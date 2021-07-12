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В ЕР выступили за четкий регламент медотводов от вакцинации от COVID у онкобольных
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Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») попросит министра здравоохранения Михаила Мурашко проконтролировать вопрос получения медотводов от вакцинации от COVID-19 у пациентов с онкологическими заболеваниями.
«СМИ пишут о проблемах с получением медицинских отводов от вакцинации у пациентов с онкологическими заболеваниями. Сегодня же направлю обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять этот вопрос под личный контроль и довести до медучреждений четкие регламенты предоставления медотводов гражданам», – написал Хинштейн в Telegram.
Он добавил, что «усилия государства по вакцинации от коронавируса крайне важны, но права людей не должны при этом нарушаться».
Так он прокомментировал материал издание «Коммерсант» о том, что большинство пациентов с онкологическими заболеваниями хотели бы получить медицинский отвод от прививки против коронавируса, но многим из них не удалось этого сделать. Пациенты попросту не смогли выяснить, кто может медотвод: участковые терапевты направляли их к онкологам, онкологи – к узким специалистам, но в итоге, как правило, никто из врачей отвода не давал.
Онкологи, в свою очередь, поясняют, что их пациентам болеть коронавирусом опаснее, чем вакцинироваться. Лишь химиотерапия делает прививку бесполезной, поскольку ослабленный организм может не дать на нее достаточного иммунного ответа.
Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» России
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Дубровник в Хорватии заявил о необходимости реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая, сообщает Total Croatia News.
Боррель выступил с утверждением, что Москва и Пекин якобы «используют вакцины для достижения своих целей», и Брюсселю следует принять это во внимание, передает РИА «Новости».
«Эти страны продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию», мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании», – приводит слова Борреля издание. В то же время дипломат призвал к сотрудничеству с Россией и Китаем.
Напомним, в конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад не смог справиться с пандемией коронавируса, его претензии на мировое лидерство оказались «мыльным пузырем».
«США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет», – отметила дипломат. Захарова призвала «честно и открыто сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, не замыкаться в идеологической скорлупе, ожидая манны небесной из Брюсселя или еще откуда-то».
В начале июня Захарова сообщила, что обращаются в МИД России иностранцы, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отмечал, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса.
Специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках, причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.
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Диетологи назвали продукты для повышения иммунитета во время пандемии
Для повышения иммунитета во время распространения коронавируса в России рекомендуется употреблять в пищу рыбу, яйца и мясо птицы, поскольку эти продукты помогут насытить организм белками, из которых создаются антитела, рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
«Для поддержания хорошего иммунитета нам нужно разнообразное сбалансированное питание. В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, потому что из белка и создаются антитела, которые являются агентами иммунитета. Яйца, рыба, птица, то есть нежирные белковые продукты будут хороши для поддержания иммунитета», – сказала она Ura.ru Марина Макиша.
Также рекомендуется обратить внимание на молочные и кисломолочные продукты, советует врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
«Надо соблюдать общие принципы противовоспалительной диеты, в частности, увеличивать количество молочных и кисломолочных продуктов. Пробиотики, повышение иммунитета через кишечник», – пояснил эксперт.
По словам Гинзбурга, при подъеме заболеваемости будут полезны продукты, богатые витамином D и цинком. «Продукты богатые витамином D, это прежде всего морская рыба, яйца. И продукты, богатые цинком. Здесь нужно указать в основном крупы, семечки, особенно тыквенные», – заключил врач.
Ранее врач-диетолог член Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева рассказала, что карантин изменил пищевые привычки россиян в лучшую сторону: они стали чаще питаться дома и выбирать полезные для иммунитета продукты, считает врач-диетолог.
Чехия захотела одолжить у Венгрии 200 тыс. доз вакцины от коронавируса
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто с просьбой предоставить Праге в долг 200 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщило издание Pravo.
За время пандемии в Чехии с населением около 10,7 млн граждан было выявлено свыше 1,6 млн инфицированных коронавирусом, 30331 человек умер. Республика испытывает недостаток вакцин от коронавируса, в связи с чем Израиль, Сербия и Словакия безвозмездно предоставили Праге препараты. Чехия также получила вакцины в долг от Австрии, Венгрии и Словении, передает ТАСС.
Напомним, в начале мая Чехия попросила ЕС обеспечить республику вакцинами от коронавируса. В начале мая премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага якобы не испытывает недостатка в вакцинах и потому якобы не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации.
17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Позже Гамачек уволил одного из местных чиновников за напоминание о том, что в апреле вице-премьер, и.о. главы МИД Чехии говорил о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России.
2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
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Россия осудила Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах от COVID
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия осуждает Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах от коронавируса.
«Учитывая, что это не первое подобное недопустимое высказывание МИД Франции, речь идёт не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны. Значит, будем разговорить по-другому. Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации», – прокомментировала она в своем Telegram-канале сожаление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о том, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса вакцинами, произведенными в России или Китае.
Захарова отметила, что «госсекретарь МИД Франции – не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса».
«В отличие от французского МИД, глава комитета Франции по вакцине от ковид Мари-Поль Кьени на днях заявила, что считает российскую вакцину «Спутник V» эффективной. Ну просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог – директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM», – написала Захарова, а также подчеркнула, что «не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться».
Ранее Бон заявил, что Франция не осуждает Грецию, но предпочитает, чтобы «в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)».
Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены.
Заразившаяся двумя штаммами коронавируса женщина умерла в Бельгии
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В Бельгии в марте умерла заразившаяся сразу двумя штаммами коронавируса девяностолетняя женщина, свидетельствует исследование бельгийских ученых, которое будет представлено на европейском конгрессе специалистов в области клинической микробиологии и инфекционных заболеваний.
Как сообщает Agence France-Presse, женщина была госпитализирована в марте в бельгийском городе Алст. Сначала у пациентки отмечался хороший уровень кислорода в крови, однако ее состояние быстро ухудшилось, и через пять дней она умерла. Уточняется, что пациентка не была вакцинирована, передает ТАСС.
Как отметила автор исследования, молекулярный биолог Анна Ванкирберген, есть вероятность, что женщина заразилась указанными штаммами от двух разных людей. По ее мнению, феномен заражения сразу двумя штаммами, «вероятно, недооценен», его дальнейшее изучение чрезвычайно важно.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад не смог справиться с пандемией коронавируса.
Напомним, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер фактически предложил российскому Минздраву начать процесс взаимного признания вакцин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова посла Евросоюза в Москве хорошим сигналом, однако отметил, что нужно обсуждать, будет ли Россия признавать сертификаты о прививках других стран.
Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.
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Академик РАН оценил рекомендации не заниматься сексом в период вакцинации
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Если человек сразу после прививки против коронавирусной инфекции захочет предаться любви, то это не отразится на вакцинации, но нельзя при этом доводить свой организм до изнеможения, заявил газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер порекомендовал гражданам, недавно прошедшим вакцинацию против COVID-19, избегать повышенных нагрузок, включая секс, поскольку «это очень энергозатратное занятие», которое сравнимо со спортом.
«Это точно не может влиять на организм больше того, чем влияет, потому что акт любви связан со стрессом, перевозбуждением и так далее. Все, что при этом происходит, это серьезная перегрузка системы защиты, поэтому отчасти, возможно, в этом и есть смысл, но, по мне, это просто глупо запрещать и нелепо. Думаю, каждый для себя индивидуально должен решать, но в первый день после прививки может быть действительно следует воздержаться», – говорит Ершов.
Он обращает внимание на то, что половое влечение не поддается никакому регулированию, поэтому если человек хочет предаться любви, то это не отразится на вакцинации. Рекомендации, которые касаются ограничения спорта в первые дни после прививки, означают, что ни в коем случае нельзя переусердствовать и доводить свой организм до изнеможения.
«Кстати, что касается странных рекомендаций. Когда я сам проходил вакцинацию, меня удивило, что мне сказали не мочить какое-то время место укола. Но относительно того, мочить или не мочить руку, никогда никаких рекомендаций после каких-либо прививок не было. По мне, это абсолютно необоснованно, ничего от попадания воды не будет. Возможно, врачи таким образом попросту перестраховываются», – полагает академик.
Кроме того, вирусолог подчеркнул, что и строгого запрета на курение и употребление алкоголя тоже нет – все можно, но исключительно в пределах нормы. То есть однозначно нельзя злоупотреблять алкоголем, но от его небольшого количества во время еды последствий никаких не будет.
«Что касается курения, то это сам по себе очень вредный процесс, но и доказано, что резко бросать тоже не полезно. Известно, что курение – это зависимость, при избавлении от которой нарушается обмен веществ, начинается никотиновая абстиненция (синдром отмены), из-за которого человек чувствует себя нездоровым. Поэтому курильщикам, которые никак не могут воздержаться, следует в период вакцинации максимально снизить количество сигарет в день», – советует Ершов.
Врач и телеведущий Александр Мясников возмутился рекомендациями своих коллег, которые советовали не мочить место укола в течение трех дней после вакцинации от коронавируса и избегать сексуальной близости. Кроме того, он подчеркнул, что запрет курения после прививки тоже не влияет сиюминутно на вакцинацию, а вот алкоголем действительно злоупотреблять нельзя, норма – бокал вина в день.
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Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID
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В Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение уровня заболеваемости, преодолены пиковые значения, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом. По ее словам, введенные ограничения и интенсивная вакцинация работают.
В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
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Эпидемиолог объяснил, что делать в случае отсутствия антител после прививки от коронавируса
В случае отсутствия антител после двух введений вакцины рекомендуется повторная вакцинация другим препаратом через полгода, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора, заместитель директора по научной работе ФБУН «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Александр Горелов.
«Если после двух введения вакцин у вас нулевые титры антител – через полгода нужно повторить введение другим вакцинным препаратом. Если вы не ответили на него, а такие категории есть... То нужно обратиться к иммунологу, чтобы узнать причину неответа», – сказал Горелов в программе «Умные парни» радио «Эхо Москвы».
Ранее заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов заявил, что в России началась кампания ревакцинации от коронавируса, так как вирус постоянно мутирует, а для исследователей остается загадкой то, насколько хорошо люди, которые уже имеют антитела, защищены от новых штаммов.
Маммолог опроверг возможность роста груди после вакцинации препаратом Pfizer
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«Если пациентка замечает какие-то несвойственные изменения, которые ее беспокоят, то лучше сразу же обратиться к врачу. Лучше не усугублять ситуацию», – заявил газете ВЗГЛЯД маммолог-онколог, кандидат медицинских наук Сергей Прокопенко, комментируя сообщения норвежек, которые заметили увеличение груди после вакцинации Pfizer.
Десятки жительниц Норвегии рассказали в своих социальных сетях, что после прививки против коронавирусной инфекции американской вакциной Pfizer у них увеличилась грудь. Врач Хайнрих Бакманн предположил, что такой эффект связан с расширением лимфатических узлов – так организм якобы реагирует на введение препарата, отмечая, что это временное явление. С ним согласился и представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, подчеркивая, что он слышал о подобном побочном эффекте у 10% сделавших прививку американок.
«В ответе норвежских коллег речь идет о реакции лимфоузлов. Это абсолютно закономерная реакция, поскольку иммунная система реагирует, это защитная реакция, ответ на введение вакцинного препарата. Но при чем тут увеличение молочной железы, мне непонятно. В самой молочной железе в норме лимфоузлов нет. То есть по умолчанию она не содержит лимфоузлы, но в крайне небольшом проценте случаев мы все-таки можем наблюдать интрамаммарные (внутри молочной железы) лимфатические узлы, но такое их расположение не норма», – говорит Прокопенко.
Нормой считается их расположение в аксиллярной (подмышечной) зоне, продолжает врач. Это так называемый лимфатический коллектор, который отделяет лимфу от молочной железы и верхней конечности. Соответственно, даже увеличение лимфоузлов после вакцинации как реакция на прививку никак не может повлиять на увеличение молочной железы.
«Это анатомически невозможно. Возможно, на что-то реагируют элементы протоковой системы или какая-то иная проблема, о которой мы не знаем. Тем не менее, если пациентка замечает какие-то несвойственные изменения, которые ее беспокоят, то лучше сразу же обратиться к врачу. Лучше не усугублять ситуацию, тогда можно будет разрешить проблему», – считает маммолог.
Однако если же наблюдается одностороннее увеличение молочной железы, то это опасный момент, который сразу же должен насторожить девушку, рассказывает собеседник. Это может быть рост образований, причем как доброкачественных, так и злокачественных. Кроме того, есть ряд заболеваний, при которых отмечается увеличение груди, например при саркоме или щитовидной опухоли, но это длительный процесс, при котором не наблюдается «бурного роста». Причем под термином «бурный рост» подразумевается рост за пару лет, но не внезапная реакция организма за несколько дней.
«Если же реакция наблюдается двусторонняя, то сразу же снимается вариант опасности. Скорее всего, это реакция на какой-то общий агент, на который отреагировала ткань молочной железы. Но, опять же, лично я такого в практике не встречал. А возможно, это обычный период ПМС, во время которого грудь наливается, увеличивается в размерах – у некоторых, кстати, на размер или два за счет дополнительного притока жидкости и задержки жидкости в железистой ткани молочной железы, помимо увеличенного кровенаполнения в этот период. Но с началом цикла все это проходит. То есть это физиологический процесс», – заключил Прокопенко.
В начале июля в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer скончался мужчина. Пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации сообщила, что, согласно данным электронной амбулаторной карты пациента, у него не было никаких хронических заболеваний.
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В Хорватии предупредили о способности штамма «дельта» охватить Европу к концу лета
Индийский штамм коронавирусной инфекции, известный как «дельта», может к концу августа охватить все страны Европы, заявила член Национального штаба гражданской защиты Хорватии, директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич.
«Ожидается, что к концу августа он [дельта-штамм] полностью завладеет Европой. На данном этапе дельта-штамм быстро распространяется среди молодежи, при этом в худшей ситуации находятся Португалия, Кипр и Испания», – цитирует Маркотич ТАСС.
Она отметила, что очень важно как можно скорее завершить вакцинацию, чтобы обеспечить защиту людей, в том числе от нового штамма. На данный момент в Хорватии первым компонентом вакцины привиты 45% взрослого населения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что россияне привозят дельта-штамм коронавируса с Мальдив, из нескольких европейских стран и США.
Вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции.
Вирусолог объяснил высокий спрос на вакцину «КовиВак» в Москве
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Ажиотаж вокруг вакцины против коронавирусной инфекции вызван мелким производством, препарата априори очень мало, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко.
Мэрия столицы 10 июля сообщила, что вакцина «КовиВак» Центра имени Чумакова появилась в 14 павильонах «Здоровая Москва», но предупредила, что количество препарата ограничено. 11 июля вакцина закончилась, ожидается поставка.
«Во-первых, у этой вакцины нет масштабного производства, доз очень маленькое количество. Это создает иллюзию ажиотажа. Безусловно, кто-то хочет именно ей привиться, но ее априори ограниченное количество. Думаю, причина в этом», – говорит Бутенко.
Он отмечает, что за все время не было выявлено фактора, чтобы она была бы лучше по качеству каких-либо других вакцин, в том числе и «Спутника V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России.
«Тем более нужно учитывать, что эпидемиологическая эффективность препарата «КовиКак», то есть способность защитить в конкретных условиях пандемии, еще не изучена, потому что количество привитых очень маленькое. А «Спутником V», например, привиты около десятка млн людей в разных странах, поэтому она уже подтверждает свою эффективность и все хорошие качества», – считает вирусолог.
Он убежден, что граждане, которые выбирают чумаковскую вакцину, делают это на интуитивном уровне, но не из-за того, что она якобы более сильная или эффективная – таких доказательств нет. Кроме того, такой выбор, возможно, обусловлен тем, что данная вакцина сделана классическим способом: она является цельновирионной инактивированной и производится на основе цельного «убитого» (инактивированного) коронавируса SARS-CoV-2. Две другие вакцины – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», разработанная ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора – созданы с помощью современных методов генной инженерии.
Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский предположил, что ажиотаж на вакцину связан не только с ее маленьким производством, но и потому что некоторые россияне считают, что однократного ее введения уже якобы достаточно для завершения вакцинации, пишут «Известия».
«Данных о том, что первая доза вакцины «КовиВак» сильнее действует «Спутника V» или других вакцин, нет. Ни в научных публикациях, нигде не видел. Возможно, это есть в документах, представленных на регистрацию Роспотребнадзора – это последняя инстанция, которая разрешает производство. Не исключено, что препарат хороший, но пока у него нет достаточных объемов вакцинации, чтобы убедиться в ее эпидемиологической эффективности», – заключил Бутенко.
Впервые препарат «КовиВак» закончился во всех прививочных пунктах в столице 22 июня, позже его нехватку ощутили 28-го числа этого же месяца.
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За сутки в России выявили 25 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 25082 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25082 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5694, Московской области – 2487, Санкт-Петербурге – 1978.
Всего в стране выявлено 5 758 300 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 182 837 человек, из них 17 750 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 752 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 142 253 человека.
Накануне, 9 июля, в России было выявлено 25 766 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 684.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Москве задержали продавцов фальшивых справок о медотводе от вакцинации
Московские полицейские задержали двух приезжих мужчин по подозрению в изготовлении и продаже поддельных медицинских справок об отводе от вакцинации против COVID-19, сообщили в ГУМВД Москвы.
«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУМВД России по Москве задержали приезжих граждан, подозреваемых в изготовлении и сбыте справок о медицинском отводе от вакцинации от новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сначала была задержана женщина-курьер, которая заявила, что конверты с фальшивыми справками ее попросил принести по адресу неизвестный ей мужчина. Сама она работает в службе доставки.
«Ею было реализовано два документа, их максимальная стоимость оценена в 4 тысячи рублей. Согласно заключению экспертов… изъятые документы оказались поддельными», – уточняется в сообщении.
Предполагаемыми изготовителями фальшивых документов оказались двое приезжих мужчин 24 и 34 лет. Они подозреваются в изготовлении документов с использованием готовых бланков с печатями. При обысках в квартирах у фигурантов изъяли компьютеры и 20 бланков с оттисками штампов медучреждений Москвы.
Отделом дознания УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщина-курьер проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.
Ранее полиция установила сайт, продающий поддельные медсправки о наличии противопоказаний для вакцинации от коронавируса.
В четверг в московской полиции сообщили, что возбуждено первое дело о покупке поддельного QR-кода в Москве.
Отказавшиеся от вакцинации жители Братиславы устроили митинг
Митинг протеста против ограничения властями Словакии прав отказавшихся от вакцинации против коронавируса граждан прошел в субботу перед зданием правительства республики на площади Свободы в центре Братиславы, сообщило Словацкое телевидение.
В акции протеста, поддержанной находящимися в оппозиции к правительству социал-демократами, приняли участие не менее 1 тыс. граждан. Они потребовали от властей республики немедленно отказаться от «дискриминации» нежелающих вакцинироваться, что проявляется, в частности, в установленных для них ограничениях при посещении баров и ресторанов, культурно-развлекательных мероприятий, путешествиях за рубеж, а также требовании привиться, предъявляемых к представителям некоторых профессий. На митинге звучали резкие высказывания в адрес президента республики Зузаны Чапутовой и членов кабмина, передает ТАСС.
Согласно полиции, как отметило ТВ, акция протеста прошла без серьезных инцидентов. Один из ее участников был доставлен в участок для дачи объяснений по поводу использования квадрокоптера, что было сделано вразрез с действующими в республике правилами эксплуатации бытовых беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, за период с 26 декабря 2020 года до начала июля 2021 года словацкие медики выявили 6697 случаев нежелательных последствий прививок против коронавируса, среди них лишь один оказался связан с российской вакциной «Спутник V».
В начале июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что «Спутник V» столкнулся в Словакии с давлением международного фармацевтического лобби.
В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Братислава настаивала, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.
В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии российской вакцины, а позже правительство Словакии захотело перепродать партию «Спутника V» другим странам. В начале июля Россия выкупила у Словакии партию «Спутника V» с истекающим сроком годности.
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Обнаружен опасный для сердца побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что вакцины от компаний Pfizer и Moderna могут привести к воспалению сердца, это будет официально внесено в список побочных эффектов.
Согласно информации, которую представило EMA, вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и Moderna имеют еще одно побочное действие: воспаление сердца – миокардит и перикардит, передает «Царьград».
В основном заболевание встречается у молодых мужчин. После введения второй дозы они могут чувствовать одышку, боль в груди, учащенное сердцебиение. В таком случае нужно обратить к врачу.
Всего в Евросоюзе применили около 177 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech, а случаев миокардита у привитых зафиксировали 145, перикардита – 138.
Среди около 2 млн человек, вакцинированных препаратом Moderna, выявили по 19 случаев обоих заболеваний сердца, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале июля в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer скончался мужчина. Пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации сообщила, что, согласно данным электронной амбулаторной карты пациента, у него не было никаких хронических заболеваний.
Также десятки жительниц Норвегии пожаловались в социальных сетях, что после прививки от коронавируса американской вакциной Pfizer у них увеличилась грудь. Маммолог опроверг возможность такого побочного эффекта.
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