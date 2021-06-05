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Мясников предупредил о смертельной опасности зубной боли
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Проблемы с зубами чреваты не только дискомфортом, но и опасными болезнями, которые грозят даже смертельным исходом, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
В первую очередь, по его словам, речь идет о головной боли, появляющейся из-за кариеса, поскольку он задевает нервные окончания. Кроме того, боли в голове может вызывать неправильный прикус из-за артрита и артроза верхнечелюстного сустава, передает РИА «Новости».
Как отметил врач, образовавшиеся пробелы между зубами становятся причиной проблем с сердцем из-за поселившихся там бактерий. «Бактерии, вызывая процессы воспаления, «кусают» наше сердце. Сегодня знаем: проблемы с сердцем – не только высокий холестерин, это именно процессы воспаления», – подчеркнул он.
Наиболее опасным последствием посредственного отношения к зубам могут стать проблемы с пищеварением, а в некоторых случаях это провоцирует даже онкологические заболевания пищеварительного тракта. «Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом», – объяснил врач.
Чтобы избежать проблем с зубами, он посоветовал проверяться у стоматолога раз в полгода. Мясников призвал следить и за молочными зубами, поскольку в деснах тоже могут развиться инфекции.
Ранее Мясников рассказал об опасности чувства недосыпа, отметив, что «чувство разбитости» после пробуждения может свидетельствовать о нарушении дыхания во время сна.
Агроном рассказал о способах эффективно вытравить одуванчики на даче
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Сорняки одуванчик и подорожник легко удаляются механическим способом, а также при помощи гербицидов. Но химикаты не рекомендуется применять на дачных участках, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.
«Нужно понимать, что одуванчик – один из самых злостных сорняков. Его нельзя на газоне удалить скашиванием травы, хотя большинство сорняков не выдерживают такого ухода. Таким же стойким, как и одуванчик, является подорожник, у них розетка листьев расположена горизонтально, а корень уходит глубоко в землю. Поэтому, скосив часть листьев, их не истребить. К тому же у этого растения самое мощное цветение наступает весной и сейчас, в начале лета, как раз полетели по участкам его семена», – говорит Викулов.
В огороде или саду данный вид сорняков легко удаляется механическим способом путем вскапывания и обработки территории, поскольку вегетативно они не размножаются и не дают большого количества побегов, продолжает агроном. Тем не менее, у одуванчика образуется большое количество семян, которые легко переносит ветер, засоряя участки садоводов и дачников. Кроме того, семена цветка очень быстро прорастают, давая начало новым растениям.
«Одуванчик легко удаляется селективными гербицидами, которые активно используются на спортивных газонах. Но, на мой взгляд, на даче их применять – это самое крайнее дело, поскольку как бы производитель ни заявлял о его безопасности, это не так. Никакой химикат не безвреден. Исследования показывают, что любые гербициды достаточно опасны для человека и других теплокровных, включая домашних животных. И если появляется какая-то информация о «безвредном химикате», то это, как правило, говорит только о недостаточном количестве данных для каких-то выводов. Поэтому всегда нужно исходить из того, что чем меньше химии – тем лучше», – предупреждает эксперт.
По мнению специалиста, гораздо проще точечно механически удалить сорняк на газоне, нежели подвергать себя и своих близких опасностью от химии. Тем более что сейчас существуют специальные приспособления, которые помогают его удалять. Для этого достаточно подрезать корень растения наискосок любым острым предметом, после чего вся розетка легко вытащится из земли, как морковь.
«Тем более что одуванчик не такой злостный сорняк, как сныть или пырей ползучий, которые при перекапывании участка становятся только гуще. К тому же рядовое название этого желтого сорняка – одуванчик лекарственный. Он используется в лечебных целях, а некоторые применяют его для изготовления меда», – рассказывает Викулов.
Также он предупредил, что навсегда избавиться от данного вида сорняка в средней полосе России все равно не получится даже посредством химии, поскольку после цветения у него появляется множество семян, которые так или иначе попадают на новые территории. Чтобы не вырастали новые растения, Викулов рекомендует после удаления корней одуванчиков регулярно скашивать траву: если где-то все-таки появился новый сорняк, то нельзя допускать превращения желтого цветка в белый.
Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как за майские праздники можно совершить на даче целый переворот. Кроме того, она поделилась советом, в какое время следует сажать те или иные овощные культуры.
Названо число недостроенных километров «Северного потока – 2»
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Вторую ветку трубопровода «Северный поток – 2» осталось завершить на более чем 50 км, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«По второй ветке осталось чуть более 50 км», – передает его слова ТАСС.
По словам Зеле для пуска первого газа по первой ветке сначала нужно провести тестовые работы, на это потребуется время.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. При этом он подчеркнул, что с энергетической точки зрения газ, который пойдет по трубопроводу «Северный поток – 2», является лучшим и самым чистым в мире.
До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода «Северный поток – 2», когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий.
Российскую военнослужащую приговорили к восьми годам колонии за госизмену
Южный окружной военный суд приговорил военнослужащую Татьяну Кузьменко к восьми годам колонии общего режима с отсрочкой в два года по обвинению в госизмене, сообщили в пресс-службе суда.
Пресс-секретаря суда Алена Катькало заявила, что подсудимой назначили восемь лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. «Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов, маркированных грифом «совершенно секретно», – отметила она, передает ТАСС.
По ее словам, ребенок у осужденной 2009 года рождения.
Указывается, что в ходе прений сторон гособвинение просило для Кузьменко 12 лет лишения свободы. Кроме того, Кузьменко лишена воинского звания ефрейтор.
Также уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные сроки.
21 мая Верховный суд Крыма приговорил жителя республики Ивана Яцкина к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Застреливший азербайджанца в Новосибирской области инспектор ДПС освобожден из-под стражи
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Застреливший при проверке документов мужчину в Новосибирской области инспектор ДПС по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба СК.
«По поручению председателя СК России следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении», – говорится в сообщении на сайте СК.
«По данным следствия, 28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого не выполнил их требование об остановке. Машина была задержана в районе рабочего поселка Мошково, в ее салоне находилось трое мужчин. Для установления личности сотрудники полиции потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину под руки к служебной машине. Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников и применяя физическую силу, вырывался и нанес сотрудникам полиции удары. После этого, второй пассажир автомобиля ударил полицейских, высказывая в их адрес оскорбления», – сообщили в СК.
«Двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СК.
Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего вечером 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области, в результате которого погиб мужчина, остановленный сотрудниками полиции для проверки документов, продолжается в Главном следственном управлении, сообщили в СК.
Напомним, в Новосибирской области 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался оказать сопротивление. Пострадавший скончался в реанимации. Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского.
Путин заявил об уверенном движении США по пути СССР
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Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Соединенные Штаты столкнулись с типичными проблемами империй – уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР.
«Мы слышим угрозы, продолжающиеся из Конгресса, еще откуда-то. Все это делается в ходе внутриполитических процессов США. Вот люди, которые это делают, они исходят, видимо, из того, что мощь, экономическая, США, военная мощь, политическая, такова, что это не страшно, что это мы переживем, они думают», – приводит слова Путина ТАСС.
«Вы знаете, в чем проблема, я вам расскажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй – им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», – сказал Путин.
Накануне Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Ранее в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Путин: Россия есть, была и будет
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Россия была, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил на встрече с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ, что «не мы загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня», Москва не предприняла первой ни одного шага, который нанес бы ущерб отношениям с Вашингтоном, передает РИА «Новости».
«Мы что ли вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире. Очень бы хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль», – добавил он.
Вместе с тем глава государства выразил надежду, что его встреча с лидером США Джо Байденом 16 июня в Женеве пройдет в конструктивном ключе.
Также президент поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США.
В Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. Там исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве.
Напомним, лидеры двух стран планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Напавший на застрелившего азербайджанца инспектора ДПС мужчина арестован
Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 4 августа Илькина Исмаилова – фигуранта дела о нападении на полицейского, случайно выстрелившего в голову нарушителю, сообщили в пресс-службе суда.
В суде сообщили, что Исмаилову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу «на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года», передает ТАСС.
Его подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 и 319 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти»).
Напомним, в Новосибирской области 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался оказать сопротивление.
Пострадавший скончался в реанимации. Его товарищи, подозреваемые в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка, были задержаны.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского. Затем инспектора освободили из-под стражи по поручению Бастрыкина под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
В отношении полицейского возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.
Речной теплоход затонул в Самаре
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При буксировке земснаряда утонул речной теплоход «Барракуда» в Волге возле острова Поджабный, спасена команда из четырех человек, погибших и пострадавших нет. Приволжское следственное управление на транспорте начало проверку.
«Поступило сообщение о том, что при буксировке земснаряда произошло затопление речного теплохода «Барракуда» в реке Волга в районе острова Поджабный возле Самары. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Для обследования акватории реки Волга к месту направлены специалисты ГКУ «ПСС Самарской области» и Центра ГИМС Главного управления МЧС Росси по Самарской области. На движение судов данное происшествие не влияет», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным СК, судно «Барракуда» производило буксировку земснаряда и понтона, в процессе буксировки произошло затопление всех объектов.
«Команда из четырех человек спасена, пострадавших нет», – говорится в сообщении СК, передает РИА «Новости».
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России и сотрудники УТ МВД России по ПФО, проводится доследственная проверка.
Напомним, 10 июля 2011 года двухпалубный дизель-электроход «Булгария», построенный в 1955 году в Чехословакии, затонул во время грозы на Куйбышевском водохранилище в районе поселка Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана.
Из находившихся на борту 208 человек спасти удалось лишь 79, в том числе 10 из 40 детей и подростков. Были найдены тела 122 погибших. Среди пострадавших и погибших были жители Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, Ульяновской, Самарской, Челябинской, Волгоградской областей, а также Белоруссии.
Эрдоган заявил об обнаружении крупного газового месторождения в Черном море
В Черном море найдены новые запасы природного газа на 135 млрд кубометров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Буровое судно Fatih обнаружило на новом месторождении «Амасра-1» скопление газа объемом более 135 млрд кубометров», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.
По его словам, теперь объем обнаруженных Турцией резервов природного газа в Черном море достиг 540 млрд кубометров.
К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и «незамедлительно приступят к бурению», передает ТАСС.
Между тем в середине октября прошлого года Эрдоган заявил, что «объем доказанных резервов газа на участке «Дунай-1» месторождения «Сакарья» составил 405 млрд кубометров».
Ранее Эрдоган заявил об обнаружении новых запасов природного газа на 85 млрд кубометров в Черном море.
В конце августа прошлого года Эрдоган сообщал, что турецкое буровое судно нашло в Черном море крупное месторождение газа на 320 млрд кубометров.
Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения.
Путин опроверг утверждение о намерении России отказаться от доллара
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Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов, заявил президент Владимир Путин.
«Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов – это не так. Я говорил о другом. Я говорил о том, что Соединенные Штаты используют доллар, используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер», – приводит слова Путина ТАСС.
В качестве примера он привел ситуацию, при которой из-за американских санкций Россия не может осуществить долларовые расчеты с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.
Как отметил глава государства, Россия вынуждена переходить на расчеты в других валютах в связи с «практическим значением» санкций США. «Они нас вынуждают это делать, наши американские партнеры. Мы не уходим сознательно, мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнером. Уже вне долларовой зоны», – указал президент России.
При этом Путин добавил, что подобными действиями американские власти в первую очередь вредят самим себе. «Зачем это делают политические власти Соединенных Штатов? Они подпиливают сук, на котором сидят. В конце концов, грохнутся. Все же видят это в мире. И возникает вопрос надежности долларовых расчетов. Поэтому сокращаются валютные резервы в долларах. Не только у нас, практически во всем мире, в том числе и у самих США. Сокращается объем расчетов в долларах», – заявил он.
Российский президент также обратил внимание на то, что складывающаяся ситуация в конечном счете может вынудить и энергетические компании отказаться от американской валюты в своих расчетах, что серьезно повлияет на положение доллара в мире. Путин сказал, что «некоторые наши компании, например, в нефтяном секторе, имеют волатильность национальных валют и не хотят уходить от доллара сегодня», но они могут быть поставлены в условия, когда другого выбора у них не останется. «Это вот уже будет серьезным ударом по доллару как по мировой резервной валюте», – подчеркнул президент России.
Напомним, в четверг министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.
Путин сказал, что будет скучать по Меркель
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Президент России Владимир Путин рассказал о хороших деловых отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и добавил, что будет скучать по ней как коллеге.
«Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», – сказал Путин в ходе общения с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос, будет ли он скучать по Меркель, когда она покинет пост, передает РИА «Новости».
Также Путин назвал Меркель опытным политиком, прямым и надежным человеком, последовательным и умеющим отстаивать свою позицию. Он выразил надежду на то, что эта же стабильность и надежность будут присутствовать и в деятельности будущего правительства ФРГ в отношениях с Москвой.
Ранее Меркель рассказала о планах «выспаться и погулять на природе» после канцлерства.
Между тем федеральное правление Христианско-демократического союза Германии поддержало главу партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры страны.
Напомним, выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября. Немецкий политолог Александр Рар заявлял газете ВЗГЛЯД, что и Армин Лашет, и Маркус Зедер, претендующие на выдвижение от альянса ХДС/ХСС, будут продолжать курс Меркель.
От социал-демократов список возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Кандидатом в канцлеры от партии «Союз-90»/«Зеленые» избрана сопредседатель политсилы Анналена Бэрбок.
ВВП России в апреле вырос на 10,7%
Рост ВВП России в апреле составил 10,7% в годовом выражении, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Рост ВВП России составил 10,7% в апреле год к году», – приводит слова министра ТАСС.
Как поясняется в «Картине деловой активности» Минэкономразвития, начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев 2020 года, сформированная влиянием карантинных ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.
«В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет также использоваться сопоставление с IV кварталом с исключением сезонности», – поясняют в министерстве.
Поддержку ВВП, по оценке Минэкономразвития, оказывают производственные и связанные с ними отрасли. «Отставание от допандемийного уровня сократилось – менее 1% с исключением сезонности (примерно 2% с исключением сезонности в первом квартале 2021 года)», – поясняют в министерстве.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году ожидается необычно большой рост глобального ВВП. В прошлую среду Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%. Днем ранее замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что российская экономика восстанавливается лучше прогнозов правительства.
Путин обозначил сроки возобновления поездок россиян в Европу
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Россияне смогут более свободно ездить в другие страны после достижения 60% иммунизации, это может произойти в сентябре, считает президент Владимир Путин.
Путин заявил на встрече с главредами международных агентств в рамках ПМЭФ, что достичь 60% иммунизации от COVID-19 планируется в сентябре, передает РИА «Новости».
«После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», – пояснил он.
При этом глава государства отметил, что неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали, что привитые российскими вакцинами ничем не отличаются от тех, кто привился другими.
Ранее стали известны возможные сроки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V». Комиссия ВОЗ уже прибыла в Россию для изучения данных о препарате.
Кроме того, институт «Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона».
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Минтруд предложил разбить майские праздники в 2022 году
Майские праздники в 2020 году предлагается утвердить с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая, следует из проекта постановления правительства России о переносе выходных дней в 2022 году, опубликованного Минтрудом.
«С учетом нормы статьи 112 Кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, в 2022 году будут следующие дни отдыха: (...) с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая», – цитирует текст документа ТАСС.
Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ведомство рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе.
Адвокат Жорин одобрил проверку СК по делу против застрелившего азербайджанца инспектора ДПС
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Правильно, что председатель Следственного комитета взял дело, возбужденное в отношении инспектора ГИБДД, который по неосторожности застрелил в Новосибирской области юношу, на личный контроль, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Сергей Жорин.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил ряд служебных проверок в отношении следователей, которые ранее приняли решение возбудить уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД, застрелившего по неосторожности 19-летнего азербайджанца в Новосибирской области.
«Я со своей стороны приветствую, что председатель Следственного комитета взял это дело на личный контроль. Это очень правильно, потому что данная ситуация – «тонкий лед», когда, с одной стороны, нужно защитить права обычных граждан, а с другой – не нарушить права правоохранителей. Я видел ситуацию на видеозаписи, и она абсолютно неоднозначная. То есть точно сказать по видео, кто прав, а кто виноват, очень сложно», – говорит Жорин.
Собеседник отмечает, что для того, чтобы сказать, были ли основания возбуждать уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД, нужно знать детали, которые представлены в материалах дела, а не в средствах массовой информации.
«При этом очень важно расследовать это дело объективно, без перегибов. Кроме того, на мой взгляд, это нужно сделать публично, чтобы тот или иной вердикт был абсолютно бесспорным, мотивированным, законным и так далее. Поэтому очень правильно, что председатель СК взял это на контроль, ведь, с одной стороны, права и интересы граждан не должны нарушаться, человек погиб, а с другой стороны – правоохранители не должны чувствовать, что в случае чего на них всех собак спустят. Это очень неоднозначная ситуация, в которой нужно разбираться», – заключил адвокат.
Напомним, в Новосибирской области 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался оказать сопротивление. Пострадавший скончался в реанимации. Член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что именно в данном случае Следственный комитет обязан был возбудить дело, поскольку «полицейский, конечно же, не должен был применять оружие» и «к трагедии привело именно неосторожное обращение с оружием».