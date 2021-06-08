Путин объяснил, почему в России лучше справились с пандемией

Ситуация с пандемией в России была лучше, чем в остальных странах, благодаря труду социальных работников, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций в режиме видеоконференции

«Но если бы не ваше отношение к делу, то такого бы результата точно не было. В нашей стране это состоялось. В других странах заболеваемость и смертность, особенно среди людей, которые находились в домах престарелых, была значительно выше. У нас, благодаря вашей работе, и работе ваших коллег, по всей РФ ситуация была лучше, не без трагедий, не без потерь, но все же лучше, чем в других странах. Спасибо вам большое», – передает слова главы государства РИА «Новости».

Путин добавил, что государство на региональном и федеральном уровнях должны и будут делать все, для того поддержки соцработников.

Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника.

Ранее Путин заявил, что борьба с COVID-19 требует объединения усилий мирового сообщества, пока рано говорить о победе над вирусом, но уже можно извлечь уроки из пандемии.