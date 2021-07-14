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К санкциям ЕС против Белоруссии присоединились пять стран
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Санкции в отношении Белоруссии, введенные Евросоюзом, поддержали еще пять стран, не входящих в ЕС, заявил глава внешнеполитической службы содружества Жозеп Боррель.
По его словам, ограничительные меры против Минска поддержали страны – кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория и Албания, также к решению Евросоюза присоединились Исландия и Норвегия, передает Deutsche Welle.
Пакет штрафных мер, к которым присоединились эти страны, подразумевает запрет на ввоз ряда нефтепродуктов, включая бензин, моторные масла и природный газ, если те «происходят из Белоруссии или были экспортированы из Белоруссии». Лицам и компаниям в ЕС также запретили предоставлять финансирование, посреднические услуги либо техническую помощь, касающиеся импорта или транспортировки нефтепродуктов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией.
По его словам, санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии.
Минск спросил Литву о присяге экс-президента Адамкуса Третьему рейху
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Нужно спросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса, присягал ли он на верность Третьему рейху в годы Великой Отечественной войны, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.
Белоруссия ждет реакции Вильнюса на запрос о допросе экс-президента Литвы в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения. Швед сообщил, что «есть список карательных батальонов СС, в том числе литовских, это около тысячи человек, среди них фигурирует известная фамилия Адамкус».
Как рассказал генпрокурор, Литве было «направлено поручение об оказании правовой помощи». Он подчеркнул, что есть «соответствующий договор, в рамках которого литовские коллеги приняли на себя обязательство такие поручения выполнять». «Оно достаточно большое, в нем сформулировано очень много вопросов гражданину Адамкусу», – приводит слова генпрокурора ТАСС со ссылкой на канал «Беларусь 1».
Швед сказал, что белорусская сторона, в частности, хочет узнать, присягал ли Адамкус на верность фашистскому рейху, вступал ли добровольно в ряды карательного литовского батальона СС и каков был характер взаимоотношений с Минским мясником.
Напомним, генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Минск считает, что Адамкус может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии.
В Белоруссии задержали всех фигурантов «спящих» террористических ячеек
В Белоруссии все фигуранты вскрытых «спящих» террористических ячеек, которыми управляли из-за границы, задержаны и дают признательные показания, сообщил государственный телеканал ОНТ со ссылкой на Комитет госбезопасности республики.
«Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. Об этом нашему телеканалу сообщили в Комитете государственной безопасности Беларуси. В настоящее время проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам», – приводит сообщение РИА «Новости».
Напомним, в начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва.
На границе Литвы и Белоруссии началась срочная операция ЕС
На литовско-белорусской границе начинается срочная операция европейского пограничного агентства Frontex из-за растущего миграционного давления.
«Ситуация <...> продолжает вызывать беспокойство. Я решил отправить в Литву экстренную пограничную интервенцию, чтобы укрепить внешнюю границу ЕС», – цитирует РИА «Новости» исполнительного директора организации Фабрис Леггери.
По его словам, ситуация на границе Литвы с Беларусью продолжает вызывать беспокойство. В связи с этим на место направят дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеров для проведения собеседований с мигрантами.
Отмечается, что только за первую неделю июля власти Литвы зафиксировали более 800 незаконных переходов границы на границе с Беларусью. Если в первой половине года большинство мигрантов прибывало из Ирака, Ирана и Сирии, то в последнее время власти заметили изменение в составе миграционных потоков. В июле большинство прибывших составили граждане Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.
Тем временем министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва призвала ЕС ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, которая якобы организует переброску нелегальных мигрантов из стран Азии в Литву.
«Белоруссия использует нелегальных мигрантов как политическое орудие с намерением заставить нас изменить свою политику в отношении Минска. Это не должно оставаться без ответа. Мы призываем ЕС принять пятый пакет санкций против режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», – сказал он, отметив, что миграционная атака является проблемой не только Литвы, но и всего ЕС.
Ранее группа депутатов сейма (парламента) Литвы выступила с предложением объявить нелегальную миграцию из стран Азии с территории соседней Белоруссии гибридной агрессией против государства.
Накануне президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса.
В минувшую субботу Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Договорились также об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России», – приводит его слова РИА «Новости». Встреча Путина и Лукашенко прошла в Петербурге.
Также Песков рассказал, что лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года.
«Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», – сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что переговоры президентов двух государств продолжались более пяти часов.
Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года.
Минск заявил о попытках Запада сделать из Белоруссии «вторую Украину»
Внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
«Я думаю, что цель состояла в том – я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Белоруссии – состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию. Потому что сегодня цель даже не в первую очередь Белоруссия, а цель – Россия. Почему – потому что Россия сегодня превращается на наших глазах в такую мощную мировую державу», – заявил Макей в интервью телеканалу RT.
