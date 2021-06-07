Зеленский сравнил Байдена с Майклом Джорданом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.

Украинский лидер отметил, что Джордан – его «любимый» игрок в баскетбол. «Оно (решение – прим. ВЗГЛЯД) напоминает мне то, как раньше играл Майкл Джордан... Даже Майкл Джордан очень часто заманивал своего оппонента, иногда демонстрируя притворную слабость или даже признаки болезни. У него было много секретных уловок, чтобы заставить противника расслабиться и навязать ему свою тактику, ложное чувство близости победы», – передает РИА «Новости» слова Зеленского в интервью порталу Axios.

Он подчеркнул, что обычно баскетболист затем менял свою тактику кардинальным образом, в результате чего ему удавалось выиграть в самый последний момент.

«Я верю все же, что Байден – Джордан в политике. Я думаю, что он еще не забросил в сетку свой последний трехочковый бросок, и мне хотелось бы верить, что это все часть его тактики. Если это не так, то будет очень жаль не только мне, но и Соединенным Штатам, в чем я уверен. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличная возможность взять верх над США», – добавил президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.

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