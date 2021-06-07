Украинский политолог объяснил озвучивание Зеленским претензий к Байдену

«Слова Зеленского являются маркером того, что инструменты закулисной дипломатии исчерпаны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Бортник, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что действия главы американского государства Джо Байдена ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США.

«Сейчас отношения между командой Зеленского и лидерами Германии, Франции и США действительно не очень хорошие. Публичность высказываний украинского президента говорит о том, что в этом направлении инструменты закулисной дипломатии исчерпаны», – убежден директор Украинского института политики Руслан Бортник.

По его словам, Зеленский понимает, что дальнейшее развитие событий, включая отказ Байдена от введения санкций против «Северного потока – 2» ради сохранения хороших отношений между Берлином и Вашингтоном, будет бить по его репутации, имиджу, а также по интересам страны, которую он представляет.

«С одной стороны, Зеленский пытается оказать публичное давление на лидеров Запада, а с другой – снять с себя ответственность за будущее ухудшение ситуации вокруг Украины», – поясняет собеседник.

Бортник добавил, что «публичные обвинения лидеров западных стран усиливают кризис в этих странах, ведь эти обвинения подхватывает оппозиция, например, «Зеленые» в Германии или антироссийские группы внутри американского истеблишмента».

«Но это все не означает отказ Запада от поддержки Украины, – подчеркивает эксперт. – Двухпартийный консенсус внутри США и консенсус внутри европейских элит будет требовать сохранения поддержки Киева в его противостоянии с Кремлем».

«Поэтому Зеленский будет лишен эффективной для себя международной коммуникации с лидерами США, Франции, Германии, но в то же время Запад продолжит поддерживать Украину», – заключил политолог.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что действия главы американского государства Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США.

Зеленский пожаловался на решение США отказаться от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG. В Киеве оказались «очень неприятно удивлены». По словам президента Украины, он «искренне полагал, что когда дело касалось «Северного потока – 2», США, скажем так, оставались последним оплотом». Зеленский сказал, что «был удивлен несколько раз». Так, «помимо самого решения США, вторым сюрпризом безусловно стал тот факт», что Зеленский узнал о нем «из прессы». Он подчеркнул, что «отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми».

Президент Украины отметил, что решение США «определенно не направлено на поддержку Украины». Он отметил, что в ходе разговора с Байденом получил «прямые сигналы» относительно газопровода. При этом украинский лидер сказал, что все эксперты сходятся в том, что Байден знает Украину «лучше бывших президентом» и разбирается во многих вопросах.

Кроме того, Зеленский сравнил отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщал о намерении Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский сообщил, что представители Байдена не консультировали его по поводу грядущего саммита.

Ранее Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.

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