Министр также заметил, что в стране «есть ряд организаций, которые под благовидными предлогами пытались и пытаются обосноваться здесь с какими-то деструктивными целями». «Должен признать, что ситуация, поствыборная ситуация прошлого года (протесты оппозиции) – она является в определенной мере следствием того, что наши спецслужбы, наверное, просмотрели активность вот этих деструктивных организаций, которые попытались организовать соответствующий переворот в Белоруссии», – сказал он.
По словам главы МИД, в республике создана четкая система мониторинга деятельности соответствующих организаций, контроля за финансированием. «Но события прошлого года, скажем, научили нас еще более жестко смотреть на эти вещи. И предпринят ряд шагов по ограничению деятельности подобного рода деструктивных организаций в Белоруссии. Это и на законодательном уровне. И с учетом того, что против Белоруссии были введены санкции, определенные санкции», – сказал глава МИД Белоруссии.
По его словам, Минск решил закрыть ряд иностранных неправительственных организаций на территории республики из-за деструктивного характера их деятельности. «Было принято соответствующее решение о закрытии ряда иностранных неправительственных организаций в Белоруссии. Это касается различных политических фондов, партийных фондов, например, Германии, ряда НПО Соединенных Штатов Америки. Да и всех иных… и иных европейских государств. Поэтому мы намерены впредь уделять серьезное внимание работе иностранных неправительственных организаций в Белоруссии», – сказал Макей.
В то же время он заявил, что белорусские власти будут «продолжать взаимодействие с теми организациями, которые работают во благо государства и общества». Так, указал он в республике продолжают работать ряд неправительственных организаций, которые реализуют выгодные проекты в сфере экологии, охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования, медицины. «И мы не намерены разрывать сотрудничество с этими организациями», – заключил министр.
Также, по его словам, Минск не намерен отказываться от принципа многовекторности во внешней политике. «Мы заинтересованы… в том, чтобы иметь сбалансированную политику с теми странами, которые хотят видеть нас в качестве партнера. Поэтому в сухом остатке понятие многовекторности остаётся. И считаю, что мы не должны отказываться от этого принципа», – сказал Макей.
Вместе с тем, по его словам, «векторы могут быть разной длины и направленности». «И, скажем, есть направления, где мы просто обязаны иметь более тесные интеграционные контакты, связи во всех сферах и областях», – пояснил глава внешнеполитического ведомства.
Говоря о возможности организации рейсов в Крым, Макей заявил, что данном вопросе надо учитывать экономику и возможные санкции против Минска. «Что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии», – заявил Макей.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе. Также он указывал, что данные меры представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии.
В Эстонии усилили охрану границы с Россией и Латвией
Рост нелегальной миграции из Беларуси в Литву привел к тому, что Эстония усилила охрану границы с Россией, Латвией, а также контроль в портах, сообщил руководитель пограничного контроля Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.
«На юго-востоке, близ границы с Россией сейчас спокойно, но новости из Литвы, где поток беженцев по сравнению с прошлым годом вырос в 20 раз, вызывал озабоченность у тамошних жителей», – приводятся его слова на сайте эстонского телеканала «Актуальная камера».
Беличев отметил, что в его пограничном ведомстве «не верят, что в Эстонии может повториться литовско-белорусский сценарий. Но если миграционные потоки изменят направление на север, то Эстония окажется на пути следования нелегалов. В департаменте полиции и погранохране уже приняли соответствующие меры».
«Мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограждения, но и всего мониторингового оборудования. Оно дает нам полное представление о том, что происходит на границе. К тому же, сегодня мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней», – добавил он.
Между тем жители приграничной с Россией волости Сетомаа заявляют, что никакой угрозы не чувствуют, так как жители знают друг друга, а информация о появлении чужаков распространяется быстро.
«У нас хорошие отношения с пограничниками. Конечно, мы сразу передадим информацию, что мы видели и знаем. Все так и делают», – рассказала хозяйка хутора Крийза Ингрид Кала.
В среду премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика запустит строительство барьера на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов.
Ранее Служба охраны государственной границы при МВД Литвы предложила объявить режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии.
Перед этим президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
Эксперт: Европа не поможет Литве остановить поток нелегалов из Белоруссии
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«Действия ведомства Frontex, в отличие от советской системы погранохраны, обеспечивает не абсолютный контроль над границей, а лишь относительный», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Так он оценил начало срочной операции Европейского пограничного агентства (Frontex) на литовско-белорусской границе из-за растущего потока нелегальных мигрантов в Прибалтику.
