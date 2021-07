Член СПЧ: Поправки в Конституцию защитили Россию от необходимости легализации однополых браков 13 июля 2021, 20:02 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Авторы поправки в Конституцию о том, что браком считается только союз мужчины и женщины, предвосхитили требование ЕСПЧ о регистрации однополых пар в России. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД член СПЧ Ирина Киркора. Ранее ЕСПЧ потребовал от российских властей юридически признать нетрадиционные браки. «Многие в прошлом году спрашивали: «Зачем перегружать Конституцию и вводить такую норму?», а теперь получается, что члены рабочей группы по поправкам как в воду глядели», – пояснила заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директор АНО «Авторский центр «Мир семьи» Ирина Киркора. Если решения каких-либо межгосударственных органов, принятые на основании международных договоров, противоречат Конституции, они не подлежат исполнению в России, напомнила Киркора. «Исторически во всех цивилизациях браком признавался союз между представителями разных полов, осуществлялось правовое регулирование семейной жизни мужчины и женщины», – добавила специалист. Правозащитник также напомнила слова сенатора Алексея Пушкова о том, что ЕСПЧ никого не может заставить признать однополые браки: ни Россию, ни даже страны-члены ЕС Венгрию и Польшу. Ранее Страсбургский суд опубликовал постановление, в котором утверждается, что Россия непризнанием однополых браков нарушает статью 8 Европейской конвенции о права человека «Право на уважение частной и семейной жизни». В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно, но однополые пары, состоящие в отношениях, должны иметь те же семейные права, что и разнополые пары. Суд объединил иски трех пар из Москвы и Липецкой области, которые с 2009 года пытались вступить в брак. Согласно российской Конституции, брак – это добровольный союз мужчины и женщины. А 79 статья гласит, что основной закон страны имеет преимущество над международными договорами. Кроме того, в ноябре Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в России однополых браков, заключенных за рубежом.

Посол заявил о способности России обойтись без особых услуг и помощи США 13 июля 2021, 04:29

Фото: Посольство России в США/Facebook

Текст: Антон Антонов

Россия не нуждается в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требует уважения, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института международных исследований в Монтерее в рамках ежегодного летнего симпозиума института по тематике России, сообщается в Facebook посольства. Антонов отметил, что встреча президентов России и США в Женеве прошла в «спокойной, деловой и в целом конструктивной атмосфере». Владимир Путин и Джо Байден «согласились с необходимостью вести дело к сближению позиций». При этом Россия «не питает никаких иллюзий о кардинальных прорывах», так как «накопилось слишком много взаимных претензий». Однако «возможности для позитивной динамики есть», сказал посол. По его словам, «важнейшей договоренностью саммита, зафиксированной в совместном заявлении по стратстабильности, стало решение начать комплексный двусторонний диалог». Данное решение, а также продление СНВ-3 Антонов назвал шагами США «в направлении здравого смысла». Москва делает «все возможное, чтобы не допустить возникновения между нашими странами любого вооруженного конфликта». Россия считает, что «цель стратдиалога» – выработка нового «уравнения безопасности» с учетом всех значимых факторов, которое будет затрагивать «все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи». Другой «приоритетной темой», по мнению посла, является кибербезопасность. При этом Антонов со ссылкой на американские источники отметил, что «большинство кибернападений в мире происходит с электронных адресов на территории США». Посол подчеркнул, что вопрос кибербезопасности является «общей проблемой, которую надо решать». Россия предложила конкретные действия по восстановлению механизмов взаимодействия. Антонов указал и на «еще один важный результат последних дней – координацию усилий двух стран по выправлению ситуации в Сирии». В частности, была «принята резолюция СБ ООН по сложному вопросу о трансграничных поставках гуманитарной помощи». Посол заявил, что «опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют сотрудничества». Однако для Москвы «неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки». «Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться», – сказал он, призвав «в нынешней турбулентной глобальной обстановке» научиться «сотрудничать ради безопасности и процветания россиян и американцев». 9 июля президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Меркель отказалась давить на Россию по «Северному потоку – 2» 12 июля 2021, 20:50

Фото: Salerno/EUC/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе. «Я заявил госпоже (Ангеле) Меркель, что нам мало будет таких гарантий, потому что субъектом во всех этих переговорах является РФ. И если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны иметь гарантии ЕС, гарантии Германии, гарантии Франции. Вопрос «Северного потока – 2», я считаю, что это часть вопросов в будущем на «нормандской» встрече», – сказал он на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает РИА «Новости». По мнению Зеленского, строительство «Северного потока – 2» угрожает энергетической безопасности страны. «Я действительно считаю, что нормандский формат может быть одной из площадок, где могут подниматься энергетические вопросы. Риск того, что Украина будет отключена от газа, от транзита газа, это может случится – рискует вся территория Украины и временно оккупированная. То есть газ может не получить и временно оккупированная часть Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники нормандского формата», – добавил Зеленский. В свою очередь Меркель отметила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Также Зеленский заявил, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе. «Что касается привлечения президента Байдена к нормандскому формату, мы не успели об этом поговорить. И я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в нормандском формате, если участники нормандского формата будут за, ну Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров и госпожи Меркель (с Байденом), и также у меня будет встреча с президентом Байденом, и я также буду поднимать этот вопрос», – сказал Зеленский. Ранее сообщалось, что Зеленский во время визита в Германию и запланированных на вечер понедельника переговоров с канцлером Ангелой Меркель планирует добиться остановки проекта «Северный поток – 2». Погребинский: Зеленский получил от Германии две пощечины 13 июля 2021, 14:36

Фото: STEFANIE LOOS/ЕРА/POOL/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Зеленский получил пощечины от руководства Германии как по теме «Северного потока – 2», так и по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя итоги визита президента Украины в Берлин. «Перед визитом Меркель в США Зеленский намеревался вновь обозначить свои пожелания. В первую очередь это касалось строительства трубопровода «Северный поток – 2» и Донбасса», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Меркель сказала, что понимает его обеспокоенность по поводу транзита газа и пообещала вместе с Байденом подумать об этом. Но не стоит забывать, что Меркель – уходящий политик. Видимо, она надеется, что следующий канцлер тоже будет озабочен этим вопросом, но достоверно это неизвестно», – пояснил он. Погребинский считает, что Зеленский не получил никакого результата, кроме некоторого раздражения Меркель в части все возрастающих требований Украины. Позиция президента США по «Северному потоку – 2» также известна, напомнил эксперт. «Байден не собирается блокировать трубопровод. По крайней мере, до ввода его в эксплуатацию», – уточнил собеседник. При этом политолог добавил, что Россия не заинтересована в сохранении транзита газа через Украину. «Если Украина после ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет по-прежнему считать, что ведет войну с Россией, то Газпром вряд ли будет рисковать своими поставками в Европу через нее», – объяснил Погребинский. А что касается Донбасса, то «после встречи Зеленского с Меркель многое остается неясным». «С одной стороны, украинский президент согласился с идеей кластеров (пошаговый план выполнения Минских соглашений по Донбассу), которую предложили совместно Германия и Франция», – уточнил он. «Но я бы не советовал никому доверять словам Зеленского и членам его команды. Они все время врут», – констатировал Погребинский. Он указал, что «там также содержится требование ввести в украинское законодательство «формулу Штайнмайера», которая призвана определить порядок предоставления особого статуса республикам Донбасса». «Украинские власти «встанут на уши» и не будут этого делать. Если только администрация Байдена не решит перестроить действующую украинскую политическую элиту и не заставит ее выполнять все необходимые договоренности», – убежден политолог. Но несмотря на отсутствие ощутимых результатов визита в Берлин, Зеленский не мог не поехать в Германию. «Ему важнее сфотографироваться с сильными мира сего, чем сделать свою страну счастливее. Я думаю, что он и не рассчитывал добиться чего-то. В условиях предстоящей смены власти в Германии сложно было чего-то ожидать, – считает Погребинский. – На мой взгляд, он даже получил пощечины по обеим темам. По «Северному потоку – 2» это была мягкая оплеуха, так как Меркель согласилась подумать о сохранении транзита через Украину. А по Донбассу он получил довольно жесткую пощечину, поскольку его призвали к выполнению проекта кластеров». Кроме того, эксперт напомнил о несостоявшейся встрече украинского лидера с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «Зеленский хотел встретиться, но, вероятно, получил информацию о том, что никаких договоренностей по поставкам вооружений или включению Украины в НАТО не будет. Поэтому он и не взял с собой министра обороны Андрея Тарана», – предполагает политолог. «Возможно, он надеялся на то, что фрау Крамп-Карренбауэр будет готова хотя бы подумать о поставках вооружений», – добавил собеседник. Погребинский подчеркнул, что отсутствие конкретных требований украинского лидера по вооружениям «свидетельствует скорее не о намерении получить реальные поставки, а о желании продемонстрировать всему миру, что Европа обещает Украине что-то связанное с оружием». «Но немцы заранее ясно дали понять, что не поставляют оружие в страны, которые ведут военные действия», – заключил он. В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский посетил Берлин с двухдневным рабочим визитом. Он встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. Между тем встречу Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили. Президент Украины заявил, что доволен итогами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. «Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более четырех часов. Она состояла из двух частей. Часть первая – тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи», – сказал он. Во второй части встречи, которая состоялась после общения с прессой, продолжил Зеленский, стороны уже развернуто поговорили «о важных вещах», передает ТАСС. Он также отметил, что Украина надеется получить гарантии безопасности в связи с реализацией проекта «Северный поток – 2» после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля. В свою очередь Ангела Меркель отметила, что Германия серьезно относится к тревоге Киева относительно будущего транзита газа и будет добиваться сохранения роли Украины в этой сфере, сообщает ТАСС. Она уточнила, что данная проблематика будет обсуждаться и в ходе ее встречи с президентом США Джо Байденом. «Для нас Украина является и остается страной-транзитером даже когда «Северный поток – 2» будет достроен», – сказала она. По ее словам, Берлин постоянно будет четко заявлять о том, что «Северный поток – 2» «не является заменой» транзиту. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На МАКС-2021 представят принципиально новый военный самолет 13 июля 2021, 07:57

Фото: checkmate.uacrussia.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) презентует в первый день работы международного авиасалона МАКС-2021 принципиально новый военный самолет, сообщили в пресс-службе Ростеха. «Объединенная авиастроительная корпорация презентует принципиально новый военный самолет 20 июля – в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в городе Жуковский», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха. В полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры самолета. Презентацию новинки можно будет увидеть онлайн на YouTube-каналах Ростеха, ОАК и на странице проекта. «Россия – одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный «законодатель мод» в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», – приводятся в сообщении слова представителя Ростеха. Напомним, в июне вице-премьер Юрий Борисов во время рабочей поездки в Приморский край сообщил, что Министерство обороны России и КБ «Сухого» планируют разработать двухместный вариант истребителя Су-57 для экспорта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Авиаэксперт сказал, какой принципиально новый военный самолет представят на МАКС-2021 13 июля 2021, 14:12

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Принципиально новый военный самолет, который собираются презентовать на МАКС-2021, скорее всего, будет легким многоцелевым истребителем, который составит конкуренцию американскому F-35 и заменит советский МиГ-29, сказал газете ВЗГЛЯД глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. В пресс-службе Ростеха рассказали, что в первый день работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который традиционно пройдет в городе Жуковский, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) намерена презентовать принципиально новый военный самолет. «Мы видим, что создателям самолета удалось сохранить интригу до самого последнего момента. Сейчас нам неизвестен ни его облик, ни его характеристики, по крайней мере, публично ничего из этого не озвучено и не продемонстрировано. Поэтому все то, что мы можем видеть, это по большому счету небольшие элементы, которые представлены в видеоролике, и какая-то обрывочная информация, которая публиковалась о разработках нового многоцелевого истребителя», – говорит Пантелеев. Прежде всего речь идет действительно о многоцелевой машине, продолжает эксперт, которая будет способна наносить удары по наземным целям и в то же время вести воздушные бои. Кроме того, он обращает внимание на то, что в ролике делается акцент на том, что это экспортно-ориентированная модель, которая будет конкурировать на мировом рынке с американским самолетом F-35. «Очень короткое и малоинформативное изображение в тот момент, когда самолет летит над водной поверхностью и отражается его профиль. Это дает возможность сделать вывод, что это самолет с интегральной компоновкой фюзеляжа. В целом, скорее всего, это будет машина, выполненная с использованием всех актуальных технических решений, снижающих заметность в радиолокационных и других диапазонах. Подводя итог, это будет легкий многоцелевой самолет-истребитель, наш ответ F-35 и в каком-то смысле замена советскому самолету МиГ-29, который сейчас стоит на отечественном вооружении», – считает эксперт. По мнению собеседника, премьера нового военного самолета, скорее всего, станет самым обсуждаемым событием и может очень серьезно отвлечь на себя внимание от других новинок. Хотя тот формат, который будет использоваться (скорее всего, видеопрезентация, материалы которой разместят на сайтах), вполне позволит подробно изучить модель, но увидеть все своими глазами на фестивале массовым посетителям будет очень интересно. «Из других, в общем-то, пассажирский МС-21 с двигателями ПД-14 отечественной разработки – это, безусловно, важная новинка, которая, думаю, также будет по достоинству оценена и посетителями, и прессой. Если говорить о других новинках, то интересно будет посмотреть на региональный турбовинтовый Ил-114-300, который совершил свой первый полет в прошлом году, легкий многоцелевой самолет «Байкал» (ЛМС-901), который будет также впервые представлен на МАКС, ну и несколько разработок наших ученых: летающая лаборатория с гибридной силовой установкой. Ожидается как ее статичный показ на стоянке, так и участие в летной программе», – заключил Пантелеев. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин намерен посетить в этом году авиасалон МАКС-2021, который пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Захарова припомнила Британии заявления о «русских футбольных хулиганах» 13 июля 2021, 02:23

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «зверства британских болельщиков» на финальном матче чемпионата Европы по футболу. Захаровой «вспомнились заявления различных ветвей власти Британии перед чемпионатом мира по футболу в России 2018 года, призванные напугать подданных ее Величества «русскими футбольными хулиганами». Тогда глава комитета по иностранным делам Том Тугендхат заявил, что британский парламент «обеспокоен вопросами обеспечения безопасности болельщиков, представляющих темнокожих, азиатов и нацменьшинства, а также ЛГБТ-сообщество». А канал Би-би-си даже выпустил документальный фильм «Армия российских хулиганов». «Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис по этому поводу заявил? А британский парламент? Вот именно», – заявила Захарова в Telegram. Она отметила, что надеется на «беспристрастность» Би-би-си, который, возможно, «снимет фильм о своих фанатах», продемонстрировавших, «где живут настоящие «футбольные хулиганы». Кроме того, Захарова заявила, что «вспомнила дружелюбие и настоящее гостеприимство России, проявленное всеми нами в том самом 2018 году». Напомним, финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Английские фанаты перед матчем напали на итальянских, атаковали зрителей прямо на стадионе «Уэмбли», а после матча принялись жечь файеры и переворачивать мусорные баки. Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021 Дебоширы напали на заступившегося за девушку пассажира автобуса в Мытищах 13 июля 2021, 06:50

Фото: кадр РЕН ТВ

Текст: Антон Антонов

В автобусе №314 в подмосковных Мытищах группа дебоширов напала на пассажира, который заступился за девушку, сообщают СМИ. По информации РЕН ТВ, несколько мужчин приставали к женщине. Один из пассажиров потребовал от них прекратить такое поведение, после чего они вшестером набросились на него. Драку разняли другие пассажиры, зачинщиков вытолкали из автобуса. Другая девушка снимала происходящее на камеру, за это хулиганы угрожали ей, заявляли, что «разденут ее и разорвут». По предварительной информации, в результате драки никто не был задержан. Мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Москве 13 июля 2021, 01:59

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В драке в столичном районе Кузьминки участвовали около 50 человек, 20 из них задержаны, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник ТАСС сообщил, что несколько человек госпитализированы с ножевыми ранениями, при этом значительная часть участников конфликта – приезжие из стран Средней Азии. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что произошел «конфликт между гражданами около станции метро Кузьминки». Полиция и Росгвардия, прибыв на место, «приняли меры по недопущению нарушения общественного порядка». В «территориальные отделы полиции доставлен ряд граждан для разбирательства», сообщили в главке. Источник «Интерфакса» сообщил, что «драку устроили», предположительно, «трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии на почве личной неприязни». Однако, как отмечает РЕН ТВ, в соцсетях пишут, что столкнулись мигранты из Киргизии и Таджикистана. Канал заявил, что в драке участвовало более 100 человек. На драку в челябинском детсаду вызвали Росгвардию 13 июля 2021, 09:55 Текст: Дмитрий Зубарев

В Челябинске группу задержания Росгвардии вызвали на драку в детском саду. Бойцы вневедомственной охраны задержали одного из участников потасовки, сообщили в пресс-службе ведомства. «Инцидент произошел 12 июля, сработала тревожная кнопка. Прибывшую группу встретил сторож. По его словам, двое мужчин устроили драку на территории садика. Бойцы Росгвардии пресекли драку и доставили ее зачинщика в отдел полиции», – пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как выяснилось в ходе разбирательства, отношения выясняли между собой родственники. Пока росгвардейцы ехали на место происшествия, 35-летний челябинец успел разбить лицо своему 61-летнему тестю. Ранее в Петербурге после драки матерей в детсаду возбудили дело. В СФ назвали Зеленского «неадекватным» после его заявления по «Северному потоку – 2» 12 июля 2021, 21:47

Фото: Efrem Lukatsky/АР/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о необходимости увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом переговоров говорит о его неадекватности. «Мне кажется, что у Зеленского с головой не все в порядке. При чем тут коммерческий проект России с Германией и нормандский формат? Что теперь, надо обсуждать в норманнском формате все подряд, все, что происходит в мире?», – приводит его слова РИА «Новости». Джабаров считает, что после таких заявлений Германия откажется иметь дело с Киевом. «Я думаю, Германия откажется с Зеленским иметь любое дело, потому что он просто неадекватен», – сказал он. Ранее Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил, что что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе. «Талибан» пригрозил турецким «оккупантам» 13 июля 2021, 12:52

Фото: TATYANA MAKEYEVA/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Террористическая организация «Талибан» (запрещена в России) выступила против размещения турецких военных на территории Афганистана, поскольку это нарушает суверенитет страны. «Решение Турции опрометчиво, это нарушение нашего суверенитета, территориальной целостности и противоречит национальным интересам. Исламский эмират (самоназвание управленческой системы талибов) решительно осуждает этот шаг Турции и считает, что это вызовет проблемы между народами Турции и Афганистана», – говорится в заявлении талибов, передает РИА «Новости». «Талибан» пообещал рассматривать присутствие иностранных военных любой страны как оккупацию. Талибы также предупредили Анкару, что если турецкие военные останутся в Афганистане, они окажут им сопротивление, и ответственность за последствия будет на плечах «тех, кто вмешивается во внутренние дела». «Наша политика не меняется: мы стремимся к позитивным отношениям со всеми странами на взаимной основе. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других и никому не позволим вмешиваться в наши», – заявило движение. Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий. Позже он сообщил, что окончательное решение еще не принято, ведутся переговоры с США и Афганистаном. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. На прошлой неделе силам безопасности Афганистана удалось остановить талибов в Кандагаре. 9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Шмелева заявила об ответственности идти во главе списка лидеров «Единой России» 13 июля 2021, 10:58 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» позволит перенести многие инициативы в сфере образования на законодательный уровень, сказала сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, которая входит в пятерку лидеров списка партии на выборах в Госдуму. В эфире «Соловьев Live» Шмелева ответила на вопрос, почему она приняла решение пойти на выборы от «Единой России». «Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику в сфере образования в течение следующих пяти лет. Уверена, что благодаря моему статусу, мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу «Единой России», – отметила Шмелева, слова которой приводятся в Telegram «Единой России». Ранее Шмелева заявила, что для улучшения системы воспитания и образования в России следует снизить учебную нагрузку на детей, заняться развитием массового спорта и преемственных образовательных моделей. Напомним, «Единая Россия» 19 июня провела свой съезд, посвященный выборам в Госдуму. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов по предложению президента Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Глава МВД Украины Аваков подал заявление об отставке 13 июля 2021, 17:46

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке, сообщили в пресс-службе украинского МВД. «Соответственно части первой статье 18 закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявку об отставке с должности Министра внутренних дел. Благодаою команду МВД за годы совместной службы. Благодарю каждого офицера, рядового и служащего. Честь имею!» – говорится в заявление Авакова, которое опубликовано на сайте МВД Украины. Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность. В декабре 2020 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова и бывшего главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой по подозрению в незаконном завладении 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом». Кроме того, расследуются и действия сотрудников CityCommerce Bank. Устроивших массовую драку в Москве иностранцев выдворят из России 13 июля 2021, 16:07

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Иностранцы, участвовавшие в драке у метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. В сообщении на сайте ведомства говорится, что «иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы территории России с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию России». Отмечается, что после драки «в территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в конфликте». В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом. Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. В Белоруссии задержали всех фигурантов «спящих» террористических ячеек 12 июля 2021, 21:09

Фото: АР/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В Белоруссии все фигуранты вскрытых «спящих» террористических ячеек, которыми управляли из-за границы, задержаны и дают признательные показания, сообщил государственный телеканал ОНТ со ссылкой на Комитет госбезопасности республики. «Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. Об этом нашему телеканалу сообщили в Комитете государственной безопасности Беларуси. В настоящее время проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам», – приводит сообщение РИА «Новости». Напомним, в начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва.