    Напомним, 4 июля глава правительства Белоруссии Роман Головченко заявлял, что в ближайшие месяцы будет сформирован весь пакет союзных программ с Россией. 1 июля Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии.

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    Путин предложил Лукашенко подвести итоги работы правительств

    13 июля 2021, 13:57

    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко предложил подвести итоги наработок правительств и определить направления дальнейшего движения.

    «Александр Григорьевич, мы можем подвести с вами сегодня в ходе встречи некоторые итоги того, что было наработано правительством. Мне правительство, как я уже говорил, докладывало и вчера, и сегодня с утра еще, справки читал. Ну и посмотреть, по каким направлениям, как мы должны двигаться дальше», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики. В свою очередь Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. 

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