«К примеру, границу Северной и Южной Кореи перейти сложно – ногу может оторвать на минах. А границу Литвы и Белоруссии мигранты будут переходить и дальше», – убежден руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
В понедельник стало известно, что Агентство Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) начало срочную операцию на литовско-белорусской границы из-за растущего миграционного давления. Речь идет о растущем потоке нелегальных мигрантов, в первую очередь из азиатских стран, которые пытаются попасть в ЕС через границу Белоруссии и Литвы. На место направят дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и спецофицеров для проведения собеседований с мигрантами, сообщил исполнительный директор Frontex Фабрис Лаггери. Frontex – ведомство, созданное в 2004 году для координации работы национальных погранслужб стран Евросоюза.
«Действия ведомства Frontex, в отличие от советской системы погранохраны, обеспечивают не абсолютный контроль над границей, а лишь относительный, – считает Межевич. – Снять проблему прорыва мигрантов невозможно без построения соответствующих защитных сооружений».
По мнению эксперта, литовские власти могли бы остановить поток нелегалов, если бы вступили в переговоры с Минском. Межевич напомнил, что открыв возможность для мигрантов, белорусские власти решили «наказать» Евросоюз за введенные санкции – и Литва с ее слабо укрепленной границей оказалась наиболее уязвимой. «Но Вильнюс не может вести переговоры, так как не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии», – считает эксперт.
Ранее схема «остановка потока нелегалов взамен на уступки» сработала в отношениях Еврсоюза и Турции, указал Межевич. «Реджеп Тайип Эрдоган угрожал снять препятствия для потока мигрантов из Сирии в Европу. Некий коллективный брюссельский разум действительно боится Турции, но при этом считает, что Белоруссии можно не бояться, – заметил эксперт. – Здесь есть определенная ошибка. В ЕС уверены, что изменить политику Турции они не могут, а в отношении Белоруссии они пока уверены в обратном. Я не уверен, что они правы».
Ранее группа депутатов сейма Литвы выступила с предложением объявить нелегальную миграцию из стран Азии с территории соседней Белоруссии гибридной агрессией против государства. Накануне президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса.
В минувшую субботу Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Путин встретится с Лукашенко в Петербурге
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Президент России Владимир Путин во вторник встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня пройдет рабочая встреча (Путина и Лукашенко) в Санкт-Петербурге», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».
Telegram-канал «Пул Первого» сообщает, что в ходе встречи лидеры «обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику».
Отмечается, что «этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов».
Ранее Песков заявлял, что Россия ждет президента Белоруссии в Крыму. При этом в 2020 году Владимир Путин заявлял, что Лукашенко официально не признает Крым российским, так как намерен строить добрососедские отношения с Киевом.
Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая президенты согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны.
Также Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.
Позже белорусский лидер рассказал о договоренностях с Путиным по поставкам нефти.
Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской
Вильнюс отказал Минску в выдаче экс-кандидата в президенты и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед эфире телеканала «Беларусь 1».
«Мы направили и направляем соответствующие документы (другим странам о выдаче оппозиционеров, проходящих в Белоруссии по уголовным делам – ред.), пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче», – передает его слова РИА «Новости».
Швед добавил, что «в этом отказе нет никакой мотивировки – на основании чего нам отказали». «То есть правовых оснований мы в этом не увидели», – заключил генпрокурор.
Напомним, генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что направила Литве просьбу о выдаче Тихановской для ее привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя запрос генпрокуратуры Белоруссии об экстрадиции экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявил, что «раньше замерзнет ад», чем Вильнюс рассмотрит требование Минска.
Новый аккаунт Протасевича в Twitter заблокировали
Новый аккаунт в Twitter основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича заблокирован.
«Действие учетной записи приостановлено. Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Твиттера», – сообщается на его новой странице.
На прошлой неделе Протасевич сообщил, что вернулся в соцсеть Twitter с новым аккаунтом.
Напомним, Протасевич и задержанная вместе с ним россиянка Софья Сапега направили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.
23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко
Запланированная на вторник встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не является неожиданной, договоренность о ней была достигнута некоторое время назад. Лидеры стран обсудят попытки Запада раскачивать ситуацию в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что глава российского государства во вторник работает в Санкт-Петербурге. Там у него запланирована встреча с Лукашенко, который находится в России с кратким рабочим визитом, указал представитель Кремля, передает ТАСС.
«Сразу скажу, что лидеры достигли договоренности об этой встрече уже какое-то время назад. Она никакая не неожиданная. Просто мы не делали каких-то традиционных объявлений», – подчеркнул Песков.
