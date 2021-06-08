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Байден и Столтенберг обсудили стратегию НАТО в отношении России
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на состоявшейся в понедельник в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом обсудил стратегию Североатлантического альянса в отношении России.
«Мы также обсудили Россию. И мы согласны с двойственным подходом: нам нужны сдерживание и оборона, но также диалог с Россией», – приводит слова Столтенберга ТАСС.
Он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, состоится ли заседание Совета Россия – НАТО в преддверии предстоящего саммита альянса в Брюсселе. «Диалог с Россией не является признаком слабости. Мы сильны, мы едины, и тогда мы сможем говорить с Россией, а нам нужно разговаривать с Россией, чтобы стремиться к лучшим отношениям», – выразил мнение генсек.
«Но даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией, нам необходимо наладить сложные отношения с Россией. Контроль над вооружениями, прозрачность, снижение рисков – все эти вопросы важны», – подчеркнул он.
Столтенберг также сообщил, что обсудил с Байденом проблематику контроля над вооружениями, а также приветствовал продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
«Я приветствую продление нового ДСНВ. Союзники по НАТО были и остаются на переднем плане глобального контроля над вооружениями и контроля над ядерным оружием. Мы [с Байденом] обсудили важность контроля над вооружениями, а также разговора с Россией», – отметил генсек альянса. Он приветствовал тот факт, что глава Белого дома встретится с лидерами стран НАТО перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным.
Накануне Столтенберг заявил, что альянс более года назад предложил Москве провести заседание Совета Россия – НАТО, однако не получил ответа. «Мяч теперь на стороне России», – заявил Столтенберг. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова призвала генсека НАТО «вернуть на поле свои ворота», пообещав, что «мы пробьем».
В тот же день в альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно.
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Захарова пообещала Столтенбергу удар России по воротам НАТО
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Москва готова обсуждать с НАТО вопросы деэскалации и предотвращение инцидентов, но для этого нужно привлекать военных экспертов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла», – написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя заявление главы НАТО Йенса Столтенберга на эту тему.
Также она ответила на слова генсека Североатлантического альянса о том, что «мяч на стороне России». «Что касается мячей. Господин Столтенберг, верните на поле свои ворота – мы пробьем», – заключила представитель ведомства.
Напомним, Столтенберг в преддверии предстоящего саммита организации в Брюсселе предложил провести заседание Совета Россия – НАТО (СРН). Он заявил, что альянс предложил Москве провести новое заседание более года назад, однако положительного ответа не последовало.
Американцы высмеяли Байдена перед встречей с Путиным
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Читатели американской газеты The Wall Street Journal высказались о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена в Женеве, пошутив, что «Байден в кармане у Путина».
«Байден, а не Трамп, в кармане у Путина. Он сделал президента России сильнее, прекратив развивать нефтегазовую отрасль. Байден настолько погряз в коррупции, что Америка будет десятилетиями расплачиваться за ущерб, нанесенный экономике его администрацией», – написал Robert Amrine.
«Путину не о чем беспокоиться, пока Байден возглавляет администрацию», – уверен Tim Trainor.
«Америка становится все тупее...», – констатировал Bryan Smith.
«Путин хочет убедиться, что Байден так же некомпетентен вживую, как и на ТВ», – пошутил Wayne Longman.
Накануне Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Ранее в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. В Кремле исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Байден пригрозил ответить на «наносящие ущерб действия» России
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США не ищут конфликта с Россией, но не будут колебаться с ответом, если Москва «нанесет ущерб» Вашингтону, заявил глава американского государства Джо Байден.
В своей статье для Washington Post он рассказал, что «был откровенен» в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам Байдена, «США не ищут конфликта с Россией» и желают «стабильных и предсказуемых отношений там, где могут работать с Россией, в таких вопросах, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями». Президент США отметил, что встретится с Путиным в Женеве «после дискуссий на высоком уровне с друзьями, партнерами и союзниками, которые смотрят на мир в том же ключе», с кем США «возобновили связи и цель».
«Мы едины в ответе на вызовы со стороны России в отношении европейской безопасности, начиная с ее агрессии в отношении Украины. Не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделять от наших интересов», – приводит его слова ТАСС.
