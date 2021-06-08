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В США призвали Байдена заключить сделку с Путиным
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Соединенным Штатам нужно пойти навстречу России, поскольку конфронтация не сделает мир более безопасным, сближение Москвы и Пекина угрожает Вашингтону, заявил обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
«Он (Байден) может «поехать в Россию» в переносном смысле (саммит проходит в Швейцарии) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно», – отметил автор материала, передает РИА «Новости».
Обозреватель добавил, что странам необходимо договориться о невмешательстве в выборы. При этом, по его словам, США несут за это больше ответственности, чем Россия. Также Москва и Вашингтон должны запретить «операции» в киберпространстве, тех же принципов следует придерживаться и европейским странам.
Бэндоу отметил, что важным условием прекращения конфронтации должна быть остановка расширения НАТО. «Самое главное, США должны пообещать, что в списке стран-членов Альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки», – указал автор.
Напомним, президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня.
Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что ждет его визита в Вашингтон этим летом. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я пришел сюда (на брифинг) из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», – цитирует РИА «Новости» Салливана.
По его словам, Байден подчеркнул в беседе с украинским коллегой поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. «Он также сказал, что он ждет его (Зеленского) в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», – добавил он.
Ранее в Киев анонсировал телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина.
Напомним, Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
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Рогозин: США «жаба душит» покупать российские ракетные двигатели
США «жаба душит», когда они вводят санкции против России и при этом покупают российские ракетные двигатели для своих ракет, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
«Мы поставляем по-прежнему двигатели в Соединенные Штаты РД-180 и РД-181 – и они зависят от этого, потому что ничего более прекрасного и, что называется, эффективного, чем российские ракетные двигатели, пока даже Соединенные Штаты создать не могут», – передает его слова РИА «Новости».
«И вот я представляю, как их жаба душит, когда они сами санкции вводят и при этом вынуждены покупать [двигатели]», – добавил Рогозин.
Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas-5. С 1999 года в США было поставлено 122 двигателя, из которых 93 уже использовано.
В апреле последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана США в рамках ранее заключенного контракта.
Байден объяснил цель переговоров с Путиным
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что прямой разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина – лучший способ понять, что намеревается делать Москва.
По словам Салливана, «есть множество вопросов, которые двум странам необходимо проработать». Он также подчеркнул, что прямой разговор Байдена с Путиным – «лучший способ понять, что намеревается и планирует делать Россия». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Не может быть какой-либо замены контактам между двумя лидерами, особенно в контексте решения сложных вопросов», – сказал Салливан.
Также он добавил, что Байдену важно лично встретиться с Путиным.
«Ничто не заменит взаимодействие между лидерами, особенно в сложных отношениях, но с Путиным это еще более важно. У него очень персонализированный стиль принятия решений... Для президента Байдена важно лично встретиться с президентом Путиным, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы понять, где он находится, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса», – сказал Салливан.
При этом он также отметил, что Вашингтон рассматривает предстоящую личную встречу Байдена с Путиным не как поощрение, а как защиту американских интересов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, для чего глава американского государства Джо Байден хочет встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным. Встреча, по словам главы Госдепа, «необходима для того, чтобы прямо и четко сказать» президенту России, «чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении» США «продолжатся».
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. По его словам, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
Байден поговорил с Зеленским о коррупции
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил поддержку Киева в связи с «продолжающейся российской агрессией в Крыму», борьбу с коррупцией и реформы, заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
«Байден подтвердил устойчивую поддержку со стороны США суверенитету Украины и территориальной целостности», – приводит РИА «Новости» текст заявления Псаки, распространенного пресс-службой Белого дома.
Кроме того, президенты двух стран, по словам представителя Белого дома, «обсудили стратегическое партнерство в поддержку плана Зеленского по искоренению коррупции и проведению реформ» и «евроатлантические устремления Украины, которые приведут к установлению правосудия и безопасности и процветанию народа страны».
Псаки подтвердила, что Байден «позднее этим летом» ждет Зеленского в Вашингтоне.
Ранее в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили порталу Axios, что Киев неверно истолковал слова Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
Напомним, Байден отклонил настойчивую просьбу Зеленского не встречаться с президентом России Владимиром Путиным до того, как будут проведены американо-украинские переговоры на высшем уровне.
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Блинкен захотел принять участие в личной встрече Путина и Байдена
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен примет участие в двусторонней встрече президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена в Женеве, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, госсекретарь США Энтони Блинкен якобы «примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве», передает ТАСС.
Прайс сообщил, что шеф американской дипломатии вместе с Байденом посетит Британию, где примет участие в саммите Группы семи в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Госсекретарь США также «будет сопровождать [американского] президента на саммите НАТО 14 июня и саммите США – ЕС 15 июня, которые пройдут в Брюсселе», подчеркнул официальный представитель Госдепартамента США.
Накануне в администрации Байдена поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Эксперт назвал условия введения санкций США против оператора «Северного потока – 2»
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США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока-2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал заявление Госдепа о том, что США могут вернуться к санкциям против компании Nord Stream 2 AG – оператора газопровода.
«Еще в 2019 году США могли ввести санкции против компании NordSrteam AG 2. Тогда в Вашингтоне посчитали, что ухудшение американо-европейских отношений не соответствует национальным интересам. Ведь под вторичные американские санкции могла попасть Германия, как участница проекта, и европейские регуляторы – инстанции, отвечающие за разрешение на проект. Теперь Соединеенные Штаты предупреждают, что могут поменять подход», – отметил Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил – Вашингтон может пересмотреть отношение к NordStream 2 AG, и ввести против нее санкции. Глава Госдепа отметил – ранее введение таких мер против фирмы-оператора могло «отравить» Вашингтону отношения с Берлином и не дало бы Германии стимулов для дальнейших переговоров c США.
Но теперь администрация Джо Байдена считает завершение строительства трубопровода свершившимся фактом, отметил Блинкен. По его словам, на нынешнем этапе США ведут с Германией переговоры о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта Россией природного газа в Европу и обеспечения интересов Украины. И сейчас США оставляют за собой право изменить позицию по санкциям против Nord Stream 2 AG.
«Для этого решения должны возникнуть существенные основания, то есть уже должно произойти ухудшение американо-европейских отношений», – заметил Юшков. В обмен на отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и от вторичных санкций против Германии, американцы могут потребовать от европейских партнеров пойти навстречу Вашингтону по «каким-то другим вопросам», полагает эксперт. «Логика такова – если вы этого не сделаете, мы вернем санкции», – заметил Юшков.
В частности, США могут ввести запрет на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа, предположил собеседник. «Посыл для Европы такой: торг продолжается, не думайте, что США теперь не будут использовать вопрос санкций против «СП-2» как рычаг давления на европейцев. Также в Вашингтоне намекают, что Россия в этом вопросе может ни на что не рассчитывать. Американцы дают понять, что отмена санкций – это не реверанс в сторону России, а элемент отношений исключительно между Соединенными Штатами и Европой», – полагает Юшков.
По мнению эксперта, если переговоры на высшем уровне между США и Россией потерпят неудачу, если начнется новый виток американо-российской напряженности, тогда Соединенные Штаты могут ввести эти санкции. «Они примут такое решение уже без учета своих отношений с европейцами, лишь бы ослабить Россию», – считает Юшков.
«В декабре 2019 года, было обозначено два пункта в санкциях против «Северного потока-2»: запрет на финансирование этого проекта и запрет на оказание услуг по строительству. Оба этих пункта продолжают действовать, – напомнил собеседник. – Однако финансирование успели выделить до введения санкций, и этот пункт санкций де-факто не сработал. А запрет на строительство привел к тому, что иностранные компании забрали свои суда-трубоукладчики, и Газпрому понадобился год, чтобы подготовить свои суда». В январе 2021 года российский трубоукладчик «Фортуна» также попал в «черные списки» США, а недавно туда включили и остальные суда, задействованные в проекте «СП-2», заметил Юшков.
В минувшую пятницу Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства газопровода.
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Москва отказалась обсуждать условия смягчения или отмены санкций США
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Россия не придает особого значения заявлениям из Вашингтона о том, что исключение из санкций США для оператора проекта «Северный поток – 2» может быть отозвано, вне зависимости от возможных дальнейших действий Штатов будут начаты поставки газа по этому газопроводу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как, в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом», так как «достроить «Северный поток – 2» у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект)», передает РИА «Новости».
«Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа – это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный – поставки начнутся и пойдут на благо укрепления энергетической безопасности стран, которые будут его получать», – добавил он.
По словам Рябкова, никаких отклонений от российской линии на принципиальное неприятие американской санкционной политики быть не может.
«Никаких обсуждений условий, критериев смягчения или отмены американских санкций мы вести не будем. Пройдет время, я уверен, США поймут насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика, не только в отношении России, но и в отношении других стран», – заключил замминистра.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока – 2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа.
Путин наградил медалью ведущего «Что? Где? Когда?» Крюка и знатока клуба Козлова
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Президент России Владимир Путин наградил ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка и знатока интеллектуального клуба Андрея Козлова медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Козлова Андрея Анатольевича – первого заместителя генерального директора ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», Крюка Бориса Александровича – первого заместителя генерального директора ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», – говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации, передает ТАСС.
Крюк является ведущим, автором сценария, режиссером и продюсером программы «Что? Где? Когда?» с 2001 года. Козлов играет в клубе с 1989 года, является магистром игры, трехкратным обладателем приза «Хрустальная сова», обладателем приза «Бриллиантовая сова» и звания «Лучший капитан клуба».
Также Путин наградил заслуженного тренера по фигурному катанию Тамару Москвину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«За большой вклад в развитие отечественного фигурного катания наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Москвину Тамару Николаевну — заслуженного тренера России, главного тренера автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной», – говорится в документе.
Москвина – российский тренер и фигуристка, заслуженный мастер спорта (1969 г.). Чемпионка СССР в одиночном (в 1962–1966 гг.) и парном (в 1965 г. – с Александром Гавриловым, в 1969 г. – с Алексеем Мишиным) катании. Среди ее учеников олимпийские чемпионы Елена Валова, Олег Васильев, Наталья Мишкутенок, Артур Дмитриев, Оксана Казакова, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе.
Стало известно о возможном участии Лаврова во встрече Путина и Байдена
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в саммите Россия – США, который состоится 16 июня в Женеве, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава», – сказал Рябков в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Замминистра добавил, что согласование повестки и места встречи президентов также находится в работе. «Думаю, что в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД», – отметил он.
Рябков также не исключил, что посол России в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Салливан примут участие, но окончательного решения пока нет.
Вместе с тем Рябков заявил, что США проводят безответственную политику в отношении Украины, поэтому напряженная ситуация в стране сохранится, передает РИА «Новости».
«Это неизбежный элемент американо-украинских попыток продемонстрировать высокую степень взаимопонимания. Ничего нового, удивительного или меняющего общую диспозицию в этом мы не видим. Неважно когда, в каком формате лидеры этих двух стран встречаются. Содержание американской политики на украинском направлении нам понятно. Эта политика не несет элемент воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной Минского пакета мер», – сказал дипломат.
Однако, по его словам, пока не получается внедрить в сознание администрации США безальтернативность движения по этому пути, отметил Рябков. «Поэтому мы исходим из того, что напряженность, создаваемая этой линией, сохранится, а кто, где и когда встречается на уровне лидеров – это момент вторичный, содержание нужно менять подхода», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в двусторонней встрече президентов России и США Путина и Байдена в Женеве.
Накануне в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве.
Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Путин и глава Евросовета указали на безальтернативность минских соглашений по Донбассу
Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, об этом в ходе телефонного разговора заявили президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский «Комплекс мер» 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин заявил Мишелю в связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию, что такой подход является контрпродуктивным, как и в целом любые попытки вмешательства во внутренние дела республики.
В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В Киеве анонсировали телефонный разговор Зеленского и Байдена
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В понедельник состоится телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки», – цитирует его агентство «РБК-Украина».
По словам Подоляка, прежде всего Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и «в целом по спектру украинско-российских отношений».
Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина.
Напомним, Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Байден и Столтенберг обсудили стратегию НАТО в отношении России
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на состоявшейся в понедельник в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом обсудил стратегию Североатлантического альянса в отношении России.
«Мы также обсудили Россию. И мы согласны с двойственным подходом: нам нужны сдерживание и оборона, но также диалог с Россией», – приводит слова Столтенберга ТАСС.
Он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, состоится ли заседание Совета Россия – НАТО в преддверии предстоящего саммита альянса в Брюсселе. «Диалог с Россией не является признаком слабости. Мы сильны, мы едины, и тогда мы сможем говорить с Россией, а нам нужно разговаривать с Россией, чтобы стремиться к лучшим отношениям», – выразил мнение генсек.
«Но даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией, нам необходимо наладить сложные отношения с Россией. Контроль над вооружениями, прозрачность, снижение рисков – все эти вопросы важны», – подчеркнул он.
Столтенберг также сообщил, что обсудил с Байденом проблематику контроля над вооружениями, а также приветствовал продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
«Я приветствую продление нового ДСНВ. Союзники по НАТО были и остаются на переднем плане глобального контроля над вооружениями и контроля над ядерным оружием. Мы [с Байденом] обсудили важность контроля над вооружениями, а также разговора с Россией», – отметил генсек альянса. Он приветствовал тот факт, что глава Белого дома встретится с лидерами стран НАТО перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным.
Накануне Столтенберг заявил, что альянс более года назад предложил Москве провести заседание Совета Россия – НАТО, однако не получил ответа. «Мяч теперь на стороне России», – заявил Столтенберг. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова призвала генсека НАТО «вернуть на поле свои ворота», пообещав, что «мы пробьем».
В тот же день в альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно.
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В Белом доме поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена
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Соединенные Штаты не рассчитывают на значимые результаты от запланированной на 16 июня в Женеве встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Когда президент [Соединенных Штатов Джо Байден] вернется в Вашингтон, позиции США будут более прочными для отражения основных вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. Это пандемия коронавируса, изменение климата, Китай, Россия, киберсфера, формирование правил торговли и технологий», – приводит ТАСС слова Салливана о европейском турне, в ходе которого Байден встретится в Женеве с российским лидером.
Как подтвердил помощник президента США, в американской администрации не ожидают значительных результатов от саммита с Россией. «Если вы ждете реальных значительных результатов, то, вероятно, ждать придется долго. Саммит представляет собой возможность президенту [Соединенных Штатов] заявить президенту России о наших намерениях и потенциале и услышать это же от российской стороны», – уточнил Салливан.
Отвечая на вопрос о том, своевременно ли проводить саммит сейчас, помощник американского президента сказал: «Это подходящая ситуация для контакта с Россией».
«Мы продлили новый ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), сделали так, чтобы [Россия] заплатила цену за [приписываемое Москве] вмешательство в [американские] выборы и за кибератаку в отношении SolarWinds. Мы имели дело с наращиванием российского военного потенциала на границе с Украиной. Мы сталкиваемся с целым рядом проблем в сфере кибербезопасности, с вирусами-вымогателями», – заявил Салливан. «Мы считаем, что это подходящие ситуация и время для проведения саммита», – резюмировал Салливан.
Ранее президент России Владимир Путин поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом Джо Байденом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Песков опроверг нежелание эмира Катара приезжать на ПМЭФ без встречи с Путиным
Сообщения о том, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отказался приезжать на ПМЭФ из-за отсутствия личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, конечно. Вы знаете, что продолжают действовать определенные ограничения в самых разных странах мира, в том числе и у нас. Эти ограничения просто не позволяли провести полноценный рабочий визит руководителя Катара в Российскую Федерацию. Как только условия позволят, этот визит обязательно состоится», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что эмир Катара должен был участвовать в ПМЭФ в режиме видео-конференц-связи (ВКС).
Анонсирована встреча Путина с депутатами Госдумы
Все депутаты Госдумы приглашены на встречу с президентом России Владимиром Путиным 21 июня, сообщил источник в Госдуме.
«Депутатам поступили приглашения на встречу с президентом РФ 21 июня в Кремле в связи с окончанием созыва Госдумы», – сказал источник ТАСС.
Ранее президент встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов.
«Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства.
Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах.