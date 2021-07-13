Россия решила обсудить с США последствия вывода войск из Афганистана «Талибан» предостерег Турцию от размещения военных в Афганистане Радиотехники ЧФ провели учения на фоне захода в Черное море кораблей НАТО 13 июля 2021, 12:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Учения по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в море проведены радиотехническими постами Черноморского флота, сообщила пресс-служба ЧФ. «В Крымской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в море. В учении приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крымского полуострова», – передает ТАСС сообщение флота. Уточняется, что по поступившим вводным боевые расчеты постов установили визуальный и радиоэлектронный контакты с назначенными целями, обеспечили точность, своевременность выдачи данных о надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море. По данным флота, в учениях были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота, «которые подтвердили высокую степень готовности и способность выполнять задачи по предназначению». Напомним, в понедельник фрегаты ЧФ уничтожили суда условного противника на фоне захода кораблей НАТО.

На МАКС-2021 представят принципиально новый военный самолет 13 июля 2021, 07:57

Фото: checkmate.uacrussia.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) презентует в первый день работы международного авиасалона МАКС-2021 принципиально новый военный самолет, сообщили в пресс-службе Ростеха. «Объединенная авиастроительная корпорация презентует принципиально новый военный самолет 20 июля – в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в городе Жуковский», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха. В полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры самолета. Презентацию новинки можно будет увидеть онлайн на YouTube-каналах Ростеха, ОАК и на странице проекта. «Россия – одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный «законодатель мод» в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», – приводятся в сообщении слова представителя Ростеха. Напомним, в июне вице-премьер Юрий Борисов во время рабочей поездки в Приморский край сообщил, что Министерство обороны России и КБ «Сухого» планируют разработать двухместный вариант истребителя Су-57 для экспорта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно об опасениях США из-за возможного создания в России ИИ 12 июля 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Пентагон обеспокоен возможным использованием Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта, пишет в статье для The National Interest обозреватель Крис Осборн. Автор ссылается на заявление генерал-лейтенанта Майкла Гроена, по мнению которого, в случае создания Россией «военного ИИ» США и их союзники не смогут дать эквивалентный ответ. Он объяснил это тем, что управляемое искусственным интеллектом оружие не будет руководствоваться этическими или гуманитарными соображениями для начала атаки, тогда как в США, не обладающих такой системой, решение об атаке будут принимать люди. «Это поставит американскую армию в невыгодное положение», – отметил Гроен, передает РИА «Новости». В связи с этим генерал-лейтенант считает необходимым создавать и использовать высокоэффективное оружие с поддержкой ИИ в соответствии с существующими этическими нормами. В настоящее время в министерстве обороны США рассматривают возможность создания систем искусственного интеллекта, которые способны использовать нелетальное или оружие оборонительного типа против приближающихся противокорабельных ракет, минометов и дронов. Это, по мнению военного, поможет внести этические принципы в применение оружия на основе искусственного интеллекта. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над вооружениями, касающийся новых разрушительных технологий – гиперзвуковых вооружений или искусственного интеллекта, или автономных систем. Начались крупнейшие учения Росгвардии 12 июля 2021, 06:45

Фото: rosguard.gov.ru

Текст: Антон Антонов

В России стартовали оперативно-стратегические учения «Заслон–2021» – крупнейшие учения Росгвардии за всю ее историю, сообщает ведомство. Учения пройдут с 12 по 30 июля для подготовки к совместным стратегическим ученияс «Запад–2021», запланированным на сентябрь. В учениях Росгвардии, которые пройдут «сразу в нескольких регионах страны», примут участие воинские части и соединения из разных округов войск Национальной гвардии, а также подразделения территориальных управлений. Переброска будет осуществляться авиацией, автомобилями и поездами. Учения «Заслон–2021» позволят оценить готовность войск к выполнению возложенных задач, повысить профессионализм личного состава и слаженность подразделений. На учениях отработают задачи по «нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности России», передает РИА «Новости». Напомним, генштаб вооруженных сил Белоруссии заявил, что предстоящие совместные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность, продемонстрируют готовность стран защищать свои суверенитет и независимость. Учения пройдут на территории двух государств с 10 по 16 сентября. ЧФ приступил к слежению за ракетным катером ВМС Греции в Черном море 10 июля 2021, 22:59

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Черноморский флот России приступил к слежению за действиями ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции в акватории Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной. «Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 г. в акваторию Черного моря», – приводит текст сообщения ТАСС. Ранее в субботу командующий военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о завершении международных учений Sea Breeze-2021. Днем ранее коммандер ВМС США Джон Джонс сообщил, что участвующие в Sea Breeze-2021 корабли останутся в Черном море для новых учений в Болгарии. Военные маневры Sea Breeze-2021 проходили в Черноморском регионе с 28 июня по 10 июля. В них были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию. Польша захотела купить американские танки M1 Abrams 10 июля 2021, 14:13 Текст: Наталья Ануфриева

Министерство обороны Польши намерено закупить 250 танков M1 Abrams на замену «устаревшим» советским Т-72 и ПТ-91, пишут СМИ. Польское издание Gazeta.pl сообщило об этом со ссылкой на источник, указав, что предполагаемая стоимость контракта составляет 3-5 млрд долларов, передает «Царьград». После этого американское издание Defense News обратилось за комментарием в минобороны Польши и получило подтверждение. Представитель ведомства отметил, что Варшава хочет собирается технику, чтобы та лучше соответствовала реалиям современного боя. Однако окончательного решения по данному вопросу пока не принято. В Польше считают, что заключение контракта на приобретение M1 Abrams значительно усилит мощь бронетанковых порядков страны. Ранее в Сети появилось видео учебного сражения M1 Abrams с польскими Leopard, PT-91 Twardy (основной боевой танк, основанный на лицензии советского Т-72). Газета ВЗГЛЯД писала, почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит российскую «Армату». Шойгу анонсировал самый масштабный военно-морской парад в Петербурге 13 июля 2021, 11:37

Фото: Anatoly Maltsev/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

В главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, примут участие 54 корабля не только из России, но и из других стран, он станет самым масштабным по сравнению с предыдущими, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Пятый по счету в новейшей истории, он проходит в год 325-летия флота России. В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера Пограничной службы ФСБ», – цитирует РИА «Новости» Шойгу. Он отметил, что по сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным. В частности, по словам Шойгу, планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана. В мероприятии примут участие свыше четырех тысяч военнослужащих. Министр уточнил, что завершая официальную часть праздника, в небе над Петербургом пролетят 48 самолетов и вертолетов. В прошлом году японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ России. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. Китай обвинил эсминец ВМС США во вторжении в акваторию островов Сиша 12 июля 2021, 08:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Американский ракетный эсминец Benfold («Бенфолд») без разрешения вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, китайские военные сделали предупреждение американскому кораблю, следует из заявления официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли. Сообщается, что американский ракетный эсминец Benfold 12 июля «без разрешения правительства Китая незаконно вторгся в акваторию китайских островов Сиша». Группировка ВМС НОАК Южной зоны боевого командования сопроводила американский корабль и сделала ему предупреждение. «Архипелаг Сиша – исконная территория Китая. Действия американского корабля являются бесцеремонным нарушением суверенитета Китая, серьезным подрывом мира и стабильности в Южно-Китайском море, нарушают базовые принципы международного права и международных отношений, ведут к увеличению рисков безопасности в регионе, еще одно свидетельство милитаризации Южно-Китайского моря. Факты говорят о том, что США являются чистопробным создателем рисков безопасности в Южно-Китайском море», – передает РИА «Новости» заявление командования. Оборонное ведомство Китая осудило действия американского эсминца и выразило решительный протест. «Мы настоятельно призываем американскую сторону немедленно прекратить подобные провокации, контролировать свои военные действия на море, в противном случае вся ответственность за возможные последствия будут полностью лежать на американской стороне. Военные НОАК находятся в боевой готовности и в любой момент готовы решительно отстаивать государственный суверенитет Китая, мир и стабильность в Южно-Китайском море», – говорится в заявлении. Ранее Вьетнам потребовал от Китая убрать комплексы ПВО с Парасельских островов. Напомним, в конце мая 2018 года Китай также обвинил США во вторжении в Южно-Китайском море. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Фрегаты ЧФ уничтожили суда условного противника на фоне захода кораблей НАТО 12 июля 2021, 09:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» провели в морских полигонах боевой подготовки Черного моря учения по уничтожению отряда кораблей условного противника. «По замыслу учения, береговыми средствами наблюдения и разведки Черноморского флота был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат, двигавшийся в воздушном пространстве вдоль линии государственной границы России. В результате слежения за БЛА удалось зафиксировать его посадку на вертолетную площадку корабля, находящегося в нейтральных водах в составе ранее обнаруженной корабельной ударной группы условного противника», – передает ТАСС сообщение флота. Уточняется, что командованием флота была поставлена задача командирам фрегатов, находящихся в акватории Черного моря, максимальным ходом следовать в район нахождения кораблей условного противника, чтобы определить их дальнейшие действия. На запросы российских моряков корабли условного противника не отвечали. «При подходе в означенный район экипажи фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» были атакованы. Боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы. Затем расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей отработали алгоритм совместных действий по уничтожению надводных целей путем нанесения ракетных ударов высокоточным оружием и артиллерией», – отметили на флоте. Добавляется, что следующим этапом боевой подготовки фрегатов станет совместное учение с экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота по нанесению ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей условного противника. Напомним, 8 июля Десантный корабль ВМС США «Юма» зашел в акваторию Черного моря. Межнациональные учения «Казацкая булава – 2021» начались на Украине 12 июля 2021, 11:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Учения «Казацкая булава – 2021», в которых участвуют подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и четырех стран Запада, начались на полигоне в Николаевской области, сообщили в командовании Сухопутных войск ВСУ. «Участие в учениях примут около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров – Украины, США, Великобритании, Канады, Швеции», – передает ТАСС сообщение ВСУ. Церемония их открытия прошла на базе Межвидового центра подготовки ВСУ(ранее полигон Широкий лан) в Николаевской области. Маневры и тренировки продлятся до 24 июля. Одна из целей учений – улучшение совместимости между подразделениями Великобритании и Украины при планировании и проведении операций батальонно-тактического уровня. Напомним, в субботу украинские пограничники спасли улетевшего в море участника Sea Breeze-2021. «Калашников» анонсировал разработку сверхкомпактного пистолета Лебедева 13 июля 2021, 08:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработает сверхкомпактную модификацию новейшего пистолета Лебедева (ПЛ), сообщил заместитель гендиректора – главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев. «Что касается сверхкомпактной модификации, то да, такой образец в линейке ПЛ будет. По конкретным срокам сейчас невозможно сказать, так как это будет определяться потребностями структур, которые будут его заказывать. В любом случае он появится несколько позже, чем выйдут на рынок существующие версии – пистолет МПЛ, МПЛ-1 и ПЛК», – цитирует ТАСС Уржумцева. По его словам, создание сверхкомпактного пистолета Лебедева необходимо для развития рыночной ниши этого оружия. «Практически во всех мировых пистолетных брендах, например в линейке Glock («Глок»), такое исполнение пистолета имеется. Объемы продаж не очень большие относительно базовых изделий, однако для удовлетворения всего спектра потенциального рынка такая версия необходима», – добавил Уржумцев. Он отметил, что «Калашников» поставит Росгвардии несколько десятков новейших пистолетов Лебедева до конца 2021 года. «В настоящее время первые образцы уже проходят апробацию в частях Росгвардии. И до конца года мы планируем еще направить партию в количестве нескольких десятков единиц», – сказал Уржумцев. По его словам, в ходе эксплуатации в конструкцию пистолета Лебедева могут быть внесены изменения. «По ее итогам наверняка будут моменты, которые связаны не с техническими характеристиками пистолета, а с удобством эксплуатации. Все эти нюансы будут учтены в последующих поставках», – добавил он. Уржумцев сообщил также, что «Калашников» создаст целую линейку стрелкового оружия на базе новейшего пистолета Лебедева. «Действительно, линейка будет расширяться, в первую очередь за счет создания гражданских версий этого пистолета и в перспективе сверхкомпактной версии», – сказал он. По словам Уржумцева, несколько вариантов пистолета Лебедева уже разработано. «В настоящее время пистолет Лебедева представлен тремя образцами», – добавил Уржумцев. Он сообщил также, что пистолет Лебедева способен применять любые боеприпасы калибра 9х19 мм. «Все модификации пистолета Лебедева всеядны относительно применяемых боеприпасов. Речь идет как об обычных боеприпасах класса 9х19 Luger («Люгер»), так и бронебойных класса 7Н21», – сказал Уржумцев. По его словам, пистолет Лебедева также отличается от иностранных аналогов усовершенствованной эргономикой. «При том, что пистолет Лебедева по массогабаритным характеристикам находится в одной линейке с аналогами, хотел бы еще раз подчеркнуть эргономику этого пистолета и, как следствие, лучшую управляемость, большую боевую и практическую скорострельность», – сказал Уржумцев. Он отметил, что в настоящее время изучается возможность установки на пистолет коллиматорного прицела. «Сейчас рассматриваем вопрос по выбору специального малогабаритного коллиматорного прицела», – сообщил Уржумцев. Напомним, в конце мая гендиректор группы компаний «Калашников» (входит в Ростех) Дмитрий Тарасов рассказал, что Росгвардия получила первые пистолеты Лебедева для апробации. В Японии указали на модернизацию российских вооружений 13 июля 2021, 08:37 Текст: Алина Назарова

В Белой книге обороны Японии (ежегодный доклад минобороны) отметили модернизацию российских вооружений, разработку Москвой современного оружия и рост ее активности. «Россия развивает модернизацию вооружений, включая ядерные, а также повышает возможности разворачивания вооруженных сил на удаленных территориях, в том числе путем обеспечения военных баз за пределами России. Помимо продвижения создания гиперзвукового оружия и других современных видов вооружения наращивает активность в таких новых сферах как космос и радиоэлектронная борьба», – говорится в докладе, передает РИА «Новости». Белая книга обороны обращает внимание на укрепление вооруженных сил России на Дальнем Востоке, активизацию деятельности и оснащение. «Помимо тенденций к усилению активности вокруг нашей страны, в последние годы есть тенденция к оснащению Дальнего Востока современным вооружением. В декабре 2020 года в рамках учений стратегических атомных сил впервые в Охотском море был осуществлен пуск баллистических ракет подводных лодок («Булава») с атомной подводной лодки класса «Борей» (проект 955). Также в декабре 2020 года министерство обороны России сообщило об размещении на Итурупе и Кунашире ракетных комплексов класса земля-воздух С-300В4», – отмечается в Белой книге. Доклад уделяет внимание и военному сотрудничеству России и Китая в военной области. В частности, упоминает совместный длительный полет самолетов России и КНР Ту-95 и Н-6 от Японского моря к Восточно-Китайскому морю и далее к Тихому океану, который стал вторым таким с июля 2019 года. Книга отмечает и продление на десять лет в декабре 2020 года межправительственного соглашения о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет.3 В июне глава Минобороны Японии Нобуо Киси заявил, что японские Силы самообороны должны обеспечивать защиту воздушного пространства на севере страны в связи с активными действиями российской авиации. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Молодые летчики ТОФ выполнили первые самостоятельные полеты на МиГ-31БМ 13 июля 2021, 08:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Летчики – выпускники высших военных авиационных училищ 2020 года – приступили к освоению истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отдельного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России. Молодым летчикам впервые была предоставлена возможность самостоятельного пилотирования высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. До этого офицеры сдавали зачеты и выполняли полеты с инструкторами. «Взлет и облет местности был произведен в благоприятных метеоусловиях с аэродрома Елизово, отработаны нормативы пилотирования истребителя на средних высотах, а также взаимодействие с группой управления полетами, посадка на аэродроме», – говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны. Следующим этапом подготовки молодых специалистов будет отработка полетов в сложных метеоусловиях, а также полет в стратосферу и самостоятельное ведение воздушного боя. Ранее в ходе тренировки по перехвату условных нарушителей модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ ТОФ провели воздушный бой в стратосфере. Шойгу назвал важнейшей задачей повышение боевой эффективности ракетоносцев Ту-160М 13 июля 2021, 11:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Повышение боевой эффективности стратегических ракетоносцев Ту-160М – важнейшая задача, решить которую помогут новые авиадвигатели НК-32 второй серии, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. «Поговорим о реализации плана поставок двигателей для самолетов Ту-160М. Эти стратегические ракетоносцы обеспечивают ударную мощь воздушной компоненты ядерной триады государства. Поэтому повышение их боевой эффективности – одна из наших первоочередных задач», – цитирует РИА «Новости» Шойгу. По его словам, продвинуться в решении этой задачи «можно, установив на машины новые двигатели НК-32 второй серии, которые позволяют значительно увеличить дальность и продолжительность полета за счет уменьшения удельного расхода топлива». «На совещании обсудим, как изготовитель и поставщик двигателей – акционерное общество «ОДК-Кузнецов» – выполняет свои обязательства перед министерством обороны», – констатировал глава ведомства. По словам Шойгу, Российское военное ведомство проводит испытания двух перспективных самолетов для учебной авиации. «Для обновления парка учебных машин на конкурсной основе проводим комплексные испытания двух перспективных самолетов первоначальной летной подготовки – Як-152 и УТС-800. Сегодня обсудим, что еще необходимо сделать для повышения профессионального уровня курсантов-летчиков», – передает ТАСС слова министра. Говоря о состоянии и перспективах развития военной учебной авиации, он отметил, что «наличие качественно подготовленных летчиков-выпускников, а их должно быть не менее 700 в год, позволяет эффективно использовать потенциал существующих и перспективных авиационных комплексов с высокими боевыми возможностями». «В свою очередь материальная база вузов должна включать не менее 500 современных учебно-тренировочных самолетов и 200 вертолетов», – сказал Шойгу. Он рассказал также, что конкурс в российские военные училища составляет почти четыре человека на место, а по ряду специальностей – до восьми человек среди юношей и до 20 среди девушек. «Наибольшей популярностью пользуются командные вузы Сухопутных войск, Военно-медицинская академия, Военный университет, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В этом году планируем принять более 13 тыс. первокурсников», – сказал Шойгу. Первого июля в местах проживания абитуриентов начался отбор кандидатов в высшие военно-учебные заведения Минобороны, который продлится до 20 июля. «С учетом эпидемиологической обстановки в регионах работают 74 выездные группы от всех вузов», – сообщил министр. По его словам, «конкурс в военные училища составляет более трех с половиной человек на место, а по ряду специальностей – до восьми человек среди юношей и до 20 среди девушек». Что касается довузовских учебных заведений, продолжил Шойгу, то самый высокий конкурс – в Кызылское президентское кадетское училище: семь мальчиков и 11 девочек на место. «Традиционно много желающих учиться в Тверском, Московском, Тульском суворовских военных училищах, Московском и Петербургском пансионах воспитанниц. В среднем конкурс в них составляет пять человек на место», – сообщил министр обороны. Он отметил, что в целях повышения престижа военной службы принято решение о зачислении выпускников ведомственных довузовских образовательных организаций в военно-учебные заведения командного профиля в особом порядке. Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02. Россия решила обсудить с США последствия вывода войск из Афганистана 13 июля 2021, 12:06 Текст: Наталья Ануфриева

Москва и Вашингтон находятся в контакте по вопросу возможных последствий вывода американских войск из Афганистана, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Рябков отметил, что «ситуация неоднозначная», и он считает, что «в силу комплекса политических, геополитических и внутриполитических причин США все же будут двигаться в направлении свертывания своего военного присутствия в Афганистане», а последствия этого «многоплановы, мы обсуждаем все это с американцами», передает ТАСС. «Наши спецпредставители по Афганистану находятся в очень плотном контакте и взаимодействии, также как и руководители эту тему периодически обсуждают, я имею в виду министра иностранных дел (России) и госсекретаря (США)», – добавил он. Рябков подчеркнул, что перемещение войск США из Афганистана в соседние страны неприемлемо для России, Москва предостерегает Вашингтон от подобных шагов, передает РИА «Новости». По словам дипломата, перемещение американских войск в соседние с Афганистаном страны «изменило бы многое» в отношениях Москвы с Вашингтоном. Отмечается, что Россия обсуждает этот вопрос со своими центральноазиатскими союзниками и с другими региональными странами. Ранее глава МИД Сергей Лавров указал, что американские военные достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования. Спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии, в Таджикистану предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами (движение «Талибан»; запрещено в России) Афганистане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, пойдет ли на это страна – участница ОДКБ. «Талибан» предостерег Турцию от размещения военных в Афганистане 13 июля 2021, 12:52 Текст: Алина Назарова

Террористическая организация «Талибан» (запрещена в России) выступила против размещения турецких военных на территории Афганистана, поскольку это нарушает суверенитет страны. «Решение Турции опрометчиво, это нарушение нашего суверенитета, территориальной целостности и противоречит национальным интересам. Исламский эмират (самоназвание управленческой системы талибов) решительно осуждает этот шаг Турции и считает, что это вызовет проблемы между народами Турции и Афганистана», – говорится в заявлении талибов, передает РИА «Новости». «Талибан» пообещал рассматривать присутствие иностранных военных любой страны как оккупацию. Талибы также предупредили Анкару, что если турецкие военные останутся в Афганистане, они окажут им сопротивление, и ответственность за последствия будет на плечах «тех, кто вмешивается во внутренние дела». «Наша политика не меняется: мы стремимся к позитивным отношениям со всеми странами на взаимной основе. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других и никому не позволим вмешиваться в наши», – заявило движение. Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий. Позже он сообщил, что окончательное решение еще не принято, ведутся переговоры с США и Афганистаном. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. На прошлой неделе силам безопасности Афганистана удалось остановить талибов в Кандагаре. 9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах.