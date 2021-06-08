Захарова заявила об укреплении Украины на неонацистских позициях

Депутат объяснил опасность использования днепровской воды в Крыму

Крым не нуждается в днепровской воде, в том числе потому, что сложно гарантировать ее чистоту и безопасность для употребления, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Козенко. Так он оценил сообщения о протечках в плотине, сооруженной украинскими властями близ границы с Россией на Перекопском перешейке.

«Действительно, есть информация о том, что плотина на границе Украины и Крыма начала разваливаться, в результате чего вода из Днепра попадает на полуостров», – подтвердил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

«Об причинах нужно спрашивать у националистических украинских властей, кто перекрывал Северо-Крымский канал – почему возникла проблема с плотиной, которую они возвели на скорую руку. В самом Крыму все проблемы, связанные с водообеспечением, давно решили», – добавил парламентарий.

Ранее Козенко отметил: полуостров не нуждается в днепровской воде, в том числе потому, что сложно гарантировать ее чистоту и безопасность для употребления. «В 2014 году у нас была очень серьезная угроза химического заражения воды, в том числе в Северо-Крымском канале еще до его перекрытия, и Симферопольского водохранилища, – цитировал парламентария ТАСС. – И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится».

В понедельник в украинской прессе появились сообщения – плотина через Северо-Крымский канал, которую возвели на Перекопском перешейке в 2014 году, начала разваливаться, и в русло начала поступать днепровская вода.

Эту дамбу из мешков с песком и металлоконструкций возвели в Херсонской области силами местных фермеров, поясняет «Спутник». Украинские власти предполагали, что барьер будет временным. В 2015 году украинская сторона начала возводить новое заграждение, но оно не было достроено до сих пор. Что касается качества воды в Северо-Крымском канале, то ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН фиксировали в ней повышенную концентрацию радионуклидов.

Напомним, до перекрытия Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. И при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском позиция Киева неизменна – Украина готова возобновить поставки лишь при условии так называемых демилитаризации и деоккупации Крыма. Об этом в мае в очередной раз напомнил МИД Украины.

Из-за украинской водной блокады вопрос водоснабжения двух российских регионов, Республики Крым и Севастополя, решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения – которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.

Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей. В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В мае руководитель республики сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища: объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров – для Алушты. В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму.

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