По его словам, Путин и Лукашенко обсудят попытки Запада и дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. «Конечно же, (на повестке дня будет) обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии. Меры по противодействию», – отметил представитель Кремля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали днем в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Лукашенко прибыл в Петербург для встречи с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге во вторник.
Напомним, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи в конце мая президенты согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны.
Также Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги.
Позже белорусский лидер рассказал о договоренностях с Путиным по поставкам нефти.
Путин заявил о сохранении триединства народа России, Украины и Белоруссии
Президент Владимир Путин выразил уверенность, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет, «как бы кто ни старался». Таким образом российский лидер прокомментировал свою статью, в которой упоминал триединый народ из великороссов, малороссов и белорусов.
«Нет, конечно», – приводит ТАСС ответ президента России на вопрос о том, остался ли триединый народ в истории.
Путин рассказал, что разговаривал на этот счет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и тот обратил внимание, что даже во время игры в хоккей белорусы, когда ошибаются или не понимают друг друга, в сердцах кричат: «Ты что, не русский?». «Это идет на автомате, от души, от сердца, – подчеркнул российский лидер. – И на Украине много таких людей, миллионы». «Поэтому никуда это не делось и никуда не денется», – выразил уверенность глава государства.
Он провел аналогию с религиозным сознанием, которое никуда не исчезло, несмотря на попытки советской власти его выкорчевать.
«Как только Великая Отечественная война началась, [председатель Совета народных комиссаров СССР, министр иностранных дел СССР Вячеслав] Молотов, выступая по радио, сказал «граждане и гражданке», а Сталин, когда выступал, когда осознали всю надвигающуюся катастрофу начатой фашисткой Германией войны, он сказал уже «братья и сестры», это почти церковное обращение», – напомнил Путин, отметив, что затем советские власти восстановили патриаршество, и теперь «церковь заняла свое достойное место в жизни общества».
«И вот это триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался и как бы кто ни пытался реализовывать эти планы по лекалам еще XVII–XVIII веков», – подчеркнул Путин.
Отвечая на вопрос о том, когда начался проект «анти-Россия» по разделению единого русского народа и связан ли он только с Украиной, Путин сказал: «Конечно, нет. Я об этом достаточно подробно пишу [в статье]. Он начался еще в XVII–XVIII веке, в Речи Посполитой».
Затем, заметил президент России, этот проект использовался польским национальным движением, а перед Первой мировой – и Австро-Венгрией, причем цель у такой политики была простой: «разделять и властвовать», ослабить Россию. «Скажем, перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России – просто ослабить страну. Они этого и добивались активно, продвигая эту идею, отделяя часть единого народа от общего целого, для того чтобы противник был послабее», – отметил Путин.
Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».
Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина.
Путин сравнил уровень интеграции России и Белоруссии с ЕС
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В Европейском союзе достигнут куда более глубокий уровень интеграции, нежели в Союзном государстве России и Белоруссии, заметил президент Владимир Путин.
«Там (в Европейском союзе – прим. ВЗГЛЯД) единая валюта есть и фактически очень мощный таможенный союз, и так далее, и так далее. И единое пространство передвижения. Там все есть такое, чего мы [в Союзном государстве России и Белоруссии] пока не достигли», – приводит слова Путина ТАСС.
Как отметил российский лидер, Союзное государство России и Белоруссии представляет из себя разновидность интеграции при полном сохранении суверенитета. «В прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции <…>. И при полном сохранении суверенитета. Но тем не менее это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность», – сказал Путин.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Константиновском дворце Петербурга предложил подвести итоги работы правительств и определить направления дальнейшего движения.
Позже в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром России. Также лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году сохранится на уровне 2021 года.
Кроме того, по словам Лукашенко, никаких проблем с поставками российской нефти в Белоруссию на фоне санкций Запада не будет, как и с поставками нефтепродуктов на рынок России и на внешний рынок, поставки будут осуществляться в запланированных объемах.
Напомним, 4 июля глава правительства Белоруссии Роман Головченко заявлял, что в ближайшие месяцы будет сформирован весь пакет союзных программ с Россией. 1 июля Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии.
Путин предложил Лукашенко подвести итоги работы правительств
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко предложил подвести итоги наработок правительств и определить направления дальнейшего движения.
«Александр Григорьевич, мы можем подвести с вами сегодня в ходе встречи некоторые итоги того, что было наработано правительством. Мне правительство, как я уже говорил, докладывало и вчера, и сегодня с утра еще, справки читал. Ну и посмотреть, по каким направлениям, как мы должны двигаться дальше», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики. В свою очередь Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.