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Власти Украины разработали план противодействия России
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Украинское правительство предложило СНБО утвердить стратегию внешнеполитической деятельности страны с курсом в ЕС и НАТО и планом противодействия «агрессивной политике России».
«Обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, возобновление ее территориальной целостности, противодействие агрессивной политике Российской Федерации, курс на членство в ЕС и НАТО, продвижение украинского импорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан за границей являются приоритетными направлениями внешней политики», – цитирует пояснительную записку к проекту указа президента Украины РИА «Новости».
Документ предполагает стремление Украины развивать отношения с ЕС и НАТО, развитие сотрудничества с другими странами и международными организациями. Украина, согласно документу, также стремится к обеспечению безопасности и мира в Балто-Черноморском регионе, и выстраивает «отношения добрососедства с дружественными соседними странами».
В стратегии отмечается, что политика России «является основной угрозой для Украины и Европы».
В ней предусмотрено противодействие «российской агрессии политико-дипломатическими методами» с помощью расширения круга стран, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет страны «в противодействии с Россией».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских.
Документ осудили в Госдуме, а представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие на Украине закона о непризнании русских коренным народом укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях.
Блинкен: США возместят Украине транзитные потери от запуска «Северного потока – 2»
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США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансферных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он также отметил, что Вашингтон готов сделать так, чтобы Россия «не могла использовать газ как инструмент принуждения». По словам главы американского ведомства, Штаты будут добиваться конкретных действий и мер, чтобы сократить «негативные» последствия строительства «Северного потока – 2».
Помимо этого, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». «Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия», – передает его слова РИА «Новости».
«Мы хотим обеспечить, чтобы если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими», – сказал Блинкен.
Он также подчеркнул, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию разные вещи. Вашингтон намерен и дальше работать над тем, чтобы газопровод не заработал.
«Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал», – заявил он.
Между тем ранее Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
США захотели продления поставок газа через Украину на много лет
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США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Есть целый ряд действий, которые мы рассматриваем, которые надо рассмотреть и нам, и, конечно, Германии, и остальным странам, чтобы в конечном счете предпринять эти действия. (...) Один из вариантов – это возможность по сути продлить существующее соглашение о транзите на много лет вперед, чтобы Украина продолжала получать прибыль от транзитных сборов», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.
Глава американской дипломатии также упомянул возможность модернизации энергетической инфраструктуры самой Украины. «Существует также и другой аспект, который действительно важен в этой ситуации, и о котором часто забывают. Это то, что собственный энергетический потенциал Украины и потенциал энергоэффективности в значительной степени остается нереализованным. И если Украина будет использовать энергоресурсы более эффективно, чем она делает сейчас, то многие рычаги воздействия, которые Россия могла бы приобрести, были бы в значительной степени ослаблены», – сказал он.
Накануне Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Украина изменила правила пересечения границы для иностранцев
На Украине начали действовать новые правила пересечения государственной границы для иностранцев, сообщила госпогранслужба страны.
В соответствии с новыми правилами, на Украину можно въехать при наличии сертификата о вакцинации (включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях – в нем есть китайская вакцина от Sinopharm, но нет российского препарата «Спутник V»). Документ должен быть выдан на английском языке, следует из сообщения, опубликованного на сайте Госпогранслужбы Украины.
В качестве альтернативы для въезда на Украину иностранцу потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест и экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения госграницы. Помимо этого обязательна медицинская страховка, покрывающая лечение от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 на весь срок пребывания на Украине.
Напомним, с 1 июля Украина вслед за Евросоюзом собралась ввести ковид-паспорта. В мае Украина договорилась с ЕС о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. При этом в начале мае президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Евросоюз в невыполнении договоренностей о поставках вакцин от коронавируса. На этом фоне Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса.
В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
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Захарова согласилась с мнением Зеленского о «шокирующей» форме сборной Украины на Евро-2020
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что форма сборной Украины на Евро-2020 «шокирующая».
«А мы все слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов», – высказалась Захарова в своем Telegram-канале.
До этого Зеленский написал в своем Instagram, что форма украинской сборной по футболу особенная, она «умеет шокировать».
«Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина», – написал Зеленский.
Ранее в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций заявили, что УЕФА одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!»
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
США сочли Украину готовой для потенциального присоединения к НАТО
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Администрация США считает, что Украина уже обладает всеми инструментами, требующимися для потенциального присоединения к Организации Североатлантического договора (НАТО), сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты [для присоединения к альянсу]», – приводит ТАСС заявление госсекретаря США на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.
По словам Блинкена, «с момента создания плана действий по получению членства [в Североатлантическом альянсе] был разработан ряд других очень важных инструментов, чтобы содействовать подготовке стран к возможному членству в НАТО, включая ежегодную программу, выгоды из которой извлекает Украина».
«По нашей оценке, у Украины имеются все инструменты, которые ей необходимы, чтобы продолжать двигаться вперед в этом направлении», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США в ответ на вопрос сенатора-республиканца Роба Портмана, который поинтересовался, поддерживает ли администрация Джо Байдена предоставление Украине плана действий по обретению членства в НАТО.
При этом Блинкен признал, что далеко не все участники Североатлантического альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву этого плана. «Сам план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран – членов НАТО. Считаю, что некоторые государства [альянса] сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие», – отметил госсекретарь США.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина наконец ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ».
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Эксперт усомнился в способности США сохранить транзит газа через Украину
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«США могут придумать юридическую новацию, но она будет выглядеть коряво», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о планах Вашингтона договориться с европейскими странами о продлении соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины.
«У нас есть нынешний контракт на поставку газа между Россией и Украиной, он действует до конца 2024 года. Будут ли в дальнейшем подписаны новые контракты – зависит от Украины. Если она предложит что-то выгоднее, чем поставки газа через Польшу – тогда она могла бы частично получить этот транзит. У Киева есть три года, чтобы что-то придумать», – отметил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По словам эксперта, в мире нет правовых механизмов, способных заставить компании отказаться от покупки газа через «Северный поток – 2». «Юридическую новацию можно придумать, но это будет выглядеть коряво, – убежден собеседник. – Получается, какая-то немецкая компания, которая заключила контракт на поставки газа через трубопровод, должна прекратить его получать в случае, если транзит через Украину будет приостановлен? А кто тогда будет компенсировать компании убытки? Немецкое правительство?».
Митрахович также указал на то, что «подобные компенсации прописываются в контрактах только в случае каких-то неординарных событий: войны, чрезвычайных происшествий и технологических катастроф». «В обычной жизни такого рода механизмы выглядят странно».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2».
«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.
Накануне Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Россия нарастила объем торговли с Украиной
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Оборот торговли между Россией и Украиной вырос в январе-апреле и составил 3,292 миллиарда долларов, увеличившись на 1,4% в годовом выражении, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Экспорт из России на Украину составил 2,167 миллиарда долларов (рост на 5,4%), импорт в Россию с Украины – 1,125 миллиарда долларов (снижение на 5,5%), говорится на сайте ФТС.
Уточняется, что доля Украины в общем обороте внешней торговли России в отчетном периоде снизилась до 1,5% с 1,7% годом ранее.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
Компания «Нафтогаз Украины» обратилась к властям с призывом выступить с инициативой по сохранению санкций США против «Северного потока – 2». Власти Украины пообещали бороться с «Северным потоком – 2», пока по газопроводу не пойдет газ.
Львовские националисты помешали российским дипломатам возложить цветы к памятнику Пушкину
Во Львове украинские националисты помешали российским дипломатам провести возложение цветов к памятнику Александру Пушкину, инцидент сняли на видео.
Инцидент произошел в день рождения Пушкина, 6 июня, пишет РЕН ТВ.
Сотрудники российского консульства приехали возложить цветы к памятнику, но националисты не дали им этого сделать, они начали спрашивать дипломатов о принадлежности Крыма и предложили возложить цветы к памятнику «героям АТО».
В итоге они вынудили сотрудников консульства сесть в машины и уехать, это сопровождалось криками «Украина понад усе!».
На Украине сторонники националистических группировок постоянно устраивают провокации, вспыхивают потасовки. Так, в Одессе в День Победы радикалы напали на женщину с портретом маршала Георгия Жукова, после чего началась драка.
Пушков указал на опасность дискредитации роли исторических деятелей России
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«Образ князя Александра Невского важен как воплощение идей, актуальных и для нашего времени – идеи независимости, в первую очередь. Если мы перестанем воспринимать Россию как сильную страну с тысячелетней историей, то мы просто прекратим существовать как народ», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, участник открывшегося во вторник форума РВИО, приуроченного к 800-летию Александра Невского.
«Обращение к таким фигурам, как князь Александр Невский несет колоссальную воспитательную роль, напоминая о том, что политика нашей страны – в том числе, внешняя политика, должна быть прежде всего независимой», – подчеркнул председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Роль Александра Невского сейчас стремятся «переосмыслить» и развенчать как исторический миф, заметил собеседник. Звучит мнение, что князь, разгромивший шведский флот на Неве и победивший тевтонских рыцарей на льду Чудского озера, якобы при этом был «коллаборационистом», который приводил ордынские рати на Русь.
«Мы не знаем всей исторической правды, – отметил Пушков. – Но мы знаем результат деятельности исторических личностей. Поэтому, когда требуют «правды», то, как правило, это направлено на десакрализацию власти и уничтожение символа исторического наследия. Это мы можем наблюдать, например, в Соединенных Штатах – заявления о том, что отцы-основатели были сплошь рабовладельцами, и поэтому памятники им нужно свергать с постаментов. Мы не должны допускать ничего подобного у себя, ведь когда начинается уничтожение символов, нация распадается».
Не следует забывать о том, что Александр Ярославич, прозванный Невским – не только родоначальник московских князей, но и один из продолжателей династии киевских Рюриковичей, отметил доктор исторических наук, академик Национальной академии Украины Петр Толочко. «Отец Александра Невского, Ярослав Всеволодович, был великим киевским князем. Поэтому история новгородского князя – это и наша история тоже», – заметил украинский ученый.
Увы, посетовал Толочко, сейчас на Украине подрастает третье поколение людей, которые «воспитаны уже совсем на других учебниках и парадигмах». «К сожалению, исчезает симпатия к нашему общему прошлому. На Украине начался поиск своих героев и традиций. А память великого князя Александра Невского уже никак не поддерживается в наших университетах. Хотя это неправильно», – уверен историк.
По мнению Толочко, между украинскими и российскими специалистами исторической науки «есть взаимопонимание, но нет контактов». «Нам сейчас очень трудно проводить конференции и встречи. Постепенно связи разрушаются. Пройдет еще несколько поколений, уйдут такие люди, как я, и связи совсем прекратятся», – с горечью отметил собеседник.
Форум «История для будущего. Александр Невский» открылся во вторник в Государственном историческом музее – Музее Отечественной войны 1812 года. На сайте РВИО сообщается, что в рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии, участники которых обсудят образ Александра Невского в культуре, историю военных деяний великого князя и его религиозное прославление, а также его роль в контексте гуманитарного направления российской внешней политики.
Александр Невский (1221–1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским ярлом Биргером в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Князь одержал множество военных побед, прославился как политик и дипломат, способствовал распространению христианства в северные земли поморов. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь. В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня его рождения, сообщает ТАСС.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международного форума, отметив растущий интерес граждан к истории России. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.
«Широкое, торжественное празднование юбилея нашего выдающегося соотечественника укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи, свидетельствует об искреннем, растущем интересе граждан к истории России, к ратным подвигам предков», – говорится в приветствии президента.
Как сообщает ТАСС, глава государства выразил уверенность, что форум, собравший в Москве известных ученых, педагогов, публицистов, представителей духовенства, работников музеев и образовательных учреждений, внесет свой вклад в изучение исторического наследия и «будет содействовать сохранению памяти о великом сыне Отечества – князе Александре Невском».
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также обратился участникам международного форума и отметил, что «Александр Невский проложил путь к идее российской государственности, его образ служит стране духовной опорой в тяжелые времена».
В пленарном заседании приняли участие полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
На Украине заявили о желании сохранять торговые связи с Россией
Украина намерена сохранять торговые отношения с Россией и Белоруссией, несмотря на резкое ухудшение отношений в последнее время, заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны Тарас Качка.
«В Россию мы экспортируем титановое сырье и калий, в Белоруссию – пищевую продукцию. Это достаточно весомые процессы», – цитирует замглавы ведомства «Страна.ua».
Он добавил, что сырьевые связи могут привести к взаимопониманию в вопросе нецелесообразности торговой войны.
Оборот торговли между Россией и Украиной вырос в январе-апреле и составил 3,292 миллиарда долларов, увеличившись на 1,4% в годовом выражении, сообщается
Ранее Федеральная таможенная служба России сообщила, что объем торговли с Украиной вырос в январе-апреле и составил 3,292 млрд долларов, увеличившись на 1,4% в годовом выражении.
Янукович выиграл суд по разморозке своих активов в Евросоюзе
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Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета ЕС по заморозке своих активов в 2019 году.
«Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины и его сына Александра Януковича», – цитирует ТАСС решение суда.
В документе указывается, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер.
Также в решении суда отмечается, что Совет ЕС может вводить санкции против лиц на основании вынесенных против них обвинении в коррупции в странах за пределами ЕС, но он должен гарантировать соблюдение их права на юридическую защиту.
При этом это решение суда не имеет практического значения, поскольку против Януковича действуют другие санкции ЕС от марта 2021 года, которые также оспариваются в суде.
В 2016 году Янукович оспорил часть санкций, введенных в его отношении Евросоюзом, в Европейском суде общей юрисдикции.
Блинкен опроверг слова Зеленского о санкциях против Nord Stream 2 AG
Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон не поставил заранее Киев в известность о своем недавнем решении отказаться от применения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG.
«Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, касавшимися трубопровода [«Северный поток – 2»]. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента [Украины Владимира] Зеленского. Безусловно, она должна была», – приводит ТАСС заявление госсекретаря на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.
В воскресенье Зеленский выразил недоумение по поводу того, что о решении Соединенных Штатов отказаться от использования ограничительных мер против компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG Киев не был предупрежден заблаговременно. «Помимо самого решения США, вторым сюрпризом, безусловно, стал тот факт, что я узнал об этом из прессы», – подчеркнул Зеленский. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
В мае госсекретарь Энтони Блинкен передал Конгрессу доклад, в котором говорится, что «в национальных интересах США отказаться от санкций в отношении [компании-оператора «Северного потока – 2»] Nord Stream 2 AG, ее исполнительного директора Маттиаса Варнига и должностных лиц». Ранее в госдепартаменте заявляли, что администрация США намерена использовать все инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2».
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На Украине потребовали призвать Кравчука к ответственности за сравнение Донбасса с раковой опухолью
Украинский парламентарий из «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович попросил привлечь к ответственности главу делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука из-за цитирования мемуаров, где тот сравнивает эту территорию с раковой опухолью.
«Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович требует от главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова привлечь к ответственности первого президента Украины, главу украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и внести информацию в Единый реестр досудебных расследований. Причина – публичные призывы Кравчука, которые несут в себе пропаганду раскола нации и угрозу территориальной целостности, что может привести к уничтожению государственности», – сообщается на сайте ОПЗЖ.
Рабинович в обращении к Баканову указал, что Кравчук якобы призывал к изменению границ страны.
«Кравчук... по сути, призывает изменить границы территории Украины и подстрекает к препятствованию законной деятельности политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», а также ограничению прав граждан по признаку политических убеждений», – говорится в обращении.
Рабинович потребовал, чтобы глава СБУ взял дело под личный контроль и привлек Кравчука к ответственности.
Напомним, Кравчук на минувшей неделе заявил, что Донбасс можно назвать «раковой опухолью», которую следует оперативно «отрезать».
За убежищем и гражданством России за семь лет обратились около 1,7 млн украинцев
Около 1,7 млн граждан Украины с 2014 года обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства, сообщил председатель парламента Крыма Владимир Константинов в ходе пленарного заседания Ливадийского клуба на тему «Россия и Запад: конфликт цивилизаций и модели новой архитектуры мирового порядка».
«С 2014 года около 1 млн 700 тыс. граждан Украины обратились к России за получением российского гражданства, статуса беженца, временного убежища. О высокой востребованности среди украинских соотечественников свидетельствует то обстоятельство, что с момента начала действия указа президента России об упрощенном порядке получения гражданства для жителей Донбасса гражданство РФ приобрели более полумиллиона человек, постоянно проживающих в ДНР и ЛНР», – передает ТАСС слова Константинова.
Ранее в МВД сообщали, что большинство получивших гражданство России в 2020 году составили украинцы.
Напомним, тема с привлекательностью украинского паспорта стала острой для киевских властей после решения президента России Владимира Путина упростить получение российского гражданства для украинцев.
Блинкен пообещал скорое назначение нового посла США на Украине
Соединенные Штаты рассчитывают «в сравнительно скором времени» назначить нового посла на Украине, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы стараемся двигаться в этом [вопросе] как можно скорее», – приводит ТАСС заявление госсекретаря на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.
По словам Блинкена, администрация США находится в процессе выдвижения этой кандидатуры, которая затем должна быть утверждена Сенатом США. «Процесс сейчас в самом разгаре. И я ожидаю, что это произойдет в сравнительно скором времени. <…> Это приоритет для нас и для президента [США Джо Байдена]. Мы хотим гарантировать, чтобы самый сильный кандидат возглавлял самую сильную команду на Украине», – сказал шеф американской дипломатии.
Ранее Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США заявил, что Украина уже обладает всеми инструментами, требующимися для потенциального присоединения к Организации Североатлантического договора (НАТО).
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина наконец ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ».
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