По версии Байден, Вашингтон уже «сделал так», что для Москвы «наступили серьезные последствия за поведение, нарушающее суверенитет США, включая вмешательство» в американские «демократические выборы». Как заявил президент США, «Путин знает», что Вашингтон «не будет колебаться с ответом на будущие наносящие ущерб действия». В Женеве Байден намерен «подчеркнуть приверженность США, Европы и думающих в едином ключе демократий» защите «прав и достоинства человека».
Кроме того, Байден заявил, что в Брюсселе на грядущем саммите НАТО намерен подтвердить «непоколебимую приверженность» США положению Устава Североатлантического альянса о коллективной обороне и «обеспечению силы альянса перед лицом любых вызовов, в том числе таких, как кибератаки на важнейшую инфраструктуру».
Байден заявил, что «новые технологии меняют самые основы нашего мира, обнажая уязвимые места в результате кибератак с целью выкупа и создавая угрозы, например, в области систем наблюдения под управлением искусственного интеллекта». В таких условиях «демократические страны мира должны гарантировать», что их «ценности остаются ведущими в использовании и разработке этих инноваций – а не интересы автократов», заявил он, перечисляя задачи, которые должны решить участники предстоящего саммита G7.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с коронавирусом, международную повестку и региональные конфликты.
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Захарова оценила заявление НАТО о сотрудничестве Москвы и Минска
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Нормальное взаимодействие России и Белоруссии не входит в планы НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека альянса о сотрудничестве Москвы и Минска.
«Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Белоруссию. Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входит. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции», – написала Захарова в Telegram.
Как отметила дипломат, что касается готовности «защитить каждого участника альянса от угрозы, исходящей от Москвы и Минска», то хочется по традиции пожелать НАТО и его генсеку здоровья, которое напрямую связано с преодолением старых фобий и избавлением от маний преследования».
«Кстати, ко всем так и не решенным за десятилетия реальным проблемам НАТО сейчас прибавился еще и внутренний терроризм в США. Вот чем следует срочно заняться странам-членам, а не вымышленными угрозами», – добавила она.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО «серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы». По его словам, альянс готов «в случае необходимости» защищать союзников от любой угрозы, которая может исходить от этих стран.
Напомним, выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения». Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО за эти слова.
Зеленский пожаловался на Байдена
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Действия главы американского государства Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский пожаловался на решение США отказаться от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG. В Киеве оказались «очень неприятно удивлены». По словам президента Украины, он «искренне полагал, что, когда дело касалось «Северного потока – 2», США, скажем так, оставались последним оплотом». Зеленский сказал, что «был удивлен несколько раз». Так, «помимо самого решения США вторым сюрпризом безусловно стал тот факт», что Зеленский узнал о нем «из прессы». Он подчеркнул, что «отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми», передает ТАСС со ссылкой на Axios.
Президент Украины отметил, что решение США «определенно не направлено на поддержку Украины». Он отметил, что в ходе разговора с Байденом получил «прямые сигналы» относительно газопровода. При этом украинский лидер сказал, что все эксперты сходятся в том, что Байден знает Украину «лучше бывших президентом» и разбирается во многих вопросах, передает РИА «Новости».
Зеленский назвал проект газопровода «оружием в руках» России: «Мне до сих пор кажется, что «Северный поток 2», как понимаем это мы и исходя из понимания безопасности не только в Европе, но и в Соединенных Штатах Америки – нашего стратегического партнера – мы рассматриваем его как оружие, настоящее оружие, и я открыто об этом говорю».
Для Киева, как отметил президент Украины, стало «неожиданным», что «пули» для этого оружия решили поставлять США, отказавшись от санкций. Зеленский сказал, что США – это «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». По его словам, он «всегда считал, что Украина отстаивает точно такие же принципы в Европе».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщал о намерении Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский собщил, что представители Байдена не консультировали его по поводу грядущего саммита.
«Считаю такие консультации важными. Я верю, что консультации должны проводиться лицом к лицу, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону», – сказал он. Зеленский «понимает, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жесткого графика это может не произойти, но выбор остается только за ним».
Зеленский сказал, что «будучи гарантом конституции Украины», готов «защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты». Он выразил готовность встретиться с Байденом и «обсудить все эти детали перед встречей» президента США с российским лидером. Зеленский считает, что его контакт с американским президентом «в той или иной форме» возможен.
«Все эти действия, что мы с вами обсудили, <…> ослабляют уверенность внутри Украины <…> в непоколебимой поддержке», – признал глава украинского государства.
Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
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Американские СМИ: Байден перед переговорами с Путиным не будет встречаться с Зеленским
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Администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина, пишут СМИ.
Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным в Женеве, но решил отказаться от этой идеи, пишет Axios со ссылкой на источники.
По этим данным, от этой идеи решили отказаться, поскольку Зеленский задумал сменить руководство Нафтогаза, этот шаг вызвал обеспокоенность в американской администрации.
Ранее Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Блинкен назвал цель Байдена на встрече с Путиным
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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, для чего глава американского государства Джо Байден хочет встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.
Комментируя нападения хакеров на американские организации, он сообщил, что США «разговаривали с Россией о них». Блинкен отметил, что «этими атаками, похоже, занимаются преступные организации». Он подчеркнул, что «обязанность каждой страны, в том числе России – если есть преступная организация, предпринимающая с ее территории вылазки против кого-либо еще – делать то, что необходимо, чтобы остановить ее, чтобы привлечь ее к ответственности».
Как заявил Блинкен, Байден «встретится с президентом Путиным через неделю, невзирая на эту агрессию, эти атаки». Встреча, по словам главы Госдепа, «необходима для того, чтобы прямо и четко сказать» президенту России, «чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении» США «продолжатся», передает ТАСС со ссылкой на Axios.
Кроме того, США хотят обсудить возможности совместного укрепления международной безопасности, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Блинкен считает «встречу двух президентов лицом к лицу лучшим способом» обсудить эти вопросы. «Есть вещи, которые мы можем делать вместе, которые будут способствовать укреплению безопасности нашего народа, российского народа, народов всего мира, стратегической стабильности, контроля над вооружениями», – сказал он.
Встреча, по его словам, должна стать «испытанием» предложения о более стабильных отношениях между двумя государствами, которое «важно провести». Хотя после одной встречи трудно судить о возможности улучшить отношения, но появятся «некоторые признаки» этого, сказал глава Госдепа.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Как заявил Блинкен, «если Россия решит продолжить безрассудные и агрессивные действия», США «готовы иметь дело с этим, как уже было». Но Вашингтон готов и к «взаимодействию», если Москва «выберет другой курс».
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. По его словам, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией
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НАТО обещало защищать союзников от «угроз» со стороны Москвы и Минска
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Сотрудничество России и Белоруссии беспокоит членов НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что «НАТО – оборонительный альянс», и заявил, что не желает «слишком много спекулировать». Столтенберг заверил, что НАТО «бдительно и очень внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии», альянс «готов защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы». В НАТО «серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы». Столтенберг указал, что НАТО сохраняет «двусторонний подход в отношении России: сдерживание и диалог», передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt am Sonntag.
Выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения». Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО за эти слова.
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что ждет его визита в Вашингтон этим летом. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я пришел сюда (на брифинг) из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», – цитирует РИА «Новости» Салливана.
По его словам, Байден подчеркнул в беседе с украинским коллегой поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. «Он также сказал, что он ждет его (Зеленского) в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», – добавил он.
Ранее в Киев анонсировал телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина.
Напомним, Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
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Байден объяснил цель переговоров с Путиным
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что прямой разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина – лучший способ понять, что намеревается делать Москва.
По словам Салливана, «есть множество вопросов, которые двум странам необходимо проработать». Он также подчеркнул, что прямой разговор Байдена с Путиным – «лучший способ понять, что намеревается и планирует делать Россия». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Не может быть какой-либо замены контактам между двумя лидерами, особенно в контексте решения сложных вопросов», – сказал Салливан.
Также он добавил, что Байдену важно лично встретиться с Путиным.
«Ничто не заменит взаимодействие между лидерами, особенно в сложных отношениях, но с Путиным это еще более важно. У него очень персонализированный стиль принятия решений... Для президента Байдена важно лично встретиться с президентом Путиным, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы понять, где он находится, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса», – сказал Салливан.
При этом он также отметил, что Вашингтон рассматривает предстоящую личную встречу Байдена с Путиным не как поощрение, а как защиту американских интересов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, для чего глава американского государства Джо Байден хочет встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным. Встреча, по словам главы Госдепа, «необходима для того, чтобы прямо и четко сказать» президенту России, «чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении» США «продолжатся».
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. По его словам, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия – НАТО
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в преддверии предстоящего саммита организации в Брюсселе предложил провести заседание Совета Россия – НАТО (СРН).
«Я хотел бы вновь пригласить Россию как можно скорее принять участие в заседании Совета Россия – НАТО», – передает ТАСС слова генсека в интервью газете «Вельт», выдержки из которого приводит агентство ДПА.
«У нас есть много тем для обсуждения, которые отвечают общим интересам НАТО и России», – добавил он, уточнив, что СРН не собирался уже 19 месяцев. Альянс, как пишет газета, предложил Москве провести новое заседание более года назад, однако положительного ответа не последовало. «Мяч теперь на стороне России», – полагает Столтенберг.
Вместе с тем он обозначил конкретные темы возможных переговоров. «Среди них, например, обмен мнениями о военных маневрах с целью предотвращения недопонимания и возможной эскалации», – сказал генсек. Еще одним вопросом для обсуждения, по его мнению, должна стать «достаточная прозрачность» военной деятельности каждой из сторон с целью избежания непреднамеренных происшествий в воздухе и на море.
«Отношения НАТО и России сейчас достигли низшей точки, которой мы не знали со времен окончания холодной войны», – констатировал Столтенберг. «Диалог – лучший способ снизить напряженность», – заметил он, добавив, что СРН является подходящим форматом для этого. «Обе стороны сидят за одним столом», – заключил генсек.
Напомним, в воскресенье Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что сотрудничество России и Китая представляет собой «новое измерение и серьезный вызов» для альянса.
Трамп заявил о «насмешках» Путина и Китая над Байденом
Китайские переговорщики и президент России Владимир Путин открыто насмехаются над американским лидером Джо Байденом, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.
На съезде республиканцев в Северной Каролине Трамп заявил, что «они насмехаются над ним, они унижают» США. При этом Трамп уверен, что у него «были отличные отношения с Путиным». Однако, по словам бывшего президента, «никто не был так суров с Россией», как он. Трамп считает, что «администрация Байдена ставит Америку на последнее место».
Он раскритиковал решение Белого дома отменить строительство американского трубопровода: «Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы», – передает РИА «Новости».
Трамп утверждает, что «Джо Байден и социал-демократы – самая радикальная левая администрация в истории, даже Берни Сандерс не может в это поверить». Сейчас Белый дом «продвигает токсичные критические расистские теории» и «дискриминацию в школы наших детей», «кланяется китайцам».
Экс-президент полагает, что США «были унижены и оскорблены на мировой арене». Выживание стран, по словам Трампа, зависит от избрания республиканцев на любом уровне. Трамп обвинил Байдена в кризисе с нелегальной миграцией и раскритиковал за возвращение в «прокитайское и пророссийское» Парижское соглашение по климату.
«Мы стояли на пороге войны с Северной Кореей. Война казалась неизбежной – ядерная война. Но я остановил это, и я поладил с Ким Чен Ыном. Все началось немного сложно, но мы отлично поладили. Он понравился мне, я понравился ему. Но сейчас вы ничего не слышите о Северной Корее, потому что нечего слышать. Байден не нравится Ким Чен Ыну, и говорить ему не с кем. Он особенный парень, и поладить с ним может тоже только особенный парень, но мне это удалось», – приводит слова Трампа ТАСС.
Напомним, Трамп отказывается отвечать на вопросы о том, будет ли участвовать в выборах в США в 2024 году.
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Столтенберг заявил о контактах с Москвой для созыва встречи Совета Россия – НАТО
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НАТО проводит контакты с Москвой с целью созыва встречи Совета Россия – НАТО на уровне послов, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Мы предложили России провести такую встречу, но пока не получили от нее ответа. Мы сейчас проводим контакты с Россией для созыва Совета Россия – НАТО», – передает его слова ТАСС.
Столтенберг вновь повторил весь список обвинений НАТО в адрес России. Он заявил о существовании «схемы враждебной деятельности России», которая якобы включает «вмешательство в демократические процессы Запада, подрывные действия, кибератаки и дезинформацию». Он также утверждал, что Россия «поддерживает авторитарные режимы, такие как Белоруссия».
При этом глава НАТО заявил, что альянс считает необходимым продолжать диалог с Россией, чтобы обеспечить предсказуемость в отношениях.
НАТО по своей инициативе прервало практически все направления взаимодействия с Россией весной 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией. Заседания Совета Россия – НАТО на уровне послов, которые до этого происходили по несколько раз в месяц, стали проводиться по несколько раз в год, а в 2020 году не проводились совсем.
Напомним, Столтенберг в преддверии предстоящего саммита организации в Брюсселе предложил провести заседание Совета Россия – НАТО (СРН). Он заявил, что альянс предложил Москве провести новое заседание более года назад, однако положительного ответа не последовало.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова обсуждать с НАТО вопросы деэскалации и предотвращение инцидентов, но для этого нужно привлекать военных экспертов.
Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО
Если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский полагает, что «нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее», если Украину действительно «приветствуют в НАТО». «Вопрос надо решать немедленно», – сказал он, заявив, что сейчас Украина «в опасности», ее независимость стоит «на кону», стране «нужна помощь».
Украинский лидер полагает, что страна со временем вступит в НАТО, но многие украинцы, по его словам, все меньше верят в это, что является «большой проблемой». План действий по членству в альянсе стал бы «настоящим сигналом», сказал он. «Это еще не членство, но это реальное видение Украины как части НАТО в обозримом будущем», – заявил Зеленский. Он признал, что Киев должен не только рассчитывать на своих партнеров, но и научиться полагаться на себя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.
Зеленский также рассказал, что обсуждал с представителями США «увеличение военной помощи», а также «укрепление безопасности в Черном и Азовском морях», где украинские позиции «достаточно слабы». Президент Украины заявил, что «Россия практически доминирует на Черном море». «Мы это признаем, и мы хотели бы, чтобы у нас там были серьезные силы – только для целей обороны, для обороны нашей страны и границ», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО решило поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе.
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Генсек НАТО увидел серьезный вызов в сотрудничестве России и Китая
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество России и Китая представляет собой «новое измерение и серьезный вызов» для альянса, об этом он рассказал в интервью газете Welt am Sonntag.
«Мы констатируем, что Россия и Китай в последнее время все теснее сотрудничают как в политическом, так и в военном плане... К тому же обе страны проводят совместные маневры, полеты боевых самолетов на дальние расстояния и морские операции, а также активно обмениваются опытом в области использования боевых систем и контроля над интернетом», – цитирует его ТАСС.
Генсек НАТО сообщил, что во время саммита альянса в Брюсселе будет принято решение по программе будущего развития «НАТО-2030», которая призвана укрепить альянс и найти ответ «на изменение баланса сил и новые вызовы в сфере политики безопасности». К последнему он причислил «превращение Китая в самоуверенную военную державу, рост агрессии со стороны России, новые брутальные формы международного терроризма, увеличение кибератак и распространение атомного оружия».
Столтенберг отметил, что в отношении России НАТО придерживается стратегии «сдерживания и диалога», альянс планирует и далее придерживаться ее, заверил генсек.
«С другой стороны, мы должны как раз в сложные времена оставаться в контакте с нашим соседом Россией по вопросам контроля над вооружениями и другим военным и политическим вызовам. Если мы не будем говорить друг с другом, то не сможем ни урегулировать наши разногласия, ни улучшить взаимопонимание», – отметил Столтенберг.
«Мы живем в эпоху глобальной конкуренции систем. НАТО является самым успешным альянсом в истории, потому что она всегда была готова изменяться, когда менялся мир. Так было после окончания холодной войны, после террористических атак 11 сентября 2001 года, после незаконной аннексии Крыма со стороны России в 2014 году. С тех пор возникли новые угрозы, и мы, разумеется, будем на них реагировать. Мы должны улучшить военную подготовку стран-партнеров вне альянса, чтобы добиться большей безопасности у нас по соседству, поскольку превентивные меры в любом случае лучше, чем вмешательство», – сказал он.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО «бдительно и очень внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии», альянс «готов защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы». В НАТО «серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы».