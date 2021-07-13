Аномальная жара и новый штамм COVID-19 стали причиной повышенной смертности в Москве

Рост смертности в Москве в июне обусловлен значительным влиянием двух основных причин: аномальной жарой и новым штаммом COVID-19, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

«Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3145 случаев. Во-первых, в июне 2021 года были зафиксированы пиковые значения заболеваемости коронавируса. Ежесуточное число новых случаев достигло рекордных 9 тыс. в сутки. Среднесуточная заболеваемость составила 5942 случаев и по сравнению с маем (2812) выросла более чем в два раза. Было отмечено поступление большого числа тяжелобольных пациентов в больницах – ежедневно от 1,7 до 1,9 тыс. человек», – сообщается на сайте Мосгорздрава.

Отмечается, что больше пациентов начали нуждаться в оказании реанимационной помощи, включая искусственную вентиляцию легких (число пациентов, состоящих на ИВЛ достигло 600-700 человек). Такой рост эпидемиологи связывают прежде всего с циркуляцией нового штамма заболевания (дельта), который в разы заразнее и вызывает более тяжелое течение заболевания.

«Как следствие COVID-19 в июне в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 527 случаях. От ковида как основной причины смерти в июне умерли 4 886 человек. 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим ковидом. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае», – говорится в сообщении.

Еще одной причиной, повлиявшей на рост смертности в июне, назвали аномальную жару, которая привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы. По словам врачей-кардиологов, жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных. Отмечаются: потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови, которые могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падение давления, которое может спровоцировать инсульт.

«Таким образом избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин – резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекции в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погоды.

Летальность от коронавируса в Москве на 1 июля 2021 года составляет: 2,78%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,88%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», – сообщил депздрав.

В ведомстве отметили, что вакцинация является единственным эффективным способом защиты от коронавируса и ее тяжелейших последствий. В Москве в 119 центрах на базе городских поликлиник вакцинация проводится по предварительной записи без выходных с 8.00 до 22.00. Без записи сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва». Кроме того, без записи вакцинация проводится в семи центрах госуслуг «Мои Документы», торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них центр вакцинации в Гостином Дворе – один из крупнейших прививочных павильонов в Европе.

Ранее замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила, что темпы вакцинации от коронавируса в регионах России разные, всего сейчас привито более 28,6 млн россиян.

До этого глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%.